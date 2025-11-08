California high school football final scores, results — November 7, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.
California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - November 7, 2025
Acalanes 40, Las Lomas 28
Agoura 35, Summit 7
Alameda 39, Encinal 0
Albany 2, Kennedy 0
Alhambra 25, Bassett 0
Aliso Niguel 7, Millikan 6
Amador Valley 42, California 35
Animo Jackie Robinson 66, New Designs University Park 16
Antelope 29, Yuba City 23
Apple Valley 21, North Torrance 20
Aragon 21, Hillsdale 0
Archbishop Riordan 42, Serra 35
Arleta 35, Huntington Park 32
Arroyo Grande 62, Sunnyside 14
Arroyo Valley 26, Desert Christian Academy 24
Avalon 45, Thacher 14
Baldwin Park 42, Maranatha 28
Barstow 34, Serrano 12
Bear River 29, Lindhurst 28
Beckman 41, La Mirada 21
Bella Vista 53, Del Campo 15
Bellflower 14, Nogales 7
Beyer 20, Orestimba 7
Bishop Amat 28, Murrieta Mesa 9
Bishop Union 49, Golden Valley 21
Bonita 31, Northview 19
Brea Olinda 21, Mary Star of the Sea 12
Brentwood School 13, Portola 3
Bret Harte 41, Delhi 33
Buena Park 42, Nordhoff 40
Burbank 52, Lancaster 43
Calabasas 31, El Segundo 24
California Lutheran 52, Maricopa 22
Campolindo 25, Miramonte 22
Cardinal Newman 56, Vintage 0
Cathedral 40, Western 21
Central Valley Christian 37, Lompoc 13
Cerritos 16, Fillmore 7
Chaparral 63, Chaminade 42
Charter Oak 17, Muir 14
Chatsworth 40, Roosevelt 12
Chavez 36, Manual Arts 14
Chino Hills 42, Mira Costa 35
Chowchilla 36, Strathmore 33
Christian 37, Brawley 16
Christian Brothers 51, Rodriguez 32
Christopher 49, Live Oak 7
Chula Vista 44, Mar Vista 16
Clairemont 28, Calipatria 26
Cleveland 24, Legacy 3
Clovis 27, Frontier 25
Clovis West 28, St. Joseph 7
Coalinga 30, Monache 15
Coachella Valley 38, Banning 35
Colfax 42, Burbank 14
Colton 73, Ganesha 53
Contreras 35, Polytechnic 28
Cornerstone Christian 42, Swett 6
Corona del Mar 14, Murrieta Valley 35
Coronado 14, La Jolla Country Day 35
Dana Hills 27, Aquinas 26
Davis 53, Atwater 27
De La Salle 47, Clayton Valley Charter 15
Deer Valley 42, Freedom 7
Dixon 21, Center 20
Dorsey 26, El Camino Real 8
Dos Palos 14, Santa Ynez 0
Dublin 2, Dougherty Valley 0
East Nicolaus 54, Colusa 13
East Valley 28, Valley Oaks CES 22
Edison 31, Huntington Beach 19
El Capitan 22, Livingston 8
El Dorado 20, Golden Sierra 7
El Rancho 14, Pacifica (GG) 35
Elk Grove 28, Vista del Lago 38
Enochs 36, Golden Valley 29
Fairfax 55, Panorama 22
Fallbrook 35, Valhalla 28
Firebaugh 49, Yosemite 0
Foothill 34, Rosamond 13
Foothill 35, Redwood Christian 18
Fort Bragg 55, Willits 0
Francis Parker 38, Horizon Prep 3
Franklin 35, Westchester 15
Franklin 52, Whitney 27
Fresno Christian 74, Orcutt Academy 20
Fullerton 38, La Quinta (LQ) 21
Gahr 21, Chaffey 16
Gardena 30, Hamilton 26
Garces Memorial 28, Tehachapi 10
Golden West 21, Mission Oak 0
Grace 28, Rialto 27
Granite Hills 37, Kern Valley 47
Great Oak 38, Cajon 15
Gridley 38, Corning 19
Hamilton 24, Biggs 0
Hart 52, Mayfair 24
Hawkins 34, Los Angeles 0
Hayward 67, Washington 22
Helix 49, San Pasqual 27
Hesperia 27, Moreno Valley 21
Hesperia Christian 26, Academy Of Careers & Exploration 13
Hilltop 28, Coastal Academy 7
Hillcrest 41, Monrovia 14
Hollister 14, Palma 35
Irvine 24, Temecula Valley 7
Irvington 33, Kennedy 0
James Logan 23, Berkeley 7
Jefferson 57, Canoga Park 7
Johansen 27, Gregori 21
Kelseyville 28, Clear Lake 26
Kennedy 63, Paso Robles 28
Kerman 41, Tulare Western 20
Kern Valley 47, Granite Hills 37
Kimball 20, Pitman 17
Kingsburg 28, Dinuba 7
La Canada 30, West Covina 14
La Habra 41, El Modena 7
La Jolla Country Day 35, Coronado 14
La Puente 26, Kaiser 19
La Serna 7, Lakewood 0
Lassen 53, Central Valley 6
Laton 39, Alpaugh 12
Leigh 31, Branham 27
Leuzinger 34, Crean Lutheran 17
Liberty 42, West Torrance 35
Liberty 49, San Joaquin Memorial 14
Liberty 56, Selma 14
Liberty 65, Heritage 10
Lincoln 54, Turlock 15
Linfield Christian 47, Wilson (HH) 28
Livermore 15, Granada 13
