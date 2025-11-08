High School

California high school football final scores, results — November 7, 2025

De La Salle's talented sophomore running back capped the game's first drive, a 65-yarder, with a 5-yard TD run on fourth down of his team's 26-0 win at Serra on Sept. 6, 2025 / Photo by Dennis Lee

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.

Acalanes 40, Las Lomas 28

Agoura 35, Summit 7

Alameda 39, Encinal 0

Albany 2, Kennedy 0

Alhambra 25, Bassett 0

Aliso Niguel 7, Millikan 6

Amador Valley 42, California 35

Animo Jackie Robinson 66, New Designs University Park 16

Antelope 29, Yuba City 23

Apple Valley 21, North Torrance 20

Aragon 21, Hillsdale 0

Archbishop Riordan 42, Serra 35

Arleta 35, Huntington Park 32

Arroyo Grande 62, Sunnyside 14

Arroyo Valley 26, Desert Christian Academy 24

Avalon 45, Thacher 14

Baldwin Park 42, Maranatha 28

Barstow 34, Serrano 12

Bear River 29, Lindhurst 28

Beckman 41, La Mirada 21

Bella Vista 53, Del Campo 15

Bellflower 14, Nogales 7

Beyer 20, Orestimba 7

Bishop Amat 28, Murrieta Mesa 9

Bishop Union 49, Golden Valley 21

Bonita 31, Northview 19

Brea Olinda 21, Mary Star of the Sea 12

Brentwood School 13, Portola 3

Bret Harte 41, Delhi 33

Buena Park 42, Nordhoff 40

Burbank 52, Lancaster 43

Calabasas 31, El Segundo 24

California Lutheran 52, Maricopa 22

Campolindo 25, Miramonte 22

Cardinal Newman 56, Vintage 0

Cathedral 40, Western 21

Central Valley Christian 37, Lompoc 13

Cerritos 16, Fillmore 7

Chaparral 63, Chaminade 42

Charter Oak 17, Muir 14

Chatsworth 40, Roosevelt 12

Chavez 36, Manual Arts 14

Chino Hills 42, Mira Costa 35

Chowchilla 36, Strathmore 33

Christian 37, Brawley 16

Christian Brothers 51, Rodriguez 32

Christopher 49, Live Oak 7

Chula Vista 44, Mar Vista 16

Clairemont 28, Calipatria 26

Cleveland 24, Legacy 3

Clovis 27, Frontier 25

Clovis West 28, St. Joseph 7

Coalinga 30, Monache 15

Coachella Valley 38, Banning 35

Colfax 42, Burbank 14

Colton 73, Ganesha 53

Contreras 35, Polytechnic 28

Cornerstone Christian 42, Swett 6

Corona del Mar 14, Murrieta Valley 35

Coronado 14, La Jolla Country Day 35

Dana Hills 27, Aquinas 26

Davis 53, Atwater 27

De La Salle 47, Clayton Valley Charter 15

Deer Valley 42, Freedom 7

Dixon 21, Center 20

Dorsey 26, El Camino Real 8

Dos Palos 14, Santa Ynez 0

Dublin 2, Dougherty Valley 0

East Nicolaus 54, Colusa 13

East Valley 28, Valley Oaks CES 22

Edison 31, Huntington Beach 19

El Capitan 22, Livingston 8

El Dorado 20, Golden Sierra 7

El Rancho 14, Pacifica (GG) 35

Elk Grove 28, Vista del Lago 38

Enochs 36, Golden Valley 29

Fairfax 55, Panorama 22

Fallbrook 35, Valhalla 28

Firebaugh 49, Yosemite 0

Foothill 34, Rosamond 13

