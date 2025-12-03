California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
California high school girls basketball final scores, results — December 2, 2025
Acalanes 70, University 48
Adventure Christian 46, Foresthill 36
AGBU 74, ISLA 34
Agoura 50, Moorpark 33
Alameda 64, Maria Carrillo 26
Albany 37, San Rafael 31
Alliance Bloomfield 35, Alliance Ouchi 10
Anaheim 62, Los Alamitos 26
Anderson 45, Paradise 26
Annenberg 28, Animo Pat Brown 24
Antelope 66, Sheldon 52
Aptos 32, Saratoga 25
Aquinas 45, San Jacinto Valley Academy 28
Arcadia 51, La Canada 48
Argonaut 68, Golden Sierra 52
Arroyo 37, La Puente 14
Arroyo Grande 71, Buena 33
Bakersfield 56, East Bakersfield 36
Baldwin Park 34, Muir 41
Barstow 46, University Prep 43
Bear Creek 46, Franklin 36
Bear River 59, Gridley 31
Bella Vista 67, Nevada Union 62
Biggs 37, Willows 24
Birmingham 72, Calabasas 45
Bonita 57, Burroughs 45
Boron 58, Immanuel Christian 15
Bradshaw Christian 59, San Juan 13
Brave Christian 27, Averroes 23
Brentwood School 69, Bishop Montgomery 37
Buena Park 57, Rosary Academy 35
Burbank 68, Simi Valley 22
Burlingame 60, The Nueva School 16
Cajon 48, Valley View 22
California 47, Cupertino 39
California Military Institute 32, Excelsior Charter 24
California School for the Deaf 50, Fremont Christian 17
Calvary Baptist 50, Pomona Catholic 10
Canyon 56, Hart 27
Carmel 50, Seaside 9
Caruthers 72, Torres 32
CASR 54, Mammoth 14
Cathedral Catholic 65, Montgomery 45
Centennial 66, Whitney 28
Central City Value 39, San Fernando 17
Chadwick 31, Mary Star of the Sea 21
Chico 59, Lincoln 37
Chester 53, Paradise Adventist Academy 21
Christian Brothers 58, El Capitan 43
Christopher 56, Mt. Diablo 50
Chula Vista 54, Academy of Our Lady of Peace 31
Classical Academy 54, San Pasqual 32
Clear Lake 52, South Fork 12
Cleveland 48, Glendale 40
Cloverdale 36, Healdsburg 29
Coalinga 59, Greenfield 18
College Prep 67, Lick-Wilmerding 21
Concord 49, Santa Rosa 31
Cordova 50, Oakmont 28
Cornerstone Christian 51, SHCP 48
Costa Mesa 38, La Mirada 32
Credo 45, Marin Academy 28
Crossroads 49, Immaculate Heart 39
CSDR 58, JW North 34
Culver City 48, Paramount 42
Cupertino 47, California 39
Cypress 61, Segerstrom 52
Davis Sr. 77, Atwater 72
Deer Valley 62, Rio Vista 41
Del Campo 27, Wheatland 17
Del Lago Academy 37, Point Loma 16
Del Mar 55, Overfelt 31
Del Norte 79, St. Joseph Academy 50
Del Oro 57, Yuba City 16
Desert 52, The Palmdale Aerospace Academy 38
Desert Mirage 2, West Shores 0
Destiny Christian Academy 58, Futures 14
Dougherty Valley 83, Carondelet 34
Downey 59, Diamond Bar 22
Downey 54, Merced 23
Durham 44, Quincy 27
East Union 55, Franklin 29
EF Academy 20, Pomona 15
Edgewood 48, Gabrielino 19
Elk Grove 58, Placer 27
El Capitan 53, Steele Canyon 12
El Modena 45, Santa Ana Valley 23
El Monte 40, Montebello 24
Encinal 50, Kennedy 26
Enochs 61, Central Valley 29
Esparto 42, Woodland 17
Evergreen Valley 57, Santa Teresa 46
Fairfield 68, Vacaville 38
Fairmont Prep 67, Oak Park 53
Fall River 56, Enterprise 55
Fillmore 44, Oakwood 21
Foothills Christian 46, Guajome Park Academy 23
Foothill 46, Mission San Jose 43
Foresthill 46, Adventure Christian 36
Fortuna 60, Hayfork 29
Fountain Valley 82, Los Osos 49
Fowler 67, Orange Cove 33
Fremont 37, Hollister 31
