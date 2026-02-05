Alabama High School Girls Basketball Area Playoff Brackets, Matchups (AHSAA) - February 5, 2026
The 2026 Alabama high school girls basketball area playoffs begin this week, and High School On SI has brackets and matchups for every classification and area.
The playoffs will culminate with the state tournament on March 2-7.
7A Area Girls Basketball Playoff Brackets
7A Area 1 at Alma Bryant High School (select to view full bracket details)
No. 1 Alma Bryant vs. No. 4 Davidson - 02/11
No. 2 Baker vs. No. 3 Mary G. Montgomery - 02/11
7A Area 2 at Fairhope High School
No. 1 Fairhope vs. No. 4 Robertsdale - 02/11
No. 2 Daphne vs. No. 3 Foley - 02/11
7A Area 03 @ Dothan High School
Dothan vs. Johnson Abernathy Graetz - 2/11
Carver vs. Enterprise - 2/11
7A Area 5 at Prattville High School
No. 1 Prattville vs. No. 4 Tuscaloosa County - 02/11
No. 2 Hillcrest - Tuscaloosa vs. No. 3 Thompson - 02/11
7A Area 6 at Hoover High School
No. 1 Hoover vs. No. 4 Oak Mountain - 02/11
No. 2 Hewitt-Trussville vs. No. 3 Vestavia Hills - 02/11
No. 1 Bob Jones vs. No. 4 Austin - 02/11
No. 2 Florence vs. No. 3 James Clemens - 02/11
6A Area Girls Basketball Playoff Brackets
6A Area 1 at Murphy High School
No. 1 Murphy vs. No. 4 Theodore - 02/07
No. 2 Saraland vs. No. 3 Blount - 02/07
6A Area 2 at McGill-Toolen High School
No. 1 McGill-Toolen vs. No. 4 Baldwin County - 02/07
No. 2 Spanish Fort vs. No. 3 Gulf Shores - 02/07
No. 1 Park Crossing vs. No. 4 Rehobeth - 02/06
No. 2 Russell County vs. No. 3 Pike Road - 02/06
No. 1 Stanhope Elmore - BYE
No. 2 Wetumpka vs. No. 3 Percy Julian - 02/05
6A Area 05 @ Benjamin Russell High School
No. 1 Benjamin Russell - BYE
No. 2 Calera vs. No. 3 Chilton County - 02/07
6A Area 6 at Northridge High School
No. 1 Northridge vs. No. 4 Brookwood - 02/05
No. 2 Paul W. Bryant vs. No. 3 Central - Tuscaloosa - 02/05
6A Area 7 at McAdory High School
No. 1 McAdory - BYE
No. 2 Hueytown vs. No. 3 Bessemer City - 02/07
6A Area 8 at Chelsea High School
No. 1 Chelsea vs. No. 4 Helena - 02/07
No. 2 Pelham vs. No. 3 Spain Park - 02/07
6A Area 9 at Minor High School
No. 1 Minor vs. No. 4 Jackson-Olin - 02/07
No. 2 Homewood vs. No. 3 A.H. Parker - 02/07
No. 1 Mountain Brook - BYE
No. 2 Woodlawn vs. No. 3 Huffman - 02/07
6A Area 11 at Oxford High School
No. 1 Oxford - BYE
No. 2 Pell City vs. No. 3 Shades Valley - 02/06
6A Area 12 at Clay Chalkville High School
No. 1 Clay-Chalkville - BYE
No. 2 Gardendale vs. No. 3 Pinson Valley - 02/09
6A Area 13 at Cullman High School
No. 1 Cullman - BYE
No. 2 Jasper vs. No. 3 Mortimer Jordan - 02/06
No. 1 Fort Payne - BYE
No. 2 Gadsden City vs. No. 3 Southside - 02/06
6A Area 15 at Decatur High School
No. 1 Decatur vs. No. 4 Athens - 02/07
No. 2 Hartselle vs. No. 3 Muscle Shoals - 02/07
6A Area 16 at Hazel Green High School
No. 1 Hazel Green vs. No. 4 Columbia/No. 5 Lee winner - 02/06
No. 2 Buckhorn vs. No. 3 Mae Jemison - 02/06
5A Area Girls Basketball Playoff Brackets
No. 1 seed vs. No. 4 seed - 02/07
No. 2 seed vs. No. 3 seed - 02/07
5A Area 3 at Charles Henderson High School
No. 1 Charles Henderson vs. No. 4 Greenville - 02/05
No. 2 Andalusia vs. No. 3 Brewbaker Tech - 02/05
5A Area 4 at Carroll High School
No. 1 Carroll - BYE
No. 2 Headland vs. No. 3 Eufaula - 02/05
