Los Angeles Metro High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 9, 2026
There are 159 games scheduled across the Los Angeles metro area on Friday, January 9. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the evening feature some of California's top-ranked teams as Harvard-Westlake faces Crespi, and St. John Bosco takes on Santa Margarita.
Foshay vs. Dorsey – 3:00 PM
El Camino Real vs. Carson – 4:00 PM
San Fernando Valley Academy vs. Cleveland – 4:00 PM
Newport Christian School vs. Webb – 4:30 PM
Alhambra vs. Montebello – 5:00 PM
Schurr vs. Mark Keppel – 5:00 PM
California City vs. Frazier Mountain – 5:00 PM
San Gabriel vs. Bell Gardens – 5:00 PM
Palmdale Academy Charter vs. Vasquez – 5:00 PM
California vs. El Rancho – 5:15 PM
La Serna vs. Santa Fe – 5:15 PM
Desert Mirage vs. Banning – 5:30 PM
Valley Christian/Cerritos vs. St. Ignatius – 6:00 PM
Santa Clara vs. St. Bonaventure – 6:00 PM
Fairfax vs. North Hollywood – 6:00 PM
Founders Academy vs. Needles – 6:00 PM
Grace vs. Dunn – 6:00 PM
La Quinta/Westminster vs. Rancho Alamitos – 6:00 PM
Magnolia vs. Santa Ana Valley – 6:00 PM
Anaheim vs. Santiago (GG) – 6:00 PM
Century vs. Loara – 6:00 PM
Western vs. Savanna – 6:00 PM
Western Christian vs. Whittier Christian – 6:00 PM
Rio Hondo Prep vs. Chadwick – 6:00 PM
Sultana vs. Serrano – 6:00 PM
Duarte vs. Azusa – 6:00 PM
Garey vs. Sierra Vista – 6:00 PM
Apple Valley vs. Hesperia – 6:00 PM
Woodcrest Christian vs. Ontario Christian – 6:00 PM
Nogales vs. Baldwin Park – 6:00 PM
Pacific vs. Indian Springs – 6:00 PM
Oak Hills vs. Burroughs/Ridgecrest – 6:00 PM
Centennial/Compton vs. Leuzinger – 6:25 PM
Kern Valley vs. Desert – 6:30 PM
Patriot vs. Rubidoux – 6:30 PM
Hueneme vs. Santa Clara – 6:30 PM
Saugus vs. Golden Valley – 6:30 PM
Canyon/Canyon vs. Valencia/Valencia – 6:30 PM
Hesperia Christian vs. Silver Valley – 6:30 PM
Charter Oak vs. Northview – 6:30 PM
Rosemead vs. South El Monte – 6:30 PM
Arroyo vs. Marshall – 6:30 PM
Castaic vs. Hart – 6:30 PM
Covina vs. Rowland – 6:30 PM
West Covina vs. Northview – 6:30 PM
Charter Oak vs. Wilson (HH) – 6:30 PM
El Monte vs. Mountain View – 6:30 PM
Citrus Hill vs. Canyon Springs – 6:30 PM
Vista del Lago vs. Paloma Valley – 6:30 PM
Glendora vs. Claremont – 6:30 PM
Diamond Bar vs. Ayala – 6:30 PM
Walnut vs. Bonita – 6:30 PM
Lakeside vs. Heritage – 6:30 PM
Ganesha vs. La Puente – 6:30 PM
Bassett vs. Pomona – 6:30 PM
Workman vs. Edgewood – 6:30 PM
Estancia vs. Orange – 6:30 PM
Norte Vista vs. Ramona – 6:30 PM
La Sierra vs. Jurupa Valley – 6:30 PM
Glendale vs. Burroughs/Burbank – 6:45 PM
Muir vs. Arcadia – 6:45 PM
Hoover vs. Pasadena – 6:45 PM
Burbank vs. Crescenta Valley – 6:45 PM
Miller vs. San Bernardino – 6:45 PM
St. John Bosco vs. Santa Margarita – 7:00 PM
Servite vs. Mater Dei – 7:00 PM
Centennial/Corona vs. Norco – 7:00 PM
Serra vs. Bishop Amat – 7:00 PM
Lynwood vs. Norwalk – 7:00 PM
Taft vs. Buckley – 7:00 PM
Compton vs. Poly/Long Beach – 7:00 PM
San Juan Hills vs. Capistrano Valley – 7:00 PM
Jordan vs. Cabrillo – 7:00 PM
