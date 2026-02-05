High School

Alabama High School Girls Basketball Area Playoff Brackets, Matchups (AHSAA) - February 5, 2026

See every bracket and matchup in the opening round of the 2026 Alabama high school girls basketball area playoffs

Jack Butler

Greene County's Kassidi Smith (24) drives the ball against Sipsey Valley's Alyssia Simmons (34) at Sipsey Valley High School.
Greene County's Kassidi Smith (24) drives the ball against Sipsey Valley's Alyssia Simmons (34) at Sipsey Valley High School. / Gary Cosby Jr.-Tuscaloosa News / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Alabama high school girls basketball area playoffs begin this week, and High School On SI has brackets and matchups for every classification and area.

The playoffs will culminate with the state tournament on March 2-7.

7A Area Girls Basketball Playoff Brackets

7A Area 1 at Alma Bryant High School (select to view full bracket details)

No. 1 Alma Bryant vs. No. 4 Davidson - 02/11

No. 2 Baker vs. No. 3 Mary G. Montgomery - 02/11

7A Area 2 at Fairhope High School

No. 1 Fairhope vs. No. 4 Robertsdale - 02/11

No. 2 Daphne vs. No. 3 Foley - 02/11

7A Area 03 @ Dothan High School

Dothan vs. Johnson Abernathy Graetz - 2/11

Carver vs. Enterprise - 2/11

7A Area 5 at Prattville High School

No. 1 Prattville vs. No. 4 Tuscaloosa County - 02/11

No. 2 Hillcrest - Tuscaloosa vs. No. 3 Thompson - 02/11

7A Area 6 at Hoover High School

No. 1 Hoover vs. No. 4 Oak Mountain - 02/11

No. 2 Hewitt-Trussville vs. No. 3 Vestavia Hills - 02/11

7A Area 8 at Bob Jones

No. 1 Bob Jones vs. No. 4 Austin - 02/11

No. 2 Florence vs. No. 3 James Clemens - 02/11

6A Area Girls Basketball Playoff Brackets

6A Area 1 at Murphy High School

No. 1 Murphy vs. No. 4 Theodore - 02/07

No. 2 Saraland vs. No. 3 Blount - 02/07

6A Area 2 at McGill-Toolen High School

No. 1 McGill-Toolen vs. No. 4 Baldwin County - 02/07

No. 2 Spanish Fort vs. No. 3 Gulf Shores - 02/07

6A Area 3 at Park Crossing

No. 1 Park Crossing vs. No. 4 Rehobeth - 02/06

No. 2 Russell County vs. No. 3 Pike Road - 02/06

6A Area 4 at Stanhope Elmore

No. 1 Stanhope Elmore - BYE

No. 2 Wetumpka vs. No. 3 Percy Julian - 02/05

6A Area 05 @ Benjamin Russell High School

No. 1 Benjamin Russell - BYE

No. 2 Calera vs. No. 3 Chilton County - 02/07

6A Area 6 at Northridge High School

No. 1 Northridge vs. No. 4 Brookwood - 02/05

No. 2 Paul W. Bryant vs. No. 3 Central - Tuscaloosa - 02/05

6A Area 7 at McAdory High School

No. 1 McAdory - BYE

No. 2 Hueytown vs. No. 3 Bessemer City - 02/07

6A Area 8 at Chelsea High School

No. 1 Chelsea vs. No. 4 Helena - 02/07

No. 2 Pelham vs. No. 3 Spain Park - 02/07

6A Area 9 at Minor High School

No. 1 Minor vs. No. 4 Jackson-Olin - 02/07

No. 2 Homewood vs. No. 3 A.H. Parker - 02/07

6A Area 10 at Mountain Brook

No. 1 Mountain Brook - BYE

No. 2 Woodlawn vs. No. 3 Huffman - 02/07

6A Area 11 at Oxford High School

No. 1 Oxford - BYE