5A Area 5 at Selma High School
No. 1 Selma vs. No. 4 Jemison - 02/09
No. 2 Demopolis vs. No. 3 Montevallo - 02/09
5A Area 8 at Briarwood Christian School
No. 1 Briarwood Christian vs. No. 4 Shelby County - 02/06
No. 2 Central of Clay County vs. No. 3 Sylacauga - 02/06
5A Area 9 at Northside High School
No. 1 Northside vs. No. 4 Sipsey Valley - 02/05
No. 2 John Carroll Catholic vs. No. 3 Wenonah - 02/05
5A Area 6 at Holtville High School
No. 1 Holtville - BYE
No. 2 Marbury vs. No. 3 Booker T. Washington Magnet - 02/07
5A Area 10 at Ramsay High School
No. 1 Ramsay vs. No. 4 G.W. Carver - 02/06
No. 2 Moody vs. No. 3 Leeds - 02/06
5A Area 11 at Jacksonville High School
No. 1 Jacksonville - BYE
No. 2 Lincoln vs. No. 3 St. Clair County - 02/06
5A Area 12 at Springville High School
No. 1 Springville vs. No. 4 Hayden - 02/06
No. 2 Center Point vs. No. 3 Corner - 02/06
5A Area 13 at Sardis High School
No. 1 Sardis vs. No. 4 Crossville - 02/07
No. 2 Boaz vs. No. 3 Douglas - 02/07
5A Area 14 at Scottsboro High School
No. 1 Scottsboro vs. No. 4 Fairview - 02/06
No. 2 Guntersville vs. No. 3 Arab - 02/06
5A Area 15 at West Point High School
No. 1 West Point - BYE
No. 2 Russellville vs. No. 3 Lawrence County - 02/06
5A Area 16 at Priceville High School
No. 1 Priceville vs. No. 4 A.P. Brewer - 02/06
No. 2 East Limestone vs. No. 3 Ardmore - 02/06
4A Area Girls Basketball Playoff Brackets
4A Area 1 at Orange Beach High School
No. 1 Orange Beach - BYE
No. 2 St. Michael Catholic vs. No. 3 Satsuma - 02/06
4A Area 2 at Jackson High School
No. 1 Jackson - BYE
No. 2 Escambia County vs. No. 3 W.S. Neal - 02/07
4A Area 3 at Geneva High School
No. 1 Geneva vs. No. 4 Daleville - 02/06
No. 2 Ashford vs. No. 3 Dale County - 02/06
4A Area 4 at New Brockton High School
No. 1 New Brockton vs. No. 4 Pike County/No. 5 Opp winner - 02/07
No. 2 Straughn vs. No. 3 Bullock County - 02/07
4A Area 5 at Montgomery Catholic
No. 1 Montgomery Catholic vs. No. 4 Booker T. Washington/No. 5 LAMP winner - 02/09
No. 2 Trinity Presbyterian vs. No. 3 Tallassee - 02/09
4A Area 6 at Prattville Christian Academy
No. 1 Prattville Christian vs. No. 4 West Blocton/No. 5 Holt winner - 02/07
No. 2 Bibb County vs. No. 3 American Christian Academy - 02/07
4A Area 7 at Pleasant Grove High School
No. 1 Pleasant Valley - BYE
No. 2 Fairfield vs. No. 3 Oak Grove - 02/06
4A Area 8 at Anniston High School
No. 1 Anniston vs. No. 4 Munford - 02/07
No. 2 Talladega vs. No. 3 Handley - 02/07
No. 1 Dora vs. No. 4 Cordova/No. 5 Tarrant winner - 02/07
No. 2 Fultondale vs. No. 3 Curry - 02/07
4A Area 10 at Fayette County High School
No. 1 Fayette County - BYE
No. 2 Haleyville vs. No. 3 Hamilton - 02/06
4A Area 11 at Hokes Bluff High School
No. 1 Hokes Bluff vs. No. 4 Oneonta - 02/06
No. 2 Ashville vs. No. 3 Etowah - 02/06
4A Area 12 at Cherokee County High School
No. 1 Cherokee County vs. No. 4 White Plains - 02/06
No. 2 Alexandria vs. No. 3 Cleburne County - 02/06
4A Area 13 at Good Hope High School
No. 1 Good Hope vs. No. 4 Danville - 02/06
No. 2 West Morgan vs. No. 3 East Lawrence - 02/06
4A Area 14 at Desher High School
No. 1 Deshler vs. No. 4 Central - Florence/No. 5 Brooks winner - 02/07
No. 2 Hatton vs. No. 3 Wilson - 02/07
No. 1 Madison Academy vs. No. 4 St. John Paul II/No. 5 Randolph School winner - 02/07
No. 2 West Limestone vs. No. 3 Westminster Christian - 02/07