Academy for Academic Excellence vs. Big Bear – 7:00 PM
Palos Verdes vs. Wiseburn-Da Vinci – 7:00 PM
Mayfair vs. La Mirada – 7:00 PM
Riverside Prep vs. Cobalt Institute of Math & Science Academy – 7:00 PM
Lawndale vs. Hawthorne – 7:00 PM
Beverly Hills vs. Culver City – 7:00 PM
Rio Mesa vs. Oxnard – 7:00 PM
Oxford Academy vs. Artesia – 7:00 PM
Peninsula vs. Mira Costa – 7:00 PM
Lutheran/Orange vs. JSerra Catholic – 7:00 PM
Santa Barbara vs. Ventura – 7:00 PM
Dos Pueblos vs. Pacifica/Oxnard – 7:00 PM
Boron vs. Mammoth – 7:00 PM
Rosamond vs. Bishop Union – 7:00 PM
Alemany vs. St. Francis – 7:00 PM
Dana Hills vs. San Clemente – 7:00 PM
Whitney vs. Cerritos – 7:00 PM
Valley Christian/Cerritos vs. Village Christian – 7:00 PM
Palo Verde Valley vs. Vincent Memorial – 7:00 PM
United Christian Academy vs. Santa Rosa Academy – 7:00 PM
Edison vs. Newport Harbor – 7:00 PM
Del Sol vs. Simi Valley – 7:00 PM
Fillmore vs. Highland – 7:00 PM
Harvard-Westlake vs. Crespi – 7:00 PM
San Marino vs. Flintridge Sacred Heart Academy – 7:00 PM
Buena vs. San Marcos – 7:00 PM
Huntington Beach vs. Fountain Valley – 7:00 PM
Los Alamitos vs. Marina – 7:00 PM
Canyon/Anaheim vs. Foothill – 7:00 PM
Don Bosco Tech vs. Bishop Montgomery – 7:00 PM
Dominguez vs. Gahr – 7:00 PM
El Toro vs. Mission Viejo – 7:00 PM
La Salle vs. Mary Star of the Sea – 7:00 PM
Chaminade vs. Loyola – 7:00 PM
Great Oak vs. Murrieta Valley – 7:00 PM
Yorba Linda vs. Sunny Hills – 7:00 PM
Paramount vs. Warren – 7:00 PM
Paraclete vs. Salesian – 7:00 PM
Oaks Christian vs. Thousand Oaks – 7:00 PM
St. Paul vs. St. Monica Prep – 7:00 PM
Heritage Christian vs. Maranatha – 7:00 PM
Chaparral vs. Murrieta Mesa – 7:00 PM
Temecula Valley vs. Vista Murrieta – 7:00 PM
St. Bernard vs. St. Anthony – 7:00 PM
Calabasas vs. Westlake – 7:00 PM
Crean Lutheran vs. La Habra – 7:00 PM
Pacifica (GG) vs. Brea Olinda – 7:00 PM
St. Genevieve vs. Paraclete – 7:00 PM
Santiago/Corona vs. Roosevelt – 7:00 PM
Corona vs. King – 7:00 PM
Sage Hill vs. Northwood – 7:00 PM
University vs. Laguna Beach – 7:00 PM
Portola vs. Irvine – 7:00 PM
St. Margaret’s vs. Woodbridge – 7:00 PM
Moorpark vs. Camarillo – 7:00 PM
Oak Park vs. Royal – 7:00 PM
El Modena vs. Esperanza – 7:00 PM
Brentwood School vs. Crossroads – 7:00 PM
Newbury Park vs. Agoura – 7:00 PM
Sonora vs. El Dorado – 7:00 PM
Beckman vs. Aliso Niguel – 7:00 PM
Orange Vista vs. Rancho Verde – 7:00 PM
Hemet vs. Arlington – 7:00 PM
Perris vs. Valley View – 7:00 PM
Moreno Valley vs. North, JW – 7:00 PM
Monrovia vs. Temple City – 7:00 PM
South Pasadena vs. Blair – 7:00 PM
San Marino vs. La Canada – 7:00 PM
Cathedral vs. Cantwell-Sacred Heart – 7:00 PM
Wilson/Long Beach vs. Lakewood – 7:00 PM
North Torrance vs. West Torrance – 7:00 PM
Arroyo Valley vs. Fontana – 7:00 PM
Torrance vs. South Torrance – 7:00 PM
Downey vs. Firebaugh – 7:00 PM
Narbonne vs. Rolling Hills Prep – 7:20 PM
Inglewood vs. Santa Monica – 7:30 PM
Linfield Christian vs. Arrowhead Christian – 7:30 PM
Glenn vs. Pioneer – 7:30 PM
Calvary Baptist vs. Aquinas – 7:30 PM
Notre Dame (SO) vs. Sierra Canyon – 8:30 PM
