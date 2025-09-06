High School

California high school football final scores, results — September 5, 2025

See every final score from Week 2 of California high school football

CJ Vafiadis

Bosco's wide receiver Daniel Odom (#3) is forced out of bounds by Manatee's defensive back Zyaire Green (#10). The Manatee Hurricanes hosted St. John Bosco (California) with a 31-0 lead over Manatee at halftime. After a long lightning delay the rest of the game was canceled at Joe Kinnan Field at Hawkins Stadium on Friday August 22, 2025, in Bradenton, Florida.
The 2025 California high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Academy Of Careers & Exploration 14, Lancaster Baptist 39

Agoura 19, Thousand Oaks 20

Alhambra 27, Temple City 7

Alisal 34, Leigh 16

Aliso Niguel 52, Chino 12

Alta Loma 13, Claremont 22

Amador Valley 10, Monterey Trail 14

Anderson 28, Live Oak 21

Antelope 14, Sonora 62

Aptos 35, Watsonville 28

Aquinas 35, Bonita 13

Aragon 41, Oak Grove 13

Archbishop Mitty 33, Wilcox 20

Archbishop Riordan 34, Monte Vista 0

Argonaut 55, Colfax 42

Arlington 33, Fontana 23

Arleta 21, Taft 43

Armijo 0, Rodriguez 34

Army-Navy 43, Valhalla 13

Arroyo Grande 42, San Luis Obispo 28

Arroyo Valley 44, San Bernardino 12

Artesia 35, Firebaugh 0

Arvin 25, Boron 46

Atascadero 14, Roosevelt 26

Atwater 27, Gregori 14

Azusa 0, Gabrielino 49

Bakersfield Christian 42, Central Valley Christian 3

Banning 32, Whittier Christian 13

Banning 55, Cabrillo 7

Basha 30, Lutheran/Orange 24

Bassett 6, La Quinta/Westminster 6

Bear River 30, Union Mine High School 8

Beaumont 41, Summit 14

Beckman 29, Canyon/Anaheim 40

Bell Gardens 50, Wilson (HH) 19

Bellflower 35, Oxnard 7

Belmont 0, Monroe 46

Benicia 7, Las Lomas 10

Berkeley 3, Sacred Heart Cathedral Preparatory 55

Bernstein 52, Mendez 7

Big Bear 37, Rosamond 30

Biggs 6, Redding Christian 26

Birmingham 13, Moorpark 38

Bishop Amat 42, Valencia/Valencia 38

Bishop Diego 34, Garces Memorial 6

Bishop Diego 34, Mater Academy East 6

Bishop O'Dowd 6, Mater Dei Catholic 31

Bishop Union 9, Garces Memorial 35

Bloomington 42, Rubidoux 12

Boise 49, Laguna Creek 7

Bonita 13, Aquinas 35

Boron 46, Arvin 25

Branham 26, Willow Glen 10

Brawley 14, Mission Bay 28

Brea Olinda 0, Diamond Bar 49

Brentwood School 48, Oak Park 28

Buhach Colony 18, Enochs 13

Burbank 31, Franklin 0

Burbank 52, Galena 9

Burney 6, Hayfork 44

Burroughs/Burbank 9, Santa Monica 35

Burroughs/Ridgecrest 14, West 42

Cabrillo 7, Banning 55

California 17, James Logan 7

California City 7, Riverside Prep 28

California Military Institute 0, Glenn 14

Calipatria 46, Mar Vista 47

Calvary Chapel (SA) 27, Westminster 14

Campolindo 42, Northgate 21

Canoga Park 27, Hawkins 32

Cantwell-Sacred Heart 30, Nogales 50

Canyon/Anaheim 40, Beckman 29

Canyon/Canyon 21, Kennedy 29

Capistrano Valley 6, Crean Lutheran 23

Capistrano Valley Christian 30, Laguna Hills 44

Cardinal Newman 15, Grant Union 7

Carpinteria 52, Santa Clara 7

