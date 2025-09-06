California high school football final scores, results — September 5, 2025
The 2025 California high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
California high school football final scores, results — September 5, 2025
Academy Of Careers & Exploration 14, Lancaster Baptist 39
Agoura 19, Thousand Oaks 20
Alhambra 27, Temple City 7
Alisal 34, Leigh 16
Aliso Niguel 52, Chino 12
Alta Loma 13, Claremont 22
Amador Valley 10, Monterey Trail 14
Anderson 28, Live Oak 21
Antelope 14, Sonora 62
Aptos 35, Watsonville 28
Aquinas 35, Bonita 13
Aragon 41, Oak Grove 13
Archbishop Mitty 33, Wilcox 20
Archbishop Riordan 34, Monte Vista 0
Argonaut 55, Colfax 42
Arlington 33, Fontana 23
Arleta 21, Taft 43
Armijo 0, Rodriguez 34
Army-Navy 43, Valhalla 13
Arroyo Grande 42, San Luis Obispo 28
Arroyo Valley 44, San Bernardino 12
Artesia 35, Firebaugh 0
Arvin 25, Boron 46
Atascadero 14, Roosevelt 26
Atwater 27, Gregori 14
Azusa 0, Gabrielino 49
Bakersfield Christian 42, Central Valley Christian 3
Banning 32, Whittier Christian 13
Banning 55, Cabrillo 7
Basha 30, Lutheran/Orange 24
Bassett 6, La Quinta/Westminster 6
Bear River 30, Union Mine High School 8
Beaumont 41, Summit 14
Beckman 29, Canyon/Anaheim 40
Bell Gardens 50, Wilson (HH) 19
Bellflower 35, Oxnard 7
Belmont 0, Monroe 46
Benicia 7, Las Lomas 10
Berkeley 3, Sacred Heart Cathedral Preparatory 55
Bernstein 52, Mendez 7
Big Bear 37, Rosamond 30
Biggs 6, Redding Christian 26
Birmingham 13, Moorpark 38
Bishop Amat 42, Valencia/Valencia 38
Bishop Diego 34, Garces Memorial 6
Bishop Diego 34, Mater Academy East 6
Bishop O'Dowd 6, Mater Dei Catholic 31
Bishop Union 9, Garces Memorial 35
Bloomington 42, Rubidoux 12
Boise 49, Laguna Creek 7
Bonita 13, Aquinas 35
Boron 46, Arvin 25
Branham 26, Willow Glen 10
Brawley 14, Mission Bay 28
Brea Olinda 0, Diamond Bar 49
Brentwood School 48, Oak Park 28
Buhach Colony 18, Enochs 13
Burbank 31, Franklin 0
Burbank 52, Galena 9
Burney 6, Hayfork 44
Burroughs/Burbank 9, Santa Monica 35
Burroughs/Ridgecrest 14, West 42
Cabrillo 7, Banning 55
California 17, James Logan 7
California City 7, Riverside Prep 28
California Military Institute 0, Glenn 14
Calipatria 46, Mar Vista 47
Calvary Chapel (SA) 27, Westminster 14
Campolindo 42, Northgate 21
Canoga Park 27, Hawkins 32
Cantwell-Sacred Heart 30, Nogales 50
Canyon/Anaheim 40, Beckman 29
Canyon/Canyon 21, Kennedy 29
Capistrano Valley 6, Crean Lutheran 23
Capistrano Valley Christian 30, Laguna Hills 44
Cardinal Newman 15, Grant Union 7
Carpinteria 52, Santa Clara 7
Carson 6, Palos Verdes 30
Caruthers 14, Firebaugh 21
Casa Grande 14, Vacaville 20
Casa Roble 35, Bella Vista 26
Castaic 0, San Joaquin Memorial 49
Castle Park 12, Monte Vista 49
Cathedral 24, Chandler 23
Cathedral 54, John Curtis Christian 26
Cathedral Catholic 24, Chandler High School 23
