High School

California high school football final scores, results — November 14, 2025

See every final score from this week of California high school football

CJ Vafiadis

Orange Lutheran junior wide receiver
Orange Lutheran junior wide receiver / Jack Beasley

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.

California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - November 14, 2025

Acalanes 51, Marin Catholic 21

Anaheim 13, Alhambra 6

American Canyon 23, California 24

Animo Jackie Robinson 16, TEACH Tech Charter 6

Apple Valley 28, Victor Valley 20

Arroyo Grande 42, Garces Memorial 30

Bakersfield 31, Central Valley Christian 28

Bakersfield Christian 16, Sanger 7

Baldwin Park 48, Shadow Hills 10

Barstow 34, La Canada 6

Beckman 30, Fullerton 13

Bellflower 13, Colton 12

Biggs 33, Portola 6

Birmingham 49, Kennedy 20

Bishop O'Dowd 24, Mt. Diablo 0

Bishop Union 22, Cabrillo 19

Borrego Springs 55, Julian 14

Boron 26, Kern Valley 19

Bradshaw Christian 36, Woodland Christian 30

Branham 35, Christopher 34

Brea Olinda 41, St. Monica Prep 28

Brentwood School 13, Santa Monica 0

California 24, American Canyon 23

Calaveras Hills 33, Le Grand 6

Campolindo 28, Livermore 26

Canyon Hills 23, Chula Vista 12

Cardinal Newman 21, San Marin 14

Carlsbad 27, La Costa Canyon 23

Carson 27, King/Drew 2

Casa Roble 55, Oakmont 7

Cathedral Catholic 42, Mission Hills 35

Central 35, Bishop's 17

Central East 53, Buchanan 31

Centennial/Corona 41, Servite 6

Chadwick 58, Sage Hill 49

Charter Oak 21, San Jacinto 14

Chico 35, Enterprise 6

Chino Hills 54, Notre Dame (SO) 26

Chowchilla 43, West 22

Christian 31, Ramona 28

Clayton Valley Charter 20, Windsor 19

Cleveland 42, North Hollywood 0

Clovis 48, Clovis West 7

Coachella Valley 49, Perris 14

Concord 10, Vallejo 0

Contreras 20, Jefferson 14

Cornerstone Christian 52, South Fork 22

Cornerstone Christian 2, Valley Christian Academy (SM) 0

Crenshaw 30, San Pedro 0

De La Salle 42, San Ramon Valley 0

Denair 33, Mariposa County 28

Destiny Christian Academy 14, Woodcreek 42

Durham 18, Colusa 0

East Nicolaus 35, Trinity 0

East Union 58, Placer 25

Eastlake 45, Mt. Carmel 27

Edison 9, Inglewood 7

El Cerrito 24, Dublin 7

Elsie Allen 36, Potter Valley 20

Escalon 30, Roseville 49

Fairfax 27, University 18

Faith Baptist 50, California School for the Deaf-Riverside 6

Folsom 62, Downey 34

Foothill 45, Las Plumas 6

Foresthill 39, Florin 6

Fortuna 42, Petaluma 23

Fresno Christian 42, Laton 0

Garfield 42, Palisades 21

Golden West 27, Kennedy 34

Grace 41, Yucca Valley 28

Granada 13, Deer Valley 7

Granite Bay 50, Chavez 0

Granite Hills 56, Rancho Bernardo 7

Grant Union 35, Edison 22

Gridley 20, University Prep 10

Half Moon Bay 29, Burlingame 21

Hamilton 42, Mt. Shasta 0

Hawkins 18, Roybal 15

Hayward 45, Irvington 6

Hesperia 21, Norte Vista 7

Hilmar 41, Rio Linda 13

Hillcrest 27, St. Margaret's 13

Hoover 52, Sweetwater 49

Hughson 49, Pioneer 6

Immanuel 32, Nipomo 7

Immanuel Christian 38, Mammoth 33

Independence 44, Porterville 21

Irvine 14, Quartz Hill 0

Jefferson 40, Pioneer 17

Kennedy 34, Golden West 27

La Habra 13, Cathedral 7

La Jolla Country Day 22, El Capitan 7

La Puente 50, Viewpoint 28

La Serna 10, Aliso Niguel 7

Lassen 49, Corning 9

Lathrop 28, Lincoln 21

Leuzinger 19, Chaparral 16

Liberty 35, Hanford 14