Loyola 17, Newbury Park 14
Madison 27, Otay Ranch 0
Maranatha Christian 44, Rock Academy 6
Marysville 58, Esparto 6
Mater Dei Catholic 7, Point Loma 41
Maxwell 49, Williams 21
Maywood CES 34, Fremont 16
McClymonds 39, Oakland 6
Mendota 21, Lindsay 14
Menlo School 21, Sacred Heart Prep 6
Menlo-Atherton 14, Wilcox 7
Miller 39, San Jacinto Valley Academy 13
Mira Mesa 21, Rancho Buena Vista 19
Mira Monte 27, McFarland 21
Moorpark 31, King 28
Moreau Catholic 34, Tennyson 6
Morro Bay 52, Delano 28
Nipomo 35, Atascadero 34
North Hollywood 42, Sylmar 35
North Salinas 30, Aptos 6
Northgate 21, Concord 20
Notre Dame (SO) 44, Laguna Beach 28
Oak Grove 11, Pioneer 14
Oak Park 17, Village Christian 15
Oakland Tech 30, Castlemont 28
Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13
Oceanside 35, Holtville 14
Olympian 25, Patrick Henry 24
Ontario 21, Bolsa Grande 0
Orange Vista 50, El Toro 31
Orland 49, Live Oak 7
Orosi 55, Parlier 14
Overfelt 56, Del Mar 22
Pacifica (GG) 35, El Rancho 14
Pacifica/Oxnard 42, Oak Hills 21
Palm Desert 31, Marina 7
Palm Springs 33, Claremont 7
Palmdale 39, Diamond Bar 20
Palo Verde Valley 52, O'Farrell 0
Palma 35, Hollister 14
Paradise 41, Willows 0
Paraclete 54, Wilson/Long Beach 48
Patriot 48, Elsinore 29
Perris 51, Citrus Hill 22
Piedmont 42, Newark Memorial 28
Piedmont Hills 21, Silver Creek 13
Pioneer 14, Oak Grove 11
Pioneer 42, Godinez Fundamental 21
Pleasant Grove 0, West Park 33
Pleasant Valley 38, Shasta 7
Point Loma 41, Mater Dei Catholic 7
Poly/Riverside 34, Santiago/Corona 24
Porterville 42, Ridgeview 14
Potter Valley 36, Tomales 29
Poway 27, Torrey Pines 24
Quartz Hill 41, Calvary Chapel (SA) 0
Ramona 21, Silverado 14
Rancho Alamitos 17, Montebello 19
Rancho Cucamonga 45, Tustin 8
Red Bluff 31, Chico 19
Redding Christian 61, Weed 18
Redondo Union 21, Torrance 14
Redlands East Valley 15, St. Margaret's 16
Rialto 27, Grace 28
Righetti 6, Wasco 57
Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34
Roosevelt 20, Exeter 0
Roosevelt 33, Crespi 24
Roybal 34, Verdugo Hills 14
Saddleback 21, Pacific 17
Sacred Heart Cathedral Preparatory 23, St. Ignatius 14
Saint Francis 35, Valley Christian 28
Salesian 31, Ventura 42
Salinas 31, Alisal 28
San Clemente 38, Beaumont 21
San Diego 24, Imperial 14
San Dimas 24, Rowland 22
San Fernando 33, South East 14
San Jacinto 30, Bishop Diego 29
San Jose 38, Mt. Pleasant 0
San Juan Hills 28, Downey 27
San Luis Obispo 42, Lemoore 32
San Marin 27, Rancho Cotate 14
Santa Clara 37, Gunn 7
Santa Monica 42, Pasadena 16
Santa Paula 27, Ocean View 7
Santa Rosa Academy 35, Heritage 21
Santa Teresa 35, Lincoln 28
Santa Ynez 0, Dos Palos 14
Santana 11, Bonita Vista 10
Santee 40, Locke 8
Sanger 28, Bullard 21
Saugus 22, Schurr 19
Scripps Ranch 42, La Jolla 0
Segerstrom 14, Victor Valley 34
Sequoia 35, Carlmont 34
Shadow Hills 37, Jurupa Hills 0
Shafter 38, Mission Prep 17
Sherman Oaks CES 66, USC Hybrid 0
Sonoma Valley 70, Healdsburg 6
South El Monte 46, Channel Islands 7
South Gate 47, Lincoln 21
South Pasadena 42, San Marcos 17
St. Augustine 45, Grossmont 20
St. Margaret's 16, Redlands East Valley 15
St. Patrick-St. Vincent 35, Hercules 7
St. Paul 38, Etiwanda 19
St. Pius X-St. Matthias Academy 35, Alta Loma 6
Tahquitz 39, Heritage Christian 12
Tokay 51, Mountain House 44
Trinity Classical Academy 47, Gabrielino 35
Troy 49, Orange 27
Union Mine High School 78, Highlands 30
University 16, George Washington Prep 12
University Prep 33, Yreka 20
Valley Christian/Cerritos 26, Chino 9
Valley View 24, Dominguez 3
Van Nuys 36, Banning 15
Ventura 42, Salesian 31
Victor Valley 34, Segerstrom 14
Villa Park 28, Westlake 24
Vista del Lago 38, Elk Grove 28
Vista Murrieta 36, Damien 31
Warren 17, Norwalk 7
Wasco 57, Righetti 6
Washington Union 27, Justin Garza 21
West 47, Taft Union 20
West Park 33, Pleasant Grove 0
Western Christian 27, Bell Gardens 20
Willow Glen 23, Ann Sobrato 18
Wilson 42, Rancho Dominguez 14
Woodbridge 28, Desert Hot Springs 13
Woodlake 38, Fowler 14
Woodside 42, Milpitas 14
Yucca Valley 43, Costa Mesa 17
