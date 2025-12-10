Alabama High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Alabama high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Abbeville Christian Academy 70, Oaks 62
Addison 88, St. Bernard Prep 22
Albertville 66, Fort Payne 60
Anniston 69, White Plains 20
Ashford 58, Houston County 46
Ashville 64, Jacksonville 61
Auburn 64, Loachapoka 41
Bessemer Academy 58, Cornerstone Christian 45
Bob Jones 55, Florence 42
Boaz 70, Douglas 62
Brooks 63, Hatton 46
Cairo 65, Headland 52
Carbon Hill 50, Cordova 49
Central 57, Ellwood Christian 56
Central of Coosa County 71, Ranburne 38
Chambers Academy 63, Coosa Valley Academy 33
Charles Henderson 59, Providence Christian 52
Chiefland 75, P.K. Yonge 47
Childersburg 59, Vincent 37
Clay County Christian Academy 45, Tabernacle 38
Cold Springs 55, Good Hope 53
Colbert County 69, Rogers 39
Columbia 76, Westminster Christian Academy 73
Cornerstone Christian 67, Cornerstone Christian 35
Daphne 76, Baldwin County 56
Dothan 68, Carver Montgomery 50
East Lawrence 47, Danville 44
Eastwood Christian 58, First Assembly Christian 32
Elmore County 54, Glenwood 52
Escambia Academy 57, Snook Christian Academy 44
Escambia County 52, Vigor 46
Fairhope 58, LeFlore 48
Fyffe 62, Sylvania 45
Gadsden City 80, Plainview 46
Geneva 48, Ariton 43
Geneva County 74, Slocomb 59
Geraldine 44, Collinsville 38
Hazel Green 50, Mae Jemison 40
Helena 58, Gardendale 48
Jackson 78, Southern Choctaw 46
Jackson Academy 43, Patrician Academy 41
James Clemens 64, Austin 57
Jemison 48, Holy Family Catholic 29
John Carroll Catholic 54, Jackson-Olin 37
Lawrence County 53, Brewer 45
Lee 66, Buckhorn 46
Lee-Scott Academy 74, Beulah 65
Macon-East Montgomery Academy 46, Evangel Christian Academy 42
Madison Academy 62, St. John Paul II 36
Marbury 83, Stanhope Elmore 78
Marion 77, Billingsley 48
Mars Hill Bible 64, Sheffield 48
Mary G. Montgomery 70, Cottage Hill Christian Academy 66
McGill-Toolen 61, Moss Point 46
McKenzie 50, Straughn 33
Minor 51, Woodlawn 36
Montgomery Academy 88, Dallas County 48
Mountain Brook 72, Chelsea 29
Murphy 80, Mobile Christian 38
New Brockton 56, Houston Academy 47
New Hope 62, Asbury 45
North Tampa Christian Academy 55, Balboa 54
Northside Methodist Academy 48, Pike Liberal Arts 43
Oak Mountain 60, Homewood 54
Opelika 74, Rehobeth 60
Orange Beach 51, UMS-Wright Prep 46
Paul W. Bryant 42, Hewitt-Trussville 40
Phil Campbell 71, Colbert Heights 53
Pickens County 46, Bibb County 45
Pike County 61, Bullock County 54
Pike Road 72, Carroll 67
Pinson Valley 61, Bessemer City 41
Prattville 76, Percy Julian 59
Prattville Christian Academy 51, West Blocton 27
Ramsay 65, Carver Birmingham 48
Randolph School 66, ASCTAE 42
Red Bay 69, Hamilton 62
Restoration Academy 64, East Central HomeSchool 27
Russell County 57, Smiths Station 39
Samson 66, Elba 51
Scottsboro 58, Arab 44
Section 52, North Sand Mountain 36
Shades Valley 40, Fairfield 37
Sipsey Valley 52, Northside 40
Skyline 59, Ider 50
Southeastern 58, West End 54
Southern Christian 53, Grace Christian 25
Spanish Fort 49, Bryant 38
Sparta Academy 57, Clarke Prep 44
Springwood 51, Trinity Christian 47
Sylacauga 71, Shelby County 58
Tanner 76, Lexington 53
Tharptown 48, Shoals Christian 27
Thompson 87, Chilton County 71
Thorsby 60, Holtville 46
Tuscaloosa Christian 65, North River Christian 54
Unity Christian 67, Cornerstone Christian 35
Victory Christian 66, Jefferson Christian Academy 53
Vinemont 69, Locust Fork 64
Wenonah 89, Tarrant 60
Westbrook Christian 49, Ohatchee 14
Wewahitchka 72, Emmanuel Christian 37
Whitesburg Christian Academy 76, Brindlee Mountain 11
Wicksburg 53, Long 35
Wilcox Central 68, Shields 48
Winfield 66, Fayette County 48
WSAOM 56, Altamont 54