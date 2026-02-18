California (CIF) North Coast Section high school boys basketball playoff brackets, scores, matchups (2/17/2026)
The CIF's North Coast Section has unveiled its 2026 boys basketball brackets in seven divisions on Sunday.
The playoffs began Tuesday in three divisions (D1, D3, D5), continue Wednesday with first-round games in three more divisions (D2, D4, D6) and first-round games are Thursday in the coveted 6-team Open Division bracket.
Defending champions are De La Salle (Open), Dougherty Valley (Division 1), Moreau Catholic (D2), Branson (D3), St. Patrick-St. Vincent (D4), Alhambra (D5) and St. Bernard's Academy (D6).
Top seeds this season are Salesian (Open Division), Bishop O'Dowd (D1), University (D2), Branson-Ross (D3), San Marin-Novato (D4), Sonoma Academy (D5) and St. Vincent de Paul-Petaluma (D6).
First-round Division 1 winners included No. 1 Bishop O'Dowd, No. 2 Amador Valley, No. 3 Granada and No. 4 Liberty. The only upset was No. 10 Livermore over No. 7 California in overtime.
- DOUBLE SPLASH | Chandler's 2 buzzer-beaters lifts Livermore
NORTH COAST SECTION BOYS BRACKETS
Open Division
Thursday's first round
No. 5 Moreau Catholic (23-3) at No. 4 De La Salle (22-6), 7 p.m.
No. 6 Dougherty Valley (20-8) at No. 3 Marin Catholic (23-3), 7 p.m.
Byes: No. 1 Salesian (25-3), No. 2 Clayton Valley Charter (25-3)
Division 1
Tuesday's first round scores
No. 1 Bishop O'Dowd 65, No. 16 Windsor 34
No. 9 Acalanes 66, No. 8 Archie Williams 55
No. 4 Liberty 62, No. 13 Freedom 59
No. 5 Dublin 70, No. 12 Berkeley 64
No. 2 Amador Valley 70, No. 15 Redwood 44
No. 10 Livermore 83, No. 7 California 80 (OT)
No. 3 Granada 62, No. 14 Campolindo 51
No. 6 Monte Vista 50, No. 11 Alameda 47
Division 2
Wednesday’s first round
No. 16 Pinole Valley (15-13) at No. 1 University-San Francisco (23-5), 7 p.m.
No. 9 Lick-Wilmerding (17-11) at No. 8 Casa Grande (20-8), 7 p.m.
No. 13 Urban-San Francisco (15-11) at No. 4 Piedmont (18-8), 7 p.m.
No. 12 Ygnacio Valley (13-14) at No. 5 Albany (20-8), 7 p.m.
No. 15 Justin-Siena (17-11) at No. 2 Cardinal Newman (26-2), 7 p.m.
No. 10 Heritage (15-11) at No. 7 San Lorenzo (16-10), 7 p.m.
No. 14 Pittsburg (14-11) at No. 3 St. Mary’s-Berkeley (17-10), 7 p.m.
No. 11 El Cerrito (22-6) at No. 6 McKinleyville (19-8), 7 p.m.
Division 3
Tuesday's first-round scores
No. 1 Branson 71, No. 16 Napa 38
No. 9 Marin Academy 67, No. 8 College Prep 64
No. 4 San Domenico 62, No. 13 Mt. Edin 55
No. 2 Cornerstone Christian 75, No. 15 James Logan 53
No. 7 Bentley 58, No. 10 San Rafael 48
No. 3 St. Bernard’s-Eureka 73, No. 14 Miramonte 72
No. 6 College Park 85, No. 11 Washington-Fremont 47
Division 4
Wednesday’s first round
No. 16 Arroyo (11-15) at No. 1 San Marin (14-12), 7 p.m.
No. 9 Head-Royce (13-13) at No. 8 Del Norte (19-10), 7 p.m.
No. 13 Tamalpais (12-15) at No. 4 Mission San Jose (16-10), 7 p.m.
No. 12 Tennyson (16-10) at No. 5 Bethel (13-13), 7 p.m.
No. 15 American Canyon (15-13) at No. 2 Rancho Cotate (20-7), 7 p.m.
No. 10 Montgomery (13-14) at No. 7 Northgate (12-14), 7 p.m.
No. 14 Analy (1413) at No. 3 Benicia (12-15), 7 p.m.
No. 11 Ukiah (16-11) at No. 6 Alhambra (18-8), 7 p.m.
Division 5
Tuesday's first-round scores
No. 1 Sonoma Academy 79, No. 16 Roseland University Prep 41
No. 9 Middletown 55, No. 8 Swett 51
No. 4 Drew 65, No. 13 Quarry Lane 43
No. 12 Berean Christian 57, No. 5 Arcata 51
No. 2 Eureka 72, No. 15 Hoopa Valley 51
No. 7 Gateway 73, No. 10 Sonoma Valley 59
No. 3 Redwood Christian 61, No. 14 Fort Bragg 41
No. 6 Kennedy-Fremont 54, No. 11 International 38
Division 6
Wednesday's first round
No. 9 Victory Christian Academy (12-11) vs. No. 8 Jewish Community (8-14) at Kezar Pavilion, 7 p.m.
No. 12 Round Valley (7-12) vs. No. 5 Contra Costa Christian (12-12) at Power Sports Academy in Martinez, 7 p.m.
No. 10 Rio Lindo Adventist (13-8) at No. 7 Ferndale (5-10), 7 p.m.
No. 11 Trinity Prep (13-5) at No. 6 Point Arena (13-10), 7 p.m.
Byes: No. 1 St. Vincent de Paul (18-10), No. 2 Mendocino (20-4), No. 3 SF Waldorf (8-12), No. 4 Averroes (16-9)