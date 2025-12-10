High School

Gray Reid

The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Alabama high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025

Abbeville Christian Academy 70, Oaks 62

Addison 88, St. Bernard Prep 22

Albertville 66, Fort Payne 60

Anniston 69, White Plains 20

Ashford 58, Houston County 46

Ashville 64, Jacksonville 61

Auburn 64, Loachapoka 41

Bessemer Academy 58, Cornerstone Christian 45

Bob Jones 55, Florence 42

Boaz 70, Douglas 62

Brooks 63, Hatton 46

Cairo 65, Headland 52

Carbon Hill 50, Cordova 49

Central 57, Ellwood Christian 56

Central of Coosa County 71, Ranburne 38

Chambers Academy 63, Coosa Valley Academy 33

Charles Henderson 59, Providence Christian 52

Chiefland 75, P.K. Yonge 47

Childersburg 59, Vincent 37

Clay County Christian Academy 45, Tabernacle 38

Cold Springs 55, Good Hope 53

Colbert County 69, Rogers 39

Columbia 76, Westminster Christian Academy 73

Cornerstone Christian 67, Cornerstone Christian 35

Daphne 76, Baldwin County 56

Dothan 68, Carver Montgomery 50

East Lawrence 47, Danville 44

Eastwood Christian 58, First Assembly Christian 32

Elmore County 54, Glenwood 52

Escambia Academy 57, Snook Christian Academy 44

Escambia County 52, Vigor 46

Fairhope 58, LeFlore 48

Fyffe 62, Sylvania 45

Gadsden City 80, Plainview 46

Geneva 48, Ariton 43

Geneva County 74, Slocomb 59

Geraldine 44, Collinsville 38

Hazel Green 50, Mae Jemison 40

Helena 58, Gardendale 48

Jackson 78, Southern Choctaw 46

Jackson Academy 43, Patrician Academy 41

James Clemens 64, Austin 57

Jemison 48, Holy Family Catholic 29

John Carroll Catholic 54, Jackson-Olin 37

Lawrence County 53, Brewer 45

Lee 66, Buckhorn 46

Lee-Scott Academy 74, Beulah 65

Macon-East Montgomery Academy 46, Evangel Christian Academy 42

Madison Academy 62, St. John Paul II 36

Marbury 83, Stanhope Elmore 78

Marion 77, Billingsley 48

Mars Hill Bible 64, Sheffield 48

Mary G. Montgomery 70, Cottage Hill Christian Academy 66

McGill-Toolen 61, Moss Point 46

McKenzie 50, Straughn 33

Minor 51, Woodlawn 36

Montgomery Academy 88, Dallas County 48

Mountain Brook 72, Chelsea 29

Murphy 80, Mobile Christian 38

New Brockton 56, Houston Academy 47

New Hope 62, Asbury 45

North Tampa Christian Academy 55, Balboa 54

Northside Methodist Academy 48, Pike Liberal Arts 43

Oak Mountain 60, Homewood 54

Opelika 74, Rehobeth 60

Orange Beach 51, UMS-Wright Prep 46

Paul W. Bryant 42, Hewitt-Trussville 40

Phil Campbell 71, Colbert Heights 53

Pickens County 46, Bibb County 45

Pike County 61, Bullock County 54

Pike Road 72, Carroll 67

Pinson Valley 61, Bessemer City 41

Prattville 76, Percy Julian 59

Prattville Christian Academy 51, West Blocton 27

Ramsay 65, Carver Birmingham 48

Randolph School 66, ASCTAE 42

Red Bay 69, Hamilton 62

Restoration Academy 64, East Central HomeSchool 27

Russell County 57, Smiths Station 39

Samson 66, Elba 51

Scottsboro 58, Arab 44

Section 52, North Sand Mountain 36

Shades Valley 40, Fairfield 37

Sipsey Valley 52, Northside 40

Skyline 59, Ider 50

Southeastern 58, West End 54

Southern Christian 53, Grace Christian 25

Spanish Fort 49, Bryant 38

Sparta Academy 57, Clarke Prep 44

Springwood 51, Trinity Christian 47

Sylacauga 71, Shelby County 58

Tanner 76, Lexington 53

Tharptown 48, Shoals Christian 27

Thompson 87, Chilton County 71

Thorsby 60, Holtville 46

Tuscaloosa Christian 65, North River Christian 54

Unity Christian 67, Cornerstone Christian 35

Victory Christian 66, Jefferson Christian Academy 53

Vinemont 69, Locust Fork 64

Wenonah 89, Tarrant 60

Westbrook Christian 49, Ohatchee 14

Wewahitchka 72, Emmanuel Christian 37

Whitesburg Christian Academy 76, Brindlee Mountain 11

Wicksburg 53, Long 35

Wilcox Central 68, Shields 48

Winfield 66, Fayette County 48

WSAOM 56, Altamont 54

