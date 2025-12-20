High School

Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025

See every Georgia high school boys basketball final score from December 19, 2025

Robin Erickson

Lassiter defeated Norcross on Friday night with a final score of 57-47.
Lassiter defeated Norcross on Friday night with a final score of 57-47. / Ed Turlington

The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

Georgia Boys High School Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025

ACE 62, Georgia Military College 57

Alexander 84, Chaminade-Madonna 48

Appling County 66, Bacon County 93

Archer 57, Winder-Barrow 49

Athens Academy 72, Elbert County 62

Bacon County 93, Appling County 66

Banks County 76, Oglethorpe County 44

Beach 77, Memorial Day 25

Berkmar 57, Cypress Bay 64

Bethesda Academy 47, Whale Branch 41

Bishop Gorman 68, Hillgrove 45

Bremen 68, Coahulla Creek 61

Brentwood 57, East Laurens 52

Brookwood 58, Maclay 25

Brookwood 64, Rockdale County 58

Bulloch Academy 61, Piedmont Academy 50

Calhoun 74, Armuchee 21

Camden County 59, Coffee 48

Campbell 52, Sprayberry 45

Cardinal Gibbons 75, Kell 44

Carolina Forest 71, Franklin County 69

Carrollton 53, Landmark Christian 43

Cartersville 72, Bowdon 58

Carver 78, Lee County 63

Central 79, Furlow Charter School 24

Central 74, River Ridge 69

CHESS Academy 72, Southwest Georgia STEM Charter 40

Chattooga 54, Adairsville 37

Clarke Central 58, Oconee County 21

Clayton 93, Lutheran South 84

Clinch County 55, Mitchell County 47

Columbia 66, Hapeville Charter 42

Commerce 57, Providence Christian Academy 46

Crossroad Academy 51, Peach County 42

CSTHEA 58, Georgia Force Christian 43

Curie 67, Southwest DeKalb 64

Cypress Bay 64, Berkmar 57

Dade County 59, Northwest Whitfield 47

Discovery 59, Wesleyan 46

Dominion Christian 64, Unity Christian 62

Dublin 56, Wilkinson County 54

Dunwoody 79, Centennial 57

Eagle's Landing 58, McDonough 56

East Coweta 76, Newnan 85

FBCA 72, Alleluia Community 48

Fellowship Christian 75, St. Mary's Academy 25

Fideles Christian 37, Pinecrest Academy 51

First Presbyterian Day 64, Tiftarea Academy 86

Fitzgerald 64, Dodge County 42

FPCA 83, Royal Live Oaks Academy 39

Frederica Academy 55, John Milledge Academy 46

Fullington Academy 55, Windsor Academy 40

George Walton Academy 69, Brookstone 52

Greenbrier 66, Josey 41

Greene County 69, Manchester 63

Greenforest 61, Oxford 41

Griffin 72, Starr's Mill 53

Haralson County 68, North Murray 61

Harlem 89, New Hampstead 39

Hart County 74, Crescent 37

Hebron Christian 64, Union Grove 58

Hills Academy 69, Perry 67

Holy Spirit Prep 1, Varsity Opponent FV

Houston County 66, St. Anne-Pacelli 62

Impact Christian Academy 61, Baldwin 46

Jenkins 51, Benedictine 43

Jonesboro 73, Hoover 72

Kalamazoo Christian 49, Constantine 13

King's Ridge Christian 67, Northview 51

KIPP Atlanta Collegiate 68, Narbonne 39

Lake Oconee Academy 46, Aquinas 33

Lamar County 71, Pike County 46

Lanier 72, West Forsyth 81

Lassiter 57, Norcross 47

Lakeview-Fort Oglethorpe 59, Mary McDowell Friends School 41

Locust Grove 68, Stockbridge 65

Loganville 66, Jasper County 33

Loganville Christian Academy 52, Stratford Academy 37

Long County 68, Wayne County 63

Lovett 80, Christian Heritage 78

Luella 64, Forest Park 49

Lumpkin County 70, East Jackson 56

Madison County 55, Pendleton 49

Marietta 64, Moore 62

Mays 71, BEST 56

Milton 75, Bishop O'Connell 68

Model 70, Rome 49

Monroe 61, Colquitt County 45

Monroe Area 74, Apalachee 62

Morgan County 64, Social Circle 49

Newnan 85, East Coweta 76

Newton 59, Shiloh 55

Nolensville 60, Dalton 43

North Forsyth 70, White County 38

North Gwinnett 62, Cambridge 53

North Springs 74, Clarkston 49

Northeast 73, Westside 51

Northside 76, Glenn Hills 39

Osborne 91, Wooster 41

Pinecrest Academy 51, Fideles Christian 37

Pinewood Christian 51, Edmund Burke Academy 38

Polk County 87, Gordon Central 70

Pope 57, Blessed Trinity 31

Rabun County 64, Rabun Gap-Nacoochee 59

Redan 53, Banneker 46

Roswell 61, Alpharetta 47

Russell County 55, Northside 31

Salem 60, Heard County 49

Sandy Creek 67, Oxford 41

Savannah Christian 57, Cristo Rey Atlanta 29

Savannah Country Day 69, Mount de Sales Academy 56

Schley County 72, Randolph-Clay 70

Seminole County 43, Early County 40

Sequoyah 58, Pickens 51

South Atlanta 59, LPCA 26

Southwest Atlanta Christian 71, Warner Robins 55

Spencer 53, Callaway 52

St. Andrew's 67, Mount Paran Christian 59

St. Pius X Catholic 79, Druid Hills 46

Strong Rock Christian 44, Covenant Academy 42

Swainsboro 61, South Effingham 57

T.L. Hanna 67, Lambert 64

Tattnall Square Academy 64, Twiggs County 49

The King's Academy 51, North Cobb 50

Tiftarea Academy 86, First Presbyterian Day 64

Toombs County 53, Tattnall County 43

Trinity Christian 50, Westfield School 47

Tucker 59, Marist 52

Turner County 69, Macon County 49

Upson-Lee 69, Troup County 55

Veterans 55, Johnson 52

Vidalia 81, Claxton 34

Walton 51, Furtah Prep 41

Warren County 67, Washington-Wilkes 54

West Forsyth 81, Lanier 72

Westover 63, North Clayton 58

Westside 49, Richmond Academy 48

Wheeler 78, Bishop McNamara 74

Whitefield Academy 75, Atlanta International 29

Wilcox County 58, Brooks County 45

Wilson Academy 70, Woodward Academy 69

Woodland 61, Ola 52

Woodstock 56, Mill Creek 38

Woodville-Tompkins 56, Islands 55

Published
Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

Home/Georgia