Center 15, Rio Linda 35
Centennial 14, North Torrance 12
Centennial 13, Independence 38
Centennial/Compton 28, Heritage Christian 54
Central 41, Mt. Carmel 13
Central Catholic 36, Central Catholic 22
Central East 44, Turlock 20
Central Valley 36, Oroville 32
Central Valley Christian 3, Bakersfield Christian 42
Ceres 28, McNair 22
Cerritos 31, Portola 17
Cesar E. Chavez 0, Monache 47
Chaminade 3, Servite 46
Chandler 23, Cathedral 24
Chandler High School 23, Cathedral Catholic 24
Channel Islands 0, Hueneme 25
Chaparral 34, San Clemente 35
Charter Oak 34, Muir 33
Chavez 39, Franklin 26
Chino 12, Aliso Niguel 52
Chino Hills 21, San Juan Hills 42
Chowchilla 22, Stone Ridge Christian 34
Christian 35, King's 42
Christian Brothers 20, Nevada Union 52
Chula Vista 14, El Capitan 17
Citrus Valley 20, La Quinta (LQ) 36
Clairemont 13, Southwest SD 21
Claremont 22, Alta Loma 13
Classical Academy 10, Coronado 28
Clayton Valley Charter 35, College Park 16
Cleveland 16, Crespi 44
Clovis 26, Frontier 27
Clovis East 29, Sanger 6
Clovis West 23, Edison 13
Coachella Valley 27, Palm Springs 61
Coastal Academy 41, Southwest 6
Colfax 42, Argonaut 55
College Park 16, Clayton Valley Charter 35
Compton 3, Paramount 7
Compton Early College 49, Mark Keppel 21
Contreras 6, Marshall 13
Corona 27, Miller 21
Corona del Sol 31, Apple Valley 0
Coronado 28, Classical Academy 10
Corning 42, University Prep 7
Costa Mesa 49, Godinez Fundamental 0
Cosumnes Oaks 20, River City 14
Covina 48, Diamond Ranch 46
Crawford 41, San Ysidro 16
Crean Lutheran 23, Capistrano Valley 6
Crenshaw 6, Hamilton 23
Crescenta Valley 42, South Pasadena 21
Crespi 44, Cleveland 16
Culver City 43, Narbonne 6
Cypress 40, Eisenhower 0
Damien 38, St. Paul 28
Dana Hills 63, Esperanza 7
Davis 21, Stagg 37
DeAnza High School 0, Mission 1
Deer Valley 27, Novato 0
Del Campo 21, Rio Americano 49
Del Mar 21, Santa Clara 42
Del Norte 13, La Costa Canyon 56
Del Norte 42, Ashland 13
Del Oro 49, Placer 14
Del Sol 0, Santa Paula 42
Denair 42, McClatchy 21
Desert 33, Trona 58
Destiny Christian Academy 28, Yuba City 7
Diamond Bar 49, Brea Olinda 0
Diamond Ranch 46, Covina 48
Diego Rivera Learning Complex 16, George Washington Prep 40
Dinuba 21, Kingsburg 16
Dixon 29, Lindhurst 30
Dominguez 58, Hawthorne 6
Dos Palos 26, Liberty 35
Dos Pueblos 7, Santa Barbara 44
Dougherty Valley 7, San Leandro 49
Douglas 21, Sutter 46
Downey 39, Merced 41
Downey 55, Millikan 7
Duarte 14, San Jacinto Valley Academy 48
Dublin 10, Vanden 14
Durham 42, Trinity 6
Eagle Point 6, Yreka 26
East Nicolaus 13, El Dorado 20
East Union 53, Johansen 12
Eastlake 17, Olympian 44
Edison 13, Clovis West 23
Edison 31, Lakewood 0
Eisenhower 0, Cypress 40
El Camino 6, Marysville 57
El Camino Real 29, Grace 31
El Capitan 17, Chula Vista 14
El Capitan 27, Sacred Heart Prep 35
El Cerrito 0, Lowell 1
El Dorado 20, East Nicolaus 13
El Dorado 21, El Toro 28
El Modena 21, Newport Harbor 17
El Monte 21, San Gabriel 28
