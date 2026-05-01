Arizona (AIA) High School Baseball 2026 State Playoff Brackets, Matchups, Schedule - May 1

See every matchup from all classifications throughout the state tournament
Brady Twombly|
Corona del Sol infielder Maddon DelaCruz (24) records a force out at second base on Casteel infielder Baylor Denny (1) at Casteel High School in Queen Creek, on April 10, 2026. | Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Arizona high school baseball state playoff brackets are out, and High School On SI has all six brackets with matchups and schedule. The first round begins on May 2.

The playoffs will culminate in the state championships on May 16 through 19 at HoHoKam Stadium.

CLASS 1A BRACKET (select to view full bracket details)

Round 1 - May 2

No. 1 Hayen vs No. 16 Fort Thomas

No. 8 Desert Heights Prep vs No. 9 El Capitan

No. 5 San Manuel vs No. 12 Superior

No. 4 Williams vs No. 13 Patagonia

No. 3 Ray vs No. 14 Jospeh City

No. 6 Bagdad vs No. 11 Duncan

No. 7 St. David vs No. 10 Anthem Prep

No. 2 Mogollon vs No. 15 Baboquivari

CLASS 2A BRACKET

Round 1 - May 8

No. 1 Scottsdale Christian Academy vs. No. 16 Northland Prep Academy

No. 8 Wickenburg vs. No. 9 Chandler Prep

No. 5 Horizon Honors vs. No. 12 Fountain Hills

No. 4 Phoenix Christian vs. No. 13 Willcox -

No. 3 San Tan Charter vs. No. 14 Glendale Prep Academy

No. 6 Bisbee vs. No. 11 Phoenix Country Day

No. 7 Benson vs. No. 10 Santa Cruz Valley

No. 2 Round Valley vs. No. 15 Pima

CLASS 3A BRACKET

Round 1 - May 5

No. 1 Valley Christian vs. No. 16 Chinle

No. 8 Seton Catholic vs. No. 9 Benjamin Franklin

No. 5 River Valley vs. No. 12 Kingman

No. 4 Gilbert Christian vs. No. 13 American Leadership Academy

No. 3 Northwest Christian vs. No. 14 Thatcher

No. 6 Show Low vs. No. 11 Florence

No. 7 Tanque Verde vs. No. 10 Empire

No. 2 Yuma Catholic vs. No. 15 Pusch Ridge Christian Academy

CLASS 4A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Crismon vs. No. 16 Paradise Honors - 05/02

No. 8 Walden Grove vs. No. 9 Ironwood Ridge - 05/02

No. 5 Douglas vs. No. 12 Yuma - 05/02

No. 4 Saguaro vs. No. 13 American Leadership Academy - 05/02

CLASS 4A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Salpointe Catholic vs. No. 15 Cholla

No. 7 Cactus Shadows vs. No. 10 Flagstaff

No. 6 Sahuarita vs. No. 11 Estrella Foothills

No. 3 American Leadership Academy - Gilbert North vs. No. 14 Prescott

CLASS 5A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Canyon del Oro vs. No. 16 Paradise Valley

No. 8 Desert Mountain vs. No. 9 Vista Grande

No. 5 Canyon View vs. No. 12 Sunrise Mountain

No. 4 Arizona College Prep vs. No. 13 Lake Havasu

CLASS 5A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Catalina Foothills vs. No. 15 Youngker

No. 7 Nogales vs. No. 10 Verrado

No. 6 Campo Verde vs. No. 11 Horizon

No. 3 Notre Dame Prep vs. No. 14 Chaparral

CLASS 6A POOL A BRACKET

Round 1 - May 2

No. 1 Queen Creek vs. No. 16 Highland

No. 8 Desert Vista vs. No. 9 Red Mountain

No. 5 Brophy College Prep vs. No. 12 Millennium

No. 4 Corona del Sol vs. No. 13 Apollo

CLASS 6A POOL B BRACKET

Round 1 - May 2

No. 2 Casteel vs. No. 15 Desert Ridge

No. 7 Mountain View vs. No. 10 O'Connor

No. 6 Chandler vs. No. 11 Kofa

No. 3 Hamilton vs. No. 14 Liberty

Add us as a preferred source on Google

Brady Twombly grew up playing every sport he could before sticking with basketball. He played one year of college basketball at Northern Arizona University and then he transferred to Boise State University where he graduated with a degree in Business Administration. He has been covering high school sports at SBLive since the beginning of 2023, working mostly on the data operations team.