No. 2 Pell City vs. No. 3 Shades Valley - 02/06

6A Area 12 at Clay Chalkville High School

No. 1 Clay-Chalkville - BYE

No. 2 Gardendale vs. No. 3 Pinson Valley - 02/09

6A Area 13 at Cullman High School

No. 1 Cullman - BYE

No. 2 Jasper vs. No. 3 Mortimer Jordan - 02/06

6A Area 14 at Fort Payne

No. 1 Fort Payne - BYE

No. 2 Gadsden City vs. No. 3 Southside - 02/06

6A Area 15 at Decatur High School

No. 1 Decatur vs. No. 4 Athens - 02/07

No. 2 Hartselle vs. No. 3 Muscle Shoals - 02/07

6A Area 16 at Hazel Green High School

No. 1 Hazel Green vs. No. 4 Columbia/No. 5 Lee winner - 02/06

No. 2 Buckhorn vs. No. 3 Mae Jemison - 02/06

5A Area Girls Basketball Playoff Brackets

5A Area 1 at UMS-Wright

No. 1 seed vs. No. 4 seed - 02/07

No. 2 seed vs. No. 3 seed - 02/07

5A Area 3 at Charles Henderson High School

No. 1 Charles Henderson vs. No. 4 Greenville - 02/05

No. 2 Andalusia vs. No. 3 Brewbaker Tech - 02/05

5A Area 4 at Carroll High School

No. 1 Carroll - BYE

No. 2 Headland vs. No. 3 Eufaula - 02/05

5A Area 5 at Selma High School

No. 1 Selma vs. No. 4 Jemison - 02/09

No. 2 Demopolis vs. No. 3 Montevallo - 02/09

5A Area 8 at Briarwood Christian School

No. 1 Briarwood Christian vs. No. 4 Shelby County - 02/06

No. 2 Central of Clay County vs. No. 3 Sylacauga - 02/06

5A Area 9 at Northside High School

No. 1 Northside vs. No. 4 Sipsey Valley - 02/05

No. 2 John Carroll Catholic vs. No. 3 Wenonah - 02/05

5A Area 6 at Holtville High School

No. 1 Holtville - BYE

No. 2 Marbury vs. No. 3 Booker T. Washington Magnet - 02/07

5A Area 10 at Ramsay High School

No. 1 Ramsay vs. No. 4 G.W. Carver - 02/06

No. 2 Moody vs. No. 3 Leeds - 02/06

5A Area 11 at Jacksonville High School

No. 1 Jacksonville - BYE

No. 2 Lincoln vs. No. 3 St. Clair County - 02/06

5A Area 12 at Springville High School

No. 1 Springville vs. No. 4 Hayden - 02/06

No. 2 Center Point vs. No. 3 Corner - 02/06

5A Area 13 at Sardis High School

No. 1 Sardis vs. No. 4 Crossville - 02/07

No. 2 Boaz vs. No. 3 Douglas - 02/07

5A Area 14 at Scottsboro High School

No. 1 Scottsboro vs. No. 4 Fairview - 02/06

No. 2 Guntersville vs. No. 3 Arab - 02/06

5A Area 15 at West Point High School

No. 1 West Point - BYE

No. 2 Russellville vs. No. 3 Lawrence County - 02/06

5A Area 16 at Priceville High School

No. 1 Priceville vs. No. 4 A.P. Brewer - 02/06

No. 2 East Limestone vs. No. 3 Ardmore - 02/06

4A Area Girls Basketball Playoff Brackets

4A Area 1 at Orange Beach High School

No. 1 Orange Beach - BYE

No. 2 St. Michael Catholic vs. No. 3 Satsuma - 02/06

4A Area 2 at Jackson High School

No. 1 Jackson - BYE

No. 2 Escambia County vs. No. 3 W.S. Neal - 02/07

4A Area 3 at Geneva High School

No. 1 Geneva vs. No. 4 Daleville - 02/06

No. 2 Ashford vs. No. 3 Dale County - 02/06

4A Area 4 at New Brockton High School

No. 1 New Brockton vs. No. 4 Pike County/No. 5 Opp winner - 02/07

No. 2 Straughn vs. No. 3 Bullock County - 02/07

4A Area 5 at Montgomery Catholic

No. 1 Montgomery Catholic vs. No. 4 Booker T. Washington/No. 5 LAMP winner - 02/09

