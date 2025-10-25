Florida High School Football Final Scores, Results - October 24, 2025
The 2025 Florida high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the tenth weekend.
Alonso 42, Sumner 7
Anclote 44, Dunedin 6
Archbishop McCarthy 38, Calvary Christian Academy 7
Armwood 49, Wharton 0
Atlantic 48, Eau Gallie 18
Atlantic Coast 27, Suwannee 17
Auburndale 54, Wildwood 0
Avon Park 34, Lake Placid 0
Baldwin 41, Andrew Jackson 8
Barron Collier 32, Aubrey Rogers 7
Bay 65, Rutherford 20
Bayside 28, Cocoa Beach 14
Beachside 31, Orange Park 28
Bell 49, Bishop Snyder 14
Bell Creek Academy 22, First Academy 0
Benjamin 41, John Carroll Catholic 31
Bishop Kenny 63, Westside 12
Blake 43, Strawberry Crest 7
Bolles 56, Wolfson 6
Booker 47, Boca Ciega 0
Booker T. Washington 42, Destin 7
Boone 63, Freedom 0
Bozeman 35, North Bay Haven Academy 12
Bradford 21, Santa Fe 7
Cardinal Mooney 48, Tarpon Springs 0
Carrollwood Day 24, Merritt Island 14
Central Florida Christian Academy 54, Seven Rivers Christian 38
Chamberlain 39, Robinson 14
Chaminade-Madonna 47, Cardinal Gibbons 0
Charlotte 75, McLaughlin 0
Chiles 48, Leon 17
Choctawhatchee 42, Fort Walton Beach 3
Clearwater 40, Countryside 0
Cocoa 38, Astronaut 3
Coconut Creek 46, Blanche Ely 6
Columbia 21, Clay 0
Countryside Christian 48, St. Francis Catholic 38
Crescent City 47, Taylor 19
Crestview 38, Tate 6
Crystal River 42, Citrus 6
Cypress Lake 41, Lemon Bay 21
DeLand 70, University 0
Deltona 15, Tavares 14
Dillard 41, Boynton Beach 13
Doral Academy 74, Southwest 6
Dr. Phillips 57, Celebration 0
Durant 46, Bartow 40
East Bay 50, Spoto 0
East Lake 39, Largo 35
Eastside 45, North Marion 25
ED White 64, Riverside 45
Episcopal School of Jacksonville 14, Savannah Country Day 17
Estero 49, Island Coast 0
Fernandina Beach 22, Impact Christian Academy 28
Flagler Palm Coast 35, Spruce Creek 13
Fleming Island 21, Middleburg 10
Fletcher 24, First Coast 21
Forest 34, West Port 15
Fort Meade 42, Frostproof 20
Fort Myers 38, East Lee County 0
Fort White 35, Hamilton County 6
Freedom 21, Pasco 7
Gaither 54, Cypress Creek 3
Geneva 45, Halifax Academy 0
Gibbs 23, Bayshore 19
Glades Central 22, King's Academy 19
Godby 30, Lincoln 28
Golden Gate 43, Palmetto Ridge 0
Gulf Coast 13, Immokalee 10
Hardee 34, DeSoto County 0
Hawthorne 34, Melbourne Central Catholic 16
Hernando 17, Weeki Wachee 6
Holy Trinity Episcopal 28, Master's Academy 7
Horizon 34, Davenport 22
Hudson 35, Union County 0
Immaculata-La Salle 21, Mater Academy Charter 18
Impact Christian Academy 28, Fernandina Beach 22
Jackson 54, Key West 6
Jay 45, Wewahitchka 14
Jefferson 46, King 0
Jensen Beach 59, Okeechobee 0
Jesuit 69, Hillsborough 6
Jones 49, Lake Region 0
Jupiter Christian 49, Glades Day 6
Keswick Christian 35, Sarasota Christian 34
Lake Howell 50, Wekiva 6
Lake Mary 51, Lake Brantley 17
Lake Nona 30, Tohopekaliga 13
Lake Wales 35, Osceola 27
Lake Weir 30, Atlantic 16
Lakeland 44, Kathleen 6
Lecanto 28, Leesburg 23
Lely 64, Bonita Springs 8
