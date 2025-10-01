High School on SI Southwest Region Football Rankings — Sept. 30, 2025
We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.
Now, we break it down by region.
Here’s a look at our Top 10 teams in the Southwest Region (Arizona, California, Hawaii, Nevada, New Mexico).
1. St. John Bosco (Bellflower, Calif.) (5-0) (No. 1 nationally)
2. Centennial (Corona, Calif.) (4-1) (No. 6 nationally)
3. Mater Dei (Santa Ana, Calif.) (4-1) (No. 7 nationally)
4. Bishop Gorman (Las Vegas) (5-1) (No. 8 nationally)
5. Sierra Canyon (Chatsworth, Calif.) (5-0) (No. 12 nationally)
6. De La Salle (Concord, Calif.) (5-0) (No. 20 nationally)
7. Basha (Chandler, Ariz.) (5-0) (No. 22 nationally)
8. Mission Viejo (Calif.) (5-1) (No. 23 nationally)
9. Santa Margarita (Rancho Santa Margarita, Calif.) (3-2) (No. 24 nationally)
10. Hamilton (Chandler, Ariz.) (5-0)
Under Consideration
Folsom (Calif.)
Kahuku (Hawaii)
Las Cruces (N.M.)
Liberty (Peoria, Ariz.)
Liberty (Henderson, Nev.)
Lincoln (San Diego)
Los Alamitos (Calif.)
Saint Louis (Honolulu)