El Toro 28, El Dorado 21
Elk Grove 55, Golden Valley 19
Elsinore 21, Palm Desert 27
Enochs 13, Buhach Colony 18
Entrepreneur/Highland 12, Hillcrest Christian 60
Escalon 13, Oakdale 27
Escondido 23, Sweetwater 13
Esperanza 7, Dana Hills 63
Estancia 42, Katella 0
Etna 6, Hoopa Valley 20
Everett Alvarez 26, Rancho San Juan 8
Exeter 12, Lindsay 7
Fairfax 49, Los Angeles 28
Fall River 24, Portola 21
Fallbrook 41, Valley Center 49
Farmersville 20, Tranquillity 14
Firebaugh 0, Artesia 35
Firebaugh 21, Caruthers 14
Florin 49, West Campus 0
Folsom 14, Mission Viejo 53
Fontana 23, Arlington 33
Foothill 6, Ponderosa 50
Foothill 10, Norte Vista 9
Foothill 17, San Marin 31
Foothills Christian 21, Rock Academy 49
Fowler 25, Sanger West 33
Franklin 0, Burbank 31
Franklin 26, Chavez 39
Fremont 7, Lincoln 18
Fresno 6, Minarets 46
Frontier 27, Clovis 26
Fullerton 12, Troy 31
Fulton 6, Panorama 35
Gabrielino 49, Azusa 0
Galena 9, Burbank 52
Galileo 10, Richmond 0
Galt 13, Golden Sierra 36
Ganesha 40, Pomona 6
Garces Memorial 6, Bishop Diego 34
Garces Memorial 35, Bishop Union 9
Garey 55, Mountain View 7
Garfield 42, Kennedy 38
George Washington Prep 40, Diego Rivera Learning Complex 16
Glenn 14, California Military Institute 0
Glendora 16, Northview 22
Godinez Fundamental 0, Costa Mesa 49
Golden Sierra 36, Galt 13
Golden Valley 12, Lancaster 56
Golden Valley 19, Elk Grove 55
Golden West 45, Mission Oak 27
Grace 31, El Camino Real 29
Granada 14, Heritage 0
Granada Hills Charter 44, Palisades 59
Granite Bay 45, Vista del Lago 7
Granite Hills 37, Kaiser 14
Granite Hills 37, McFarland 14
Grant Union 7, Cardinal Newman 15
Great Oak 28, San Pedro 27
Gregori 14, Atwater 27
Gunderson 20, Los Altos 7
Gunn 34, Hill 0
Half Moon Bay 49, Pacheco 21
Hamilton 14, Webb 50
Hamilton 23, Crenshaw 6
Hamilton 61, Willows 6
Hanford West 0, Woodlake 56
Hart 21, Paraclete 47
Harvard-Westlake 3, Venice 17
Hawkins 32, Canoga Park 27
Hawthorne 6, Dominguez 58
Hayward 7, Windsor 27
Hayfork 44, Burney 6
Helix 21, St. Augustine 6
Hercules 44, Ygnacio Valley 14
Heritage 0, Granada 14
Heritage Christian 54, Centennial/Compton 28
Highland 13, Santa Margarita 45
Highlands 28, Kennedy 6
Hill 0, Gunn 34
Hillcrest 28, Ramona 44
Hillcrest Christian 60, Entrepreneur/Highland 12
Hillsdale 13, Overfelt 12
Hilltop 7, Santana 28
Hilmar 20, Palma 48
Hollywood 8, Marquez 49
Holtville 38, Yuma Catholic 30
Homestead 17, Silver Creek 14
Hoopa Valley 20, Etna 6
Hoover 22, Verdugo Hills 20
Hueneme 25, Channel Islands 0
Hughson 24, Pitman 21
Huntington Park 0, St. Monica Prep 40
Independence 7, Piedmont Hills 45
Independence 38, Centennial 13
Indian Springs 33, Silver Valley 6
Inderkum 35, Pleasant Valley 14
Inglewood 18, St. Bonaventure 16
Irvine 29, Woodbridge 2
James Logan 7, California 17
Jefferson 20, Lincoln 48
Jesuit 42, Bellarmine College Prep 7
Johansen 12, East Union 53
John Curtis Christian 26, Cathedral 54