Liberty 41, Morro Bay 27

Liberty Ranch 30, Ripon 28

Lincoln 24, Scotts Valley 21

Live Oak 40, King City 16

Los Alamitos 35, San Juan Hills 10

Los Gatos 14, Saint Francis 7

Los Molinos 42, Fall River 12

Loyola 21, Bonita 14

Lutheran/Orange 20, St. John Bosco 19

Manteca 43, Tracy 8

Maranatha Christian 49, Clairemont 6

Maria Carrillo 35, Las Lomas 31

Marshall 17, Chatsworth 12

Marquez 47, Van Nuys 7

Mater Dei 20, Mission Viejo 0

McClymonds 40, Castlemont 0

McLane 53, Dos Palos 7

Menlo-Atherton 21, Stevenson 17

Middletown 36, Archie Williams 7

Miller 25, Ontario 20

Minarets 31, Mendota 21

Mira Loma 56, Valley 14

Mira Monte 28, Foothill 7

Miramonte 35, Alameda 21

Montebello 27, Linfield Christian 25

Monte Vista 21, Fallbrook 10

Monte Vista 24, Amador Valley 14

Monterey Trail 45, Inderkum 3

Mount Miguel 26, Oceanside 20

Murrieta Valley 26, Rancho Cucamonga 6

North 40, Roosevelt 32

Oak Ridge 14, Central Catholic 13

Oaks Christian 28, Paraclete 14

Oakdale 35, Ponderosa 20

Orange Vista 20, Agoura 17

Orland 42, West Valley 14

Orosi 42, Firebaugh 7

Pacifica (GG) 13, Liberty 7

Pacifica/Oxnard 28, Bishop Amat 7

Palm Desert 46, Patriot 33

Palm Springs 22, Hart 21

Palma 28, Soquel 0

Palo Verde Valley 46, Mountain Empire 7

Palos Verdes 14, Dana Hills 13

Piedmont 49, St. Patrick-St. Vincent 7

Piedmont Hills 31, San Jose 6

Pierce 33, Yreka 22

Pioneer 14, Trinity Classical Academy 6

Pittsburg 42, Liberty 18

Poway 41, Lincoln 14

Ramona 48, Cerritos 22

Rancho Cotate 24, James Logan 8

Redondo Union 14, St. Paul 13

Redwood 27, Benicia 17

Redwood 54, San Luis Obispo 0

Rio Americano 17, Vacaville 14

Rio Hondo Prep 28, Troy 0

Ripon Christian 28, Amador 26

Rocklin 19, Del Oro 8

Roosevelt 15, Burbank 14

Roseville 49, Escalon 30

Saddleback 28, Santa Rosa Academy 11

Sacred Heart Prep 49, Carmel 48

San Clemente 32, Vista Murrieta 7

San Diego 33, Mission Bay 19

San Dimas 28, Poly 8

San Fernando 18, Arleta 14

San Marcos 24, Point Loma 14

Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9

Santa Paula 21, Arroyo Valley 14

Santa Teresa 21, North Salinas 14

Saugus 28, Calabasas 27

Scripps Ranch 17, El Camino 14

South El Monte 14, Indian Springs 7

South Gate 32, Gardena 24

South Pasadena 41, Palmdale 7

St. Augustine 9, Santa Fe Christian 17

St. Joseph Academy 64, Francis Parker 16

St. Mary's 58, Jesuit 55

Steele Canyon 22, Helix 19

Summerville 41, Rio Vista 6

Sutter 65, Rosemont 14

Tahquitz 38, Oak Park 33

Templeton 40, Coalinga 14

Terra Nova 40, South San Francisco 20

Tulare Union 56, Kingsburg 21

Twelve Bridges 71, Fairfield 31

Ukiah 26, Antioch 15

University City 48, Madison 42

Vacaville Christian 54, Encina Prep 14

Valley Center 56, Mira Mesa 28

Valley View 28, Gahr 21

Vanden 26, Merced 25

Venice 35, Franklin 8

Ventura 35, Moorpark 28

Villa Park 30, Great Oak 6

Vintage 25, San Leandro 15

Wasco 28, Kerman 27

Washington Union 42, Shafter 27

Western Christian 21, El Monte 14

Westview 45, Hilltop 28

Willow Glen 31, San Lorenzo Valley 13

Willits 27, Redwood Christian 0

Wilson 33, Chavez 20

Winters 47, Williams 6

Woodbridge 23, Buena Park 16

Woodcreek 42, Destiny Christian Academy 14

Woodlake 31, Reedley 14

Woodside 13, San Mateo 20

Woodside Priory 51, Tomales 16

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California