Carson 6, Palos Verdes 30

Caruthers 14, Firebaugh 21

Casa Grande 14, Vacaville 20

Casa Roble 35, Bella Vista 26

Castaic 0, San Joaquin Memorial 49

Castle Park 12, Monte Vista 49

Cathedral 24, Chandler 23

Cathedral 54, John Curtis Christian 26

Cathedral Catholic 24, Chandler High School 23

Center 15, Rio Linda 35

Centennial 14, North Torrance 12

Centennial 13, Independence 38

Centennial/Compton 28, Heritage Christian 54

Central 41, Mt. Carmel 13

Central Catholic 36, Central Catholic 22

Central East 44, Turlock 20

Central Valley 36, Oroville 32

Central Valley Christian 3, Bakersfield Christian 42

Ceres 28, McNair 22

Cerritos 31, Portola 17

Cesar E. Chavez 0, Monache 47

Chaminade 3, Servite 46

Chandler 23, Cathedral 24

Chandler High School 23, Cathedral Catholic 24

Channel Islands 0, Hueneme 25

Chaparral 34, San Clemente 35

Charter Oak 34, Muir 33

Chavez 39, Franklin 26

Chino 12, Aliso Niguel 52

Chino Hills 21, San Juan Hills 42

Chowchilla 22, Stone Ridge Christian 34

Christian 35, King's 42

Christian Brothers 20, Nevada Union 52

Chula Vista 14, El Capitan 17

Citrus Valley 20, La Quinta (LQ) 36

Clairemont 13, Southwest SD 21

Claremont 22, Alta Loma 13

Classical Academy 10, Coronado 28

Clayton Valley Charter 35, College Park 16

Cleveland 16, Crespi 44

Clovis 26, Frontier 27

Clovis East 29, Sanger 6

Clovis West 23, Edison 13

Coachella Valley 27, Palm Springs 61

Coastal Academy 41, Southwest 6

Colfax 42, Argonaut 55

College Park 16, Clayton Valley Charter 35

Compton 3, Paramount 7

Compton Early College 49, Mark Keppel 21

Contreras 6, Marshall 13

Corona 27, Miller 21

Corona del Sol 31, Apple Valley 0

Coronado 28, Classical Academy 10

Corning 42, University Prep 7

Costa Mesa 49, Godinez Fundamental 0

Cosumnes Oaks 20, River City 14

Covina 48, Diamond Ranch 46

Crawford 41, San Ysidro 16

Crean Lutheran 23, Capistrano Valley 6

Crenshaw 6, Hamilton 23

Crescenta Valley 42, South Pasadena 21

Crespi 44, Cleveland 16

Culver City 43, Narbonne 6

Cypress 40, Eisenhower 0

Damien 38, St. Paul 28

Dana Hills 63, Esperanza 7

Davis 21, Stagg 37

DeAnza High School 0, Mission 1

Deer Valley 27, Novato 0

Del Campo 21, Rio Americano 49

Del Mar 21, Santa Clara 42

Del Norte 13, La Costa Canyon 56

Del Norte 42, Ashland 13

Del Oro 49, Placer 14

Del Sol 0, Santa Paula 42

Denair 42, McClatchy 21

Desert 33, Trona 58

Destiny Christian Academy 28, Yuba City 7

Diamond Bar 49, Brea Olinda 0

Diamond Ranch 46, Covina 48

Diego Rivera Learning Complex 16, George Washington Prep 40

Dinuba 21, Kingsburg 16

Dixon 29, Lindhurst 30

Dominguez 58, Hawthorne 6

Dos Palos 26, Liberty 35

Dos Pueblos 7, Santa Barbara 44

Dougherty Valley 7, San Leandro 49

Douglas 21, Sutter 46

Downey 39, Merced 41

Downey 55, Millikan 7

Duarte 14, San Jacinto Valley Academy 48

Dublin 10, Vanden 14

Durham 42, Trinity 6

Eagle Point 6, Yreka 26

East Nicolaus 13, El Dorado 20

East Union 53, Johansen 12

Eastlake 17, Olympian 44

Edison 13, Clovis West 23

Edison 31, Lakewood 0

Eisenhower 0, Cypress 40