Jordan 6, La Canada 35
Jurupa Valley 10, Ontario 52
Justin Garza 29, Kerman 27
Justin-Siena 0, St. Helena 43
Kahuku 18, Mater Dei 21
Kaiser 14, Granite Hills 37
Katella 0, Estancia 42
Kathleen MacDonald 42, Mt. Pleasant 0
Kelseyville 0, Orland 47
Kennedy 6, Highlands 28
Kennedy 29, Canyon/Canyon 21
Kennedy 38, Garfield 42
Kerman 27, Justin Garza 29
Kern Valley 21, Mission Prep 7
King 35, North, JW 13
King's 42, Christian 35
Kingsburg 16, Dinuba 21
La Canada 35, Jordan 6
La Costa Canyon 56, Del Norte 13
La Jolla 31, La Jolla Country Day 10
La Jolla Country Day 10, La Jolla 31
La Mirada 5, Tesoro 17
La Puente 38, Sierra Vista 13
La Quinta (LQ) 36, Citrus Valley 20
La Quinta/Westminster 6, Bassett 6
La Salle 27, St. Margaret's 35
La Sierra 31, Saddleback 6
Laguna Creek 7, Boise 49
Laguna Hills 44, Capistrano Valley Christian 30
Lakeside 45, Twentynine Palms 8
Lakewood 0, Edison 31
Lancaster 56, Golden Valley 12
Lancaster Baptist 39, Academy Of Careers & Exploration 14
Las Lomas 10, Benicia 7
Lassen 7, Red Bluff 28
Lathrop 13, Patterson 28
Lathrop 30, Modesto Christian 14
Lawndale 69, Wilson 7
Leigh 16, Alisal 34
Leland 0, Pioneer 13
Liberty 7, Los Gatos 35
Liberty 28, Oaks Christian 35
Liberty 35, Dos Palos 26
Lincoln 18, Fremont 7
Lincoln 22, Rocklin 41
Lincoln 24, San Jose 45
Lincoln 48, Jefferson 20
Lincoln 50, Arbor View 31
Lindsay 7, Exeter 12
Lindhurst 30, Dixon 29
Littlerock 14, Vasquez 17
Live Oak 21, Anderson 28
Livermore 30, Sacramento 27
Lodi 10, Los Banos 31
Lompoc 33, Righetti 21
Los Alamitos 41, Serra 21
Los Altos 7, Gunderson 20
Los Angeles 28, Fairfax 49
Los Banos 31, Lodi 10
Los Gatos 35, Liberty 7
Los Osos 7, Orange 15
Lucerne Valley 0, Maricopa 36
Lutheran/Orange 24, Basha 30
Madera 42, Paso Robles 28
Madera South 24, Delhi 13
Malibu 18, Orcutt Academy 54
Mar Vista 47, Calipatria 46
Maranatha Christian 42, Orange Glen 6
Maricopa 36, Lucerne Valley 0
Marin Catholic 7, St. Mary's 28
Mark Keppel 21, Compton Early College 49
Marquez 49, Hollywood 8
Marshall 13, Contreras 6
Marshall 13, Pacific 65
Mary Star of the Sea 22, Valley Christian/Cerritos 21
Marysville 57, El Camino 6
Mater Academy East 6, Bishop Diego 34
Mater Dei 21, Kahuku 18
Mater Dei Catholic 31, Bishop O'Dowd 6
Matilda Torres 21, Washington Union 28
Maxwell 54, Weed 0
Maywood CES 54, Reseda 0
McClymonds 14, Saint Francis 10
McClatchy 21, Denair 42
McFarland 14, Granite Hills 37
McLane 50, Mendota 0
McNair 22, Ceres 28
Mendez 7, Bernstein 52
Mendota 0, McLane 50
Merced 41, Downey 39
Miller 21, Corona 27
Millikan 7, Downey 55
Millennium 0, Waterford 35
Milpitas 10, Santa Teresa 63
Minarets 46, Fresno 6
Mira Costa 31, Redondo Union 0
Miramonte 42, Alhambra 7
Mission 1, DeAnza High School 0
Mission Bay 28, Brawley 14
Mission Hills 42, Oceanside 6
Mission Oak 27, Golden West 45
Mission Prep 7, Kern Valley 21
Mission Viejo 53, Folsom 14
Modesto 6, Sierra 27
Modesto Christian 14, Lathrop 30
Modesto Christian 14, River Islands 30
