Arizona (AIA) High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 1
The 2026 Arizona high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all six brackets with matchups and schedule. The first round begins on May 2.
The playoffs will culminate in the state championships on May 16 through 19 at HoHoKam Stadium.
CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)
Round 1 - May 2
No. 1 Hayen vs No. 16 Fort Thomas
No. 8 Desert Heights Prep vs No. 9 El Capitan
No. 5 San Manuel vs No. 12 Superior
No. 4 Williams vs No. 13 Patagonia
No. 3 Ray vs No. 14 Jospeh City
No. 6 Bagdad vs No. 11 Duncan
No. 7 St. David vs No. 10 Anthem Prep
No. 2 Mogollon vs No. 15 Baboquivari
CLASS 2A BRACKET
Round 1 - May 8
No. 1 Scottsdale Christian Academy vs. No. 16 Northland Prep Academy
No. 8 Wickenburg vs. No. 9 Chandler Prep
No. 5 Horizon Honors vs. No. 12 Fountain Hills
No. 4 Phoenix Christian vs. No. 13 Willcox -
No. 3 San Tan Charter vs. No. 14 Glendale Prep Academy
No. 6 Bisbee vs. No. 11 Phoenix Country Day
No. 7 Benson vs. No. 10 Santa Cruz Valley
No. 2 Round Valley vs. No. 15 Pima
CLASS 3A BRACKET
Round 1 - May 5
No. 1 Valley Christian vs. No. 16 Chinle
No. 8 Seton Catholic vs. No. 9 Benjamin Franklin
No. 5 River Valley vs. No. 12 Kingman
No. 4 Gilbert Christian vs. No. 13 American Leadership Academy
No. 3 Northwest Christian vs. No. 14 Thatcher
No. 6 Show Low vs. No. 11 Florence
No. 7 Tanque Verde vs. No. 10 Empire
No. 2 Yuma Catholic vs. No. 15 Pusch Ridge Christian Academy
CLASS 4A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Crismon vs. No. 16 Paradise Honors - 05/02
No. 8 Walden Grove vs. No. 9 Ironwood Ridge - 05/02
No. 5 Douglas vs. No. 12 Yuma - 05/02
No. 4 Saguaro vs. No. 13 American Leadership Academy - 05/02
CLASS 4A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Salpointe Catholic vs. No. 15 Cholla
No. 7 Cactus Shadows vs. No. 10 Flagstaff
No. 6 Sahuarita vs. No. 11 Estrella Foothills
No. 3 American Leadership Academy - Gilbert North vs. No. 14 Prescott
CLASS 5A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Canyon del Oro vs. No. 16 Paradise Valley
No. 8 Desert Mountain vs. No. 9 Vista Grande
No. 5 Canyon View vs. No. 12 Sunrise Mountain
No. 4 Arizona College Prep vs. No. 13 Lake Havasu
CLASS 5A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Catalina Foothills vs. No. 15 Youngker
No. 7 Nogales vs. No. 10 Verrado
No. 6 Campo Verde vs. No. 11 Horizon
No. 3 Notre Dame Prep vs. No. 14 Chaparral
CLASS 6A POOL A BRACKET
Round 1 - May 2
No. 1 Queen Creek vs. No. 16 Highland
No. 8 Desert Vista vs. No. 9 Red Mountain
No. 5 Brophy College Prep vs. No. 12 Millennium
No. 4 Corona del Sol vs. No. 13 Apollo
CLASS 6A POOL B BRACKET
Round 1 - May 2
No. 2 Casteel vs. No. 15 Desert Ridge
No. 7 Mountain View vs. No. 10 O'Connor
No. 6 Chandler vs. No. 11 Kofa
No. 3 Hamilton vs. No. 14 Liberty