El Camino 6, Marysville 57

El Camino Real 29, Grace 31

El Capitan 17, Chula Vista 14

El Capitan 27, Sacred Heart Prep 35

El Cerrito 0, Lowell 1

El Dorado 20, East Nicolaus 13

El Dorado 21, El Toro 28

El Modena 21, Newport Harbor 17

El Monte 21, San Gabriel 28

El Toro 28, El Dorado 21

Elk Grove 55, Golden Valley 19

Elsinore 21, Palm Desert 27

Enochs 13, Buhach Colony 18

Entrepreneur/Highland 12, Hillcrest Christian 60

Escalon 13, Oakdale 27

Escondido 23, Sweetwater 13

Esperanza 7, Dana Hills 63

Estancia 42, Katella 0

Etna 6, Hoopa Valley 20

Everett Alvarez 26, Rancho San Juan 8

Exeter 12, Lindsay 7

Fairfax 49, Los Angeles 28

Fall River 24, Portola 21

Fallbrook 41, Valley Center 49

Farmersville 20, Tranquillity 14

Firebaugh 0, Artesia 35

Firebaugh 21, Caruthers 14

Florin 49, West Campus 0

Folsom 14, Mission Viejo 53

Fontana 23, Arlington 33

Foothill 6, Ponderosa 50

Foothill 10, Norte Vista 9

Foothill 17, San Marin 31

Foothills Christian 21, Rock Academy 49

Fowler 25, Sanger West 33

Franklin 0, Burbank 31

Franklin 26, Chavez 39

Fremont 7, Lincoln 18

Fresno 6, Minarets 46

Frontier 27, Clovis 26

Fullerton 12, Troy 31

Fulton 6, Panorama 35

Gabrielino 49, Azusa 0

Galena 9, Burbank 52

Galileo 10, Richmond 0

Galt 13, Golden Sierra 36

Ganesha 40, Pomona 6

Garces Memorial 6, Bishop Diego 34

Garces Memorial 35, Bishop Union 9

Garey 55, Mountain View 7

Garfield 42, Kennedy 38

George Washington Prep 40, Diego Rivera Learning Complex 16

Glenn 14, California Military Institute 0

Glendora 16, Northview 22

Godinez Fundamental 0, Costa Mesa 49

Golden Sierra 36, Galt 13

Golden Valley 12, Lancaster 56

Golden Valley 19, Elk Grove 55

Golden West 45, Mission Oak 27

Grace 31, El Camino Real 29

Granada 14, Heritage 0

Granada Hills Charter 44, Palisades 59

Granite Bay 45, Vista del Lago 7

Granite Hills 37, Kaiser 14

Granite Hills 37, McFarland 14

Grant Union 7, Cardinal Newman 15

Great Oak 28, San Pedro 27

Gregori 14, Atwater 27

Gunderson 20, Los Altos 7

Gunn 34, Hill 0

Half Moon Bay 49, Pacheco 21

Hamilton 14, Webb 50

Hamilton 23, Crenshaw 6

Hamilton 61, Willows 6

Hanford West 0, Woodlake 56

Hart 21, Paraclete 47

Harvard-Westlake 3, Venice 17

Hawkins 32, Canoga Park 27

Hawthorne 6, Dominguez 58

Hayward 7, Windsor 27

Hayfork 44, Burney 6

Helix 21, St. Augustine 6

Hercules 44, Ygnacio Valley 14

Heritage 0, Granada 14

Heritage Christian 54, Centennial/Compton 28

Highland 13, Santa Margarita 45

Highlands 28, Kennedy 6

Hill 0, Gunn 34

Hillcrest 28, Ramona 44

Hillcrest Christian 60, Entrepreneur/Highland 12

Hillsdale 13, Overfelt 12

Hilltop 7, Santana 28

Hilmar 20, Palma 48

Hollywood 8, Marquez 49

Holtville 38, Yuma Catholic 30

Homestead 17, Silver Creek 14

Hoopa Valley 20, Etna 6

Hoover 22, Verdugo Hills 20

Hueneme 25, Channel Islands 0

Hughson 24, Pitman 21

Huntington Park 0, St. Monica Prep 40

Independence 7, Piedmont Hills 45

Independence 38, Centennial 13

Indian Springs 33, Silver Valley 6

Inderkum 35, Pleasant Valley 14

Inglewood 18, St. Bonaventure 16