Modoc 15, Quincy 22
Monache 47, Cesar E. Chavez 0
Monroe 46, Belmont 0
Monrovia 46, Roosevelt 6
Montebello 0, South El Monte 20
Monterey Trail 14, Amador Valley 10
Montgomery 22, Sonoma Valley 28
Montgomery 35, Patrick Henry 14
Moorpark 38, Birmingham 13
Morse 9, Steele Canyon 35
Morro Bay 16, Wasco 55
Mountain Empire 37, Nuview Bridge 0
Mountain View 7, Garey 55
Mt. Carmel 13, Central 41
Mt. Diablo 44, Vallejo 12
Mt. Pleasant 0, Kathleen MacDonald 42
Mt. Shasta 0, Williams 14
Mt. Whitney 6, Tulare Western 56
Muir 33, Charter Oak 34
Murrieta Mesa 28, Rancho Verde 7
Narbonne 6, Culver City 43
Nevada Union 52, Christian Brothers 20
Newbury Park 35, Pacifica/Oxnard 56
Newport Harbor 17, El Modena 21
Nipomo 42, Pioneer Valley 13
Nogales 50, Cantwell-Sacred Heart 30
Norte Vista 9, Foothill 10
North Torrance 12, Centennial 14
North Valleys 6, Wheatland 35
North, JW 13, King 35
Northgate 21, Campolindo 42
Northview 22, Glendora 16
Northwood 14, Pacifica (GG) 20
Norwalk 42, Pasadena 34
Norte Dame (SO) 49, St. Francis 12
Notre Dame/Riverside 24, Temecula Prep 20
Novato 0, Deer Valley 27
Nuview Bridge 0, Mountain Empire 37
Oak Grove 13, Aragon 41
Oak Hills 25, Rancho Cucamonga 14
Oak Park 28, Brentwood School 48
Oaks Christian 35, Liberty 28
Oakland 6, Ripon 21
Oakdale 27, Escalon 13
Oceanside 6, Mission Hills 42
Olympian 44, Eastlake 17
Ontario 52, Jurupa Valley 10
Orange 15, Los Osos 7
Orange Glen 6, Maranatha Christian 42
Orcutt Academy 54, Malibu 18
Orland 47, Kelseyville 0
Oroville 32, Central Valley 36
Orosi 27, Reedley 6
Otay Ranch 0, San Diego 50
Overfelt 12, Hillsdale 13
Oxnard 7, Bellflower 35
Pacheco 21, Half Moon Bay 49
Pacific 65, Marshall 13
Pacifica (GG) 20, Northwood 14
Pacifica/Oxnard 56, Newbury Park 35
Palisades 59, Granada Hills Charter 44
Palm Desert 27, Elsinore 21
Palm Springs 61, Coachella Valley 27
Palma 48, Hilmar 20
Palo Verde Valley 38, Yuma 12
Palos Verdes 30, Carson 6
Panorama 35, Fulton 6
Paraclete 47, Hart 21
Paramount 7, Compton 3
Pasadena 34, Norwalk 42
Patterson 28, Lathrop 13
Paso Robles 28, Madera 42
Peninsula 14, West Torrance 20
Perris 21, Rim of the World 55
Petaluma 41, Santa Rosa 20
Piedmont Hills 45, Independence 7
Pinole Valley 6, Saratoga 7
Pioneer 13, Leland 0
Pioneer 52, Woodland 16
Pioneer Valley 13, Nipomo 42
Pitman 21, Hughson 24
Placer 14, Del Oro 49
Pleasant Grove 14, Tokay 13
Pleasant Valley 14, Inderkum 35
Point Loma 25, Scripps Ranch 3
Poly/Long Beach 28, Tustin 27
Pomona 6, Ganesha 40
Ponderosa 50, Foothill 6
Porterville 40, Selma 0
Portola 17, Cerritos 31
Portola 21, Fall River 24
Poway 28, San Marcos 45
Quartz Hill 6, Shadow Ridge 14
Quincy 22, Modoc 15
Ramona 41, Vista 14
Ramona 44, Hillcrest 28
Rancho Bernardo 17, Torrey Pines 13
Rancho Christian 49, West Valley 14
Rancho Cucamonga 14, Oak Hills 25
Rancho Dominguez 28, South East 40
Rancho Mirage 42, Tahquitz 16
Rancho San Juan 8, Everett Alvarez 26
