Louisiana high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025

See every Louisiana girls high school basketball final score from December 2, 2025

CJ Vafiadis

The 2025 Louisiana high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

Abbeville 45, Westgate 42

Albany 56, Mandeville 49

Alexandria 45, Northwest 36

Archbishop Chapelle 58, Thibodaux 36

Baker 41, Tara 35

Basile 50, Gueydan 32

Ben Franklin 40, Kenner Discovery Health Science 32

Benton 55, Woodlawn - Shrev. 24

Berwick 50, Northside Christian 20

Bolton Academy 40, Westminster Christian - Lafayette 9

Bossier 59, Magnolia School of Excellence 22

Broadmoor 45, Central - B.R. 39

C.E. Byrd 30, Red River 28

Caldwell Parish 41, Delta Charter 17

Calvary Baptist 53, Loyola Prep 33

Calvin 60, Doyline 6

Castor 64, Converse 45

Central Catholic 56, Comeaux 34

Central Lafourche 51, Morgan City 15

Chalmette 44, St. Mary's Academy 18

Choudrant 61, Weston 29

D'Arbonne Woods Charter 40, Lincoln Preparatory School 20

David Thibodaux 34, South Cameron 27

Delhi Charter 57, Forest 40

Denham Springs 62, Edna Karr 26

Destrehan 67, McDonogh #35 32

Dodson 42, Grace Christian 9

Dominican 36, Archbishop Hannan 27

Downsville 28, Georgetown 26

Doyle 71, Maurepas 22

Dunham 44, Central Private 31

Dutchtown 60, East Iberville 17

E.D. White 39, Acad. of Sacred Heart - N.O. 34

East Ascension 41, East St. John 34

Eunice 40, Crowley 23

Evans 53, Pickering 41

Fairview 76, Glenmora 32

Florien 53, Hicks 47

Fontainebleau 38, Loranger 26

Franklinton 42, Academy of Our Lady 5

Franklin Parish 54, Ferriday 32

GEO Next Generation 46, Glen Oaks 44

Grand Lake 44, Kaplan 27

Green Oaks 43, Evangel Christian 21

Hackberry 59, DeQuincy 11

Hammond 60, Jewel Sumner 13

Hanson Memorial 47, Delcambre 33

Hathaway 79, Welsh 25

Haynes Academy 66, Fisher 24

Hornbeck 51, Montgomery 14

Independence 47, Kentwood 27

Iota 51, Port Barre 11

John Curtis Christian 52, Natchitoches Central 42

Johnson Bayou 38, Sabine Pass - TX - UIL 13

LaGrange 63, Beau Chene 18

Lake Charles College Prep 47, Port Allen 0

LaSalle 33, Monterey 24

Liberty 65, West Jefferson 4

Live Oak 50, Plaquemine 47

Mangham 64, General Trass 11

McKinley 49, Collegiate Baton Rouge 33

Merryville 70, East Beauregard 33

Midland 84, Lacassine 50

Minden 61, Lakeside 15

Mt. Hermon 55, Bogalusa 29

Negreet 51, Ebarb 33

Neville 67, Bastrop 40

North Vermilion 59, St. Thomas More 40

Northshore 53, Belle Chasse 32

Northside 53, Jennings 42

Northwood - Shrev. 61, Many 38

Oak Grove 54, West Monroe 43

Oakdale 55, Leesville 27

Opelousas Catholic 42, Ascension Episcopal 24

Ouachita Christian 61, Harrisonburg 11

Parkway 48, Carroll 29

Pine 58, Varnado 16

Pineville 48, DeRidder 27

Pitkin 51, Claiborne Christian 9

Plain Dealing 44, North Caddo 39

Plainview 54, Elizabeth 40

Providence Classical Academy 50, Glenbrook 4

Quitman 48, Jonesboro-Hodge 46

Rapides 40, North Central 31

Reeves 75, Kinder 59

Richwood 61, Delhi 24

Rosepine 57, Pleasant Hill 53

St. Amant 70, Assumption 20

St. John 43, Capitol 17

St. Joseph's - Plaucheville 40, Northwood - Lena 31

St. Joseph's Academy 65, St. Michael the Archangel 31

St. Martinville 46, Jeanerette 39

St. Scholastica 31, Northlake Christian 27

Salmen 57, Booker T. Washington - N.O. 20

Sam Houston 65, Lake Arthur 50

Scotlandville 47, Family Christian 12

Simpson 71, Oak Hill 62

Singer 40, Stanley 32

Slaughter Community Charter 38, Belaire 10

Slidell 65, Terrebonne 54

South Lafourche 27, Mt. Carmel 22

Southern Lab 67, Ponchatoula 44

Southwood 57, Booker T. Washington - Shr. 52

Sterlington 64, Haughton 49

Teurlings Catholic 47, Acadiana Renaissance Charter 13

Tioga 67, Avoyelles 35

University Lab 71, Brusly 19

Vandebilt Catholic 34, West St. Mary 18

Vermilion Catholic 49, Lafayette Renaissance Charter Academy 23

Vidalia 55, Madison 20

Ville Platte 57, Avoyelles Public Charter 11

Walker 38, H.L. Bourgeois 34

West Feliciana 66, Rayne 45

West Ouachita 63, Beekman Charter 11

West St. John 40, Frederick A Douglass 14

Westlake 63, Jena 34

White Castle 60, Donaldsonville 47

Winnfield 67, Lakeview 53

Woodlawn - B.R. 66, Istrouma 36

Wossman 61, Ouachita Parish 44

Zachary 55, Madison Prep 49

Zwolle 57, Anacoco 48

