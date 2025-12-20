Alabama High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025
The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Abbeville Christian Academy 76, Macon-East Montgomery Academy 54
Addison 63, Berry 57
Albertville 51, Jackson 43
Andalusia 57, Dale County 50
Appalachian 57, Cleveland 54
Ashville 64, Oneonta 59
Athens Bible 73, St. Bernard Prep 32
Belen Jesuit 69, Auburn 50
Blount 53, Choctawhatchee 46
Booker T. Washington 69, Bullock County 56
Brantley 62, Shields 48
Bryant 42, Citronelle 40
Carbon Hill 81, Meek 46
Central 60, Brooks 57
Charles Henderson 62, Tate 67
Clay-Chalkville 59, Plainview 52
Cookeville 72, Deshler 35
Cottondale 85, Wiregrass 50
Dothan 72, Cordova 41 - Final
Douglas 66, Asbury 50 - Final
Fayetteville 73, Ragland 71
Ferguson 60, Pell City 58
Florence 66, Mae Jemison 61
Gadsden City 58, Germantown 39
Gardendale 70, Chilton County 50
Geneva County 64, Slocomb 43
Giles County 68, Lauderdale County 58
Graceville 47, Northside Methodist Academy 33
Gulf Shores 61, Glenwood 49
Guntersville 69, Arab 66
Hamilton 65, Monterey 55
Handley 57, Pike Road 51
Hazel Green 61, Buckhorn 39
Helena 54, Baldwin County 43
Holmes County 47, Rehobeth 26
Hooper Academy 64, North River Christian 51
Hope Christian Academy 49, Trinity Christian Homeschool 44
Huffman 56, Murphy 55
Huntsville 67, Bay 37
Jackson Academy 54, South Choctaw Academy 36
Jasper 71, Rossview 46
Jonesboro 73, Hoover 72
Lawrence County 76, Russellville 43
Macon-East Montgomery Academy 38, Southern Prep Academy 34
Madison Academy 68, Thompson 52
Malone 73, Pike Liberal Arts 34
Marina 64, Trinity Presbyterian 61
Minor 84, Hueytown 64
Montevallo 51, Jemison 49
Montgomery Academy 62, Oak Mountain 42
New Brockton 56, Pike County 49
Northridge 47, Anniston 42
Northwest Rankin 54, Enterprise 35
Orange Beach 49, Elmore County 31
Oxford 61, Greenforest 41
Paul W. Bryant 54, Central 29
Pelham 68, Muscle Shoals 53
Phelps 83, Cordova 56
Phil Campbell 56, Lynn 29
Poplar Springs 55, Geneva 47
Priceville 51, Brewer 39
Providence Christian 60, Houston Academy 46
Robertsdale 61, Satsuma 51al
Russell County 55, Northside 31
Saint James 51, Highland Home 39
Shelby County 68, Thorsby 56
Snook Christian Academy 43, Monroe Academy 16
Southern Academy 71, Lowndes Academy 47
Southern Prep Academy 60, Evangel Christian Academy 54
Spain Park 71, Jefferson Christian Academy 46
Springville 61, McGill-Toolen 40
St. Clair County 73, Moody 61
St. John Paul II 43, Rogers 35
St. Michael Catholic 52, Pleasant Grove 36 - Final
Tuscaloosa Academy 52, Brookwood 51
UMS-Wright Prep 61, Spanish Fort 59
Vestavia Hills 56, Lexington Christian 34
Wadley 70, Reeltown 29
Wayne County 72, Mortimer Jordan 58
Westhill 39, Cullman 36
West Morgan 76, Tanner 66
Willow Canyon 66, Homewood 62
Windermere Prep 62, Saraland 47
WSAOM 69, West Blocton 35