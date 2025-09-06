Arkansas High School Football Final Scores, Results - September 5, 2025
The 2025 Arkansas high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 2.
Alma 29, Siloam Springs 22
Arkansas 25, Morrilton 41
Ashdown 12, Mills University 43
Atkins 49, Dover 0
Bald Knob 6, Melbourne 40
Baptist Prep 21, Two Rivers 28
Barton 52, Clarendon 6
Batesville 20, Newport 39
Bauxite 38, Monticello 36
Bearden 44, Episcopal 22
Beebe 32, Nettleton 14
Bentonville 41, Conway 17
Bentonville West 52, Cabot 14
Berryville 40, Mountain View 28
Bigelow 7, Mayflower 48
Bismarck 61, Mineral Springs 0
Blevins 18, Cedar Ridge 52
Blytheville 20, Osceola 19
Booneville 27, Ozark 34
Brinkley 6, Marshall 24
Broken Arrow 10, Fayetteville 18
Brookland 20, Highland 26
Bryant 31, Newton 14
Cabot 14, Bentonville West 52
Camden Fairview 27, El Dorado 43
Carl Junction 45, Rogers Heritage 7
Carlisle 44, M.S. Palmer 8
Cave City 52, Abundant Life 36
Cedar Ridge 52, Blevins 18
Cedarville 7, Mountainburg 33
Central Arkansas Christian 14, Stuttgart 48
Charleston 42, Pottsville 7
Clarendon 6, Barton 52
Clinton 38, Heber Springs 14
Conway 17, Bentonville 41
Cross County 12, Palestine-Wheatley 14
Crossett 42, Watson Chapel 22
Cutter-Morning Star 41, Poyen 38
Danville 34, Westside - Johnson County 7
Dardanelle 14, Elkins 10
De Queen 42, Horatio 7
Des Arc 52, Hazen 3
Dierks 40, Mountain Pine 0
Dover 0, Atkins 49
Drew Central 46, England 16
Dumas 39, Star City 0
Earle 36, Helena 12
El Dorado 43, Camden Fairview 27
Elkins 10, Dardanelle 14
England 16, Drew Central 46
Episcopal 22, Bearden 44
Farmington 21, Har-Ber 35
Fayetteville 18, Broken Arrow 10
Fordyce 36, Magnet Cove 0
Foreman 14, Hampton 38
Forrest City 26, Wynne 29
Fountain Lake 28, Smackover 63
Fouke 44, Murfreesboro 38
Gentry 7, Pea Ridge 3
Glen Rose 35, Malvern 21
Gosnell 40, Rivercrest 30
Gravette 34, Jay 6
Green Forest 28, West Fork 6
Greenbrier 41, Russellville 5
Greene County Tech 21, Pocahontas 34
Greenwood 61, Northside 14
Gurdon 31, Parkers Chapel 6
Guy-Perkins 8, Hermitage 46
Hall 0, Mena 53
Hamburg 49, McGehee 27
Hampton 38, Foreman 14
Harding Academy 7, Marion 51
Har-Ber 35, Farmington 21
Harmony Grove (Ouachita County) 19, Rison 36
Harrison 14, Mountain Home 28
Harrisburg 6, Southside 49
Hazen 3, Des Arc 52
Heber Springs 14, Clinton 38
Hector 26, Perryville 20
Helena 12, Earle 36
Hermitage 46, Guy-Perkins 8
Highland 26, Brookland 20
Hope 20, Nashville 47
Horatio 7, De Queen 42
Hoxie 20, Westside 0
Jacksonville 25, Lonoke 24
Jay 6, Gravette 34
Jonesboro 33, Robinson 34
Junction City 16, Mount Ida 14
Kennett 28, Paragould 42
Lake Hamilton 42, Little Rock Southwest 0
Lakeside 42, Sheridan 12
Lavaca 2, Paris 34
Lincoln 7, Gentry 7
Little Rock Christian Academy 13, Shiloh Christian 44
Little Rock Southwest 0, Lake Hamilton 42
Lonoke 24, Jacksonville 25
M.S. Palmer 8, Carlisle 44
Magnet Cove 0, Fordyce 36
Malvern 21, Glen Rose 35
Manila 0, Marked Tree 46
Mansfield 46, Waldron 6
Marked Tree 46, Manila 0
Marion 51, Harding Academy 7
Marshall 24, Brinkley 6
Marvell-Elaine 0, Subiaco Academy 58
Mayflower 48, Bigelow 7
McCrory 56, Riverview 0
McGehee 27, Hamburg 49
Melbourne 40, Bald Knob 6
Mena 53, Hall 0
Mills University 43, Ashdown 12
Mineral Springs 0, Bismarck 61
Monticello 36, Bauxite 38
Morrilton 41, Arkansas 25
Mount Ida 14, Junction City 16
Mountain Home 28, Harrison 14
Mountain Pine 0, Dierks 40
Mountain View 28, Berryville 40
Mountainburg 33, Cedarville 7
Murfreesboro 38, Fouke 44
Nashville 47, Hope 20
Nettleton 14, Beebe 32
Newport 39, Batesville 20
Newton 14, Bryant 31
Northside 14, Greenwood 61
Osceola 19, Blytheville 20
Ozark 34, Booneville 27
Palestine-Wheatley 14, Cross County 12
Paragould 42, Kennett 28
Paris 34, Lavaca 2
Parkers Chapel 6, Gurdon 31
Pea Ridge 3, Gentry 7
Perryville 20, Hector 26
Pocahontas 34, Greene County Tech 21
Pottsville 7, Charleston 42
Poyen 38, Cutter-Morning Star 41
Prairie Grove 20, Sequoyah 42
Prescott 0, Salem 55
Rison 36, Harmony Grove (Ouachita County) 19
Rivercrest 30, Gosnell 40
Riverview 0, McCrory 56
Robinson 34, Jonesboro 33
Rogers Heritage 7, Carl Junction 45
Rose Bud 24, Woodlawn 42
Russellville 5, Greenbrier 41
Salem 55, Prescott 0
Searcy 37, Valley View 27
Sequoyah 42, Prairie Grove 20
Sheridan 12, Lakeside 42
Shiloh Christian 44, Little Rock Christian Academy 13
Siloam Springs 22, Alma 29
Smackover 63, Fountain Lake 28
Southside 49, Harrisburg 6
Springdale 52, Van Buren 41
Star City 0, Dumas 39
Stuttgart 48, Central Arkansas Christian 14
Subiaco Academy 58, Marvell-Elaine 0
Sylvan Hills 46, Vilonia 14
Trumann 6, Walnut Ridge 35
Two Rivers 28, Baptist Prep 21
Valley View 27, Searcy 37
Van Buren 41, Springdale 52
Vilonia 14, Sylvan Hills 46
Waldron 6, Mansfield 46
Walnut Ridge 35, Trumann 6
Warren 28, White Hall 14
Watson Chapel 22, Crossett 42
West Fork 6, Green Forest 28
Westside 0, Hoxie 20
Westside - Johnson County 7, Danville 34
White Hall 14, Warren 28
Woodlawn 42, Rose Bud 24
Wynne 29, Forrest City 26