No. 2 Trinity Presbyterian vs. No. 3 Tallassee - 02/09

4A Area 6 at Prattville Christian Academy

No. 1 Prattville Christian vs. No. 4 West Blocton/No. 5 Holt winner - 02/07

No. 2 Bibb County vs. No. 3 American Christian Academy - 02/07

4A Area 7 at Pleasant Grove High School

No. 1 Pleasant Valley - BYE

No. 2 Fairfield vs. No. 3 Oak Grove - 02/06

4A Area 8 at Anniston High School

No. 1 Anniston vs. No. 4 Munford - 02/07

No. 2 Talladega vs. No. 3 Handley - 02/07

4A Area 9 at Dora High School

No. 1 Dora vs. No. 4 Cordova/No. 5 Tarrant winner - 02/07

No. 2 Fultondale vs. No. 3 Curry - 02/07

4A Area 10 at Fayette County High School

No. 1 Fayette County - BYE

No. 2 Haleyville vs. No. 3 Hamilton - 02/06

4A Area 11 at Hokes Bluff High School

No. 1 Hokes Bluff vs. No. 4 Oneonta - 02/06

No. 2 Ashville vs. No. 3 Etowah - 02/06

4A Area 12 at Cherokee County High School

No. 1 Cherokee County vs. No. 4 White Plains - 02/06

No. 2 Alexandria vs. No. 3 Cleburne County - 02/06

4A Area 13 at Good Hope High School

No. 1 Good Hope vs. No. 4 Danville - 02/06

No. 2 West Morgan vs. No. 3 East Lawrence - 02/06

4A Area 14 at Desher High School

No. 1 Deshler vs. No. 4 Central - Florence/No. 5 Brooks winner - 02/07

No. 2 Hatton vs. No. 3 Wilson - 02/07

4A Area 15 at Madison Academy

No. 1 Madison Academy vs. No. 4 St. John Paul II/No. 5 Randolph School winner - 02/07

