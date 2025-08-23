Alabama high school football final scores, results — August 22, 2025
The 2025 Alabama high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
A.P. Brewer 26, Hayden 6
Addison 41, Winston County 20
Alabama Christian Academy 20, Lee-Scott Academy 40
Aliceville 21, Pickens County 13
Andalusia 10, Enterprise 31
Appalachian 25, Holly Pond 0
Ardmore 44, Tanner 6
Ashford 32, Rehobeth 15
Ashville 27, Springville 21
Athens 32, Mae Jemison 9
Auburn 24, Booker 6
B.B. Comer 0, Wadley 46
B.C. Rain 34, Hillcrest - Evergreen 20
Baker 41, Theodore 31
Baldwin County 3, Foley 7
Bayside Academy 10, St. Michael Catholic 41
Beauregard 19, Wetumpka 36
Belgreen 54, Shoals Christian 8
Benjamin Russell 20, Opelika 25
Bessemer City 32, Center Point 0
Beulah 42, Abbeville 14
Bibb County 28, Chilton County 7
Billingsley 22, Greensboro 0
Boaz 28, Madison County 7
Bob Jones 28, Cullman 3
Briarwood Christian 3, Oak Mountain 14
Brindlee Mountain 10, Kate D. Smith DAR 21
Brookwood 6, Jasper 41
Buckhorn 27, Decatur 12
Bullock County 17, Lanett 14
Calera 21, Northridge 41
Calhoun 36, Keith 54
Cedar Bluff 38, Valley Head 19
Central - Florence 27, Colbert County 20
Central - Phenix City 59, Pinson Valley 16
Central - Tuscaloosa 45, Tuscaloosa County 13
Central of Clay County 26, Handley 3
Central Oxford 37, Oxford 34
Cherokee County 24, Piedmont 8
Chelsea 51, Charles Henderson 27
Chickasaw 0, Mobile Christian 48
Childersburg 28, Fayetteville 35
Christian Collegiate 0, St. Luke's Episcopal 49
Clay-Chalkville 42, Hueytown 15
Clements 21, West Limestone 14
Cleveland 27, Whitesburg Christian 13
Colbert Heights 38, Cherokee 8
Coosa Christian 7, Pierce County 20
Corner 34, Winfield 20
Cottage Hill Christian Academy 47, Washington County 26
Cullman 3, Bob Jones 28
Curry 36, Carbon Hill 14
Dadeville 30, Elmore County 31
Dallas County 0, Francis Marion 8
Danville 59, Tharptown 0
Daphne 28, McGill-Toolen 29
Davidson 35, Murphy 6
Decatur Heritage Christian Academy 36, Sheffield 70
Demopolis 7, Mountain Brook 44
Deshler 15, Russellville 14
Donoho 6, Gaylesville 30
East Lawrence 14, Lawrence County 6
East Limestone 34, Westminster Christian 49
Elba 0, Luverne 56
Elmore County 31, Dadeville 30
Enterprise 31, Andalusia 10
Etowah 7, Jacksonville 45
Eufaula 32, Booker T. Washington 18
Excel 24, Linden 12
Fairview 48, Fultondale 0
Falkville 22, Vinemont 6
Fayette County 28, Gordo 32
Fayetteville 35, Childersburg 28
Florence 7, Hillcrest - Tuscaloosa 35
Florala 20, Monroe County 48
Foley 7, Baldwin County 3
Fort Payne 21, Scottsboro 19
Francis Marion 8, Dallas County 0
Freedom Cowboys 0, South Haven Christian 38
G.W. Long 26, Houston Academy 35
Gardendale 21, James Clemens 35
Gaston 34, Asbury 6
Gaylesville 30, Donoho 6
Geneva County 20, Pleasant Home 12
Georgiana 6, Greenville 34
Glencoe 7, Southeastern 0
Gordo 32, Fayette County 28
Greene County 6, Sipsey Valley 69
Greenville 34, Georgiana 6
Grissom 35, Lee 0
Gulf Shores 14, Choctawhatchee 21
Guntersville 31, Southside 14
Hale County 13, Hamilton 42
Haleyville 6, West Point 30
Hamilton 42, Hale County 13
Hartselle 39, Austin 7
Hazel Green 6, Huntsville 43
Hewitt-Trussville 54, Johnson Abernathy Graetz 0
Highland Home 12, Straughn 40
Hillcrest - Tuscaloosa 35, Florence 7
Holt 22, R.C. Hatch 8
Homewood 51, John Carroll Catholic 7
Hoover 13, IMG Academy National 34
Horseshoe Bend 42, Saks 48
Houston Academy 35, G.W. Long 26
Houston County 0, Slocomb 38
Huffman 6, Midfield 34
Huntsville 43, Hazel Green 6
Ider 19, Section 13
IMG Academy National 34, Hoover 13
J.B. Pennington 44, Susan Moore 28
J.F. Shields 24, Wilcox Central 12
J.U. Blacksher 36, Marengo 6
Jackson 6, Saraland 17
Jacksonville 45, Etowah 7
James Clemens 35, Gardendale 21
Jasper 41, Brookwood 6
Jemison 21, St. Clair County 61
John Carroll Catholic 7, Homewood 51
Johnson Abernathy Graetz 0, Hewitt-Trussville 54
Kate D. Smith DAR 21, Brindlee Mountain 10
Keith 54, Calhoun 36
Kinston 0, Zion Chapel 28
LaFayette 51, Ellwood Christian 6