Irvine 29, Woodbridge 2

James Logan 7, California 17

Jefferson 20, Lincoln 48

Jesuit 42, Bellarmine College Prep 7

Johansen 12, East Union 53

John Curtis Christian 26, Cathedral 54

Jordan 6, La Canada 35

Jurupa Valley 10, Ontario 52

Justin Garza 29, Kerman 27

Justin-Siena 0, St. Helena 43

Kahuku 18, Mater Dei 21

Kaiser 14, Granite Hills 37

Katella 0, Estancia 42

Kathleen MacDonald 42, Mt. Pleasant 0

Kelseyville 0, Orland 47

Kennedy 6, Highlands 28

Kennedy 29, Canyon/Canyon 21

Kennedy 38, Garfield 42

Kerman 27, Justin Garza 29

Kern Valley 21, Mission Prep 7

King 35, North, JW 13

King's 42, Christian 35

Kingsburg 16, Dinuba 21

La Canada 35, Jordan 6

La Costa Canyon 56, Del Norte 13

La Jolla 31, La Jolla Country Day 10

La Jolla Country Day 10, La Jolla 31

La Mirada 5, Tesoro 17

La Puente 38, Sierra Vista 13

La Quinta (LQ) 36, Citrus Valley 20

La Quinta/Westminster 6, Bassett 6

La Salle 27, St. Margaret's 35

La Sierra 31, Saddleback 6

Laguna Creek 7, Boise 49

Laguna Hills 44, Capistrano Valley Christian 30

Lakeside 45, Twentynine Palms 8

Lakewood 0, Edison 31

Lancaster 56, Golden Valley 12

Lancaster Baptist 39, Academy Of Careers & Exploration 14

Las Lomas 10, Benicia 7

Lassen 7, Red Bluff 28

Lathrop 13, Patterson 28

Lathrop 30, Modesto Christian 14

Lawndale 69, Wilson 7

Leigh 16, Alisal 34

Leland 0, Pioneer 13

Liberty 7, Los Gatos 35

Liberty 28, Oaks Christian 35

Liberty 35, Dos Palos 26

Lincoln 18, Fremont 7

Lincoln 22, Rocklin 41

Lincoln 24, San Jose 45

Lincoln 48, Jefferson 20

Lincoln 50, Arbor View 31

Lindsay 7, Exeter 12

Lindhurst 30, Dixon 29

Littlerock 14, Vasquez 17

Live Oak 21, Anderson 28

Livermore 30, Sacramento 27

Lodi 10, Los Banos 31

Lompoc 33, Righetti 21

Los Alamitos 41, Serra 21

Los Altos 7, Gunderson 20

Los Angeles 28, Fairfax 49

Los Banos 31, Lodi 10

Los Gatos 35, Liberty 7

Los Osos 7, Orange 15

Lucerne Valley 0, Maricopa 36

Lutheran/Orange 24, Basha 30

Madera 42, Paso Robles 28

Madera South 24, Delhi 13

Malibu 18, Orcutt Academy 54

Mar Vista 47, Calipatria 46

Maranatha Christian 42, Orange Glen 6

Maricopa 36, Lucerne Valley 0

Marin Catholic 7, St. Mary's 28

Mark Keppel 21, Compton Early College 49

Marquez 49, Hollywood 8

Marshall 13, Contreras 6

Marshall 13, Pacific 65

Mary Star of the Sea 22, Valley Christian/Cerritos 21

Marysville 57, El Camino 6

Mater Academy East 6, Bishop Diego 34

Mater Dei 21, Kahuku 18

Mater Dei Catholic 31, Bishop O'Dowd 6

Matilda Torres 21, Washington Union 28

Maxwell 54, Weed 0

Maywood CES 54, Reseda 0

McClymonds 14, Saint Francis 10

McClatchy 21, Denair 42

McFarland 14, Granite Hills 37

McLane 50, Mendota 0

McNair 22, Ceres 28

Mendez 7, Bernstein 52

Mendota 0, McLane 50

Merced 41, Downey 39

Miller 21, Corona 27

Millikan 7, Downey 55

Millennium 0, Waterford 35

Milpitas 10, Santa Teresa 63

Minarets 46, Fresno 6

Mira Costa 31, Redondo Union 0

Miramonte 42, Alhambra 7

Mission 1, DeAnza High School 0

Mission Bay 28, Brawley 14

Mission Hills 42, Oceanside 6