Rancho Verde 7, Murrieta Mesa 28
Red Bluff 28, Lassen 7
Redding Christian 26, Biggs 6
Redondo Union 0, Mira Costa 31
Redwood 42, Tulare Union 49
Redwood Christian 42, San Lorenzo 13
Reedley 6, Orosi 27
Reno 28, Sequoia 0
Reseda 0, Maywood CES 54
Richmond 0, Galileo 10
Righetti 21, Lompoc 33
Rim of the World 55, Perris 21
Rio Americano 49, Del Campo 21
Rio Linda 35, Center 15
Rio Mesa 6, Ventura 35
Rio Vista 15, Winters 34
Ripon 21, Oakland 6
River City 14, Cosumnes Oaks 20
River Islands 30, Modesto Christian 14
Riverside Prep 28, California City 7
Rock Academy 49, Foothills Christian 21
Rocklin 41, Lincoln 22
Rodriguez 34, Armijo 0
Roosevelt 6, Monrovia 46
Roosevelt 26, Atascadero 14
Rosemead 0, Whittier 14
Roseville 23, West Park 17
Round Valley 12, Cornerstone Christian 52
Rowland 42, Valencia/Placentia 6
Roybal 6, Van Nuys 32
Rubidoux 12, Bloomington 42
Sacramento 27, Livermore 30
Sacred Heart Cathedral Preparatory 55, Berkeley 3
Sacred Heart Prep 35, El Capitan 27
Saddleback 6, La Sierra 31
Saint Francis 10, McClymonds 14
San Bernardino 12, Arroyo Valley 44
San Clemente 35, Chaparral 34
San Diego 50, Otay Ranch 0
San Fernando 48, Polytechnic 8
San Gabriel 28, El Monte 21
San Jacinto Valley Academy 48, Duarte 14
San Joaquin Memorial 49, Castaic 0
San Jose 45, Lincoln 24
San Juan Hills 42, Chino Hills 21
San Leandro 49, Dougherty Valley 7
San Lorenzo 13, Redwood Christian 42
San Luis Obispo 28, Arroyo Grande 42
San Marcos 45, Poway 28
San Marin 31, Foothill 17
San Marino 35, South Torrance 27
San Pedro 27, Great Oak 28
San Rafael 53, St. Patrick-St. Vincent 20
San Ramon Valley 50, Soquel 7
San Ysidro 16, Crawford 41
Sanger 6, Clovis East 29
Sanger West 33, Fowler 25
Santa Barbara 44, Dos Pueblos 7
Santa Clara 7, Carpinteria 52
Santa Clara 42, Del Mar 21
Santa Fe 14, South Gate 46
Santa Fe Christian 41, Westview 0
Santa Margarita 45, Highland 13
Santa Monica 35, Burroughs/Burbank 9
Santa Paula 42, Del Sol 0
Santa Rosa 20, Petaluma 41
Santa Teresa 63, Milpitas 10
Santana 28, Hilltop 7
Santee 7, University 43
Saratoga 7, Pinole Valley 6
Schurr 35, Village Christian 9
Scripps Ranch 3, Point Loma 25
Selma 0, Porterville 40
Sequoia 0, Reno 28
Serra 21, Los Alamitos 41
Servite 46, Chaminade 3
Shadow Hills 20, Yucaipa 45
Shadow Ridge 14, Quartz Hill 6
Sheldon 0, Wood 28
Sierra 27, Modesto 6
Sierra Vista 13, La Puente 38
Silver Creek 14, Homestead 17
Silver Valley 6, Indian Springs 33
Somerton 0, Calexico 48
Sonoma Valley 28, Montgomery 22
Sonora 12, Walnut 37
Sonora 62, Antelope 14
Soquel 7, San Ramon Valley 50
South East 40, Rancho Dominguez 28
South El Monte 20, Montebello 0
South Gate 46, Santa Fe 14
South Hills 12, St. Genevieve 14
South Pasadena 21, Crescenta Valley 42
South San Francisco 7, Westlake 45
South Torrance 27, San Marino 35
Southwest 6, Coastal Academy 41
Southwest SD 21, Clairemont 13
St. Augustine 6, Helix 21
St. Bonaventure 16, Inglewood 18
St. Francis 12, Notre Dame (SO) 49
