Arkansas High School Football Final Scores, Results - September 5, 2025

See every final score from Week 2 of Arkansas High School Football

Episcopal QB looks for a receiver in their scrimmage against Cutter Morning Star on Aug 19, 2025
Episcopal QB looks for a receiver in their scrimmage against Cutter Morning Star on Aug 19, 2025

The 2025 Arkansas high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 2.

Alma 29, Siloam Springs 22

Arkansas 25, Morrilton 41

Ashdown 12, Mills University 43

Atkins 49, Dover 0

Bald Knob 6, Melbourne 40

Baptist Prep 21, Two Rivers 28

Barton 52, Clarendon 6

Batesville 20, Newport 39

Bauxite 38, Monticello 36

Bearden 44, Episcopal 22

Beebe 32, Nettleton 14

Bentonville 41, Conway 17

Bentonville West 52, Cabot 14

Berryville 40, Mountain View 28

Bigelow 7, Mayflower 48

Bismarck 61, Mineral Springs 0

Blevins 18, Cedar Ridge 52

Blytheville 20, Osceola 19

Booneville 27, Ozark 34

Brinkley 6, Marshall 24

Broken Arrow 10, Fayetteville 18

Brookland 20, Highland 26

Bryant 31, Newton 14

Cabot 14, Bentonville West 52

Camden Fairview 27, El Dorado 43

Carl Junction 45, Rogers Heritage 7

Carlisle 44, M.S. Palmer 8

Cave City 52, Abundant Life 36

Cedar Ridge 52, Blevins 18

Cedarville 7, Mountainburg 33

Central Arkansas Christian 14, Stuttgart 48

Charleston 42, Pottsville 7

Clarendon 6, Barton 52

Clinton 38, Heber Springs 14

Conway 17, Bentonville 41

Cross County 12, Palestine-Wheatley 14

Crossett 42, Watson Chapel 22

Cutter-Morning Star 41, Poyen 38

Danville 34, Westside - Johnson County 7

Dardanelle 14, Elkins 10

De Queen 42, Horatio 7

Des Arc 52, Hazen 3

Dierks 40, Mountain Pine 0

Dover 0, Atkins 49

Drew Central 46, England 16

Dumas 39, Star City 0

Earle 36, Helena 12

El Dorado 43, Camden Fairview 27

Elkins 10, Dardanelle 14

England 16, Drew Central 46

Episcopal 22, Bearden 44

Farmington 21, Har-Ber 35

Fayetteville 18, Broken Arrow 10

Fordyce 36, Magnet Cove 0

Foreman 14, Hampton 38

Forrest City 26, Wynne 29

Fountain Lake 28, Smackover 63

Fouke 44, Murfreesboro 38

Gentry 7, Pea Ridge 3

Glen Rose 35, Malvern 21

Gosnell 40, Rivercrest 30

Gravette 34, Jay 6

Green Forest 28, West Fork 6

Greenbrier 41, Russellville 5

Greene County Tech 21, Pocahontas 34

Greenwood 61, Northside 14

Gurdon 31, Parkers Chapel 6

Guy-Perkins 8, Hermitage 46

Hall 0, Mena 53

Hamburg 49, McGehee 27

Hampton 38, Foreman 14

Harding Academy 7, Marion 51

Har-Ber 35, Farmington 21

Harmony Grove (Ouachita County) 19, Rison 36

Harrison 14, Mountain Home 28

Harrisburg 6, Southside 49

Hazen 3, Des Arc 52

Heber Springs 14, Clinton 38

Hector 26, Perryville 20

Helena 12, Earle 36

Hermitage 46, Guy-Perkins 8

Highland 26, Brookland 20

Hope 20, Nashville 47

Horatio 7, De Queen 42

Hoxie 20, Westside 0

Jacksonville 25, Lonoke 24

Jay 6, Gravette 34

Jonesboro 33, Robinson 34

Junction City 16, Mount Ida 14

Kennett 28, Paragould 42

Lake Hamilton 42, Little Rock Southwest 0

Lakeside 42, Sheridan 12

Lavaca 2, Paris 34

Lincoln 7, Gentry 7

Little Rock Christian Academy 13, Shiloh Christian 44

Little Rock Southwest 0, Lake Hamilton 42

Lonoke 24, Jacksonville 25

M.S. Palmer 8, Carlisle 44

Magnet Cove 0, Fordyce 36

Malvern 21, Glen Rose 35

Manila 0, Marked Tree 46

Mansfield 46, Waldron 6

Marked Tree 46, Manila 0

Marion 51, Harding Academy 7

Marshall 24, Brinkley 6

Marvell-Elaine 0, Subiaco Academy 58

Mayflower 48, Bigelow 7

McCrory 56, Riverview 0

McGehee 27, Hamburg 49

Melbourne 40, Bald Knob 6

Mena 53, Hall 0

Mills University 43, Ashdown 12

Mineral Springs 0, Bismarck 61

Monticello 36, Bauxite 38

Morrilton 41, Arkansas 25

Mount Ida 14, Junction City 16

Mountain Home 28, Harrison 14

Mountain Pine 0, Dierks 40

Mountain View 28, Berryville 40

Mountainburg 33, Cedarville 7

Murfreesboro 38, Fouke 44

Nashville 47, Hope 20

Nettleton 14, Beebe 32

Newport 39, Batesville 20

Newton 14, Bryant 31

Northside 14, Greenwood 61

Osceola 19, Blytheville 20

Ozark 34, Booneville 27

Palestine-Wheatley 14, Cross County 12

Paragould 42, Kennett 28

Paris 34, Lavaca 2

Parkers Chapel 6, Gurdon 31

Pea Ridge 3, Gentry 7

Perryville 20, Hector 26

Pocahontas 34, Greene County Tech 21

Pottsville 7, Charleston 42

Poyen 38, Cutter-Morning Star 41

Prairie Grove 20, Sequoyah 42

Prescott 0, Salem 55

Rison 36, Harmony Grove (Ouachita County) 19

Rivercrest 30, Gosnell 40

Riverview 0, McCrory 56

Robinson 34, Jonesboro 33

Rogers Heritage 7, Carl Junction 45

Rose Bud 24, Woodlawn 42

Russellville 5, Greenbrier 41

Salem 55, Prescott 0

Searcy 37, Valley View 27

Sequoyah 42, Prairie Grove 20

Sheridan 12, Lakeside 42

Shiloh Christian 44, Little Rock Christian Academy 13

Siloam Springs 22, Alma 29

Smackover 63, Fountain Lake 28

Southside 49, Harrisburg 6

Springdale 52, Van Buren 41

Star City 0, Dumas 39

Stuttgart 48, Central Arkansas Christian 14

Subiaco Academy 58, Marvell-Elaine 0

Sylvan Hills 46, Vilonia 14

Trumann 6, Walnut Ridge 35

Two Rivers 28, Baptist Prep 21

Valley View 27, Searcy 37

Van Buren 41, Springdale 52

Vilonia 14, Sylvan Hills 46

Waldron 6, Mansfield 46

Walnut Ridge 35, Trumann 6

Warren 28, White Hall 14

Watson Chapel 22, Crossett 42

West Fork 6, Green Forest 28

Westside 0, Hoxie 20

Westside - Johnson County 7, Danville 34

White Hall 14, Warren 28

Woodlawn 42, Rose Bud 24

Wynne 29, Forrest City 26

