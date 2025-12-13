Alabama High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Alabama high school boys basketball final scores, results — December 12, 2025
Abbeville Christian Academy 71, Wiregrass 22
Alabama School for the Deaf 66, SCSDB 14
Albertville 56, Grissom 41
American Christian Academy 44, West Blocton 33
Anniston 53, Jacksonville 49
Appalachian 65, Susan Moore 50
Arab 56, Fairview 23
Ardmore 63, Brewer 57
Asbury 55, Elkmont 50
Ashford 73, Cottonwood 59
Ashville 63, Hokes Bluff 59
Athens Bible 73, Cherokee 27
Auburn 57, Hazel Green 51
Bayshore Christian 55, Orange Beach 24
Bibb County 73, University Charter 55
Brantley 51, Goshen 45
Bullock County 35, Booker T. Washington Magnet 31
Carver Birmingham 62, Jackson-Olin 43
Cedar Bluff 57, Pleasant Valley 54
Central 62, Hatton 34
Central of Coosa County 78, Dadeville 66
Chambers Academy 69, Southern Academy 40
Childersburg 54, Sylacauga 45
Chilton County 59, Holtville 34
Clay-Chalkville 28, Shades Valley 26
Cold Springs 51, Falkville 38
Colbert County 51, East Lawrence 37
Coosa Christian 70, West End 57
Corner 62, Mortimer Jordan 54
Crossville 60, Douglas 41
Davidson 77, Theodore 40
Demopolis 58, Selma 46
DHCA 76, Tanner 57
Dothan 77, Pinson Valley 69
Douglas 60, Crossville 41
Faith Christian 60, Spring Garden 49
Fayette County 45, Marion County 53
Florala 64, Pike Liberal Arts 30
Gadsden City 68, Southside 49
Geraldine 42, Sylvania 31
Greenville 82, Percy Julian 63
Guntersville 84, Scottsboro 41
Hanceville 68, Vinemont 55
Holt 53, Sipsey Valley 50
Hooper Academy 60, Escambia Academy 41
Houston Academy 52, Rehobeth 47
Ider 62, Valley Head 30
Jackson 87, Clarke County 34
Jackson Academy 46, Sparta Academy 39
LaFayette 55, Valley 32
Lee-Scott Academy 77, Brookstone 39
Madison Academy 70, West Limestone 37
Mae Jemison 61, Huntsville 56
Maplesville 54, Dallas County 50
McAdory 52, Helena 42
McIntosh 52, Leroy 44
McKenzie 54, Pleasant Home 61
Meek 51, St. Bernard Prep 22
Minor 78, Pleasant Grove 43
Moody 69, Winterboro 35
Monroe Academy 39, Snook Christian Academy 57
Murphy 92, Moss Point 23
North Sand Mountain 80, North Jackson 36
Northridge 65, Central 42
Oak Mountain 72, Chelsea 47
Oneonta 62, Locust Fork 46
Opp 59, Georgiana 41
Opelika 70, Carroll 69
Oxford 71, Hale County 52
Pickens County 37, South Lamar 59
Plainview 65, Madison County 64
Red Bay 73, Sulligent 48
Robertsdale 58, Elberta 46
Russell County 56, St. Anne-Pacelli 53
Saraland 43, St. Michael Catholic 30
Section 55, Jasper 40
Shelby County 67, Center Point 63
Smiths Station 70, Eufaula 61
Snook Christian Academy 57, Monroe Academy 39
South Lamar 59, Pickens County 37
Tallassee 39, Wetumpka 67
Tharptown 30, Tremont 31
Tuscaloosa County 67, Mountain Brook 42
UMS-Wright Prep 62, St. Paul's Episcopal 55
Victory Christian 41, Fayetteville 36
Wadley 69, Reeltown 58
West Morgan 92, Clements 59
West Point 79, Aliceville 53
West Point 69, Addison 48
Westminster Christian Academy 71, Randolph School 39
Whitesburg Christian Academy 53, ASCTAE 23
WSAOM 71, Thorsby 62