High School

Alabama High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every Alabama girls high school basketball final score from December 12, 2025

Gray Reid

Hewitt-Trussville vs Hueytown from Dec. 12, 2025
Hewitt-Trussville vs Hueytown from Dec. 12, 2025 / David Leong

The 2025 Alabama high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Alabama high school girls basketball final scores, results — December 12, 2025

Abbeville Christian Academy 49, Wiregrass 29

Alabama School for the Deaf 52, SCSDB 30

Albertville 70, Grissom 30

Ardmore 72, Brewer 48

Asbury 53, Elkmont 36

Ashville 45, Hokes Bluff 40

Athens Bible 47, Cherokee 28

Austin 51, Florence 48

Bibb County 47, University Charter 28

Booker T. Washington 61, Marbury 22

Brantley 44, Goshen 21

Briarwood Christian 43, Central of Clay County 12

Brilliant 59, Phillips 34

Bryant 65, Mobile Christian 47

Bullock County 46, Varsity Opponent 29

Carroll 61, Opelika 56

Cedar Bluff 79, Pleasant Valley 21

Central 55, Hatton 47

Central of Coosa County 42, Dadeville 38

Chelsea 65, Oak Mountain 40

Chilton County 32, Holtville 13

Cold Springs 58, Falkville 20

Colbert County 71, East Lawrence 60

Cornerstone Christian 49, Maryville Christian 34

Daphne 66, Spanish Fort 34

Decatur 45, Hartselle 41

Deshler 40, Wilson 36

DHCA 49, Tanner 28

Dora 66, Carbon Hill 34

Douglas 65, Crossville 23

Elmore County 87, Stanhope Elmore 32

Ezekiel Academy 71, Evangel Christian Academy 15

Fairview 50, Arab 48

Geneva 65, Kinston 51

Glencoe 52, Westbrook Christian 42

Greenville 52, Percy Julian 43

Guntersville 60, Scottsboro 59

Hooper Academy 42, Escambia Academy 39

Hoover 80, Thompson 21

Houston Academy 39, Rehobeth 37

Huntsville 53, Mae Jemison 38

Ider 90, Valley Head 21

Jackson Academy 44, Sparta Academy 26

Jackson-Olin 71, Carver Birmingham 18

Jacksonville 51, Anniston 31

Jasper 41, Section 38

Laurel Hill 57, Straughn 47

Lee 40, St. John Paul II 21

Lee-Scott Academy 58, Brookstone 37

Long 48, Northside Methodist Academy 46

Marion County 80, Fayette County 40

McGill-Toolen 62, Williamson 24

Meek 51, St. Bernard Prep 25

Midfield 52, Lanett 49

Minor 52, Pleasant Grove 40

Montgomery Catholic 55, Pinson Valley 51

Mortimer Jordan 73, Corner 16

Murphy 39, Moss Point 37

North Sand Mountain 68, North Jackson 37

Northside 60, Brookwood 16

Orange Beach 43, Escambia County 39

Park Crossing 64, Prattville 55

Parker 49, Huffman 41

Pelham 77, Calera 35

Plainview 63, Madison County 38

Pontotoc 55, Muscle Shoals 51

Priceville 51, East Limestone 47

Ramsay 73, Washburn 42

Randolph School 45, Westminster Christian Academy 9

Russell County 55, St. Anne-Pacelli 50

Sand Rock 45, Gaston 22

Sardis 42, Boaz 22

Shoals Christian 37, Lindsay Lane Christian Academy 25

Springwood 60, Lakeside School 18

St. Luke's Episcopal 45, Cottage Hill Christian Academy 33

St. Paul's Episcopal 43, UMS-Wright Prep 40

Sylacauga 49, Childersburg 46

Talladega 42, Handley 29

Tremont 44, Tharptown 42

Thorsby 33, WSAOM 30

Vestavia Hills 46, Homewood 29

Victory Christian 56, Fayetteville 37

Vigor 76, Citronelle 24

Vina 46, Pickens Academy 25

Vinemont 60, Hanceville 37

Weaver 35, Ohatchee 25

West End 43, Coosa Christian 38

Wetumpka 45, Tallassee 34

Whitesburg Christian Academy 52, ASCTAE 16

Winston County 34, Lamar County 24

More Girls Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Alabama