Alabama High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

Gray Reid

Hewitt-Trussville vs Hueytown from Dec. 12, 2025
Hewitt-Trussville vs Hueytown from Dec. 12, 2025 / David Leong

The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Abbeville Christian Academy 71, Wiregrass 22

Alabama School for the Deaf 66, SCSDB 14

Albertville 56, Grissom 41

American Christian Academy 44, West Blocton 33

Anniston 53, Jacksonville 49

Appalachian 65, Susan Moore 50

Arab 56, Fairview 23

Ardmore 63, Brewer 57

Asbury 55, Elkmont 50

Ashford 73, Cottonwood 59

Ashville 63, Hokes Bluff 59

Athens Bible 73, Cherokee 27

Auburn 57, Hazel Green 51

Bayshore Christian 55, Orange Beach 24

Bibb County 73, University Charter 55

Brantley 51, Goshen 45

Bullock County 35, Booker T. Washington Magnet 31

Calera 73, Pelham 52

Carver Birmingham 62, Jackson-Olin 43

Cedar Bluff 57, Pleasant Valley 54

Central 62, Hatton 34

Central of Coosa County 78, Dadeville 66

Chambers Academy 69, Southern Academy 40

Chelsea 72, Oak Mountain 47

Childersburg 54, Sylacauga 45

Chilton County 59, Holtville 34

Clay-Chalkville 28, Shades Valley 26

Cold Springs 51, Falkville 38

Colbert County 51, East Lawrence 37

Coosa Christian 70, West End 57

Corner 62, Mortimer Jordan 54

Crossville 60, Douglas 41

Davidson 77, Theodore 40

Demopolis 58, Selma 46

DHCA 76, Tanner 57

Dothan 77, Pinson Valley 69

Elberta 58, Robertsdale 46

Faith Christian 60, Spring Garden 49

Fayette County 45, Marion County 53

Florala 64, Pike Liberal Arts 30

Gadsden City 68, Southside 49

Geraldine 42, Sylvania 31

Greenville 82, Percy Julian 63

Guntersville 84, Scottsboro 41

Hanceville 68, Vinemont 55

Holt 53, Sipsey Valley 50

Homewood 37, Vestavia Hills 54

Hooper Academy 60, Escambia Academy 41

Houston Academy 52, Rehobeth 47

Ider 62, Valley Head 30

Jackson 87, Clarke County 34

Jackson Academy 46, Sparta Academy 39

LaFayette 55, Valley 32

Lee-Scott Academy 77, Brookstone 39

Madison Academy 70, West Limestone 37

Mae Jemison 61, Huntsville 56

Maplesville 54, Dallas County 50

Marion County 53, Fayette County 45

McAdory 52, Helena 42

McIntosh 52, Leroy 44

McKenzie 54, Pleasant Home 61

Meek 51, St. Bernard Prep 22

Minor 78, Pleasant Grove 43

Moody 69, Winterboro 35

Monroe Academy 39, Snook Christian Academy 57

Murphy 92, Moss Point 23

North Sand Mountain 80, North Jackson 36

Northridge 65, Central 42

Oneonta 62, Locust Fork 46

Opp 59, Georgiana 41

Opelika 70, Carroll 69

Oxford 71, Hale County 52

Pickens County 37, South Lamar 59

Plainview 65, Madison County 64

Pleasant Home 61, McKenzie 54

Red Bay 73, Sulligent 48

Reeltown 58, Wadley 69

Russell County 56, St. Anne-Pacelli 53

Saraland 43, St. Michael Catholic 30

Section 55, Jasper 40

Shelby County 67, Center Point 63

Smiths Station 70, Eufaula 61

Snook Christian Academy 57, Monroe Academy 39

South Lamar 59, Pickens County 37

Tallassee 39, Wetumpka 67

Tharptown 30, Tremont 31

Tuscaloosa County 67, Mountain Brook 42

UMS-Wright Prep 62, St. Paul's Episcopal 55

Victory Christian 41, Fayetteville 36

West Morgan 92, Clements 59

West Point 79, Aliceville 53

West Point 69, Addison 48

Westminster Christian Academy 71, Randolph School 39

Whitesburg Christian Academy 53, ASCTAE 23

WSAOM 71, Thorsby 62

