Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
ACE 62, Georgia Military College 57
Alexander 84, Chaminade-Madonna 48
Appling County 66, Bacon County 93
Archer 57, Winder-Barrow 49
Athens Academy 72, Elbert County 62
Bacon County 93, Appling County 66
Banks County 76, Oglethorpe County 44
Beach 77, Memorial Day 25
Berkmar 57, Cypress Bay 64
Bethesda Academy 47, Whale Branch 41
Bishop Gorman 68, Hillgrove 45
Bremen 68, Coahulla Creek 61
Brentwood 57, East Laurens 52
Brookwood 58, Maclay 25
Brookwood 64, Rockdale County 58
Bulloch Academy 61, Piedmont Academy 50
Calhoun 74, Armuchee 21
Camden County 59, Coffee 48
Campbell 52, Sprayberry 45
Cardinal Gibbons 75, Kell 44
Carolina Forest 71, Franklin County 69
Carrollton 53, Landmark Christian 43
Cartersville 72, Bowdon 58
Carver 78, Lee County 63
Central 79, Furlow Charter School 24
Central 74, River Ridge 69
CHESS Academy 72, Southwest Georgia STEM Charter 40
Chattooga 54, Adairsville 37
Clarke Central 58, Oconee County 21
Clayton 93, Lutheran South 84
Clinch County 55, Mitchell County 47
Columbia 66, Hapeville Charter 42
Commerce 57, Providence Christian Academy 46
Crossroad Academy 51, Peach County 42
CSTHEA 58, Georgia Force Christian 43
Curie 67, Southwest DeKalb 64
Cypress Bay 64, Berkmar 57
Dade County 59, Northwest Whitfield 47
Discovery 59, Wesleyan 46
Dominion Christian 64, Unity Christian 62
Dublin 56, Wilkinson County 54
Dunwoody 79, Centennial 57
Eagle's Landing 58, McDonough 56
East Coweta 76, Newnan 85
FBCA 72, Alleluia Community 48
Fellowship Christian 75, St. Mary's Academy 25
Fideles Christian 37, Pinecrest Academy 51
First Presbyterian Day 64, Tiftarea Academy 86
Fitzgerald 64, Dodge County 42
FPCA 83, Royal Live Oaks Academy 39
Frederica Academy 55, John Milledge Academy 46
Fullington Academy 55, Windsor Academy 40
George Walton Academy 69, Brookstone 52
Greenbrier 66, Josey 41
Greene County 69, Manchester 63
Greenforest 61, Oxford 41
Griffin 72, Starr's Mill 53
Haralson County 68, North Murray 61
Harlem 89, New Hampstead 39
Hart County 74, Crescent 37
Hebron Christian 64, Union Grove 58
Hills Academy 69, Perry 67
Holy Spirit Prep 1, Varsity Opponent FV
Houston County 66, St. Anne-Pacelli 62
Impact Christian Academy 61, Baldwin 46
Jenkins 51, Benedictine 43
Jonesboro 73, Hoover 72
Kalamazoo Christian 49, Constantine 13
King's Ridge Christian 67, Northview 51
KIPP Atlanta Collegiate 68, Narbonne 39
Lake Oconee Academy 46, Aquinas 33
Lamar County 71, Pike County 46
Lanier 72, West Forsyth 81
Lassiter 57, Norcross 47
Lakeview-Fort Oglethorpe 59, Mary McDowell Friends School 41
Locust Grove 68, Stockbridge 65
Loganville 66, Jasper County 33
Loganville Christian Academy 52, Stratford Academy 37
Long County 68, Wayne County 63
Lovett 80, Christian Heritage 78
Luella 64, Forest Park 49
Lumpkin County 70, East Jackson 56
Madison County 55, Pendleton 49
Marietta 64, Moore 62
Mays 71, BEST 56
Milton 75, Bishop O'Connell 68
Model 70, Rome 49
Monroe 61, Colquitt County 45
Monroe Area 74, Apalachee 62
Morgan County 64, Social Circle 49
Newnan 85, East Coweta 76
Newton 59, Shiloh 55
Nolensville 60, Dalton 43
North Forsyth 70, White County 38
North Gwinnett 62, Cambridge 53
North Springs 74, Clarkston 49
Northeast 73, Westside 51
Northside 76, Glenn Hills 39
Osborne 91, Wooster 41
Pinecrest Academy 51, Fideles Christian 37
Pinewood Christian 51, Edmund Burke Academy 38
Polk County 87, Gordon Central 70
Pope 57, Blessed Trinity 31
Rabun County 64, Rabun Gap-Nacoochee 59
Redan 53, Banneker 46
Roswell 61, Alpharetta 47
Russell County 55, Northside 31
Salem 60, Heard County 49
Sandy Creek 67, Oxford 41
Savannah Christian 57, Cristo Rey Atlanta 29
Savannah Country Day 69, Mount de Sales Academy 56
Schley County 72, Randolph-Clay 70
Seminole County 43, Early County 40
Sequoyah 58, Pickens 51
South Atlanta 59, LPCA 26
Southwest Atlanta Christian 71, Warner Robins 55
Spencer 53, Callaway 52
St. Andrew's 67, Mount Paran Christian 59
St. Pius X Catholic 79, Druid Hills 46
Strong Rock Christian 44, Covenant Academy 42
Swainsboro 61, South Effingham 57
T.L. Hanna 67, Lambert 64
Tattnall Square Academy 64, Twiggs County 49
The King's Academy 51, North Cobb 50
Tiftarea Academy 86, First Presbyterian Day 64
Toombs County 53, Tattnall County 43
Trinity Christian 50, Westfield School 47
Tucker 59, Marist 52
Turner County 69, Macon County 49
Upson-Lee 69, Troup County 55
Veterans 55, Johnson 52
Vidalia 81, Claxton 34
Walton 51, Furtah Prep 41
Warren County 67, Washington-Wilkes 54
West Forsyth 81, Lanier 72
Westover 63, North Clayton 58
Westside 49, Richmond Academy 48
Wheeler 78, Bishop McNamara 74
Whitefield Academy 75, Atlanta International 29
Wilcox County 58, Brooks County 45
Wilson Academy 70, Woodward Academy 69
Woodland 61, Ola 52
Woodstock 56, Mill Creek 38
Woodville-Tompkins 56, Islands 55