Alabama high school football final scores, results — August 22, 2025

See every final score from Week 1 of Alabama high school football

Brady Twombly

Auburn Tigers win their season opener over Booker to kick off their season
Auburn Tigers win their season opener over Booker to kick off their season

The 2025 Alabama high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

A.P. Brewer 26, Hayden 6

Addison 41, Winston County 20

Alabama Christian Academy 20, Lee-Scott Academy 40

Aliceville 21, Pickens County 13

Andalusia 10, Enterprise 31

Appalachian 25, Holly Pond 0

Ardmore 44, Tanner 6

Ashford 32, Rehobeth 15

Ashville 27, Springville 21

Athens 32, Mae Jemison 9

Auburn 24, Booker 6

B.B. Comer 0, Wadley 46

B.C. Rain 34, Hillcrest - Evergreen 20

Baker 41, Theodore 31

Baldwin County 3, Foley 7

Bayside Academy 10, St. Michael Catholic 41

Beauregard 19, Wetumpka 36

Belgreen 54, Shoals Christian 8

Benjamin Russell 20, Opelika 25

Bessemer City 32, Center Point 0

Beulah 42, Abbeville 14

Bibb County 28, Chilton County 7

Billingsley 22, Greensboro 0

Boaz 28, Madison County 7

Bob Jones 28, Cullman 3

Briarwood Christian 3, Oak Mountain 14

Brindlee Mountain 10, Kate D. Smith DAR 21

Brookwood 6, Jasper 41

Buckhorn 27, Decatur 12

Bullock County 17, Lanett 14

Calera 21, Northridge 41

Calhoun 36, Keith 54

Cedar Bluff 38, Valley Head 19

Central - Florence 27, Colbert County 20

Central - Phenix City 59, Pinson Valley 16

Central - Tuscaloosa 45, Tuscaloosa County 13

Central of Clay County 26, Handley 3

Central Oxford 37, Oxford 34

Cherokee County 24, Piedmont 8

Chelsea 51, Charles Henderson 27

Chickasaw 0, Mobile Christian 48

Childersburg 28, Fayetteville 35

Christian Collegiate 0, St. Luke's Episcopal 49

Clay-Chalkville 42, Hueytown 15

Clements 21, West Limestone 14

Cleveland 27, Whitesburg Christian 13

Colbert Heights 38, Cherokee 8

Coosa Christian 7, Pierce County 20

Corner 34, Winfield 20

Cottage Hill Christian Academy 47, Washington County 26

Cullman 3, Bob Jones 28

Curry 36, Carbon Hill 14

Dadeville 30, Elmore County 31

Dallas County 0, Francis Marion 8

Danville 59, Tharptown 0

Daphne 28, McGill-Toolen 29

Davidson 35, Murphy 6

Decatur Heritage Christian Academy 36, Sheffield 70

Demopolis 7, Mountain Brook 44

Deshler 15, Russellville 14

Donoho 6, Gaylesville 30

East Lawrence 14, Lawrence County 6

East Limestone 34, Westminster Christian 49

Elba 0, Luverne 56

Elmore County 31, Dadeville 30

Enterprise 31, Andalusia 10

Etowah 7, Jacksonville 45

Eufaula 32, Booker T. Washington 18

Excel 24, Linden 12

Fairview 48, Fultondale 0

Falkville 22, Vinemont 6

Fayette County 28, Gordo 32

Fayetteville 35, Childersburg 28

Florence 7, Hillcrest - Tuscaloosa 35

Florala 20, Monroe County 48

Foley 7, Baldwin County 3

Fort Payne 21, Scottsboro 19

Francis Marion 8, Dallas County 0

Freedom Cowboys 0, South Haven Christian 38

G.W. Long 26, Houston Academy 35

Gardendale 21, James Clemens 35

Gaston 34, Asbury 6

Gaylesville 30, Donoho 6

Geneva County 20, Pleasant Home 12

Georgiana 6, Greenville 34

Glencoe 7, Southeastern 0

Gordo 32, Fayette County 28

Greene County 6, Sipsey Valley 69

Greenville 34, Georgiana 6

Grissom 35, Lee 0

Gulf Shores 14, Choctawhatchee 21

Guntersville 31, Southside 14

Hale County 13, Hamilton 42

Haleyville 6, West Point 30

Hamilton 42, Hale County 13

Hartselle 39, Austin 7

Hazel Green 6, Huntsville 43

Hewitt-Trussville 54, Johnson Abernathy Graetz 0

Highland Home 12, Straughn 40

Hillcrest - Tuscaloosa 35, Florence 7

Holt 22, R.C. Hatch 8

Homewood 51, John Carroll Catholic 7

Hoover 13, IMG Academy National 34

Horseshoe Bend 42, Saks 48

Houston Academy 35, G.W. Long 26

Houston County 0, Slocomb 38

Huffman 6, Midfield 34

Huntsville 43, Hazel Green 6

Ider 19, Section 13

IMG Academy National 34, Hoover 13

J.B. Pennington 44, Susan Moore 28

J.F. Shields 24, Wilcox Central 12

J.U. Blacksher 36, Marengo 6

Jackson 6, Saraland 17

Jacksonville 45, Etowah 7

James Clemens 35, Gardendale 21

Jasper 41, Brookwood 6

Jemison 21, St. Clair County 61

John Carroll Catholic 7, Homewood 51

Johnson Abernathy Graetz 0, Hewitt-Trussville 54

Kate D. Smith DAR 21, Brindlee Mountain 10

Keith 54, Calhoun 36