Mission Oak 27, Golden West 45

Mission Prep 7, Kern Valley 21

Mission Viejo 53, Folsom 14

Modesto 6, Sierra 27

Modesto Christian 14, Lathrop 30

Modesto Christian 14, River Islands 30

Modoc 15, Quincy 22

Monache 47, Cesar E. Chavez 0

Monroe 46, Belmont 0

Monrovia 46, Roosevelt 6

Montebello 0, South El Monte 20

Monterey Trail 14, Amador Valley 10

Montgomery 22, Sonoma Valley 28

Montgomery 35, Patrick Henry 14

Moorpark 38, Birmingham 13

Morse 9, Steele Canyon 35

Morro Bay 16, Wasco 55

Mountain Empire 37, Nuview Bridge 0

Mountain View 7, Garey 55

Mt. Carmel 13, Central 41

Mt. Diablo 44, Vallejo 12

Mt. Pleasant 0, Kathleen MacDonald 42

Mt. Shasta 0, Williams 14

Mt. Whitney 6, Tulare Western 56

Muir 33, Charter Oak 34

Murrieta Mesa 28, Rancho Verde 7

Narbonne 6, Culver City 43

Nevada Union 52, Christian Brothers 20

Newbury Park 35, Pacifica/Oxnard 56

Newport Harbor 17, El Modena 21

Nipomo 42, Pioneer Valley 13

Nogales 50, Cantwell-Sacred Heart 30

Norte Vista 9, Foothill 10

North Torrance 12, Centennial 14

North Valleys 6, Wheatland 35

North, JW 13, King 35

Northgate 21, Campolindo 42

Northview 22, Glendora 16

Northwood 14, Pacifica (GG) 20

Norwalk 42, Pasadena 34

Norte Dame (SO) 49, St. Francis 12

Notre Dame/Riverside 24, Temecula Prep 20

Novato 0, Deer Valley 27

Nuview Bridge 0, Mountain Empire 37

Oak Grove 13, Aragon 41

Oak Hills 25, Rancho Cucamonga 14

Oak Park 28, Brentwood School 48

Oaks Christian 35, Liberty 28

Oakland 6, Ripon 21

Oakdale 27, Escalon 13

Oceanside 6, Mission Hills 42

Olympian 44, Eastlake 17

Ontario 52, Jurupa Valley 10

Orange 15, Los Osos 7

Orange Glen 6, Maranatha Christian 42

Orcutt Academy 54, Malibu 18

Orland 47, Kelseyville 0

Oroville 32, Central Valley 36

Orosi 27, Reedley 6

Otay Ranch 0, San Diego 50

Overfelt 12, Hillsdale 13

Oxnard 7, Bellflower 35

Pacheco 21, Half Moon Bay 49

Pacific 65, Marshall 13

Pacifica (GG) 20, Northwood 14

Pacifica/Oxnard 56, Newbury Park 35

Palisades 59, Granada Hills Charter 44

Palm Desert 27, Elsinore 21

Palm Springs 61, Coachella Valley 27

Palma 48, Hilmar 20

Palo Verde Valley 38, Yuma 12

Palos Verdes 30, Carson 6

Panorama 35, Fulton 6

Paraclete 47, Hart 21

Paramount 7, Compton 3

Pasadena 34, Norwalk 42

Patterson 28, Lathrop 13

Paso Robles 28, Madera 42

Peninsula 14, West Torrance 20

Perris 21, Rim of the World 55

Petaluma 41, Santa Rosa 20

Piedmont Hills 45, Independence 7

Pinole Valley 6, Saratoga 7

Pioneer 13, Leland 0

Pioneer 52, Woodland 16

Pioneer Valley 13, Nipomo 42

Pitman 21, Hughson 24

Placer 14, Del Oro 49

Pleasant Grove 14, Tokay 13

Pleasant Valley 14, Inderkum 35

Point Loma 25, Scripps Ranch 3

Poly/Long Beach 28, Tustin 27

Pomona 6, Ganesha 40

Ponderosa 50, Foothill 6

Porterville 40, Selma 0

Portola 17, Cerritos 31

Portola 21, Fall River 24

Poway 28, San Marcos 45

Quartz Hill 6, Shadow Ridge 14

Quincy 22, Modoc 15

Ramona 41, Vista 14

Ramona 44, Hillcrest 28

Rancho Bernardo 17, Torrey Pines 13

Rancho Christian 49, West Valley 14

Rancho Cucamonga 14, Oak Hills 25