No. 2 West Limestone vs. No. 3 Westminster Christian - 02/07

4A Area 16 at Plainview High School

No. 1 Plainview vs. No. 4 Madison County/No. 5 New Hope winner - 02/06

No. 2 North Jackson vs. No. 3 Kate D. Smith DAR - 02/06

3A Area Girls Basketball Playoff Brackets

3A Area 1 at Mobile Christian School

No. 1 Mobile Christian - BYE

No. 2 Cottage Hill Christian Academy vs. No. 3 Bayside Academy - 02/06

3A Area 2 at T.R. Miller High School

No. 1 T.R. Miller vs. No. 4 Flomaton/No. 5 Excel winner - 02/09

No. 2 Monroe County vs. No. 3 Hillcrest - Evergreen - 02/09

3A Area 3 at Slocomb High School

No. 1 Slocomb vs. No. 4 Houston Academy - 02/05

No. 2 Northside Methodist Academy vs. No. 3 Wicksburg - 02/05

3A Area 4 at Thomasville High School

No. 1 Thomasville - BYE

No. 2 Wilcox Central vs. No. 3 Southside - Selma - 02/06

3A Area 6 at Lee-Scott Academy

No. 1 Lee-Scott Academy vs. No. 4 Dadeville - 02/06

No. 2 Glenwood vs. No. 3 Beulah - 02/06

3A Area 7 at Greensboro High School

No. 1 Greensboro - BYE

No. 2 Sumter Central vs. No. 3 Hale County - 02/05

3A Area 8 at Midfield High School

No. 1 Midfield 56, No. 4 B.B. Comer 15 - Final

No. 2 Childersburg vs. No. 3 Altamont - 02/04

3A Area 9 at Weaver

No. 1 Weaver vs. No. 4 Walter Wellborn - 02/07

No. 2 Saks vs. No. 3 Randolph County - 02/07

3A Area 10 at Winfield City High School

No. 1 Winfield vs. No. 4 Gordo - 02/06

No. 2 Carbon Hill vs. No. 3 Oakman - 02/06

3A Area 11 at Vinemont High School

No. 1 Vinemont vs. No. 4 J.B. Pennington/No. 5 Hanceville winner - 02/06

No. 2 Locust Fork vs. No. 3 Holly Pond - 02/06

3A Area 12 at Glencoe High School

No. 1 Glencoe vs. No. 4 Ohatchee - 02/07

No. 2 Westbrook Christian vs. No. 3 Piedmont - 02/07

3A Area 13 at Sylvania

No. 1 Sylvania vs. No. 4 Collinsville - 02/06

No. 2 Fyffe vs. No. 3 Geraldine - 02/06

3A Area 14 at Whitesburg Christian Academy

No. 1 Whitesburg Christian vs. No. 4 Brindlee Mountain/No. 5 Alabama CTE winner - 02/07

No. 2 Asbury vs. No. 3 Elkmont - 02/07

3A Area 15 at Mars Hill Bible School

No. 1 Mars Hill Bible vs. No. 4 Colbert Heights - 02/06

No. 2 Phil Campbell vs. No. 3 Sheffield - 02/06

3A Area 16 at Lauderdale County High School

No. 1 Lauderdale County vs. No. 4 Rogers - 02/06

No. 2 Clements vs. No. 3 Colbert County - 02/06

2A Area Girls Basketball Playoff Brackets

2A Area 1 at Clarke County High School

No. 1 Clarke County vs. No. 4 Washington County - 02/05

No. 2 St. Luke's Episcopal vs. No. 3 Chickasaw - 02/05

2A Area 2 at Providence Christian School

No. 1 Providence Christian vs. No. 4 Geneva County/No. 5 Houston County winner - 02/06

No. 2 Cottonwood vs. No. 3 Samson - 02/06

2A Area 3 at Luverne High School

No. 1 Luverne vs. No. 4 Zion Chapel - 02/06

No. 2 Pike Liberal Arts vs. No. 3 Goshen - 02/06

2A Area 4 at Abbeville High School

No. 1 Abbeville vs. No. 4 Barbour County - 02/05

No. 2 G.W. Long vs. No. 3 Ariton - 02/05

2A Area 5 at Calhoun High School

No. 1 Calhoun vs. No. 4 Central - Hayneville - 02/05

No. 2 Highland Home vs. No. 3 J.U. Blacksher - 02/05

2A Area 6 at Lanett High School

No. 1 Lanett vs. No. 4 Loachapoka - 02/05

No. 2 Reeltown vs. No. 3 LaFayette - 02/05

2A Area 7 at Tuscaloosa Academy

No. 1 Tuscaloosa Academy vs. No. 4 Isabella - 02/09

No. 2 Greene County vs. No. 3 Aliceville - 02/09

2A Area 8 at Ranburne High School

No. 1 Ranburne vs. No. 4 Central - Coosa - 02/05

No. 2 Horseshoe Bend vs. No. 3 Vincent - 02/05

2A Area 9 at Cornerstone Schools of Alabama

No. 1 Cornerstone - BYE

No. 2 Westminster School at Oak Mountain vs. No. 3 Holy Family Catholic - 02/06

2A Area 10 at Sulligent High School

No. 1 Sulligent - BYE

No. 2 Red Bay vs. No. 3 Lamar County - 02/05

2A Area 11 at Cold Springs High School

No. 1 Cold Springs - BYE

No. 2 Winston County vs. No. 3 Falkville - 02/05

2A Area 12 at Susan Moore High School

No. 1 Susan Moore vs. No. 4 Cleveland - 02/06

No. 2 West End vs. No. 3 Southeastern - 02/06

2A Area 13 at Sand Rock High School

No. 1 Sand Rock vs. No. 4 Pleasant Valley - 02/06

No. 2 Cedar Bluff vs. No. 3 Gaston - 02/07

2A Area 14 at Belgreen High School

No. 1 Belgreen - BYE

No. 2 Tharptown vs. No. 3 Covenant Christian - 02/05

2A Area 15 at Decatur Heritage

No. 1 Decatur Heritage Christian Academy vs. No. 4 Lindsay Lane Christian Academy - 02/06

