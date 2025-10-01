High School

High School on SI Southwest Region Football Rankings — Sept. 30, 2025

While the top 10 teams remain unchanged, Bishop Gorman's win over Santa Margarita shakes up the order

René Ferrán

Bishop Gorman's shutout victory over Santa Margarita shook up this week's Southwest Region rankings.
Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).

1. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (5-0) (No. 1 nationally)

2. Centennial (Corona, Calif.) (4-1) (No. 6 nationally)

3. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (4-1) (No. 7 nationally)

4. Bishop Gorman (Las Vegas) (5-1) (No. 8  nationally)

5. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (5-0) (No. 12 nationally)

6. De La Salle (Concord, Calif.) (5-0) (No. 20 nationally)

7. Basha (Chandler, Ariz.) (5-0) (No. 22 nationally)

8. Mission Viejo (Calif.) (5-1) (No. 23 nationally)

9. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (3-2) (No. 24 nationally)

10. Hamilton (Chandler, Ariz.) (5-0)

Under Consideration

Folsom (Calif.)

Kahuku (Hawaii)

Las Cruces (N.M.)

Liberty (Peoria, Ariz.)

Liberty (Henderson, Nev.)

Lincoln (San Diego)

Los Alamitos (Calif.)

Saint Louis (Honolulu)

Published
René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

