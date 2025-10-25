High School

Florida High School Football Final Scores, Results - October 24, 2025

See every final score from Week 10 of Florida High School Football

Gray Reid

Monarch vs Chaminade-Madonna from Oct. 3, 2025 / Jeff Klein

The 2025 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the tenth weekend.

Alonso 42, Sumner 7

Anclote 44, Dunedin 6

Archbishop McCarthy 38, Calvary Christian Academy 7

Armwood 49, Wharton 0

Atlantic 48, Eau Gallie 18

Atlantic Coast 27, Suwannee 17

Auburndale 54, Wildwood 0

Avon Park 34, Lake Placid 0

Baldwin 41, Andrew Jackson 8

Barron Collier 32, Aubrey Rogers 7

Bay 65, Rutherford 20

Bayside 28, Cocoa Beach 14

Beachside 31, Orange Park 28

Bell 49, Bishop Snyder 14

Bell Creek Academy 22, First Academy 0

Benjamin 41, John Carroll Catholic 31

Bishop Kenny 63, Westside 12

Blake 43, Strawberry Crest 7

Bolles 56, Wolfson 6

Booker 47, Boca Ciega 0

Booker T. Washington 42, Destin 7

Boone 63, Freedom 0

Bozeman 35, North Bay Haven Academy 12

Bradford 21, Santa Fe 7

Cardinal Mooney 48, Tarpon Springs 0

Carrollwood Day 24, Merritt Island 14

Central Florida Christian Academy 54, Seven Rivers Christian 38

Chamberlain 39, Robinson 14

Chaminade-Madonna 47, Cardinal Gibbons 0

Charlotte 75, McLaughlin 0

Chiles 48, Leon 17

Choctawhatchee 42, Fort Walton Beach 3

Clearwater 40, Countryside 0

Cocoa 38, Astronaut 3

Coconut Creek 46, Blanche Ely 6

Columbia 21, Clay 0

Countryside Christian 48, St. Francis Catholic 38

Crescent City 47, Taylor 19

Crestview 38, Tate 6

Crystal River 42, Citrus 6

Cypress Lake 41, Lemon Bay 21

DeLand 70, University 0

Deltona 15, Tavares 14

Dillard 41, Boynton Beach 13

Doral Academy 74, Southwest 6

Dr. Phillips 57, Celebration 0

Durant 46, Bartow 40

East Bay 50, Spoto 0

East Lake 39, Largo 35

Eastside 45, North Marion 25

ED White 64, Riverside 45

Episcopal School of Jacksonville 14, Savannah Country Day 17

Estero 49, Island Coast 0

Fernandina Beach 22, Impact Christian Academy 28

Flagler Palm Coast 35, Spruce Creek 13

Fleming Island 21, Middleburg 10

Fletcher 24, First Coast 21

Forest 34, West Port 15

Fort Meade 42, Frostproof 20

Fort Myers 38, East Lee County 0

Fort White 35, Hamilton County 6

Freedom 21, Pasco 7

Gaither 54, Cypress Creek 3

Geneva 45, Halifax Academy 0

Gibbs 23, Bayshore 19

Glades Central 22, King's Academy 19

Godby 30, Lincoln 28

Golden Gate 43, Palmetto Ridge 0

Gulf Coast 13, Immokalee 10

Hardee 34, DeSoto County 0

Hawthorne 34, Melbourne Central Catholic 16

Hernando 17, Weeki Wachee 6

Holy Trinity Episcopal 28, Master's Academy 7

Horizon 34, Davenport 22

Hudson 35, Union County 0

Immaculata-La Salle 21, Mater Academy Charter 18

Impact Christian Academy 28, Fernandina Beach 22

Jackson 54, Key West 6

Jay 45, Wewahitchka 14

Jefferson 46, King 0

Jensen Beach 59, Okeechobee 0

Jesuit 69, Hillsborough 6

Jones 49, Lake Region 0

Jupiter Christian 49, Glades Day 6

Keswick Christian 35, Sarasota Christian 34

Lake Howell 50, Wekiva 6

Lake Mary 51, Lake Brantley 17

Lake Nona 30, Tohopekaliga 13

Lake Wales 35, Osceola 27

Lake Weir 30, Atlantic 16