Fresno Christian 60, Central Valley Christian 5
Gabrielino 48, Edgewood 19
Galileo 52, Mission 41
Garey 45, Montclair 24
Garden Grove 47, Pacifica 21
Garces Memorial 49, Templeton 46
Garfield 62, San Dimas 40
Glendora 66, Indian Springs 28
Golden Valley 41, Pacheco 35
Golden Valley 50, West Ranch 26
Grace Christian Academy 40, Roseland University Prep 17
Granada 49, James Logan 48
Granite Hills 74, Torrey Pines 32
Greenfield 59, Coalinga 18
Gregori 47, Patterson 46
Half Moon Bay 66, Silver Creek 29
Hamilton 37, West Valley 27
Harbor 33, Pescadero 27
Harker 48, Monta Vista 41
Hawthorne 51, San Gabriel Mission 23
Heritage 68, Oakland 33
Hesperia Christian 33, Victor Valley 32
High Tech NC 42, Bonsall 21
Highland 73, Quartz Hill 45
Highland 44, Kennedy 42
Hillsdale 61, Prospect 34
Hollister 37, Fremont 31
Holy Martyrs Armenian 53, St. Genevieve 47
Homestead 41, Mountain View 40
Hoover 48, Patrick Henry 23
Immaculate Conception 71, Mercy 15
Indio 43, Rim of the World 22
Irvine 60, Trabuco Hills 51
JAAEDH 47, Ponderosa 37
James Lick 50, Pajaro Valley 7
Justin-Siena 47, Marin Catholic 40
Kearny 41, University City 33
Kennedy 56, Viewpoint 28
The Kehillah School 44, Mid-Peninsula 16
Kimball 54, Pitman 22
King 61, Serrano 30
King City 42, Monterey 35
Kingsburg 39, Parlier 33
Knight 54, Antelope Valley 15
La Quinta 58, Desert Chapel 9
La Salle 66, Hill 17
La Sierra 37, Arlington 28
La Sierra Academy 55, Packinghouse Christian Academy 33
Lancaster 54, Palmdale 25
Las Lomas 49, Monte Vista 43
Las Plumas 42, Pleasant Valley 33
Lassen 63, Modoc 41
Lathrop 66, River Islands 15
Laytonville 63, Potter Valley 28
Le Grand 36, Big Valley Christian 18
Leigh 33, Menlo School 25
Leroy Greene Academy 43, John Adams Academy Rsvl/Lin 35
Liberty 49, Patriot 48
Lincoln 75, Manteca 25
Linfield Christian 45, Perris 25
Live Oak 40, Gunderson 23
Livingston 58, Sierra 40
LMEC 50, Ocean View Christian 10
Loma Linda Academy 69, United Christian Academy 14
Los Altos 54, Northview 37
Los Amigos 38, Dominguez 29
Los Banos 47, Rancho San Juan 19
Los Gatos 52, Branham 32
LPSR 32, California Crosspoint 22
Madison 44, San Ysidro 25
Madera 43, Liberty 28
Mare Island Tech Academy 71, Swett 16
Maxwell 35, Princeton 26
McLane 47, Firebaugh 43
Menlo School 33, Leigh 25
Mercy 71, Immaculate Conception 15
Mesa Verde 59, Foothill 27
Middletown 45, Willits 35
Milpitas 56, Scotts Valley 37
Mira Loma 51, Florin 21
Mira Monte 50, Granite Hills 5
Mission Oak 48, Redwood 41
Monte Vista 49, Las Lomas 43
Monterey 42, King City 35
Moreno Valley 89, Ontario Christian 43
Mountain View 55, Bolsa Grande 35
Mt. Shasta 43, Yreka 24
Muir 41, Baldwin Park 34
Murrieta Mesa 52, Mission Vista 12
Newark Memorial 48, Tracy 45
Nogales 57, Covina 30
Norco 46, Bloomington 16
Notre Dame 50, Westmont 25
Notre Dame 47, Nuview Bridge 34
Notre Dame (SO) 50, Campbell Hall 49
Notre Dame Academy 43, St. Bernard 21
NOVA Academy 64, Acaciawood 26
Novato 49, Urban 20
Oakdale 40, Sonora 26
Oakmont 50, Cordova 28
Oaks Christian 64, Trinity Classical Academy 35
O'Farrell Charter 38, San Diego Academy 14
Ontario 40, Schurr 34
Orange 50, Oxford Academy 40
Orange Cove 67, Fowler 33
Orange Glen 32, Preuss UCSD 16
Orestimba 35, Stone Ridge Christian 35
Orland 68, Central Valley 37
Orosi 40, Strathmore 34
Otay Ranch 67, Valhalla 20
Oxnard 48, Righetti 42
Pacheco 41, Golden Valley 35
Pacific Grove 45, Terra Nova 39
