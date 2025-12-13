Alabama High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Alabama high school girls basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Abbeville Christian Academy 49, Wiregrass 29
Alabama School for the Deaf 52, SCSDB 30
Albertville 70, Grissom 30
Ardmore 72, Brewer 48
Asbury 53, Elkmont 36
Ashville 45, Hokes Bluff 40
Athens Bible 47, Cherokee 28
Austin 51, Florence 48
Bibb County 47, University Charter 28
Booker T. Washington 61, Marbury 22
Brantley 44, Goshen 21
Briarwood Christian 43, Central of Clay County 12
Brilliant 59, Phillips 34
Bryant 65, Mobile Christian 47
Bullock County 46, Varsity Opponent 29
Carroll 61, Opelika 56
Cedar Bluff 79, Pleasant Valley 21
Central 55, Hatton 47
Central of Coosa County 42, Dadeville 38
Chelsea 65, Oak Mountain 40
Chilton County 32, Holtville 13
Cold Springs 58, Falkville 20
Colbert County 71, East Lawrence 60
Cornerstone Christian 49, Maryville Christian 34
Daphne 66, Spanish Fort 34
Decatur 45, Hartselle 41
Deshler 40, Wilson 36
DHCA 49, Tanner 28
Dora 66, Carbon Hill 34
Douglas 65, Crossville 23
Elmore County 87, Stanhope Elmore 32
Ezekiel Academy 71, Evangel Christian Academy 15
Fairview 50, Arab 48
Geneva 65, Kinston 51
Glencoe 52, Westbrook Christian 42
Greenville 52, Percy Julian 43
Guntersville 60, Scottsboro 59
Hooper Academy 42, Escambia Academy 39
Hoover 80, Thompson 21
Houston Academy 39, Rehobeth 37
Huntsville 53, Mae Jemison 38
Ider 90, Valley Head 21
Jackson Academy 44, Sparta Academy 26
Jackson-Olin 71, Carver Birmingham 18
Jacksonville 51, Anniston 31
Jasper 41, Section 38
Laurel Hill 57, Straughn 47
Lee 40, St. John Paul II 21
Lee-Scott Academy 58, Brookstone 37
Long 48, Northside Methodist Academy 46
Marion County 80, Fayette County 40
McGill-Toolen 62, Williamson 24
Meek 51, St. Bernard Prep 25
Midfield 52, Lanett 49
Minor 52, Pleasant Grove 40
Montgomery Catholic 55, Pinson Valley 51
Mortimer Jordan 73, Corner 16
Murphy 39, Moss Point 37
North Sand Mountain 68, North Jackson 37
Northside 60, Brookwood 16
Orange Beach 43, Escambia County 39
Park Crossing 64, Prattville 55
Parker 49, Huffman 41
Pelham 77, Calera 35
Plainview 63, Madison County 38
Pontotoc 55, Muscle Shoals 51
Priceville 51, East Limestone 47
Ramsay 73, Washburn 42
Randolph School 45, Westminster Christian Academy 9
Russell County 55, St. Anne-Pacelli 50
Sand Rock 45, Gaston 22
Sardis 42, Boaz 22
Shoals Christian 37, Lindsay Lane Christian Academy 25
Springwood 60, Lakeside School 18
St. Luke's Episcopal 45, Cottage Hill Christian Academy 33
St. Paul's Episcopal 43, UMS-Wright Prep 40
Sylacauga 49, Childersburg 46
Talladega 42, Handley 29
Tremont 44, Tharptown 42
Thorsby 33, WSAOM 30
Vestavia Hills 46, Homewood 29
Victory Christian 56, Fayetteville 37
Vigor 76, Citronelle 24
Vina 46, Pickens Academy 25
Vinemont 60, Hanceville 37
Weaver 35, Ohatchee 25
West End 43, Coosa Christian 38
Wetumpka 45, Tallassee 34
Whitesburg Christian Academy 52, ASCTAE 16
Winston County 34, Lamar County 24