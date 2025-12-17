High School

Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025

See every Georgia high school boys basketball final score from December 16, 2025

Robin Erickson

Hillgrove defeated Pebblebrook on Tuesday night with a final score of 72-57.
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

ACE 60, Dublin 57

Alexander 73, East Paulding 44

Alcovy 64, Winder-Barrow 62

Allatoona 57, Woodland 38

Atkinson County 85, Telfair County 43

Baker County 59, Colquitt Christian Academy 42

Baldwin 71, Richmond Academy 45

Bible Baptist Christian 52, Foundation Christian 21

Bremen 63, Bowdon 57

Brookstone 81, LaGrange Academy 37

Brookwood 66, Peachtree Ridge 40

Brunswick 51, Camden County 34

Butler 65, Greenbrier 43

Callaway 54, Manchester 37

Calvary Day 65, Windsor Forest 58

Cartersville 69, Cass 58

Central 72, Mundy's Mill 69

Central Georgia Arts 52, Twiggs Academy 49

Chamblee 90, Lakeside 65

Charlton County 62, Appling County 47

Christian Heritage 73, Chattooga 42

Citizens Christian Academy 65, Georgia Christian 19

Clarke Central 51, Loganville 50

Clinch County 60, Berrien 31

Coastal HomeSchool 71, Cross 41

Coffee 75, Fitzgerald 63

Commerce 71, Banks County 57

Crawford County 88, Webster County 44

Cross Creek 106, Westside 27

Cumberland Academy of Georgia 50, Varsity Opponent 39

Dade County 64, Armuchee 32

Dalton 65, Southeast Whitfield County 29

Dougherty 63, Colquitt County 60

Dunwoody 59, Shiloh 47

Eagle's Landing 75, Stockbridge 64

Early County 68, Stewart County 53

East Forsyth 79, Flowery Branch 51

East Laurens 56, Bleckley County 49

Effingham County 54, South Effingham 61

Fannin County 58, Coosa 37

Fayette County 51, Upson-Lee 46

FBCA 61, Savannah Athletic Association 45

Fideles Christian 54, Covenant Christian Academy 41

Friendship Christian 88, Varsity Opponent 38

Genesis Academy 65, Academe of the Oaks 49

Glascock County 53, David Emanuel Academy 39

Greater Atlanta Christian 58, Dawson County 43

Greene County 68, Warren County 63

Griffin 67, Northside 52

Groves 54, Islands 49

Habersham Central 62, Jackson County 54

Hancock Central 56, Jasper County 50

Harlem 72, Aquinas 21

Harrison 57, South Cobb 40

Hart County 70, Powdersville 60

Hephzibah 74, West Laurens 66

Heritage 70, Ringgold 55

Heritage 56, Monroe Area 53

Hillgrove 72, Pebblebrook 57

Hiram 88, Cedartown 39

Holy Spirit Prep 54, Atlanta Jewish Academy 45

Irwin County 70, Wilcox County 57

Jackson County 54, Habersham Central 62

Jeff Davis 71, Pierce County 56

Jefferson County 64, Central 55

Johns Creek 67, Cambridge 64

Johnson 69, Southeast Bulloch 54

Jones County 54, Woodland 51

Kendrick 84, Hardaway 43

Kennesaw Mountain 66, Lithia Springs 37

KIPP Atlanta Collegiate 63, East Coweta 59

LaFayette 55, Berean Academy 49

Lakeview-Fort Oglethorpe 67, Coahulla Creek 53

Lamar County 70, Jackson 59

Liberty County 40, Jenkins 36

Locust Grove 52, ELCA 51

Long County 58, Beach 43

Lowndes 69, Cairo 54

Lumpkin County 70, Pickens 49

Mary Persons 60, Whitewater 38

McEachern 92, Paulding County 54

McDonough 74, Ola 60

McIntosh County Academy 75, Emanuel County Institute 41

Metter 64, Jenkins County 59

Milledgeville Athletic Club 68, Taliaferro County 49

Miller County 87, Quitman County 83

Milton 83, Chattahoochee 56

M.L. King 69, McNair 38

Montgomery County 79, Wilkinson County 70

Murray County 71, Union County 62

New Manchester 50, Rome 45

North Cobb Christian 71, Sonoraville 40

North Oconee 46, Eastside 37

North Springs 64, Northview 49

North Hall 81, Johnson 81

Portal 64, Claxton 32

Praise Academy 57, Konos Academy 38

Rabun County 89, Elbert County 68

Rabun Gap-Nacoochee 55, T.C. Roberson 49

Randolph-Clay 60, Pataula Charter Academy 40

Richmond Hill 51, Hilton Head Island 48

Ridgeland 53, Oakwood Christian 31

Salem 69, Banneker 28

Savannah Christian 51, Vidalia 43

Schley County 69, Marion County 67

Scintilla Charter Academy 61, Lanier County 54

Screven County 61, Bryan County 59

Seminole County 57, Mitchell County 52

South Effingham 61, Effingham County 54

South Paulding 81, Villa Rica 53

Southside Christian 88, Appling Christian Academy 78

Southwest 54, Dodge County 52

Southwest DeKalb 78, Druid Hills 37

Southwest Georgia Academy 70, Grace Christian Academy 40

Spalding 70, LaGrange 67

Statesboro 77, Glenn Hills 61

St. Pius X Catholic 86, Clarkston 65

Strom Thurmond 56, Lakeside 46

Tallulah Falls 62, Walhalla 51

Taylor County 35, Peach County 26

The King's Academy 68, Fellowship Christian 44

Towns County 54, Lake Oconee Academy 21

Treutlen 65, Hawkinsville 59

Trion 59, Mt. Zion 56

Trinity Christian 71, Troup County 56

Tucker 84, Lithonia 58

Turner County 59, Cook 38

Union Grove 71, Hampton 54

Utopian Academy for the Arts 78, Cross Keys 31

Ware County 62, Valdosta 47

Washington County 66, Northeast 34

Wayne County 55, Brantley County 45

West-Oak 49, Stephens County 40

Westover 79, Tift County 43

White County 73, Chestatee 67

Woodward Academy 70, Tri-Cities 63

