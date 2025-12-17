Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 16, 2025
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
ACE 60, Dublin 57
Alexander 73, East Paulding 44
Alcovy 64, Winder-Barrow 62
Allatoona 57, Woodland 38
Atkinson County 85, Telfair County 43
Baker County 59, Colquitt Christian Academy 42
Baldwin 71, Richmond Academy 45
Bible Baptist Christian 52, Foundation Christian 21
Bremen 63, Bowdon 57
Brookstone 81, LaGrange Academy 37
Brookwood 66, Peachtree Ridge 40
Brunswick 51, Camden County 34
Butler 65, Greenbrier 43
Callaway 54, Manchester 37
Calvary Day 65, Windsor Forest 58
Cartersville 69, Cass 58
Central 72, Mundy's Mill 69
Central Georgia Arts 52, Twiggs Academy 49
Chamblee 90, Lakeside 65
Charlton County 62, Appling County 47
Christian Heritage 73, Chattooga 42
Citizens Christian Academy 65, Georgia Christian 19
Clarke Central 51, Loganville 50
Clinch County 60, Berrien 31
Coastal HomeSchool 71, Cross 41
Coffee 75, Fitzgerald 63
Commerce 71, Banks County 57
Crawford County 88, Webster County 44
Cross Creek 106, Westside 27
Cumberland Academy of Georgia 50, Varsity Opponent 39
Dade County 64, Armuchee 32
Dalton 65, Southeast Whitfield County 29
Dougherty 63, Colquitt County 60
Dunwoody 59, Shiloh 47
Eagle's Landing 75, Stockbridge 64
Early County 68, Stewart County 53
East Forsyth 79, Flowery Branch 51
East Laurens 56, Bleckley County 49
Effingham County 54, South Effingham 61
Fannin County 58, Coosa 37
Fayette County 51, Upson-Lee 46
FBCA 61, Savannah Athletic Association 45
Fideles Christian 54, Covenant Christian Academy 41
Friendship Christian 88, Varsity Opponent 38
Genesis Academy 65, Academe of the Oaks 49
Glascock County 53, David Emanuel Academy 39
Greater Atlanta Christian 58, Dawson County 43
Greene County 68, Warren County 63
Griffin 67, Northside 52
Groves 54, Islands 49
Habersham Central 62, Jackson County 54
Hancock Central 56, Jasper County 50
Harlem 72, Aquinas 21
Harrison 57, South Cobb 40
Hart County 70, Powdersville 60
Hephzibah 74, West Laurens 66
Heritage 70, Ringgold 55
Heritage 56, Monroe Area 53
Hillgrove 72, Pebblebrook 57
Hiram 88, Cedartown 39
Holy Spirit Prep 54, Atlanta Jewish Academy 45
Irwin County 70, Wilcox County 57
Jackson County 54, Habersham Central 62
Jeff Davis 71, Pierce County 56
Jefferson County 64, Central 55
Johns Creek 67, Cambridge 64
Johnson 69, Southeast Bulloch 54
Jones County 54, Woodland 51
Kendrick 84, Hardaway 43
Kennesaw Mountain 66, Lithia Springs 37
KIPP Atlanta Collegiate 63, East Coweta 59
LaFayette 55, Berean Academy 49
Lakeview-Fort Oglethorpe 67, Coahulla Creek 53
Lamar County 70, Jackson 59
Liberty County 40, Jenkins 36
Locust Grove 52, ELCA 51
Long County 58, Beach 43
Lowndes 69, Cairo 54
Lumpkin County 70, Pickens 49
Mary Persons 60, Whitewater 38
McEachern 92, Paulding County 54
McDonough 74, Ola 60
McIntosh County Academy 75, Emanuel County Institute 41
Metter 64, Jenkins County 59
Milledgeville Athletic Club 68, Taliaferro County 49
Miller County 87, Quitman County 83
Milton 83, Chattahoochee 56
M.L. King 69, McNair 38
Montgomery County 79, Wilkinson County 70
Murray County 71, Union County 62
New Manchester 50, Rome 45
North Cobb Christian 71, Sonoraville 40
North Oconee 46, Eastside 37
North Springs 64, Northview 49
North Hall 81, Johnson 81
Portal 64, Claxton 32
Praise Academy 57, Konos Academy 38
Rabun County 89, Elbert County 68
Rabun Gap-Nacoochee 55, T.C. Roberson 49
Randolph-Clay 60, Pataula Charter Academy 40
Richmond Hill 51, Hilton Head Island 48
Ridgeland 53, Oakwood Christian 31
Salem 69, Banneker 28
Savannah Christian 51, Vidalia 43
Schley County 69, Marion County 67
Scintilla Charter Academy 61, Lanier County 54
Screven County 61, Bryan County 59
Seminole County 57, Mitchell County 52
South Effingham 61, Effingham County 54
South Paulding 81, Villa Rica 53
Southside Christian 88, Appling Christian Academy 78
Southwest 54, Dodge County 52
Southwest DeKalb 78, Druid Hills 37
Southwest Georgia Academy 70, Grace Christian Academy 40
Spalding 70, LaGrange 67
Statesboro 77, Glenn Hills 61
St. Pius X Catholic 86, Clarkston 65
Strom Thurmond 56, Lakeside 46
Tallulah Falls 62, Walhalla 51
Taylor County 35, Peach County 26
The King's Academy 68, Fellowship Christian 44
Towns County 54, Lake Oconee Academy 21
Treutlen 65, Hawkinsville 59
Trion 59, Mt. Zion 56
Trinity Christian 71, Troup County 56
Tucker 84, Lithonia 58
Turner County 59, Cook 38
Union Grove 71, Hampton 54
Utopian Academy for the Arts 78, Cross Keys 31
Ware County 62, Valdosta 47
Washington County 66, Northeast 34
Wayne County 55, Brantley County 45
West-Oak 49, Stephens County 40
Westover 79, Tift County 43
White County 73, Chestatee 67
Woodward Academy 70, Tri-Cities 63