Rancho Dominguez 28, South East 40

Rancho Mirage 42, Tahquitz 16

Rancho San Juan 8, Everett Alvarez 26

Rancho Verde 7, Murrieta Mesa 28

Red Bluff 28, Lassen 7

Redding Christian 26, Biggs 6

Redondo Union 0, Mira Costa 31

Redwood 42, Tulare Union 49

Redwood Christian 42, San Lorenzo 13

Reedley 6, Orosi 27

Reno 28, Sequoia 0

Reseda 0, Maywood CES 54

Richmond 0, Galileo 10

Righetti 21, Lompoc 33

Rim of the World 55, Perris 21

Rio Americano 49, Del Campo 21

Rio Linda 35, Center 15

Rio Mesa 6, Ventura 35

Rio Vista 15, Winters 34

Ripon 21, Oakland 6

River City 14, Cosumnes Oaks 20

River Islands 30, Modesto Christian 14

Riverside Prep 28, California City 7

Rock Academy 49, Foothills Christian 21

Rocklin 41, Lincoln 22

Rodriguez 34, Armijo 0

Roosevelt 6, Monrovia 46

Roosevelt 26, Atascadero 14

Rosemead 0, Whittier 14

Roseville 23, West Park 17

Round Valley 12, Cornerstone Christian 52

Rowland 42, Valencia/Placentia 6

Roybal 6, Van Nuys 32

Rubidoux 12, Bloomington 42

Sacramento 27, Livermore 30

Sacred Heart Cathedral Preparatory 55, Berkeley 3

Sacred Heart Prep 35, El Capitan 27

Saddleback 6, La Sierra 31

Saint Francis 10, McClymonds 14

San Bernardino 12, Arroyo Valley 44

San Clemente 35, Chaparral 34

San Diego 50, Otay Ranch 0

San Fernando 48, Polytechnic 8

San Gabriel 28, El Monte 21

San Jacinto Valley Academy 48, Duarte 14

San Joaquin Memorial 49, Castaic 0

San Jose 45, Lincoln 24

San Juan Hills 42, Chino Hills 21

San Leandro 49, Dougherty Valley 7

San Lorenzo 13, Redwood Christian 42

San Luis Obispo 28, Arroyo Grande 42

San Marcos 45, Poway 28

San Marin 31, Foothill 17

San Marino 35, South Torrance 27

San Pedro 27, Great Oak 28

San Rafael 53, St. Patrick-St. Vincent 20

San Ramon Valley 50, Soquel 7

San Ysidro 16, Crawford 41

Sanger 6, Clovis East 29

Sanger West 33, Fowler 25

Santa Barbara 44, Dos Pueblos 7

Santa Clara 7, Carpinteria 52

Santa Clara 42, Del Mar 21

Santa Fe 14, South Gate 46

Santa Fe Christian 41, Westview 0

Santa Margarita 45, Highland 13

Santa Monica 35, Burroughs/Burbank 9

Santa Paula 42, Del Sol 0

Santa Rosa 20, Petaluma 41

Santa Teresa 63, Milpitas 10

Santana 28, Hilltop 7

Santee 7, University 43

Saratoga 7, Pinole Valley 6

Schurr 35, Village Christian 9

Scripps Ranch 3, Point Loma 25

Selma 0, Porterville 40

Sequoia 0, Reno 28

Serra 21, Los Alamitos 41

Servite 46, Chaminade 3

Shadow Hills 20, Yucaipa 45

Shadow Ridge 14, Quartz Hill 6

Sheldon 0, Wood 28

Sierra 27, Modesto 6

Sierra Vista 13, La Puente 38

Silver Creek 14, Homestead 17

Silver Valley 6, Indian Springs 33

Somerton 0, Calexico 48

Sonoma Valley 28, Montgomery 22

Sonora 12, Walnut 37

Sonora 62, Antelope 14

Soquel 7, San Ramon Valley 50

South East 40, Rancho Dominguez 28

South El Monte 20, Montebello 0

South Gate 46, Santa Fe 14

South Hills 12, St. Genevieve 14

South Pasadena 21, Crescenta Valley 42

South San Francisco 7, Westlake 45

South Torrance 27, San Marino 35

Southwest 6, Coastal Academy 41

Southwest SD 21, Clairemont 13

St. Augustine 6, Helix 21