St. Genevieve 14, South Hills 12
St. Helena 43, Justin-Siena 0
St. John Bosco 21, St. Frances 14
St. Joseph Academy 6, Cornerstone Christian 21
St. Margaret's 35, La Salle 27
St. Mary's 28, Marin Catholic 7
St. Monica Prep 40, Huntington Park 0
St. Patrick-St. Vincent 20, San Rafael 53
St. Paul 28, Damien 38
St. Pius X-St. Matthias Academy 20, Trabuco Hills 29
Stagg 37, Davis 21
Steele Canyon 35, Morse 9
Stone Ridge Christian 34, Chowchilla 22
Summit 14, Beaumont 41
Summerville 0, Waterford 35
Sunny Hills 21, Wilson/Long Beach 49
Sutter 46, Douglas 21
Sweetwater 13, Escondido 23
Taft 43, Arleta 21
Tahquitz 16, Rancho Mirage 42
Temecula Prep 20, Notre Dame/Riverside 24
Temecula Valley 48, Paloma Valley 27
Temple City 7, Alhambra 27
Tesoro 17, La Mirada 5
Thousand Oaks 20, Agoura 19
Tokay 13, Pleasant Grove 14
Torrey Pines 13, Rancho Bernardo 17
Trabuco Hills 29, St. Pius X-St. Matthias Academy 20
Tranquillity 14, Farmersville 20
Trinity 6, Durham 42
Trona 58, Desert 33
Troy 31, Fullerton 12
Tulare Union 49, Redwood 42
Tulare Western 56, Mt. Whitney 6
Turlock 20, Central East 44
Turlock Christian 12, Cornerstone Christian 52
Tustin 27, Poly/Long Beach 28
Twelve Bridges 42, Whitney 27
Twentynine Palms 8, Lakeside 45
Union Mine High School 8, Bear River 30
University 43, Santee 7
University Prep 7, Corning 42
Upland 17, Villa Park 24
Vacaville 20, Casa Grande 14
Valhalla 13, Army-Navy 43
Valencia/Placentia 6, Rowland 42
Valencia/Valencia 38, Bishop Amat 42
Valley Center 49, Fallbrook 41
Valley Christian/Cerritos 21, Mary Star of the Sea 22
Van Nuys 32, Roybal 6
Vanden 14, Dublin 10
Vasquez 17, Littlerock 14
Venice 17, Harvard-Westlake 3
Ventura 35, Rio Mesa 6
Verdugo Hills 20, Hoover 22
Villa Park 24, Upland 17
Village Christian 9, Schurr 35
Vista 14, Ramona 41
Vista del Lago 7, Granite Bay 45
Walnut 37, Sonora 12
Wasco 55, Morro Bay 16
Washington Union 28, Matilda Torres 21
Waterford 35, Millennium 0
Waterford 35, Summerville 0
Webb 50, Hamilton 14
Weed 0, Maxwell 54
West 42, Burroughs/Ridgecrest 14
West Campus 0, Florin 49
West Park 17, Roseville 23
West Ranch 23, Antelope Valley 13
West Torrance 20, Peninsula 14
West Valley 14, Rancho Christian 49
Westminster 14, Calvary Chapel (SA) 27
Westlake 45, South San Francisco 7
Westview 0, Santa Fe Christian 41
Wheatland 35, North Valleys 6
Whitney 27, Twelve Bridges 42
Whittier 14, Rosemead 0
Whittier Christian 13, Banning 32
Wilcox 20, Archbishop Mitty 33
Williams 14, Mt. Shasta 0
Willows 6, Hamilton 61
Wilson 7, Lawndale 69
Wilson (HH) 19, Bell Gardens 50
Wilson/Long Beach 49, Sunny Hills 21
Windsor 27, Hayward 7
Winters 34, Rio Vista 15
Wood 28, Sheldon 0
Woodbridge 2, Irvine 29
Woodland 16, Pioneer 52
Woodlake 56, Hanford West 0
Ygnacio Valley 14, Hercules 44
Yreka 26, Eagle Point 6
Yuba City 7, Destiny Christian Academy 28
Yucaipa 45, Shadow Hills 20
Yuma 12, Palo Verde Valley 38
Yuma Catholic 30, Holtville 38
