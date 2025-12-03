High School

California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every California girls high school basketball final score from December 2, 2025

CJ Vafiadis

Santa Barbara Dons vs Newbury Park Panthers - Nov 21, 2025
Santa Barbara Dons vs Newbury Park Panthers - Nov 21, 2025 / Mike Bouffard

The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

California high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025

Acalanes 70, University 48

Adventure Christian 46, Foresthill 36

AGBU 74, ISLA 34

Agoura 50, Moorpark 33

Alameda 64, Maria Carrillo 26

Albany 37, San Rafael 31

Alliance Bloomfield 35, Alliance Ouchi 10

Anaheim 62, Los Alamitos 26

Anderson 45, Paradise 26

Annenberg 28, Animo Pat Brown 24

Antelope 66, Sheldon 52

Aptos 32, Saratoga 25

Aquinas 45, San Jacinto Valley Academy 28

Arcadia 51, La Canada 48

Argonaut 68, Golden Sierra 52

Arroyo 37, La Puente 14

Arroyo Grande 71, Buena 33

Bakersfield 56, East Bakersfield 36

Baldwin Park 34, Muir 41

Barstow 46, University Prep 43

Bear Creek 46, Franklin 36

Bear River 59, Gridley 31

Bella Vista 67, Nevada Union 62

Biggs 37, Willows 24

Birmingham 72, Calabasas 45

Bonita 57, Burroughs 45

Bonita Vista 47, Canyon Hills 39

Boron 58, Immanuel Christian 15

Bradshaw Christian 59, San Juan 13

Brave Christian 27, Averroes 23

Brentwood School 69, Bishop Montgomery 37

Buena Park 57, Rosary Academy 35

Burbank 68, Simi Valley 22

Burlingame 60, The Nueva School 16

Cajon 48, Valley View 22

California 47, Cupertino 39

California Military Institute 32, Excelsior Charter 24

California School for the Deaf 50, Fremont Christian 17

Calvary Baptist 50, Pomona Catholic 10

Canyon 56, Hart 27

Canyon Hills 47, Bonita Vista 39

Carmel 50, Seaside 9

Carondelet 83, Dougherty Valley 34

Caruthers 72, Torres 32

CASR 54, Mammoth 14

Cathedral Catholic 65, Montgomery 45

Centennial 66, Whitney 28

Central City Value 39, San Fernando 17

Chadwick 31, Mary Star of the Sea 21

Chico 59, Lincoln 37

Chester 53, Paradise Adventist Academy 21

Christian Brothers 58, El Capitan 43

Christopher 56, Mt. Diablo 50

Chula Vista 54, Academy of Our Lady of Peace 31

Classical Academy 54, San Pasqual 32

Clear Lake 52, South Fork 12

Cleveland 48, Glendale 40

Cloverdale 36, Healdsburg 29

Coalinga 59, Greenfield 18

College Prep 67, Lick-Wilmerding 21

Concord 49, Santa Rosa 31

Cordova 50, Oakmont 28

Cornerstone Christian 51, SHCP 48

Costa Mesa 38, La Mirada 32

Credo 45, Marin Academy 28

Crossroads 49, Immaculate Heart 39

CSDR 58, JW North 34

Culver City 48, Paramount 42

Cupertino 47, California 39

Cypress 61, Segerstrom 52

Davis Sr. 77, Atwater 72

Deer Valley 62, Rio Vista 41

Del Campo 27, Wheatland 17

Del Lago Academy 37, Point Loma 16

Del Mar 55, Overfelt 31

Del Norte 79, St. Joseph Academy 50

Del Oro 57, Yuba City 16

Denair 51, Ripon Christian 36

Desert 52, The Palmdale Aerospace Academy 38

Desert Mirage 2, West Shores 0

Destiny Christian Academy 58, Futures 14

Diamond Bar 59, Downey 22

Dougherty Valley 83, Carondelet 34

Downey 59, Diamond Bar 22

Downey 54, Merced 23

Durham 44, Quincy 27

East Union 55, Franklin 29

EF Academy 20, Pomona 15

Edgewood 48, Gabrielino 19

Elk Grove 58, Placer 27

El Capitan 58, Christian Brothers 43

El Capitan 53, Steele Canyon 12

El Modena 45, Santa Ana Valley 23

El Monte 40, Montebello 24

Encinal 50, Kennedy 26

Enochs 61, Central Valley 29

Enterprise 56, Fall River 55

Esparto 42, Woodland 17

Evergreen Valley 57, Santa Teresa 46

Fairfield 68, Vacaville 38

Fairmont Prep 67, Oak Park 53

Fall River 56, Enterprise 55

Fillmore 44, Oakwood 21