Foothill 35, Redwood Christian 18

Fort Bragg 55, Willits 0

Francis Parker 38, Horizon Prep 3

Franklin 35, Westchester 15

Franklin 52, Whitney 27

Fresno Christian 74, Orcutt Academy 20

Fullerton 38, La Quinta (LQ) 21

Gahr 21, Chaffey 16

Gardena 30, Hamilton 26

Garces Memorial 28, Tehachapi 10

Golden West 21, Mission Oak 0

Grace 28, Rialto 27

Granite Hills 37, Kern Valley 47

Great Oak 38, Cajon 15

Gridley 38, Corning 19

Hamilton 24, Biggs 0

Hart 52, Mayfair 24

Hawkins 34, Los Angeles 0

Hayward 67, Washington 22

Helix 49, San Pasqual 27

Hesperia 27, Moreno Valley 21

Hesperia Christian 26, Academy Of Careers & Exploration 13

Hilltop 28, Coastal Academy 7

Hillcrest 41, Monrovia 14

Hollister 14, Palma 35

Irvine 24, Temecula Valley 7

Irvington 33, Kennedy 0

James Logan 23, Berkeley 7

Jefferson 57, Canoga Park 7

Johansen 27, Gregori 21

Kelseyville 28, Clear Lake 26

Kennedy 63, Paso Robles 28

Kerman 41, Tulare Western 20

Kern Valley 47, Granite Hills 37

Kimball 20, Pitman 17

Kingsburg 28, Dinuba 7

La Canada 30, West Covina 14

La Habra 41, El Modena 7

La Jolla Country Day 35, Coronado 14

La Puente 26, Kaiser 19

La Serna 7, Lakewood 0

Lassen 53, Central Valley 6

Laton 39, Alpaugh 12

Leigh 31, Branham 27

Leuzinger 34, Crean Lutheran 17

Liberty 42, West Torrance 35

Liberty 49, San Joaquin Memorial 14

Liberty 56, Selma 14

Liberty 65, Heritage 10

Lincoln 54, Turlock 15

Linfield Christian 47, Wilson (HH) 28

Livermore 15, Granada 13

Loyola 17, Newbury Park 14

Madison 27, Otay Ranch 0

Maranatha Christian 44, Rock Academy 6

Marysville 58, Esparto 6

Mater Dei Catholic 7, Point Loma 41

Maxwell 49, Williams 21

Maywood CES 34, Fremont 16

McClymonds 39, Oakland 6

Mendota 21, Lindsay 14

Menlo School 21, Sacred Heart Prep 6

Menlo-Atherton 14, Wilcox 7

Miller 39, San Jacinto Valley Academy 13

Mira Mesa 21, Rancho Buena Vista 19

Mira Monte 27, McFarland 21

Moorpark 31, King 28

Moreau Catholic 34, Tennyson 6

Morro Bay 52, Delano 28

Nipomo 35, Atascadero 34

North Hollywood 42, Sylmar 35

North Salinas 30, Aptos 6

Northgate 21, Concord 20

Notre Dame (SO) 44, Laguna Beach 28

Oak Grove 11, Pioneer 14

Oak Park 17, Village Christian 15

Oakland Tech 30, Castlemont 28

Oaks Christian 16, St. Bonaventure 13

Oceanside 35, Holtville 14

Olympian 25, Patrick Henry 24

Ontario 21, Bolsa Grande 0

Orange Vista 50, El Toro 31

Orland 49, Live Oak 7

Orosi 55, Parlier 14

Overfelt 56, Del Mar 22

Pacifica (GG) 35, El Rancho 14

Pacifica/Oxnard 42, Oak Hills 21

Palm Desert 31, Marina 7

Palm Springs 33, Claremont 7

Palmdale 39, Diamond Bar 20

Palo Verde Valley 52, O'Farrell 0

Palma 35, Hollister 14

Paradise 41, Willows 0

Paraclete 54, Wilson/Long Beach 48

Patriot 48, Elsinore 29

Perris 51, Citrus Hill 22

Piedmont 42, Newark Memorial 28

