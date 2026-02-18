High School

California (CIF) North Coast Section high school girls basketball playoff brackets, scores, matchups (2/17/2026)

First-round Division 1 winners include No. 2 Dublin, No. 3 Arcata, No. 4 Acalanes and No. 5 Alameda; No. 11 Pinole Valley pulls off only upset with win at No. 6 California

San Ramon Valley sophomore Kaitlyn Mills is a key starter for the top Open Division seed which have a first-round bye in the North Coast Section playoffs which opened on Feb. 17 and conclude Feb. 28 / Photo by Jeff Chambers
San Ramon Valley sophomore Kaitlyn Mills is a key starter for the top Open Division seed which have a first-round bye in the North Coast Section playoffs which opened on Feb. 17 and conclude Feb. 28 / Photo by Jeff Chambers

The CIF's North Coast Section has unveiled its 2026 girls basketball brackets in seven divisions on Sunday.

The playoffs began Tuesday in three divisions (D1, D3, D5), continue Wednesday with first-round games in three more divisions (D2, D4, D6) and first-round games are Thursday in the coveted 6-team Open Division bracket.

Defending champions are San Ramon Valley (Open Division), Bishop O'Dowd (Division 1), Marin Catholic (D2), Saint Mary's (D3), Head-Royce (D4), St. Patrick-St. Vincent (D5) and Ferndale (D6).

Top seeds for 2026 are San Ramon Valley (Open), Redwood-Larkspur (D1), Salesian (D2), St. Bernard’s-Eureka (D3), Rancho Cotate-Rohnert Park (D4), The Bay School-San Francisco (D5) and Cornerstone Christian-Antioch (D6).

First-round Division 1 winners included No. 2 Dublin, No. 3 Arcata, No. 4 Acalanes and No. 5 Alameda. Eleventh-seed Pinole Valley pulled off the only upset with win a 54-45 win at No. 6 California

NORTH COAST SECTION GIRLS BRACKETS

Open Division

Thursday's first round

No. 5 Bishop O’Dowd (15-9) at No. 4 Clayton Valley Charter (21-7), 7 p.m.

No. 6 Cardinal Newman (21-7) at No. 3 Piedmont (19-3), 7 p.m.

Byes: No. 1 San Ramon Valley (24-3), No. 2 Carondelet (23-5)

Division 1

Tuesday's first round scores

No. 9 Maria Carrillo 45, No. 8 Dougherty Valley 40

No. 4 Acalanes 51, No. 13 San Marin 34

No. 5 Alameda 57, No. 12 Eureka 56

No. 2 Dublin 53, No. 15 College Park 38

No. 7 Heritage 55, No. 10 Windsor 44

No. 3 Arcata 48, No. 14 Campolindo 37

No. 11 Pinole Valley 54, No. 6 California 45

Division 2

Wednesday’s first round

No. 9 Pittsburg (18-8) at No. 8 American Canyon (21-8), 7 p.m.

No. 13 Sonoma Valley (20-8) at No. 4 University-San Francisco (18-10), 5:30 p.m.

No. 12 Monte Vista (12-12) at No. 5 Lick-Wilmerding (22-6), 7 p.m.

No. 15 Fortuna (16-10) at No. 2 Moreau Catholic (20-6), 7 p.m.

No. 10 Ukiah (21-7) vs. No. 7 Marin Catholic at Ukiah(11-14), 7 p.m.

No. 14 Washington-Fremont (16-10) at No. 3 Justin-Siena (23-5), 7 p.m.

No. 11James Logan (14-11) at No. 6 American (16-9), 7 p.m.

Bye: No. 1 Salesian (18-10)

Division 3

Tuesday's first-round scores

No. 8 Liberty 32, No. 9 San Leandro 27

No. 4 Miramonte 61, No. 13 Middletown 41

No. 12 Archie Williams 55, No. 5 Saint Mary’s-Berkeley 51

No. 2 Benicia 42, No. 15 Berkeley 32

No. 7 Bethel 49, No. 10 Del Norte 41

No. 3 Kelseyville 56, No. 14 Antioch 50

No. 11 Mission San Jose 47, No. 6 Urban 46

Bye: No. 1 St. Bernard's (20-7)

Division 4

Wednesday’s first round

No. 9 Vintage (13-12) at No. 8 St. Patrick-St. Vincent (10-17), 7 p.m.

No. 13 Kennedy-Fremont (11-14) at No. 4 Las Lomas (14-12), 7 p.m.

No. 5 Northgate (12-15) at No. 12 Vallejo (17-11), 7 p.m.

No. 15 Hayward (10-10) at No. 2 Branson (16-12), 7 p.m.

No. 10 Upper Lake (16-10) at No. 7 Santa Rosa (17-8), 7 p.m.

No. 14 Livermore (11-16) at No. 3 St. Helena (17-6), 7 p.m.

No. 11 Piner (8-6) at No. 6 Marin Academy (15-11), 7 p.m.

Bye: No. 1 Rancho Cotate (14-12)

Division 5

Tuesday's first-round scores

No. 9 Gateway 60, No. 8 Berean Christian 34

No. 4 Healdsburg 56, No. 13 Emerald 43

No. 5 Credo 46, No. 12 Quarry Lane 34

No. 10 Sonoma Academy 42, No. 7 Calistoga 34

No. 3 St. Joseph Notre Dame 43, No. 14 College Prep 31

No. 6 San Domenico 45, No. 11 Redwood Christian 37

Bye: No. 1 The Bay School (14-5), No. 2 Albany (15-9)

Division 6

Wednesday's first round

No. 9 Brave Christian (14-5) at No. 8 Anderson Valley (13-7), 7 p.m.

No. 13 Trinity Prep (7-5) at No. 4 Laytonville (19-4), 7 p.m.

No. 12 Averroes (10-12) at No. 5 St. Vincent de Paul (16-12), 7 p.m.

No. 10 San Francisco Waldorf (9-11) at No. 7 Mendocino (16-10), 7 p.m.

Byes: No. 1 Cornerstone Christian (21-7), No. 2 Ferndale (17-9), No. 3 Grace Chrsitian Academy (18-3)

