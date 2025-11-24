High School

Arkansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (AAA) - November 24, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Arkansas high school football playoffs

Shiloh Christian vs Van Buren from Nov. 7, 2025
The 2025 Arkansas high school football playoffs began on Friday, November 14 and continue on with the quartfinal and semi-final rounds on Friday, November 28.

High School On SI has brackets for every classification in the Arkansas high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships December 4-13 at War Memorial Stadium.

2025 Arkansas (AAA) 8-Man Football Bracket (select to view full bracket details)

Championship game on Thursday, December 4, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 2A Football Bracket 

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 3A Football Bracket 

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 4A Football Bracket

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 5A Football Bracket 

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 6A Football Bracket 

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

2025 Arkansas (AAA) 7A Football Bracket

All Games on Friday, November 28, 2025 at 7 p.m. CST

