Alabama High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025

See every Alabama boys high school basketball final score from December 19, 2025

Gray Reid

Homewood vs Mountain Brook from Dec. 5, 2025
Homewood vs Mountain Brook from Dec. 5, 2025 / David Leong

The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Abbeville Christian Academy 76, Macon-East Montgomery Academy 54

Addison 63, Berry 57

Albertville 51, Jackson 43

Andalusia 57, Dale County 50

Appalachian 57, Cleveland 54

Ashville 64, Oneonta 59

Athens Bible 73, St. Bernard Prep 32

Belen Jesuit 69, Auburn 50

Blount 53, Choctawhatchee 46

Booker T. Washington 69, Bullock County 56

Brantley 62, Shields 48

Bryant 42, Citronelle 40

Carbon Hill 81, Meek 46

Central 60, Brooks 57

Charles Henderson 62, Tate 67

Clay-Chalkville 59, Plainview 52

Cookeville 72, Deshler 35

Cottondale 85, Wiregrass 50

Dothan 72, Cordova 41 - Final

Douglas 66, Asbury 50 - Final

Fayetteville 73, Ragland 71

Ferguson 60, Pell City 58

Florence 66, Mae Jemison 61

Gadsden City 58, Germantown 39

Gardendale 70, Chilton County 50

Geneva County 64, Slocomb 43

Giles County 68, Lauderdale County 58

Graceville 47, Northside Methodist Academy 33

Gulf Shores 61, Glenwood 49

Guntersville 69, Arab 66

Hamilton 65, Monterey 55

Handley 57, Pike Road 51

Hazel Green 61, Buckhorn 39

Helena 54, Baldwin County 43

Holmes County 47, Rehobeth 26

Hooper Academy 64, North River Christian 51

Hope Christian Academy 49, Trinity Christian Homeschool 44

Huffman 56, Murphy 55

Huntsville 67, Bay 37

Jackson Academy 54, South Choctaw Academy 36

Jasper 71, Rossview 46

Jonesboro 73, Hoover 72

Lawrence County 76, Russellville 43

Macon-East Montgomery Academy 38, Southern Prep Academy 34

Madison Academy 68, Thompson 52

Malone 73, Pike Liberal Arts 34

Marina 64, Trinity Presbyterian 61

Minor 84, Hueytown 64

Montevallo 51, Jemison 49

Montgomery Academy 62, Oak Mountain 42

New Brockton 56, Pike County 49

Northridge 47, Anniston 42

Northwest Rankin 54, Enterprise 35

Orange Beach 49, Elmore County 31

Oxford 61, Greenforest 41

Paul W. Bryant 54, Central 29

Pelham 68, Muscle Shoals 53

Phelps 83, Cordova 56

Phil Campbell 56, Lynn 29

Poplar Springs 55, Geneva 47

Priceville 51, Brewer 39

Providence Christian 60, Houston Academy 46

Robertsdale 61, Satsuma 51al

Russell County 55, Northside 31

Saint James 51, Highland Home 39

Shelby County 68, Thorsby 56

Snook Christian Academy 43, Monroe Academy 16

Southern Academy 71, Lowndes Academy 47

Southern Prep Academy 60, Evangel Christian Academy 54

Spain Park 71, Jefferson Christian Academy 46

Springville 61, McGill-Toolen 40

St. Clair County 73, Moody 61

St. John Paul II 43, Rogers 35

St. Michael Catholic 52, Pleasant Grove 36 - Final

Tanner 66, West Morgan 76 - Final

Tuscaloosa Academy 52, Brookwood 51

UMS-Wright Prep 61, Spanish Fort 59

Vestavia Hills 56, Lexington Christian 34

Wadley 70, Reeltown 29

Wayne County 72, Mortimer Jordan 58

Westhill 39, Cullman 36

Willow Canyon 66, Homewood 62

Windermere Prep 62, Saraland 47

WSAOM 69, West Blocton 35

