California (CIF) North Coast Section high school boys basketball playoff brackets, scores, matchups (2/17/2026)

First-round Division 1 winners include No. 1 Bishop O'Dowd, No. 2 Amador Valley, No. 3 Granada and No. 4 Liberty; 10th seed Livermore upsets No. 7 California

Mitch Stephens

Salesian senior Elias Obenyah leads the top-seed Pride in Open Division play, which opens Thursday in North Coast Section playoff action. Salesian has earned a first-round bye. Here the Stanford-boudn Obenyah goes up for two of his game-high 26 points during a 74-62 win over Modesto Christian in the 28th MLK Classic at De La Salle on Jan. 19, 2026
The CIF's North Coast Section has unveiled its 2026 boys basketball brackets in seven divisions on Sunday.

The playoffs began Tuesday in three divisions (D1, D3, D5), continue Wednesday with first-round games in three more divisions (D2, D4, D6) and first-round games are Thursday in the coveted 6-team Open Division bracket.

Defending champions are De La Salle (Open), Dougherty Valley (Division 1), Moreau Catholic (D2), Branson (D3), St. Patrick-St. Vincent (D4), Alhambra (D5) and St. Bernard's Academy (D6).

Top seeds this season are Salesian (Open Division), Bishop O'Dowd (D1), University (D2), Branson-Ross (D3), San Marin-Novato (D4), Sonoma Academy (D5) and St. Vincent de Paul-Petaluma (D6). 

First-round Division 1 winners included No. 1 Bishop O'Dowd, No. 2 Amador Valley, No. 3 Granada and No. 4 Liberty. The only upset was No. 10 Livermore over No. 7 California in overtime.

NORTH COAST SECTION BOYS BRACKETS

Open Division

Thursday's first round

No. 5 Moreau Catholic (23-3) at No. 4 De La Salle (22-6), 7 p.m.

No. 6 Dougherty Valley (20-8) at No. 3 Marin Catholic (23-3), 7 p.m.

Byes: No. 1 Salesian (25-3), No. 2 Clayton Valley Charter (25-3)

Division 1

Tuesday's first round scores

No. 1 Bishop O'Dowd 65, No. 16 Windsor 34

No. 9 Acalanes 66, No. 8 Archie Williams 55

No. 4 Liberty 62, No. 13 Freedom 59

No. 5 Dublin 70, No. 12 Berkeley 64

No. 2 Amador Valley 70, No. 15 Redwood 44

No. 10 Livermore 83, No. 7 California 80 (OT)

No. 3 Granada 62, No. 14 Campolindo 51

No. 6 Monte Vista 50, No. 11 Alameda 47

Division 2

Wednesday’s first round

No. 16 Pinole Valley (15-13) at No. 1 University-San Francisco (23-5), 7 p.m.

No. 9 Lick-Wilmerding (17-11) at No. 8 Casa Grande (20-8), 7 p.m.

No. 13 Urban-San Francisco (15-11) at No. 4 Piedmont (18-8), 7 p.m.

No. 12 Ygnacio Valley (13-14) at No. 5 Albany (20-8), 7 p.m.

No. 15 Justin-Siena (17-11) at No. 2 Cardinal Newman (26-2), 7 p.m.

No. 10 Heritage (15-11) at No. 7 San Lorenzo (16-10), 7 p.m.

No. 14 Pittsburg (14-11) at No. 3 St. Mary’s-Berkeley (17-10), 7 p.m.

No. 11 El Cerrito (22-6) at No. 6 McKinleyville (19-8), 7 p.m.

Division 3

Tuesday's first-round scores

No. 1 Branson 71, No. 16 Napa 38

No. 9 Marin Academy 67, No. 8 College Prep 64

No. 4 San Domenico 62, No. 13 Mt. Edin 55

No. 2 Cornerstone Christian 75, No. 15 James Logan 53

No. 7 Bentley 58, No. 10 San Rafael 48

No. 3 St. Bernard’s-Eureka 73, No. 14 Miramonte 72

No. 6 College Park 85, No. 11 Washington-Fremont 47

Division 4

Wednesday’s first round

No. 16 Arroyo (11-15) at No. 1 San Marin (14-12), 7 p.m.

No. 9 Head-Royce (13-13) at No. 8 Del Norte (19-10), 7 p.m.

No. 13 Tamalpais (12-15) at No. 4 Mission San Jose (16-10), 7 p.m.

No. 12 Tennyson (16-10) at No. 5 Bethel (13-13), 7 p.m.

No. 15 American Canyon (15-13) at No. 2 Rancho Cotate (20-7), 7 p.m.

No. 10 Montgomery (13-14) at No. 7 Northgate (12-14), 7 p.m.

No. 14 Analy (1413) at No. 3 Benicia (12-15), 7 p.m.

No. 11 Ukiah (16-11) at No. 6 Alhambra (18-8), 7 p.m.

Division 5

Tuesday's first-round scores

No. 1 Sonoma Academy 79, No. 16 Roseland University Prep 41

No. 9 Middletown 55, No. 8 Swett 51

No. 4 Drew 65, No. 13 Quarry Lane 43

No. 12 Berean Christian 57, No. 5 Arcata 51

No. 2 Eureka 72, No. 15 Hoopa Valley 51

No. 7 Gateway 73, No. 10 Sonoma Valley 59

No. 3 Redwood Christian 61, No. 14 Fort Bragg 41

No. 6 Kennedy-Fremont 54, No. 11 International 38

Division 6

Wednesday's first round

No. 9 Victory Christian Academy (12-11) vs. No. 8 Jewish Community (8-14) at Kezar Pavilion, 7 p.m.

No. 12 Round Valley (7-12) vs. No. 5 Contra Costa Christian (12-12) at Power Sports Academy in Martinez, 7 p.m.

No. 10 Rio Lindo Adventist (13-8) at No. 7 Ferndale (5-10), 7 p.m.

No. 11 Trinity Prep (13-5) at No. 6 Point Arena (13-10), 7 p.m.

Byes: No. 1 St. Vincent de Paul (18-10), No. 2 Mendocino (20-4), No. 3 SF Waldorf (8-12), No. 4 Averroes (16-9)

