California (CIF) North Coast Section high school girls basketball playoff brackets, scores, matchups (2/17/2026)
The CIF's North Coast Section has unveiled its 2026 girls basketball brackets in seven divisions on Sunday.
The playoffs began Tuesday in three divisions (D1, D3, D5), continue Wednesday with first-round games in three more divisions (D2, D4, D6) and first-round games are Thursday in the coveted 6-team Open Division bracket.
Defending champions are San Ramon Valley (Open Division), Bishop O'Dowd (Division 1), Marin Catholic (D2), Saint Mary's (D3), Head-Royce (D4), St. Patrick-St. Vincent (D5) and Ferndale (D6).
Top seeds for 2026 are San Ramon Valley (Open), Redwood-Larkspur (D1), Salesian (D2), St. Bernard’s-Eureka (D3), Rancho Cotate-Rohnert Park (D4), The Bay School-San Francisco (D5) and Cornerstone Christian-Antioch (D6).
First-round Division 1 winners included No. 2 Dublin, No. 3 Arcata, No. 4 Acalanes and No. 5 Alameda. Eleventh-seed Pinole Valley pulled off the only upset with win a 54-45 win at No. 6 California
NORTH COAST SECTION GIRLS BRACKETS
Open Division
Thursday's first round
No. 5 Bishop O’Dowd (15-9) at No. 4 Clayton Valley Charter (21-7), 7 p.m.
No. 6 Cardinal Newman (21-7) at No. 3 Piedmont (19-3), 7 p.m.
Byes: No. 1 San Ramon Valley (24-3), No. 2 Carondelet (23-5)
Division 1
Tuesday's first round scores
No. 9 Maria Carrillo 45, No. 8 Dougherty Valley 40
No. 4 Acalanes 51, No. 13 San Marin 34
No. 5 Alameda 57, No. 12 Eureka 56
No. 2 Dublin 53, No. 15 College Park 38
No. 7 Heritage 55, No. 10 Windsor 44
No. 3 Arcata 48, No. 14 Campolindo 37
No. 11 Pinole Valley 54, No. 6 California 45
Division 2
Wednesday’s first round
No. 9 Pittsburg (18-8) at No. 8 American Canyon (21-8), 7 p.m.
No. 13 Sonoma Valley (20-8) at No. 4 University-San Francisco (18-10), 5:30 p.m.
No. 12 Monte Vista (12-12) at No. 5 Lick-Wilmerding (22-6), 7 p.m.
No. 15 Fortuna (16-10) at No. 2 Moreau Catholic (20-6), 7 p.m.
No. 10 Ukiah (21-7) vs. No. 7 Marin Catholic at Ukiah(11-14), 7 p.m.
No. 14 Washington-Fremont (16-10) at No. 3 Justin-Siena (23-5), 7 p.m.
No. 11James Logan (14-11) at No. 6 American (16-9), 7 p.m.
Bye: No. 1 Salesian (18-10)
Division 3
Tuesday's first-round scores
No. 8 Liberty 32, No. 9 San Leandro 27
No. 4 Miramonte 61, No. 13 Middletown 41
No. 12 Archie Williams 55, No. 5 Saint Mary’s-Berkeley 51
No. 2 Benicia 42, No. 15 Berkeley 32
No. 7 Bethel 49, No. 10 Del Norte 41
No. 3 Kelseyville 56, No. 14 Antioch 50
No. 11 Mission San Jose 47, No. 6 Urban 46
Bye: No. 1 St. Bernard's (20-7)
Division 4
Wednesday’s first round
No. 9 Vintage (13-12) at No. 8 St. Patrick-St. Vincent (10-17), 7 p.m.
No. 13 Kennedy-Fremont (11-14) at No. 4 Las Lomas (14-12), 7 p.m.
No. 5 Northgate (12-15) at No. 12 Vallejo (17-11), 7 p.m.
No. 15 Hayward (10-10) at No. 2 Branson (16-12), 7 p.m.
No. 10 Upper Lake (16-10) at No. 7 Santa Rosa (17-8), 7 p.m.
No. 14 Livermore (11-16) at No. 3 St. Helena (17-6), 7 p.m.
No. 11 Piner (8-6) at No. 6 Marin Academy (15-11), 7 p.m.
Bye: No. 1 Rancho Cotate (14-12)
Division 5
Tuesday's first-round scores
No. 9 Gateway 60, No. 8 Berean Christian 34
No. 4 Healdsburg 56, No. 13 Emerald 43
No. 5 Credo 46, No. 12 Quarry Lane 34
No. 10 Sonoma Academy 42, No. 7 Calistoga 34
No. 3 St. Joseph Notre Dame 43, No. 14 College Prep 31
No. 6 San Domenico 45, No. 11 Redwood Christian 37
Bye: No. 1 The Bay School (14-5), No. 2 Albany (15-9)
Division 6
Wednesday's first round
No. 9 Brave Christian (14-5) at No. 8 Anderson Valley (13-7), 7 p.m.
No. 13 Trinity Prep (7-5) at No. 4 Laytonville (19-4), 7 p.m.
No. 12 Averroes (10-12) at No. 5 St. Vincent de Paul (16-12), 7 p.m.
No. 10 San Francisco Waldorf (9-11) at No. 7 Mendocino (16-10), 7 p.m.
Byes: No. 1 Cornerstone Christian (21-7), No. 2 Ferndale (17-9), No. 3 Grace Chrsitian Academy (18-3)