No. 2 Lexington vs. No. 3 Tanner - 02/06

2A Area 16 at North Sand Mountain High School

No. 1 North Sand Mountain - BYE

No. 2 Pisgah vs. No. 3 Section - 02/06

1A Area Girls Basketball Playoff Brackets

1A Area 1 at Southern Choctaw High School

No. 1 Southern Choctaw vs. No. 4 Millry/No. 5 Fruitdale winner - 02/07

No. 2 McIntosh vs. No. 3 Leroy - 02/07

1A Area 2 at Kinston High School

No. 1 Kinston vs. No. 4 Emmanuel Christian - 02/06

No. 2 Florala vs. No. 3 Pleasant Home - 02/06

1A Area 3 at Georgiana High School

No. 1 Georgiana vs. No. 4 McKenzie/No. 5 Elba winner - 02/07

No. 2 Brantley vs. No. 3 Red Level - 02/07

1A Area 4 at Marengo High School

No. 1 Marengo vs. No. 4 Sweet Water - 02/05

No. 2 J.F. Shields vs. No. 3 Choctaw County - 02/05

1A Area 5 at R.C. Hatch High School

No. 1 R.C. Hatch vs. No. 4 Keith/No. 5 University Charter winner - 02/06

No. 2 A.L. Johnson vs. No. 3 Linden - 02/06

1A Area 6 at Fayetteville High School

No. 1 Fayetteville vs. No. 4 Verbena - 02/05

No. 2 Notasulga vs. No. 3 Autauga Academy - 02/05

1A Area 7 at Francis Marion High School

No. 1 Francis Marion vs. No. 4 Breakthrough Charter/No. 5 Ellwood Christian winner - 02/07

No. 2 Billingsley vs. No. 3 Maplesville - 02/07

1A Area 8 at Winterboro High School

No. 1 Winterboro vs. No. 4 Alabama School for the Deaf - 02/06

No. 2 Woodland vs. No. 3 Wadley - 02/06

1A Area 9 at South Lamar High School

No. 1 South Lamar vs. No. 4 Pickens Academy - 02/07

No. 2 Holy Spirit Catholic vs. No. 3 Pickens County - 02/07

1A Area 10 at Lynn High School

No. 1 Lynn vs. No. 4 Berry - 02/05

No. 2 Sumiton Christian vs. No. 3 Hubbertville - 02/05

1A Area 11 at Appalachian High School

No. 1 Appalachian vs. No. 4 Ragland/No. 5 Jefferson Christian Academy winner - 02/06

No. 2 Coosa Christian vs. No. 3 Victory Christian - 02/06

1A Area 12 at Jacksonville Christian Academy

No. 1 Jacksonville Christian Academy vs. No. 4 Gaylesville - 02/07

No. 2 Spring Garden vs. No. 3 Faith Christian - 02/07

1A Area 13 at Marion County High School

No. 1 Marion County vs. No. 4 Phillips/No. 5 Vina winner - 02/06

No. 2 Brilliant vs. No. 3 Hackleburg - 02/06

1A Area 14 at Meek High School

No. 1 Meek vs. No. 4 St. Bernard Prep - 02/06

No. 2 Cullman Christian vs. No. 3 Addison - 02/06

1A Area 15 at Athens Bible School

No. 1 Athens Bible vs. No. 4 Cherokee - 02/07

No. 2 Waterloo vs. No. 3 Shoals Christian - 02/07

1A Area 16 at Ider High School

No. 1 Ider vs. No. 4 Valley Head/No. 5 Woodville winner - 02/07

No. 2 Skyline vs. No. 3 Oakwood Adventist - 02/07

More from High School On SI

feed

Published
Jack Butler
JACK BUTLER

Jack Butler is the Regional Editor of the Midwest for SBLive/High School on SI. Jack has covered high school sports in Oregon, Arizona and Minnesota.

Home/Alabama