Foothills Christian 46, Guajome Park Academy 23

Foothill 46, Mission San Jose 43

Foothill 59, Mesa Verde 27

Foresthill 46, Adventure Christian 36

Fortuna 60, Hayfork 29

Fountain Valley 82, Los Osos 49

Fowler 67, Orange Cove 33

Fremont 37, Hollister 31

Fresno Christian 60, Central Valley Christian 5

Gabrielino 48, Edgewood 19

Galileo 52, Mission 41

Garey 45, Montclair 24

Garden Grove 47, Pacifica 21

Garces Memorial 49, Templeton 46

Garfield 62, San Dimas 40

Glendora 66, Indian Springs 28

Golden Valley 41, Pacheco 35

Golden Valley 50, West Ranch 26

Grace Christian Academy 40, Roseland University Prep 17

Granada 49, James Logan 48

Granite Hills 74, Torrey Pines 32

Greenfield 59, Coalinga 18

Gregori 47, Patterson 46

Half Moon Bay 66, Silver Creek 29

Hamilton 37, West Valley 27

Harbor 33, Pescadero 27

Harker 48, Monta Vista 41

Hawthorne 51, San Gabriel Mission 23

Heritage 68, Oakland 33

Hesperia Christian 33, Victor Valley 32

High Tech NC 42, Bonsall 21

Highland 73, Quartz Hill 45

Highland 44, Kennedy 42

Hillsdale 61, Prospect 34

Hollister 37, Fremont 31

Holy Martyrs Armenian 53, St. Genevieve 47

Homestead 41, Mountain View 40

Hoover 48, Patrick Henry 23

Irvine 60, Trabuco Hills 51

Immaculate Conception 71, Mercy 15

Indio 43, Rim of the World 22

Irvine 60, Trabuco Hills 51

JAAEDH 47, Ponderosa 37

James Lick 50, Pajaro Valley 7

Justin-Siena 47, Marin Catholic 40

Kearny 41, University City 33

Kennedy 56, Viewpoint 28

The Kehillah School 44, Mid-Peninsula 16

Kimball 54, Pitman 22

King 61, Serrano 30

King City 42, Monterey 35

Kingsburg 39, Parlier 33

Knight 54, Antelope Valley 15

La Costa Canyon 69, Westview 59

La Quinta 58, Desert Chapel 9

La Salle 66, Hill 17

La Sierra 37, Arlington 28

La Sierra Academy 55, Packinghouse Christian Academy 33

Lancaster 54, Palmdale 25

Las Lomas 49, Monte Vista 43

Las Plumas 42, Pleasant Valley 33

Lassen 63, Modoc 41

Lathrop 66, River Islands 15

Laytonville 63, Potter Valley 28

Le Grand 36, Big Valley Christian 18

Leigh 33, Menlo School 25

Leroy Greene Academy 43, John Adams Academy Rsvl/Lin 35

Liberty 49, Patriot 48

Lincoln 75, Manteca 25

Linfield Christian 45, Perris 25

Live Oak 40, Gunderson 23

Livingston 58, Sierra 40

LMEC 50, Ocean View Christian 10

Loma Linda Academy 69, United Christian Academy 14

Los Altos 54, Northview 37

Los Amigos 38, Dominguez 29

Los Banos 47, Rancho San Juan 19

Los Gatos 52, Branham 32

LPSR 32, California Crosspoint 22

Madison 44, San Ysidro 25

Madera 43, Liberty 28

Mare Island Tech Academy 71, Swett 16

Maxwell 35, Princeton 26

McLane 47, Firebaugh 43

Menlo School 33, Leigh 25

Mercy 71, Immaculate Conception 15

Mesa Verde 59, Foothill 27

Middletown 45, Willits 35

Milpitas 56, Scotts Valley 37

Mira Loma 51, Florin 21

Mira Monte 50, Granite Hills 5

Mission Oak 48, Redwood 41

Monte Vista 49, Las Lomas 43

Monterey 42, King City 35

Moreno Valley 89, Ontario Christian 43

Mountain View 55, Bolsa Grande 35

Mt. Shasta 43, Yreka 24

Muir 41, Baldwin Park 34

Murrieta Mesa 52, Mission Vista 12

Newark Memorial 48, Tracy 45

Nogales 57, Covina 30

Norco 46, Bloomington 16

Notre Dame 50, Westmont 25

Notre Dame 47, Nuview Bridge 34

Notre Dame (SO) 50, Campbell Hall 49

Notre Dame Academy 43, St. Bernard 21

NOVA Academy 64, Acaciawood 26

Novato 49, Urban 20

Oakdale 40, Sonora 26

Oakmont 50, Cordova 28

Oaks Christian 64, Trinity Classical Academy 35

O'Farrell Charter 38, San Diego Academy 14

Ontario 40, Schurr 34

Orange 50, Oxford Academy 40

Orange Cove 67, Fowler 33

Orange Glen 32, Preuss UCSD 16

Orestimba 35, Stone Ridge Christian 35

Orland 68, Central Valley 37

Orosi 40, Strathmore 34

Otay Ranch 67, Valhalla 20

Oxnard 48, Righetti 42

Pacheco 41, Golden Valley 35