Pacific Ridge 37, San Dieguito Academy 23
Pajaro Valley 50, James Lick 7
Palm Springs 49, Coachella Valley 39
Palma 90, Cristo Rey San Jose Jesuit 4
Palos Verdes 48, Santiago 39
Paradise 45, Anderson 26
Paramount 48, Culver City 42
Patterson 47, Gregori 46
Pilibos 68, St. Bonaventure 59
Pioneer 68, Liberty Ranch 55
Pittsburg 41, Rodriguez 35
Placer 58, Elk Grove 27
Pleasant Valley 42, Las Plumas 33
Poly 64, Redlands East Valley 8
Poway 67, Fallbrook 53
Preuss UCSD 32, Orange Glen 16
Providence 46, Archer School for Girls 38
Quartz Hill 73, Highland 45
Ramona Convent 59, Mayfield 27
Rancho Alamitos 44, Foothill 23
Rancho Cotate 46, American Canyon 39
Red Bluff 46, University Prep 29
Redondo Union 63, Valencia 49
Redwood Christian 42, Contra Costa Christian 15
Richmond 52, Athenian 24
Ridgeview 34, Golden Valley 30
Rio Hondo Prep 52, Rosemead 27
Ripon Christian 51, Denair 36
River City 50, River Valley 33
Riverside Prep 50, Jurupa Hills 48
Rock Academy 66, SET 10
Rocklin 45, Laguna Creek 43
Rosamond 43, Arvin 38
Round Valley 39, Tomales 28
Royal 46, Paraclete 44
Sacramento Country Day 48, Highlands 26
Sacramento Waldorf 50, Sacramento Adventist 42
Saddleback 49, Calvary Chapel 5
Sage Creek 68, Mater Dei Catholic 29
Sage Hill 60, JSerra Catholic 54
Saint Francis 67, King's Academy 29
San Dimas 62, Garfield 40
San Gabriel Academy 31, Glendale Adventist 3
San Mateo 54, Westmoor 26
San Marin 63, Salesian College Preparatory 44
San Pasqual 54, Classical Academy 32
Sanger 63, Madera South 25
Santana 55, Mission Bay 18
Santee 91, Orthopaedic 2
Santa Maria 49, Villanova Prep 36
Santa Monica 39, Bell Gardens 8
Santa Rosa Academy 38, Bethel Christian 23
Santiago 48, Palos Verdes 39
Schurr 40, Ontario 34
Scotts Valley 56, Milpitas 37
Sequoia 34, Independence 25
Sierra Canyon 78, San Clemente 39
Silver Creek 66, Half Moon Bay 29
Silverado 71, Sultana 36
SLOCA 36, Maricopa 10
Sonoma Valley 58, Tamalpais 24
South Hills 53, Diamond Ranch 23
South San Francisco 58, Wilcox 55
Southwest SD 58, Clairemont 19
St. Francis 43, Vista del Lago 29
St. Genevieve 53, Holy Martyrs Armenian 47
St. Helena 29, Winters 28
St. Margaret's 57, Pacifica Christian 37
St. Mary's 55, San Ramon Valley 50
Stern 36, AMIT 5
Swett 71, Mare Island Tech Academy 16
Taft 48, Stockdale 47
Temecula Prep 48, Arrowhead Christian 38
Temecula Valley 45, West Covina 42
Terra Nova 45, Pacific Grove 39
Tesoro 53, Savanna 49
Thousand Oaks 56, Camarillo 47
Tomales 39, Round Valley 28
Torrey Pines 74, Granite Hills 32
Trabuco Hills 60, Irvine 51
Tranquillity 58, Laton 18
Troy 69, La Serna 36
Twelve Bridges 63, El Dorado 43
Twentynine Palms 60, Redlands 38
University Prep 46, Red Bluff 29
Upland 45, Grand Terrace 32
Upper Lake 59, Williams 19
Urban 49, Novato 20
Vallejo 38, Northgate 31
Venice 64, Marymount 29
Ventura 79, Orcutt Academy 42
Victory Christian Academy 32, Summerfield Waldorf 22
Villanova Prep 49, Santa Maria 36
Vintage 56, Berean Christian 18
Vista 62, Rancho Bernardo 33
Vista Murrieta 59, Rancho Verde 17
Washington Union 37, Edison 20
West Covina 45, Temecula Valley 42
West Park 68, Woodcreek 32
Westview 69, La Costa Canyon 59
Whitney 56, Roseville 29
Wilcox 58, South San Francisco 55
Woodbridge 41, Sierra Vista 24
Woodcrest Christian 46, Desert Christian Academy 45
Wonderful College Prep Academy 50, Del Oro 16
YULA 41, Los Angeles CES 32
Yreka 43, Mt. Shasta 24