Lamar 35, South Choctaw Academy 14
Lamar County 12, South Lamar 7
Lee 0, Grissom 35
Lee-Scott Academy 40, Alabama Christian Academy 20
Leeds 45, Mortimer Jordan 28
LeFlore 20, Robertsdale 31
Leroy 52, Thomasville 34
Lighthouse HomeSchool 56, Riverside Christian Academy 20
Lincoln 14, Shelby County 27
Loachapoka 49, Prattville Christian 24
Locust Fork 13, Oneonta 58
Luverne 56, Elba 0
Lynn 6, Meek 20
Madison Academy 27, Mars Hill Bible 51
Maplesville 35, Fyffe 6
Marengo 6, J.U. Blacksher 36
Marion County 14, Sulligent 22
Mars Hill Bible 51, Madison Academy 27
Mary G. Montgomery 34, Pace 21
McAdory 57, Pleasant Grove 7
McGill-Toolen 29, Daphne 28
Meek 20, Lynn 6
Midfield 34, Huffman 6
Minor 46, Dora 0
Mobile Christian 48, Chickasaw 0
Monroe County 48, Florala 20
Montgomery Academy 59, Tallassee 3
Montgomery Catholic 32, St. James 6
Mortimer Jordan 28, Leeds 45
Mountain Brook 44, Demopolis 7
Mt. Zion 49, Ranburne 0
Murphy 6, Davidson 35
New Brockton 24, Pike Liberal Arts 7
New Hope 43, Ohatchee 32
North Jackson 20, Sylvania 0
Northridge 41, Calera 21
Northside 56, West Blocton 6
Oak Grove 40, Weaver 3
Oak Mountain 14, Briarwood Christian 3
Ohatchee 32, New Hope 43
Oneonta 58, Locust Fork 13
Opelika 25, Benjamin Russell 20
Orange Beach 34, Elberta 14
Oxford 34, Central Oxford 37
Park Crossing 20, Selma 24
Paul W. Bryant 2, Percy Julian 23
Pell City 14, Pelham 7
Percy Julian 23, Paul W. Bryant 2
Pierce County 20, Coosa Christian 7
Pickens County 13, Aliceville 21
Piedmont 8, Cherokee County 24
Pike Liberal Arts 7, New Brockton 24
Pinson Valley 16, Central - Phenix City 59
Pleasant Grove 7, McAdory 57
Pleasant Home 12, Geneva County 20
Pleasant Valley 34, West End 0
Prattville Christian 24, Loachapoka 49
Providence Christian 20, Wicksburg 14
R.C. Hatch 8, Holt 22
Randolph County 44, Woodland 21
Randolph School 14, West Morgan 41
Ranburne 0, Mt. Zion 49
Reeltown 21, T.R. Miller 35
Rehobeth 15, Ashford 32
Riverside Christian Academy 20, Lighthouse HomeSchool 56
Robertsdale 31, LeFlore 20
Rogers 44, Wilson 23
Russellville 14, Deshler 15
Saks 48, Horseshoe Bend 42
Saraland 17, Jackson 6
Scottsboro 19, Fort Payne 21
Section 13, Ider 19
Selma 24, Park Crossing 20
Shades Valley 15, Woodlawn 12
Sheffield 70, Decatur Heritage Christian Academy 36
Shelby County 27, Lincoln 14
Shoals Christian 8, Belgreen 54
Sipsey Valley 69, Greene County 6
Slocomb 38, Houston County 0
South Choctaw Academy 14, Lamar 35
South Haven Christian 38, Freedom Cowboys 0
South Lamar 7, Lamar County 12
Southeastern 0, Glencoe 7
Southside 14, Guntersville 31
Spain Park 48, Sparkman 21
Sparkman 21, Spain Park 48
Springville 21, Ashville 27
St. Clair County 61, Jemison 21
St. James 6, Montgomery Catholic 32
St. Luke's Episcopal 49, Christian Collegiate 0
St. Michael Catholic 41, Bayside Academy 10
St. Paul's Episcopal 29, UMS-Wright Prep 28
Stanhope Elmore 28, Marbury 6
Straughn 40, Highland Home 12
Sulligent 22, Marion County 14
Susan Moore 28, J.B. Pennington 44
Sylacauga 44, Central - Coosa 22
Sylvania 0, North Jackson 20
T.R. Miller 35, Reeltown 21
Talladega 13, White Plains 23
Tallassee 3, Montgomery Academy 59
Tanner 6, Ardmore 44
Theodore 31, Baker 41
Tharptown 0, Danville 59
Thomasville 34, Leroy 52
Tuscaloosa County 13, Central - Tuscaloosa 45
UMS-Wright Prep 28, St. Paul's Episcopal 29
Valley 20, Glenwood 14
Valley Head 19, Cedar Bluff 38
Vincent 8, Winterboro 18
Vinemont 6, Falkville 22
Wadley 46, B.B. Comer 0
Washington County 26, Cottage Hill Christian Academy 47
Weaver 3, Oak Grove 40
Wenonah 19, Escambia County 0
West Blocton 6, Northside 56
West End 0, Pleasant Valley 34
West Limestone 14, Clements 21
West Morgan 41, Randolph School 14
West Point 30, Haleyville 6
Westminster Christian 49, East Limestone 34
Wetumpka 36, Beauregard 19
White Plains 23, Talladega 13
Whitesburg Christian 13, Cleveland 27
Wicksburg 14, Providence Christian 20
Wilcox Central 12, J.F. Shields 24
Wilson 23, Rogers 44
Winfield 20, Corner 34
Winterboro 18, Vincent 8
Woodland 21, Randolph County 44
Woodlawn 12, Shades Valley 15
Zion Chapel 28, Kinston 0