4A Area 16 at Plainview High School
No. 1 Plainview vs. No. 4 Madison County/No. 5 New Hope winner - 02/06
No. 2 North Jackson vs. No. 3 Kate D. Smith DAR - 02/06
3A Area Girls Basketball Playoff Brackets
3A Area 1 at Mobile Christian School
No. 1 Mobile Christian - BYE
No. 2 Cottage Hill Christian Academy vs. No. 3 Bayside Academy - 02/06
3A Area 2 at T.R. Miller High School
No. 1 T.R. Miller vs. No. 4 Flomaton/No. 5 Excel winner - 02/09
No. 2 Monroe County vs. No. 3 Hillcrest - Evergreen - 02/09
3A Area 3 at Slocomb High School
No. 1 Slocomb vs. No. 4 Houston Academy - 02/05
No. 2 Northside Methodist Academy vs. No. 3 Wicksburg - 02/05
3A Area 4 at Thomasville High School
No. 1 Thomasville - BYE
No. 2 Wilcox Central vs. No. 3 Southside - Selma - 02/06
3A Area 6 at Lee-Scott Academy
No. 1 Lee-Scott Academy vs. No. 4 Dadeville - 02/06
No. 2 Glenwood vs. No. 3 Beulah - 02/06
3A Area 7 at Greensboro High School
No. 1 Greensboro - BYE
No. 2 Sumter Central vs. No. 3 Hale County - 02/05
3A Area 8 at Midfield High School
No. 1 Midfield 56, No. 4 B.B. Comer 15 - Final
No. 2 Childersburg vs. No. 3 Altamont - 02/04
No. 1 Weaver vs. No. 4 Walter Wellborn - 02/07
No. 2 Saks vs. No. 3 Randolph County - 02/07
3A Area 10 at Winfield City High School
No. 1 Winfield vs. No. 4 Gordo - 02/06
No. 2 Carbon Hill vs. No. 3 Oakman - 02/06
3A Area 11 at Vinemont High School
No. 1 Vinemont vs. No. 4 J.B. Pennington/No. 5 Hanceville winner - 02/06
No. 2 Locust Fork vs. No. 3 Holly Pond - 02/06
3A Area 12 at Glencoe High School
No. 1 Glencoe vs. No. 4 Ohatchee - 02/07
No. 2 Westbrook Christian vs. No. 3 Piedmont - 02/07
No. 1 Sylvania vs. No. 4 Collinsville - 02/06
No. 2 Fyffe vs. No. 3 Geraldine - 02/06
3A Area 14 at Whitesburg Christian Academy
No. 1 Whitesburg Christian vs. No. 4 Brindlee Mountain/No. 5 Alabama CTE winner - 02/07
No. 2 Asbury vs. No. 3 Elkmont - 02/07
3A Area 15 at Mars Hill Bible School
No. 1 Mars Hill Bible vs. No. 4 Colbert Heights - 02/06
No. 2 Phil Campbell vs. No. 3 Sheffield - 02/06
3A Area 16 at Lauderdale County High School
No. 1 Lauderdale County vs. No. 4 Rogers - 02/06
No. 2 Clements vs. No. 3 Colbert County - 02/06
2A Area Girls Basketball Playoff Brackets
2A Area 1 at Clarke County High School
No. 1 Clarke County vs. No. 4 Washington County - 02/05
No. 2 St. Luke's Episcopal vs. No. 3 Chickasaw - 02/05
2A Area 2 at Providence Christian School
No. 1 Providence Christian vs. No. 4 Geneva County/No. 5 Houston County winner - 02/06
No. 2 Cottonwood vs. No. 3 Samson - 02/06
2A Area 3 at Luverne High School
No. 1 Luverne vs. No. 4 Zion Chapel - 02/06
No. 2 Pike Liberal Arts vs. No. 3 Goshen - 02/06
2A Area 4 at Abbeville High School
No. 1 Abbeville vs. No. 4 Barbour County - 02/05
No. 2 G.W. Long vs. No. 3 Ariton - 02/05
2A Area 5 at Calhoun High School
No. 1 Calhoun vs. No. 4 Central - Hayneville - 02/05
No. 2 Highland Home vs. No. 3 J.U. Blacksher - 02/05
2A Area 6 at Lanett High School
No. 1 Lanett vs. No. 4 Loachapoka - 02/05
No. 2 Reeltown vs. No. 3 LaFayette - 02/05
2A Area 7 at Tuscaloosa Academy
No. 1 Tuscaloosa Academy vs. No. 4 Isabella - 02/09
No. 2 Greene County vs. No. 3 Aliceville - 02/09
2A Area 8 at Ranburne High School
No. 1 Ranburne vs. No. 4 Central - Coosa - 02/05
No. 2 Horseshoe Bend vs. No. 3 Vincent - 02/05
2A Area 9 at Cornerstone Schools of Alabama
