Arkansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (AAA) - November 24, 2025
The 2025 Arkansas high school football playoffs began on Friday, November 14 and continue on with the quartfinal and semi-final rounds on Friday, November 28.
High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships December 4-13 at War Memorial Stadium.
2025 Arkansas (AAA) 8-Man Football Bracket (select to view full bracket details)
Championship game on Thursday, December 4, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 2A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 3A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 4A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 5A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 6A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
2025 Arkansas (AAA) 7A Football Bracket
All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST
