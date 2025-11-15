California high school football final scores, results — November 14, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.
California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - November 14, 2025
Acalanes 51, Marin Catholic 21
Anaheim 13, Alhambra 6
American Canyon 23, California 24
Animo Jackie Robinson 16, TEACH Tech Charter 6
Apple Valley 28, Victor Valley 20
Arroyo Grande 42, Garces Memorial 30
Bakersfield 31, Central Valley Christian 28
Bakersfield Christian 16, Sanger 7
Baldwin Park 48, Shadow Hills 10
Barstow 34, La Canada 6
Beckman 30, Fullerton 13
Bellflower 13, Colton 12
Biggs 33, Portola 6
Birmingham 49, Kennedy 20
Bishop O'Dowd 24, Mt. Diablo 0
Bishop Union 22, Cabrillo 19
Borrego Springs 55, Julian 14
Boron 26, Kern Valley 19
Bradshaw Christian 36, Woodland Christian 30
Branham 35, Christopher 34
Brea Olinda 41, St. Monica Prep 28
Brentwood School 13, Santa Monica 0
California 24, American Canyon 23
Calaveras Hills 33, Le Grand 6
Campolindo 28, Livermore 26
Canyon Hills 23, Chula Vista 12
Cardinal Newman 21, San Marin 14
Carlsbad 27, La Costa Canyon 23
Carson 27, King/Drew 2
Casa Roble 55, Oakmont 7
Cathedral Catholic 42, Mission Hills 35
Central 35, Bishop's 17
Central East 53, Buchanan 31
Centennial/Corona 41, Servite 6
Chadwick 58, Sage Hill 49
Charter Oak 21, San Jacinto 14
Chico 35, Enterprise 6
Chino Hills 54, Notre Dame (SO) 26
Chowchilla 43, West 22
Christian 31, Ramona 28
Clayton Valley Charter 20, Windsor 19
Cleveland 42, North Hollywood 0
Clovis 48, Clovis West 7
Coachella Valley 49, Perris 14
Concord 10, Vallejo 0
Contreras 20, Jefferson 14
Cornerstone Christian 52, South Fork 22
Cornerstone Christian 2, Valley Christian Academy (SM) 0
Crenshaw 30, San Pedro 0
De La Salle 42, San Ramon Valley 0
Denair 33, Mariposa County 28
Destiny Christian Academy 14, Woodcreek 42
Durham 18, Colusa 0
East Nicolaus 35, Trinity 0
East Union 58, Placer 25
Eastlake 45, Mt. Carmel 27
Edison 9, Inglewood 7
El Cerrito 24, Dublin 7
Elsie Allen 36, Potter Valley 20
Escalon 30, Roseville 49
Fairfax 27, University 18
Faith Baptist 50, California School for the Deaf-Riverside 6
Folsom 62, Downey 34
Foothill 45, Las Plumas 6
Foresthill 39, Florin 6
Fortuna 42, Petaluma 23
Fresno Christian 42, Laton 0
Garfield 42, Palisades 21
Golden West 27, Kennedy 34
Grace 41, Yucca Valley 28
Granada 13, Deer Valley 7
Granite Bay 50, Chavez 0
Granite Hills 56, Rancho Bernardo 7
Grant Union 35, Edison 22
Gridley 20, University Prep 10
Half Moon Bay 29, Burlingame 21
Hamilton 42, Mt. Shasta 0
Hawkins 18, Roybal 15
Hayward 45, Irvington 6
Hesperia 21, Norte Vista 7
Hilmar 41, Rio Linda 13
Hillcrest 27, St. Margaret's 13
Hoover 52, Sweetwater 49
Hughson 49, Pioneer 6
Immanuel 32, Nipomo 7
Immanuel Christian 38, Mammoth 33
Independence 44, Porterville 21
Irvine 14, Quartz Hill 0
Jefferson 40, Pioneer 17
Kennedy 34, Golden West 27
La Habra 13, Cathedral 7
La Jolla Country Day 22, El Capitan 7
La Puente 50, Viewpoint 28
La Serna 10, Aliso Niguel 7
Lassen 49, Corning 9
Lathrop 28, Lincoln 21
Leuzinger 19, Chaparral 16
Liberty 35, Hanford 14
Liberty 41, Morro Bay 27
Liberty Ranch 30, Ripon 28
Lincoln 24, Scotts Valley 21
Live Oak 40, King City 16
Los Alamitos 35, San Juan Hills 10
Los Gatos 14, Saint Francis 7
Los Molinos 42, Fall River 12
Loyola 21, Bonita 14
Lutheran/Orange 20, St. John Bosco 19
Manteca 43, Tracy 8
Maranatha Christian 49, Clairemont 6
Maria Carrillo 35, Las Lomas 31
Marshall 17, Chatsworth 12
Marquez 47, Van Nuys 7
Mater Dei 20, Mission Viejo 0
McClymonds 40, Castlemont 0
McLane 53, Dos Palos 7
Menlo-Atherton 21, Stevenson 17
Middletown 36, Archie Williams 7
Miller 25, Ontario 20
Minarets 31, Mendota 21
Mira Loma 56, Valley 14
Mira Monte 28, Foothill 7
Miramonte 35, Alameda 21
Montebello 27, Linfield Christian 25
Monte Vista 21, Fallbrook 10
Monte Vista 24, Amador Valley 14
Monterey Trail 45, Inderkum 3
Mount Miguel 26, Oceanside 20
Murrieta Valley 26, Rancho Cucamonga 6
North 40, Roosevelt 32
Oak Ridge 14, Central Catholic 13
Oaks Christian 28, Paraclete 14
Oakdale 35, Ponderosa 20
Orange Vista 20, Agoura 17
Orland 42, West Valley 14
Orosi 42, Firebaugh 7
Pacifica (GG) 13, Liberty 7
Pacifica/Oxnard 28, Bishop Amat 7
Palm Desert 46, Patriot 33
Palm Springs 22, Hart 21
Palma 28, Soquel 0
Palo Verde Valley 46, Mountain Empire 7
Palos Verdes 14, Dana Hills 13
Piedmont 49, St. Patrick-St. Vincent 7
Piedmont Hills 31, San Jose 6
Pierce 33, Yreka 22
Pioneer 14, Trinity Classical Academy 6
Pittsburg 42, Liberty 18
Poway 41, Lincoln 14
Ramona 48, Cerritos 22
Rancho Cotate 24, James Logan 8
Redondo Union 14, St. Paul 13
Redwood 27, Benicia 17
Redwood 54, San Luis Obispo 0
Rio Americano 17, Vacaville 14
Rio Hondo Prep 28, Troy 0
Ripon Christian 28, Amador 26
Rocklin 19, Del Oro 8
Roosevelt 15, Burbank 14
Roseville 49, Escalon 30
Saddleback 28, Santa Rosa Academy 11
Sacred Heart Prep 49, Carmel 48
San Clemente 32, Vista Murrieta 7
San Diego 33, Mission Bay 19
San Dimas 28, Poly 8
San Fernando 18, Arleta 14
San Marcos 24, Point Loma 14
Santa Margarita 21, Sierra Canyon 9
Santa Paula 21, Arroyo Valley 14
Santa Teresa 21, North Salinas 14
Saugus 28, Calabasas 27
Scripps Ranch 17, El Camino 14
South El Monte 14, Indian Springs 7
South Gate 32, Gardena 24
South Pasadena 41, Palmdale 7
St. Augustine 9, Santa Fe Christian 17
St. Joseph Academy 64, Francis Parker 16
St. Mary's 58, Jesuit 55
Steele Canyon 22, Helix 19
Summerville 41, Rio Vista 6
Sutter 65, Rosemont 14
Tahquitz 38, Oak Park 33
Templeton 40, Coalinga 14
Terra Nova 40, South San Francisco 20
Tulare Union 56, Kingsburg 21
Twelve Bridges 71, Fairfield 31
Ukiah 26, Antioch 15
University City 48, Madison 42
Vacaville Christian 54, Encina Prep 14
Valley Center 56, Mira Mesa 28
Valley View 28, Gahr 21
Vanden 26, Merced 25
Venice 35, Franklin 8
Ventura 35, Moorpark 28
Villa Park 30, Great Oak 6
Vintage 25, San Leandro 15
Wasco 28, Kerman 27
Washington Union 42, Shafter 27
Western Christian 21, El Monte 14
Westview 45, Hilltop 28
Willow Glen 31, San Lorenzo Valley 13
Willits 27, Redwood Christian 0
Wilson 33, Chavez 20
Winters 47, Williams 6
Woodbridge 23, Buena Park 16
Woodcreek 42, Destiny Christian Academy 14
Woodlake 31, Reedley 14
Woodside 13, San Mateo 20
Woodside Priory 51, Tomales 16