Lakeland 44, Kathleen 6

Lecanto 28, Leesburg 23

Lely 64, Bonita Springs 8

Madison County 43, Apopka 6

Mainland 50, Belleview 6

Manatee 55, Braden River 20

Mandarin 31, Oakleaf 14

Martin County 19, Heritage 14

Matanzas 14, Menendez 0

McArthur 55, South Plantation 0

Miami Central 39, Somerset Academy 0

Miramar 46, Everglades 0

Mitchell 50, Sunlake 16

Monarch 41, Piper 32

Mount Dora 30, Eustis 14

Mount Dora Christian Academy 30, Eagle's View 0

Mulberry 21, North Port 7

Nease 36, Tocoi Creek 0

New Smyrna Beach 31, Rockledge 21

Newberry 14, Williston 15

Niceville 45, Milton 21

North Florida Educational Institute 46, Oak Hall 18

Northwestern 49, St. Brendan 0

Nova 19, Coral Glades 10

Oak Ridge 54, Cypress Creek 3

Olympic Heights 29, Oxbridge Academy 6

Olympia 38, East Ridge 24

Orlando Christian Prep 39, Inlet Grove 6

Osceola 26, St. Petersburg 0

Oviedo 29, Evans 28

Pace 41, Navarre 21

Palatka 46, Keystone Heights 3

Palmer Trinity 39, Archbishop Carroll 29

Palmetto 31, Lennard 6

Palmetto 31, Miami 6

Park Vista 56, Leonard 0

Parker 52, Englewood 14

Parrish Community 29, Lakewood Ranch 10

Paxon 38, Ribault 30

Pine Forest 14, Escambia 8

Plant 57, Sickles 0

Plant City 34, Newsome 6

Poinciana 38, Liberty 0

Ponte Vedra 46, IMG Academy Junior National 7

Port Charlotte 28, Naples 27

Raines 58, Yulee 6

Riverdale 28, North Fort Myers 7

Riverview 49, Lehigh 14

Riverview 20, Bloomingdale 13

Royal Palm Beach 38, Seminole Ridge 28

Saint Andrew's 41, Gulliver Prep 6

Santaluces 42, Lake Worth 13

Savannah Country Day 17, Episcopal School of Jacksonville 14

Seabreeze 28, Pine Ridge 7

Sebring 31, Lake Gibson 28

Seminole 27, Hagerty 24

Somerset Academy - Canyons 42, Clewiston 7

South Fork 27, Dunbar 20

South Lake 62, Lake Minneola 0

South Sumter 16, Dunnellon 6

Southeast 26, Northeast 21

Space Coast 49, Stanton 0

Spanish River 28, Boca Raton 20

Specially Fit Academy 22, Zarephath Academy 6

Springstead 29, Wesley Chapel 20

Spruce Creek 35, Flagler Palm Coast 13

St. Augustine 67, Ridgeview 6

St. Cloud 14, Harmony 7

St. John Neumann 58, Coral Shores 0

St. John Paul II Academy 56, Somerset Academy Key 12

St. Joseph Academy 41, Interlachen 0

St. Petersburg Catholic 49, Seffner Christian 7

St. Thomas Aquinas 19, American Heritage 12

Sumner 42, Alonso 7

Tampa Bay Tech 67, Leto 0

Taylor County 50, Marianna 7

Tenoroc 12, Central 7

Titusville 42, Palm Bay 0

Trenton 38, Moore Haven 12

Trinity Catholic 49, P.K. Yonge 12

True North Classical Academy 34, Columbus 15

Umatilla 43, Father Lopez 0

University 41, Colonial 35

Vanguard 44, Gainesville 0

Venice 51, Sarasota 14

Vero Beach 49, Treasure Coast 0

Viera 24, Melbourne 7

Wakulla 13, Baker County 7

Walton 68, Freeport 28

West Boca Raton 42, Palm Beach Gardens 0

West Florida 30, Pensacola 22

West Nassau 54, Dixie County 12

West Orange 21, Ocoee 14

Western 20, Deerfield Beach 6

Westminster Academy 48, Somerset Academy South Homestead 0

Westminster Christian 42, Gateway Charter 0

Westwood 36, South Fork 16

Williston 15, Newberry 14

Windermere 21, Innovation 7

Winter Park 41, Timber Creek 3

Winter Springs 46, Lyman 0

Wiregrass Ranch 33, Land O' Lakes 0

Zephyrhills 46, Fivay 7