Piedmont Hills 21, Silver Creek 13

Pioneer 14, Oak Grove 11

Pioneer 42, Godinez Fundamental 21

Pleasant Grove 0, West Park 33

Pleasant Valley 38, Shasta 7

Point Loma 41, Mater Dei Catholic 7

Poly/Riverside 34, Santiago/Corona 24

Porterville 42, Ridgeview 14

Potter Valley 36, Tomales 29

Poway 27, Torrey Pines 24

Quartz Hill 41, Calvary Chapel (SA) 0

Ramona 21, Silverado 14

Rancho Alamitos 17, Montebello 19

Rancho Cucamonga 45, Tustin 8

Red Bluff 31, Chico 19

Redding Christian 61, Weed 18

Redondo Union 21, Torrance 14

Redlands East Valley 15, St. Margaret's 16

Rialto 27, Grace 28

Righetti 6, Wasco 57

Rio Hondo Prep 50, Thousand Oaks 34

Roosevelt 20, Exeter 0

Roosevelt 33, Crespi 24

Roybal 34, Verdugo Hills 14

Saddleback 21, Pacific 17

Sacred Heart Cathedral Preparatory 23, St. Ignatius 14

Saint Francis 35, Valley Christian 28

Salesian 31, Ventura 42

Salinas 31, Alisal 28

San Clemente 38, Beaumont 21

San Diego 24, Imperial 14

San Dimas 24, Rowland 22

San Fernando 33, South East 14

San Jacinto 30, Bishop Diego 29

San Jose 38, Mt. Pleasant 0

San Juan Hills 28, Downey 27

San Luis Obispo 42, Lemoore 32

San Marin 27, Rancho Cotate 14

Santa Clara 37, Gunn 7

Santa Monica 42, Pasadena 16

Santa Paula 27, Ocean View 7

Santa Rosa Academy 35, Heritage 21

Santa Teresa 35, Lincoln 28

Santa Ynez 0, Dos Palos 14

Santana 11, Bonita Vista 10

Santee 40, Locke 8

Sanger 28, Bullard 21

Saugus 22, Schurr 19

Scripps Ranch 42, La Jolla 0

Segerstrom 14, Victor Valley 34

Sequoia 35, Carlmont 34

Shadow Hills 37, Jurupa Hills 0

Shafter 38, Mission Prep 17

Sherman Oaks CES 66, USC Hybrid 0

Sonoma Valley 70, Healdsburg 6

South El Monte 46, Channel Islands 7

South Gate 47, Lincoln 21

South Pasadena 42, San Marcos 17

St. Augustine 45, Grossmont 20

St. Margaret's 16, Redlands East Valley 15

St. Patrick-St. Vincent 35, Hercules 7

St. Paul 38, Etiwanda 19

St. Pius X-St. Matthias Academy 35, Alta Loma 6

Tahquitz 39, Heritage Christian 12

Tokay 51, Mountain House 44

Trinity Classical Academy 47, Gabrielino 35

Troy 49, Orange 27

Union Mine High School 78, Highlands 30

University 16, George Washington Prep 12

University Prep 33, Yreka 20

Valley Christian/Cerritos 26, Chino 9

Valley View 24, Dominguez 3

Van Nuys 36, Banning 15

Ventura 42, Salesian 31

Victor Valley 34, Segerstrom 14

Villa Park 28, Westlake 24

Vista del Lago 38, Elk Grove 28

Vista Murrieta 36, Damien 31

Warren 17, Norwalk 7

Wasco 57, Righetti 6

Washington Union 27, Justin Garza 21

West 47, Taft Union 20

West Park 33, Pleasant Grove 0

Western Christian 27, Bell Gardens 20

Willow Glen 23, Ann Sobrato 18

Wilson 42, Rancho Dominguez 14

Woodbridge 28, Desert Hot Springs 13

Woodlake 38, Fowler 14

Woodside 42, Milpitas 14

Yucca Valley 43, Costa Mesa 17

