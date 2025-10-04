High School

Alabama High School Football Final Scores, Results - October 3, 2025

See every final score from Week 7 of Alabama High School Football

The 2025 Alabama high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the seventh weekend.

Addison 45, Waterloo 0

A.H. Parker 52, Jackson-Olin 6

Alexandria 39, Hokes Bluff 21

American Christian Academy 38, Pleasant Grove 21

Andalusia 24, Charles Henderson 6

Anniston 20, Cherokee County 13

A.P. Brewer 34, Scottsboro 31

Appalachian 21, Spring Garden 8

Arab 21, Douglas 14

Ariton 28, Providence Christian 15

Ashville 38, White Plains 16

Autauga Academy 58, Keith 12

Baker 21, Robertsdale 9

Bayside Academy 56, Hillcrest - Evergreen 6

Beauregard 27, Holtville 0

Benjamin Russell 28, Helena 10

Bessemer City 52, Paul W. Bryant 8

Beulah 39, B.B. Comer 30

Bibb County 34, West Blocton 14

Billingsley 40, Ellwood Christian 0

Boaz 28, Sardis 24

Booker T. Washington 26, St. James 6

Brantley 28, Georgiana 20

Brindlee Mountain 54, Asbury 18

Brooks 65, Danville 0

Buckhorn 22, Fort Payne 45

Calera 43, Brookwood 29

Carver 49, Enterprise 14

Central - Clay County 21, Elmore County 14

Central - Phenix City 36, Auburn 0

Chelsea 30, Chilton County 0

Chickasaw 55, Central - Hayneville 8

Clay-Chalkville 49, Mountain Brook 0

Cold Springs 28, West End 0

Corner 42, Briarwood Christian 27

Cottage Hill Christian Academy 28, T.R. Miller 14

Cottonwood 50, Geneva County 20

Dale County 35, Opp 21

Dallas County 22, Wilcox Central 16

Daphne 50, Davidson 20

Decatur 37, Columbia 0

Demopolis 29, Shelby County 27

Deshler 48, Central - Florence 13

Dora 33, Haleyville 7

Elba 45, Red Level 6

Elkmont 47, Sheffield 42

Eufaula 42, Greenville 7

Fairfield 46, Holt 13

Fairhope 38, Foley 13

Fairview 35, Russellville 28

Fayette County 41, Cordova 7

Fayetteville 36, Donoho 0

Florence 21, James Clemens 17

Florala 42, Kinston 26

Flomaton 40, Monroe County 8

Fyffe 41, Sylvania 6

Gadsden City 44, Lee 6

Gaylesville 38, Ider 21

Geraldine 29, Collinsville 19

Glencoe 56, Weaver 19

Glenwood 49, Randolph County 22

Good Hope 48, Curry 8

Gordo 29, Oakman 13

Greene County 30, Aliceville 12

Greensboro 18, Sumter Central 0

Grissom 34, Guntersville 16

G.W. Long 24, Abbeville 14

Hackleburg 42, Vina 0

Hamilton 62, Fultondale 15

Handley 33, Bullock County 7

Hartselle 24, Cullman 0

Hatton 40, West Limestone 14

Hillcrest - Tuscaloosa 63, Tuscaloosa County 21

Holy Spirit Catholic 23, Pickens Academy 6

Homewood 42, Gardendale 9

Hoover 48, Oak Mountain 21

Houston Academy 21, Alabama Christian Academy 14

Hubbertville 53, Pickens County 6

Hueytown 42, Northridge 32

Huntsville 21, Austin 17

Isabella 35, Highland Home 6

Jacksonville 49, Springville 32

J.B. Pennington 49, Saks 0

J.U. Blacksher 51, St. Luke's Episcopal 16

Lanett 20, Reeltown 19

Lauderdale County 40, Clements 7

Lawrence County 30, East Limestone 13

Leeds 35, St. Clair County 28

Lee-Scott Academy 27, Dadeville 20

LeFlore 32, B.C. Rain 26

Leroy 60, Marengo 20

Lexington 26, Winston County 18

Linden 36, Francis Marion 0

Luverne 60, Calhoun 0

Lynn 44, Berry 28

Madison Academy 57, North Jackson 56

Marion County 62, Brilliant 0

Mars Hill Bible 56, Rogers 10

Mary G. Montgomery 42, Alma Bryant 8

McAdory 21, Central - Tuscaloosa 20

McIntosh 26, Millry 6

McKenzie 52, Pleasant Home 13

Meek 58, Shoals Christian 6

Montgomery Academy 38, Trinity Presbyterian 12

Montgomery Catholic 42, Carroll 0

Moody 53, Center Point 0

Mortimer Jordan 35, Minor 14

Munford 21, Talladega 12

Muscle Shoals 28, Athens 0

New Brockton 42, Geneva 7

Northside 55, Sipsey Valley 7

Notasulga 19, Verbena 0

Oak Grove 56, Tarrant 21

Oneonta 21, Etowah 7

Opelika 21, Dothan 14

Orange Beach 29, Escambia County 22

Oxford 36, Pell City 31

Percy Julian 33, Rehobeth 6

Phil Campbell 36, Midfield 26

Phillips 36, Cherokee 12

Piedmont 49, Locust Fork 9

Pike County 57, Daleville 20

Pike Road 54, Park Crossing 7

Pisgah 56, Sand Rock 0

Plainview 41, Madison County 21

Pleasant Valley 34, Cedar Bluff 6

Prattville Christian 14, Wicksburg 42

Priceville 26, West Point 0

Ragland 58, Valley Head 21

Ramsay 73, Hayden 6

Ranburne 47, Horseshoe Bend 10

Randolph School 45, Kate D. Smith DAR 15

Red Bay 36, Tupelo Christian Prep 8

Russell County 28, Stanhope Elmore 10

Saraland 28, Baldwin County 0

Section 42, Gaston 30

Selma 36, Montevallo 10

Shades Valley 34, Huffman 7

Slocomb 37, Northside Methodist Academy 25

Smiths Station 42, Johnson Abernathy Graetz 32

Southeastern 21, Susan Moore 16

Southern Choctaw 60, Fruitdale 8

Southside 22, Mae Jemison 16

Southside - Selma 36, Hale County 14

Spain Park 42, Pelham 7

Spanish Fort 41, Blount 22

Sparkman 29, Bob Jones 26

St. Michael Catholic 49, Jackson 39

St. Paul's Episcopal 27, Gulf Shores 23

Sulligent 40, Lamar County 8

Sweet Water 45, J.F. Shields 0

Tallassee 23, Cleburne County 16

Tanner 63, Tharptown 6

Thompson 34, Hewitt-Trussville 12

Thorsby 36, Thomasville 21

Tuscaloosa Academy 30, Vincent 12

UMS-Wright Prep 34, Citronelle 14

University Charter 40, R.C. Hatch 0

Valley 42, Sylacauga 35

Vestavia Hills 54, Prattville 28

Vigor 49, Elberta 0

Vinemont 78, Hanceville 42

Wadley 49, Woodland 7

Washington County 48, Bayshore Christian 14

West Morgan 64, East Lawrence 0

Westbrook Christian 48, Ohatchee 0

Whitesburg Christian 28, Holly Pond 6

Wicksburg 42, Prattville Christian 14

Williamson 54, Faith Academy 0

Wilson 38, Hempfield 28

Winfield 61, Carbon Hill 13

Winterboro 39, Victory Christian 7

W.S. Neal 55, Satsuma 19

Zion Chapel 36, Pike Liberal Arts 20

