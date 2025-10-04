Alabama High School Football Final Scores, Results - October 3, 2025
The 2025 Alabama high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the seventh weekend.
Alabama high school football final scores, results — October 3, 2025
Addison 45, Waterloo 0
A.H. Parker 52, Jackson-Olin 6
Alexandria 39, Hokes Bluff 21
American Christian Academy 38, Pleasant Grove 21
Andalusia 24, Charles Henderson 6
Anniston 20, Cherokee County 13
A.P. Brewer 34, Scottsboro 31
Appalachian 21, Spring Garden 8
Arab 21, Douglas 14
Ariton 28, Providence Christian 15
Ashville 38, White Plains 16
Autauga Academy 58, Keith 12
Baker 21, Robertsdale 9
Bayside Academy 56, Hillcrest - Evergreen 6
Beauregard 27, Holtville 0
Benjamin Russell 28, Helena 10
Bessemer City 52, Paul W. Bryant 8
Beulah 39, B.B. Comer 30
Bibb County 34, West Blocton 14
Billingsley 40, Ellwood Christian 0
Boaz 28, Sardis 24
Booker T. Washington 26, St. James 6
Brantley 28, Georgiana 20
Brindlee Mountain 54, Asbury 18
Brooks 65, Danville 0
Buckhorn 22, Fort Payne 45
Calera 43, Brookwood 29
Carver 49, Enterprise 14
Central - Clay County 21, Elmore County 14
Central - Phenix City 36, Auburn 0
Chelsea 30, Chilton County 0
Chickasaw 55, Central - Hayneville 8
Clay-Chalkville 49, Mountain Brook 0
Cold Springs 28, West End 0
Corner 42, Briarwood Christian 27
Cottage Hill Christian Academy 28, T.R. Miller 14
Cottonwood 50, Geneva County 20
Dale County 35, Opp 21
Dallas County 22, Wilcox Central 16
Daphne 50, Davidson 20
Decatur 37, Columbia 0
Demopolis 29, Shelby County 27
Deshler 48, Central - Florence 13
Dora 33, Haleyville 7
Elba 45, Red Level 6
Elkmont 47, Sheffield 42
Eufaula 42, Greenville 7
Fairfield 46, Holt 13
Fairhope 38, Foley 13
Fairview 35, Russellville 28
Fayette County 41, Cordova 7
Fayetteville 36, Donoho 0
Florence 21, James Clemens 17
Florala 42, Kinston 26
Flomaton 40, Monroe County 8
Fyffe 41, Sylvania 6
Gadsden City 44, Lee 6
Gaylesville 38, Ider 21
Geraldine 29, Collinsville 19
Glencoe 56, Weaver 19
Glenwood 49, Randolph County 22
Good Hope 48, Curry 8
Gordo 29, Oakman 13
Greene County 30, Aliceville 12
Greensboro 18, Sumter Central 0
Grissom 34, Guntersville 16
G.W. Long 24, Abbeville 14
Hackleburg 42, Vina 0
Hamilton 62, Fultondale 15
Handley 33, Bullock County 7
Hartselle 24, Cullman 0
Hatton 40, West Limestone 14
Hillcrest - Tuscaloosa 63, Tuscaloosa County 21
Holy Spirit Catholic 23, Pickens Academy 6
Homewood 42, Gardendale 9
Hoover 48, Oak Mountain 21
Houston Academy 21, Alabama Christian Academy 14
Hubbertville 53, Pickens County 6
Hueytown 42, Northridge 32
Huntsville 21, Austin 17
Isabella 35, Highland Home 6
Jacksonville 49, Springville 32
J.B. Pennington 49, Saks 0
J.U. Blacksher 51, St. Luke's Episcopal 16
Lanett 20, Reeltown 19
Lauderdale County 40, Clements 7
Lawrence County 30, East Limestone 13
Leeds 35, St. Clair County 28
Lee-Scott Academy 27, Dadeville 20
LeFlore 32, B.C. Rain 26
Leroy 60, Marengo 20
Lexington 26, Winston County 18
Linden 36, Francis Marion 0
Luverne 60, Calhoun 0
Lynn 44, Berry 28
Madison Academy 57, North Jackson 56
Marion County 62, Brilliant 0
Mars Hill Bible 56, Rogers 10
Mary G. Montgomery 42, Alma Bryant 8
McAdory 21, Central - Tuscaloosa 20
McIntosh 26, Millry 6
McKenzie 52, Pleasant Home 13
Meek 58, Shoals Christian 6
Montgomery Academy 38, Trinity Presbyterian 12
Montgomery Catholic 42, Carroll 0
Moody 53, Center Point 0
Mortimer Jordan 35, Minor 14
Munford 21, Talladega 12
Muscle Shoals 28, Athens 0
New Brockton 42, Geneva 7
Northside 55, Sipsey Valley 7
Notasulga 19, Verbena 0
Oak Grove 56, Tarrant 21
Oneonta 21, Etowah 7
Opelika 21, Dothan 14
Orange Beach 29, Escambia County 22
Oxford 36, Pell City 31
Percy Julian 33, Rehobeth 6
Phil Campbell 36, Midfield 26
Phillips 36, Cherokee 12
Piedmont 49, Locust Fork 9
Pike County 57, Daleville 20
Pike Road 54, Park Crossing 7
Pisgah 56, Sand Rock 0
Plainview 41, Madison County 21
Pleasant Valley 34, Cedar Bluff 6
Prattville Christian 14, Wicksburg 42
Priceville 26, West Point 0
Ragland 58, Valley Head 21
Ramsay 73, Hayden 6
Ranburne 47, Horseshoe Bend 10
Randolph School 45, Kate D. Smith DAR 15
Red Bay 36, Tupelo Christian Prep 8
Russell County 28, Stanhope Elmore 10
Saraland 28, Baldwin County 0
Section 42, Gaston 30
Selma 36, Montevallo 10
Shades Valley 34, Huffman 7
Slocomb 37, Northside Methodist Academy 25
Smiths Station 42, Johnson Abernathy Graetz 32
Southeastern 21, Susan Moore 16
Southern Choctaw 60, Fruitdale 8
Southside 22, Mae Jemison 16
Southside - Selma 36, Hale County 14
Spain Park 42, Pelham 7
Spanish Fort 41, Blount 22
Sparkman 29, Bob Jones 26
St. Michael Catholic 49, Jackson 39
St. Paul's Episcopal 27, Gulf Shores 23
Sulligent 40, Lamar County 8
Sweet Water 45, J.F. Shields 0
Tallassee 23, Cleburne County 16
Tanner 63, Tharptown 6
Thompson 34, Hewitt-Trussville 12
Thorsby 36, Thomasville 21
Tuscaloosa Academy 30, Vincent 12
UMS-Wright Prep 34, Citronelle 14
University Charter 40, R.C. Hatch 0
Valley 42, Sylacauga 35
Vestavia Hills 54, Prattville 28
Vigor 49, Elberta 0
Vinemont 78, Hanceville 42
Wadley 49, Woodland 7
Washington County 48, Bayshore Christian 14
West Morgan 64, East Lawrence 0
Westbrook Christian 48, Ohatchee 0
Whitesburg Christian 28, Holly Pond 6
Wicksburg 42, Prattville Christian 14
Williamson 54, Faith Academy 0
Wilson 38, Hempfield 28
Winfield 61, Carbon Hill 13
Winterboro 39, Victory Christian 7
W.S. Neal 55, Satsuma 19
Zion Chapel 36, Pike Liberal Arts 20