St. Bonaventure 16, Inglewood 18

St. Francis 12, Notre Dame (SO) 49

St. Genevieve 14, South Hills 12

St. Helena 43, Justin-Siena 0

St. John Bosco 21, St. Frances 14

St. Joseph Academy 6, Cornerstone Christian 21

St. Margaret's 35, La Salle 27

St. Mary's 28, Marin Catholic 7

St. Monica Prep 40, Huntington Park 0

St. Patrick-St. Vincent 20, San Rafael 53

St. Paul 28, Damien 38

St. Pius X-St. Matthias Academy 20, Trabuco Hills 29

Stagg 37, Davis 21

Steele Canyon 35, Morse 9

Stone Ridge Christian 34, Chowchilla 22

Summit 14, Beaumont 41

Summerville 0, Waterford 35

Sunny Hills 21, Wilson/Long Beach 49

Sutter 46, Douglas 21

Sweetwater 13, Escondido 23

Taft 43, Arleta 21

Tahquitz 16, Rancho Mirage 42

Temecula Prep 20, Notre Dame/Riverside 24

Temecula Valley 48, Paloma Valley 27

Temple City 7, Alhambra 27

Tesoro 17, La Mirada 5

Thousand Oaks 20, Agoura 19

Tokay 13, Pleasant Grove 14

Torrey Pines 13, Rancho Bernardo 17

Trabuco Hills 29, St. Pius X-St. Matthias Academy 20

Tranquillity 14, Farmersville 20

Trinity 6, Durham 42

Trona 58, Desert 33

Troy 31, Fullerton 12

Tulare Union 49, Redwood 42

Tulare Western 56, Mt. Whitney 6

Turlock 20, Central East 44

Turlock Christian 12, Cornerstone Christian 52

Tustin 27, Poly/Long Beach 28

Twelve Bridges 42, Whitney 27

Twentynine Palms 8, Lakeside 45

Union Mine High School 8, Bear River 30

University 43, Santee 7

University Prep 7, Corning 42

Upland 17, Villa Park 24

Vacaville 20, Casa Grande 14

Valhalla 13, Army-Navy 43

Valencia/Placentia 6, Rowland 42

Valencia/Valencia 38, Bishop Amat 42

Valley Center 49, Fallbrook 41

Valley Christian/Cerritos 21, Mary Star of the Sea 22

Van Nuys 32, Roybal 6

Vanden 14, Dublin 10

Vasquez 17, Littlerock 14

Venice 17, Harvard-Westlake 3

Ventura 35, Rio Mesa 6

Verdugo Hills 20, Hoover 22

Villa Park 24, Upland 17

Village Christian 9, Schurr 35

Vista 14, Ramona 41

Vista del Lago 7, Granite Bay 45

Walnut 37, Sonora 12

Wasco 55, Morro Bay 16

Washington Union 28, Matilda Torres 21

Waterford 35, Millennium 0

Waterford 35, Summerville 0

Webb 50, Hamilton 14

Weed 0, Maxwell 54

West 42, Burroughs/Ridgecrest 14

West Campus 0, Florin 49

West Park 17, Roseville 23

West Ranch 23, Antelope Valley 13

West Torrance 20, Peninsula 14

West Valley 14, Rancho Christian 49

Westminster 14, Calvary Chapel (SA) 27

Westlake 45, South San Francisco 7

Westview 0, Santa Fe Christian 41

Wheatland 35, North Valleys 6

Whitney 27, Twelve Bridges 42

Whittier 14, Rosemead 0

Whittier Christian 13, Banning 32

Wilcox 20, Archbishop Mitty 33

Williams 14, Mt. Shasta 0

Willows 6, Hamilton 61

Wilson 7, Lawndale 69

Wilson (HH) 19, Bell Gardens 50

Wilson/Long Beach 49, Sunny Hills 21

Windsor 27, Hayward 7

Winters 34, Rio Vista 15

Wood 28, Sheldon 0

Woodbridge 2, Irvine 29

Woodland 16, Pioneer 52

Woodlake 56, Hanford West 0

Ygnacio Valley 14, Hercules 44

Yreka 26, Eagle Point 6

Yuba City 7, Destiny Christian Academy 28

Yucaipa 45, Shadow Hills 20

Yuma 12, Palo Verde Valley 38

Yuma Catholic 30, Holtville 38