Kinston 0, Zion Chapel 28

LaFayette 51, Ellwood Christian 6

Lamar 35, South Choctaw Academy 14

Lamar County 12, South Lamar 7

Lee 0, Grissom 35

Lee-Scott Academy 40, Alabama Christian Academy 20

Leeds 45, Mortimer Jordan 28

LeFlore 20, Robertsdale 31

Leroy 52, Thomasville 34

Lighthouse HomeSchool 56, Riverside Christian Academy 20

Lincoln 14, Shelby County 27

Loachapoka 49, Prattville Christian 24

Locust Fork 13, Oneonta 58

Luverne 56, Elba 0

Lynn 6, Meek 20

Madison Academy 27, Mars Hill Bible 51

Maplesville 35, Fyffe 6

Marengo 6, J.U. Blacksher 36

Marion County 14, Sulligent 22

Mars Hill Bible 51, Madison Academy 27

Mary G. Montgomery 34, Pace 21

McAdory 57, Pleasant Grove 7

McGill-Toolen 29, Daphne 28

Meek 20, Lynn 6

Midfield 34, Huffman 6

Minor 46, Dora 0

Mobile Christian 48, Chickasaw 0

Monroe County 48, Florala 20

Montgomery Academy 59, Tallassee 3

Montgomery Catholic 32, St. James 6

Mortimer Jordan 28, Leeds 45

Mountain Brook 44, Demopolis 7

Mt. Zion 49, Ranburne 0

Murphy 6, Davidson 35

New Brockton 24, Pike Liberal Arts 7

New Hope 43, Ohatchee 32

North Jackson 20, Sylvania 0

Northridge 41, Calera 21

Northside 56, West Blocton 6

Oak Grove 40, Weaver 3

Oak Mountain 14, Briarwood Christian 3

Ohatchee 32, New Hope 43

Oneonta 58, Locust Fork 13

Opelika 25, Benjamin Russell 20

Orange Beach 34, Elberta 14

Oxford 34, Central Oxford 37

Park Crossing 20, Selma 24

Paul W. Bryant 2, Percy Julian 23

Pell City 14, Pelham 7

Percy Julian 23, Paul W. Bryant 2

Pierce County 20, Coosa Christian 7

Pickens County 13, Aliceville 21

Piedmont 8, Cherokee County 24

Pike Liberal Arts 7, New Brockton 24

Pinson Valley 16, Central - Phenix City 59

Pleasant Grove 7, McAdory 57

Pleasant Home 12, Geneva County 20

Pleasant Valley 34, West End 0

Prattville Christian 24, Loachapoka 49

Providence Christian 20, Wicksburg 14

R.C. Hatch 8, Holt 22

Randolph County 44, Woodland 21

Randolph School 14, West Morgan 41

Ranburne 0, Mt. Zion 49

Reeltown 21, T.R. Miller 35

Rehobeth 15, Ashford 32

Riverside Christian Academy 20, Lighthouse HomeSchool 56

Robertsdale 31, LeFlore 20

Rogers 44, Wilson 23

Russellville 14, Deshler 15

Saks 48, Horseshoe Bend 42

Saraland 17, Jackson 6

Scottsboro 19, Fort Payne 21

Section 13, Ider 19

Selma 24, Park Crossing 20

Shades Valley 15, Woodlawn 12

Sheffield 70, Decatur Heritage Christian Academy 36

Shelby County 27, Lincoln 14

Shoals Christian 8, Belgreen 54

Sipsey Valley 69, Greene County 6

Slocomb 38, Houston County 0

South Choctaw Academy 14, Lamar 35

South Haven Christian 38, Freedom Cowboys 0

South Lamar 7, Lamar County 12

Southeastern 0, Glencoe 7

Southside 14, Guntersville 31

Spain Park 48, Sparkman 21

Sparkman 21, Spain Park 48

Springville 21, Ashville 27

St. Clair County 61, Jemison 21

St. James 6, Montgomery Catholic 32

St. Luke's Episcopal 49, Christian Collegiate 0

St. Michael Catholic 41, Bayside Academy 10

St. Paul's Episcopal 29, UMS-Wright Prep 28

Stanhope Elmore 28, Marbury 6

Straughn 40, Highland Home 12

Sulligent 22, Marion County 14

Susan Moore 28, J.B. Pennington 44

Sylacauga 44, Central - Coosa 22

Sylvania 0, North Jackson 20

T.R. Miller 35, Reeltown 21

Talladega 13, White Plains 23

Tallassee 3, Montgomery Academy 59

Tanner 6, Ardmore 44

Theodore 31, Baker 41

Tharptown 0, Danville 59

Thomasville 34, Leroy 52

Tuscaloosa County 13, Central - Tuscaloosa 45

UMS-Wright Prep 28, St. Paul's Episcopal 29

Valley 20, Glenwood 14

Valley Head 19, Cedar Bluff 38

Vincent 8, Winterboro 18

Vinemont 6, Falkville 22

Wadley 46, B.B. Comer 0

Washington County 26, Cottage Hill Christian Academy 47

Weaver 3, Oak Grove 40

Wenonah 19, Escambia County 0

West Blocton 6, Northside 56

West End 0, Pleasant Valley 34

West Limestone 14, Clements 21

West Morgan 41, Randolph School 14

West Point 30, Haleyville 6

Westminster Christian 49, East Limestone 34

Wetumpka 36, Beauregard 19

White Plains 23, Talladega 13

Whitesburg Christian 13, Cleveland 27

Wicksburg 14, Providence Christian 20

Wilcox Central 12, J.F. Shields 24

Wilson 23, Rogers 44

Winfield 20, Corner 34

Winterboro 18, Vincent 8

Woodland 21, Randolph County 44

Woodlawn 12, Shades Valley 15

Zion Chapel 28, Kinston 0