Madison County 43, Apopka 6
Mainland 50, Belleview 6
Manatee 55, Braden River 20
Mandarin 31, Oakleaf 14
Martin County 19, Heritage 14
Matanzas 14, Menendez 0
McArthur 55, South Plantation 0
Miami Central 39, Somerset Academy 0
Miramar 46, Everglades 0
Mitchell 50, Sunlake 16
Monarch 41, Piper 32
Mount Dora 30, Eustis 14
Mount Dora Christian Academy 30, Eagle's View 0
Mulberry 21, North Port 7
Nease 36, Tocoi Creek 0
New Smyrna Beach 31, Rockledge 21
Newberry 14, Williston 15
Niceville 45, Milton 21
North Florida Educational Institute 46, Oak Hall 18
Northwestern 49, St. Brendan 0
Nova 19, Coral Glades 10
Oak Ridge 54, Cypress Creek 3
Olympic Heights 29, Oxbridge Academy 6
Olympia 38, East Ridge 24
Orlando Christian Prep 39, Inlet Grove 6
Osceola 26, St. Petersburg 0
Oviedo 29, Evans 28
Pace 41, Navarre 21
Palatka 46, Keystone Heights 3
Palmer Trinity 39, Archbishop Carroll 29
Palmetto 31, Lennard 6
Palmetto 31, Miami 6
Park Vista 56, Leonard 0
Parker 52, Englewood 14
Parrish Community 29, Lakewood Ranch 10
Paxon 38, Ribault 30
Pine Forest 14, Escambia 8
Plant 57, Sickles 0
Plant City 34, Newsome 6
Poinciana 38, Liberty 0
Ponte Vedra 46, IMG Academy Junior National 7
Port Charlotte 28, Naples 27
Raines 58, Yulee 6
Riverdale 28, North Fort Myers 7
Riverview 49, Lehigh 14
Riverview 20, Bloomingdale 13
Royal Palm Beach 38, Seminole Ridge 28
Saint Andrew's 41, Gulliver Prep 6
Santaluces 42, Lake Worth 13
Savannah Country Day 17, Episcopal School of Jacksonville 14
Seabreeze 28, Pine Ridge 7
Sebring 31, Lake Gibson 28
Seminole 27, Hagerty 24
Somerset Academy - Canyons 42, Clewiston 7
South Fork 27, Dunbar 20
South Lake 62, Lake Minneola 0
South Sumter 16, Dunnellon 6
Southeast 26, Northeast 21
Space Coast 49, Stanton 0
Spanish River 28, Boca Raton 20
Specially Fit Academy 22, Zarephath Academy 6
Springstead 29, Wesley Chapel 20
Spruce Creek 35, Flagler Palm Coast 13
St. Augustine 67, Ridgeview 6
St. Cloud 14, Harmony 7
St. John Neumann 58, Coral Shores 0
St. John Paul II Academy 56, Somerset Academy Key 12
St. Joseph Academy 41, Interlachen 0
St. Petersburg Catholic 49, Seffner Christian 7
St. Thomas Aquinas 19, American Heritage 12
Sumner 42, Alonso 7
Tampa Bay Tech 67, Leto 0
Taylor County 50, Marianna 7
Tenoroc 12, Central 7
Titusville 42, Palm Bay 0
Trenton 38, Moore Haven 12
Trinity Catholic 49, P.K. Yonge 12
True North Classical Academy 34, Columbus 15
Umatilla 43, Father Lopez 0
University 41, Colonial 35
Vanguard 44, Gainesville 0
Venice 51, Sarasota 14
Vero Beach 49, Treasure Coast 0
Viera 24, Melbourne 7
Wakulla 13, Baker County 7
Walton 68, Freeport 28
West Boca Raton 42, Palm Beach Gardens 0
West Florida 30, Pensacola 22
West Nassau 54, Dixie County 12
West Orange 21, Ocoee 14
Western 20, Deerfield Beach 6
Westminster Academy 48, Somerset Academy South Homestead 0
Westminster Christian 42, Gateway Charter 0
Westwood 36, South Fork 16
Williston 15, Newberry 14
Windermere 21, Innovation 7
Winter Park 41, Timber Creek 3
Winter Springs 46, Lyman 0
Wiregrass Ranch 33, Land O' Lakes 0
Zephyrhills 46, Fivay 7