Pacific Grove 45, Terra Nova 39

Pacific Ridge 37, San Dieguito Academy 23

Pajaro Valley 50, James Lick 7

Palm Springs 49, Coachella Valley 39

Palma 90, Cristo Rey San Jose Jesuit 4

Palos Verdes 48, Santiago 39

Paradise 45, Anderson 26

Paramount 48, Culver City 42

Patterson 47, Gregori 46

Pilibos 68, St. Bonaventure 59

Pioneer 68, Liberty Ranch 55

Pittsburg 41, Rodriguez 35

Placer 58, Elk Grove 27

Pleasant Valley 42, Las Plumas 33

Poly 64, Redlands East Valley 8

Poway 67, Fallbrook 53

Preuss UCSD 32, Orange Glen 16

Providence 46, Archer School for Girls 38

Quartz Hill 73, Highland 45

Ramona Convent 59, Mayfield 27

Rancho Alamitos 44, Foothill 23

Rancho Bernardo 62, Vista 33

Rancho Cotate 46, American Canyon 39

Red Bluff 46, University Prep 29

Redlands 60, Twentynine Palms 38

Redondo Union 63, Valencia 49

Redwood Christian 42, Contra Costa Christian 15

Richmond 52, Athenian 24

Ridgeview 34, Golden Valley 30

Rio Hondo Prep 52, Rosemead 27

Ripon Christian 51, Denair 36

River City 50, River Valley 33

Riverside Prep 50, Jurupa Hills 48

Rock Academy 66, SET 10

Rocklin 45, Laguna Creek 43

Rosamond 43, Arvin 38

Round Valley 39, Tomales 28

Royal 46, Paraclete 44

Sacramento Country Day 48, Highlands 26

Sacramento Waldorf 50, Sacramento Adventist 42

Saddleback 49, Calvary Chapel 5

Sage Creek 68, Mater Dei Catholic 29

Sage Hill 60, JSerra Catholic 54

Saint Francis 67, King's Academy 29

San Clemente 78, Sierra Canyon 39

San Dimas 62, Garfield 40

San Gabriel Academy 31, Glendale Adventist 3

San Mateo 54, Westmoor 26

San Marin 63, Salesian College Preparatory 44

San Pasqual 54, Classical Academy 32

Sanger 63, Madera South 25

Santana 55, Mission Bay 18

Santee 91, Orthopaedic 2

Santa Maria 49, Villanova Prep 36

Santa Monica 39, Bell Gardens 8

Santa Rosa Academy 38, Bethel Christian 23

Santiago 48, Palos Verdes 39

Schurr 40, Ontario 34

Scotts Valley 56, Milpitas 37

Sequoia 34, Independence 25

Sierra Canyon 78, San Clemente 39

Silver Creek 66, Half Moon Bay 29

Silverado 71, Sultana 36

SLOCA 36, Maricopa 10

Sonoma Valley 58, Tamalpais 24

South Hills 53, Diamond Ranch 23

South San Francisco 58, Wilcox 55

Southwest SD 58, Clairemont 19

St. Francis 43, Vista del Lago 29

St. Genevieve 53, Holy Martyrs Armenian 47

St. Helena 29, Winters 28

St. Margaret's 57, Pacifica Christian 37

St. Mary's 55, San Ramon Valley 50

Stern 36, AMIT 5

Stockdale 48, Taft 47

Swett 71, Mare Island Tech Academy 16

Taft 48, Stockdale 47

Temecula Prep 48, Arrowhead Christian 38

Temecula Valley 45, West Covina 42

Terra Nova 45, Pacific Grove 39

Tesoro 53, Savanna 49

Thousand Oaks 56, Camarillo 47

Tomales 39, Round Valley 28

Torrey Pines 74, Granite Hills 32

Trabuco Hills 60, Irvine 51

Tranquillity 58, Laton 18

Troy 69, La Serna 36

Twelve Bridges 63, El Dorado 43

Twentynine Palms 60, Redlands 38

University Prep 46, Red Bluff 29

Upland 45, Grand Terrace 32

Upper Lake 59, Williams 19

Urban 49, Novato 20

Vallejo 38, Northgate 31

Venice 64, Marymount 29

Ventura 79, Orcutt Academy 42

Victory Christian Academy 32, Summerfield Waldorf 22

Villanova Prep 49, Santa Maria 36

Vintage 56, Berean Christian 18

Vista 62, Rancho Bernardo 33

Vista Murrieta 59, Rancho Verde 17

Washington Union 37, Edison 20

West Covina 45, Temecula Valley 42

West Park 68, Woodcreek 32

Westview 69, La Costa Canyon 59

Whitney 56, Roseville 29

Wilcox 58, South San Francisco 55

Wonderful College Prep Academy 50, Del Oro 16

Woodbridge 41, Sierra Vista 24

Woodcrest Christian 46, Desert Christian Academy 45

Wonderful College Prep Academy 50, Del Oro 16

YULA 41, Los Angeles CES 32

Yreka 43, Mt. Shasta 24

More Girls Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California