No. 1 Cornerstone - BYE
No. 2 Westminster School at Oak Mountain vs. No. 3 Holy Family Catholic - 02/06
2A Area 10 at Sulligent High School
No. 1 Sulligent - BYE
No. 2 Red Bay vs. No. 3 Lamar County - 02/05
2A Area 11 at Cold Springs High School
No. 1 Cold Springs - BYE
No. 2 Winston County vs. No. 3 Falkville - 02/05
2A Area 12 at Susan Moore High School
No. 1 Susan Moore vs. No. 4 Cleveland - 02/06
No. 2 West End vs. No. 3 Southeastern - 02/06
2A Area 13 at Sand Rock High School
No. 1 Sand Rock vs. No. 4 Pleasant Valley - 02/06
No. 2 Cedar Bluff vs. No. 3 Gaston - 02/07
2A Area 14 at Belgreen High School
No. 1 Belgreen - BYE
No. 2 Tharptown vs. No. 3 Covenant Christian - 02/05
2A Area 15 at Decatur Heritage
No. 1 Decatur Heritage Christian Academy vs. No. 4 Lindsay Lane Christian Academy - 02/06
No. 2 Lexington vs. No. 3 Tanner - 02/06
2A Area 16 at North Sand Mountain High School
No. 1 North Sand Mountain - BYE
No. 2 Pisgah vs. No. 3 Section - 02/06
1A Area Girls Basketball Playoff Brackets
1A Area 1 at Southern Choctaw High School
No. 1 Southern Choctaw vs. No. 4 Millry/No. 5 Fruitdale winner - 02/07
No. 2 McIntosh vs. No. 3 Leroy - 02/07
1A Area 2 at Kinston High School
No. 1 Kinston vs. No. 4 Emmanuel Christian - 02/06
No. 2 Florala vs. No. 3 Pleasant Home - 02/06
1A Area 3 at Georgiana High School
No. 1 Georgiana vs. No. 4 McKenzie/No. 5 Elba winner - 02/07
No. 2 Brantley vs. No. 3 Red Level - 02/07
1A Area 4 at Marengo High School
No. 1 Marengo vs. No. 4 Sweet Water - 02/05
No. 2 J.F. Shields vs. No. 3 Choctaw County - 02/05
1A Area 5 at R.C. Hatch High School
No. 1 R.C. Hatch vs. No. 4 Keith/No. 5 University Charter winner - 02/06
No. 2 A.L. Johnson vs. No. 3 Linden - 02/06
1A Area 6 at Fayetteville High School
No. 1 Fayetteville vs. No. 4 Verbena - 02/05
No. 2 Notasulga vs. No. 3 Autauga Academy - 02/05
1A Area 7 at Francis Marion High School
No. 1 Francis Marion vs. No. 4 Breakthrough Charter/No. 5 Ellwood Christian winner - 02/07
No. 2 Billingsley vs. No. 3 Maplesville - 02/07
1A Area 8 at Winterboro High School
No. 1 Winterboro vs. No. 4 Alabama School for the Deaf - 02/06
No. 2 Woodland vs. No. 3 Wadley - 02/06
1A Area 9 at South Lamar High School
No. 1 South Lamar vs. No. 4 Pickens Academy - 02/07
No. 2 Holy Spirit Catholic vs. No. 3 Pickens County - 02/07
1A Area 10 at Lynn High School
No. 1 Lynn vs. No. 4 Berry - 02/05
No. 2 Sumiton Christian vs. No. 3 Hubbertville - 02/05
1A Area 11 at Appalachian High School
No. 1 Appalachian vs. No. 4 Ragland/No. 5 Jefferson Christian Academy winner - 02/06
No. 2 Coosa Christian vs. No. 3 Victory Christian - 02/06
1A Area 12 at Jacksonville Christian Academy
No. 1 Jacksonville Christian Academy vs. No. 4 Gaylesville - 02/07
No. 2 Spring Garden vs. No. 3 Faith Christian - 02/07
1A Area 13 at Marion County High School
No. 1 Marion County vs. No. 4 Phillips/No. 5 Vina winner - 02/06
No. 2 Brilliant vs. No. 3 Hackleburg - 02/06
1A Area 14 at Meek High School
No. 1 Meek vs. No. 4 St. Bernard Prep - 02/06
No. 2 Cullman Christian vs. No. 3 Addison - 02/06
1A Area 15 at Athens Bible School
No. 1 Athens Bible vs. No. 4 Cherokee - 02/07
No. 2 Waterloo vs. No. 3 Shoals Christian - 02/07
1A Area 16 at Ider High School
No. 1 Ider vs. No. 4 Valley Head/No. 5 Woodville winner - 02/07
No. 2 Skyline vs. No. 3 Oakwood Adventist - 02/07
