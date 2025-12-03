Louisiana High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Louisiana high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Abbeville 45, Westgate 42
Albany 56, Mandeville 49
Alexandria 45, Northwest 36
Archbishop Chapelle 58, Thibodaux 36
Baker 41, Tara 35
Basile 50, Gueydan 32
Ben Franklin 40, Kenner Discovery Health Science 32
Benton 55, Woodlawn - Shrev. 24
Berwick 50, Northside Christian 20
Bolton Academy 40, Westminster Christian - Lafayette 9
Bossier 59, Magnolia School of Excellence 22
Broadmoor 45, Central - B.R. 39
C.E. Byrd 30, Red River 28
Caldwell Parish 41, Delta Charter 17
Calvary Baptist 53, Loyola Prep 33
Calvin 60, Doyline 6
Castor 64, Converse 45
Central Catholic 56, Comeaux 34
Central Lafourche 51, Morgan City 15
Chalmette 44, St. Mary's Academy 18
Choudrant 61, Weston 29
D'Arbonne Woods Charter 40, Lincoln Preparatory School 20
David Thibodaux 34, South Cameron 27
Delhi Charter 57, Forest 40
Denham Springs 62, Edna Karr 26
Destrehan 67, McDonogh #35 32
Dodson 42, Grace Christian 9
Dominican 36, Archbishop Hannan 27
Downsville 28, Georgetown 26
Doyle 71, Maurepas 22
Dunham 44, Central Private 31
Dutchtown 60, East Iberville 17
E.D. White 39, Acad. of Sacred Heart - N.O. 34
East Ascension 41, East St. John 34
Eunice 40, Crowley 23
Evans 53, Pickering 41
Fairview 76, Glenmora 32
Florien 53, Hicks 47
Fontainebleau 38, Loranger 26
Franklinton 42, Academy of Our Lady 5
Franklin Parish 54, Ferriday 32
GEO Next Generation 46, Glen Oaks 44
Grand Lake 44, Kaplan 27
Green Oaks 43, Evangel Christian 21
Hackberry 59, DeQuincy 11
Hammond 60, Jewel Sumner 13
Hanson Memorial 47, Delcambre 33
Hathaway 79, Welsh 25
Haynes Academy 66, Fisher 24
Hornbeck 51, Montgomery 14
Independence 47, Kentwood 27
Iota 51, Port Barre 11
John Curtis Christian 52, Natchitoches Central 42
Johnson Bayou 38, Sabine Pass - TX - UIL 13
LaGrange 63, Beau Chene 18
Lake Charles College Prep 47, Port Allen 0
LaSalle 33, Monterey 24
Liberty 65, West Jefferson 4
Live Oak 50, Plaquemine 47
Mangham 64, General Trass 11
McKinley 49, Collegiate Baton Rouge 33
Merryville 70, East Beauregard 33
Midland 84, Lacassine 50
Minden 61, Lakeside 15
Mt. Hermon 55, Bogalusa 29
Negreet 51, Ebarb 33
Neville 67, Bastrop 40
North Vermilion 59, St. Thomas More 40
Northshore 53, Belle Chasse 32
Northside 53, Jennings 42
Northwood - Shrev. 61, Many 38
Oak Grove 54, West Monroe 43
Oakdale 55, Leesville 27
Opelousas Catholic 42, Ascension Episcopal 24
Ouachita Christian 61, Harrisonburg 11
Parkway 48, Carroll 29
Pine 58, Varnado 16
Pineville 48, DeRidder 27
Pitkin 51, Claiborne Christian 9
Plain Dealing 44, North Caddo 39
Plainview 54, Elizabeth 40
Providence Classical Academy 50, Glenbrook 4
Quitman 48, Jonesboro-Hodge 46
Rapides 40, North Central 31
Reeves 75, Kinder 59
Richwood 61, Delhi 24
Rosepine 57, Pleasant Hill 53
St. Amant 70, Assumption 20
St. John 43, Capitol 17
St. Joseph's - Plaucheville 40, Northwood - Lena 31
St. Joseph's Academy 65, St. Michael the Archangel 31
St. Martinville 46, Jeanerette 39
St. Scholastica 31, Northlake Christian 27
Salmen 57, Booker T. Washington - N.O. 20
Sam Houston 65, Lake Arthur 50
Scotlandville 47, Family Christian 12
Simpson 71, Oak Hill 62
Singer 40, Stanley 32
Slaughter Community Charter 38, Belaire 10
Slidell 65, Terrebonne 54
South Lafourche 27, Mt. Carmel 22
Southern Lab 67, Ponchatoula 44
Southwood 57, Booker T. Washington - Shr. 52
Sterlington 64, Haughton 49
Teurlings Catholic 47, Acadiana Renaissance Charter 13
Tioga 67, Avoyelles 35
University Lab 71, Brusly 19
Vandebilt Catholic 34, West St. Mary 18
Vermilion Catholic 49, Lafayette Renaissance Charter Academy 23
Vidalia 55, Madison 20
Ville Platte 57, Avoyelles Public Charter 11
Walker 38, H.L. Bourgeois 34
West Feliciana 66, Rayne 45
West Ouachita 63, Beekman Charter 11
West St. John 40, Frederick A Douglass 14
Westlake 63, Jena 34
White Castle 60, Donaldsonville 47
Winnfield 67, Lakeview 53
Woodlawn - B.R. 66, Istrouma 36
Wossman 61, Ouachita Parish 44
Zachary 55, Madison Prep 49
Zwolle 57, Anacoco 48