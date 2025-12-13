High School

Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025

See every Georgia high school boys basketball final score from December 12, 2025

Robin Erickson

The Newton Rams defeated Alcovy on Friday night with a final score of 53-49.
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

Arlington Christian 69, Creekside Christian Academy 63

Baldwin 71, Cross Creek 64

Beach 66, Windsor Forest 53

Berkmar 62, Meadowcreek 58

Briarwood Academy 42, Thomas Jefferson Academy 39

Brunswick 55, Greenbrier 46

Bryan County 58, Savannah 55

Cairo 89, Thomas County Central 85

Callaway 61, Greenville 52

Calhoun 73, Gilmer 44

Calvary Day 73, Southeast Bulloch 30

Campbell 52, Harrison 36

Cartersville 74, Allatoona 41

Cedar Grove 87, Luella 62

Central Gwinnett 55, Buford 43

CFCA 73, Rock Springs Christian Academy 44

Chamblee 59, Drew Charter 48

Chattahoochee County 81, Crawford County 55

Chattooga 55, Coosa 45

Cherokee Bluff 56, Lovett 54

Claxton 54, McIntosh County Academy 55

Coastal HomeSchool 74, Bible Baptist Christian 43

Coffee 49, Tift County 46

Collins Hill 86, Mountain View 32

Commerce 71, Franklin County 60

Community Christian 87, Lafayette Christian 57

Creekside 56, Drew 53

Crisp County 80, Wilcox County 41

Dacula 68, Mill Creek 35

Dade County 76, Marion County 66

Darlington 84, Pepperell 33

Decatur 70, Lakeside 45

Discovery 55, Social Circle 50

Dodge County 69, Northeast 66

Dominion Christian 63, Unity Christian 60

Dooly County 72, Webster County 30

Douglas County 70, New Faith Christian Academy 51

Dunwoody 60, Arabia Mountain 42

Early County 72, Terrell County 43

East Paulding 68, New Manchester 63

Eastside 52, East Forsyth 49

Edmund Burke Academy 40, Glascock County 24

Effingham County 70, Glynn Academy 64

Elbert County 84, Providence Christian Academy 75

ELCA 80, McDonough 71

Elite Scholars Academy 61, Atlanta Classical Academy 20

Excel Christian Academy 64, Trion 61

Fannin County 62, Armuchee 34

Fideles Christian 74, Friendship Christian 70

First Presbyterian Day 84, Fullington Academy 27

Fitzgerald 77, Hawkinsville 45

Flowery Branch 54, North Oconee 65

FPCA 59, Bethesda Academy 38

Frederica Academy 55, RTCA 34

Fulton Science Academy 71, Cross Keys 32

Furtah Prep 73, Heritage Preparatory 51

Gainesville 66, Lanier 43

Georgia Christian 71, Grace Christian Academy 44

Georgia Military College 53, Covenant Academy 26

Gordon Central 72, Gordon Lee 63

Grayson 73, Heritage 51

Grovetown 62, Archer 54

Hart County 83, Crescent 57

Hephzibah 74, Richmond Academy 42

Heritage 76, Ridgeland 24

Hiram 78, Woodland 35

Horizon Christian Academy 71, St. John Bosco Academy 53

Houston County 70, Peach County 43

Howard 78, Cumberland Academy of Georgia 33

Jackson 65, Forest Park 52

Jeff Davis 73, Telfair County 37

Jefferson County 52, Bleckley County 32

Johns Creek 61, Roswell 49

Jones County 64, Ola 61

King's Ridge Christian 64, Mount Paran Christian 55

LaGrange 54, Fayette County 44

Lake Oconee Academy 66, Twiggs County 29

Lakeview-Fort Oglethorpe 71, Sonoraville 54

Lambert 87, Denmark 44

Lamar County 59, Pike County 44

Lanier Christian Academy 65, Pinecrest Academy 39

Lassiter 62, River Ridge 54

Lee-Scott Academy 77, Brookstone 39

Liberty County 53, Johnson 45

Lighthouse Christian 57, Academe of the Oaks 52

Lincoln Park 70, Tri-Cities 58

Locust Grove 63, Hampton 44

Long County 67, Veterans 44

Lowndes 77, Brooks County 26

Lumpkin County 44, Greater Atlanta Christian 37

Madison County 48, Walnut Grove 45

Marietta 64, North Paulding 30

Marion County 59, Central 50

Mays 74, M.L. King 49

McEachern 90, Hillgrove 70

McIntosh County Academy 55, Claxton 54

Metter 83, Savannah Classical Academy 23

Model 77, Haralson County 46

Monroe 60, Lee County 54

Monsignor Donovan Catholic 68, Milledgeville Athletic Club 42

Mount de Sales Academy 49, Strong Rock Christian 41

Mount Pisgah Christian 57, Landmark Christian 48

Mt. Bethel Christian Academy 94, Fellowship Christian 58

Murray County 69, Rockmart 37

Newnan 70, Banneker 38

Newton 53, Alcovy 49

Norcross 80, Parkview 57

North Atlanta 66, South Forsyth 52

North Cobb Christian 79, Ringgold 57

North Forsyth 57, Alpharetta 54

North Hall 72, White County 69

North Oconee 65, Flowery Branch 54

North Springs 62, Lithonia 61

Northgate 59, McIntosh 46

Northview 76, Druid Hills 65

Northwest Whitfield 48, Adairsville 35

Osborne 70, South Cobb 60

Pace Academy 58, Midtown 47

Peachtree Ridge 65, North Gwinnett 55

Piedmont Academy 64, Gatewood 43

Pinewood Christian 68, David Emanuel Academy 55

Pope 62, Sequoyah 49

Portal 73, Jenkins County 49

Putnam County 90, Hancock Central 65

Rabun Gap-Nacoochee 64, Durham Academy 49

Richmond Hill 63, Statesboro 54

Riverwood 66, Creekview 56

Russell County 56, St. Anne-Pacelli 53

Salem 63, Towers 51

Savannah Country Day 57, Toombs County 54

Screven County 96, Emanuel County Institute 63

Seminole County 1, Quitman County 0

Silver Bluff 65, Westminster Schools of Augusta 50

South Atlanta 53, Therrell 47

South Effingham 94, Burke County 86

South Paulding 91, Lithia Springs 61

Southwest 100, Dublin 49

Southwest Atlanta Christian 91, Cristo Rey Atlanta 25

Southwest DeKalb 58, Tucker 48

Spencer 82, Jordan 29

St. Andrew's 66, Hilton Head Prep 42

St. George's 63, John Hancock Academy 30

St. Mary's Academy 62, Holy Spirit Prep 59

St. Pius X Catholic 67, Marist 52

Starr's Mill 79, Whitewater 73

Stephenson 53, Mt. Zion 51

Stewart County 49, Pelham 46

Stockbridge 67, Woodland 70

Sugar Hill Christian Academy 92, Genesis Academy 70

Tallulah Falls 59, Lakeview Academy 41

Taylor County 61, Schley County 53

Temple 50, Bremen 48

The King's Academy 97, Cherokee Christian 35

Trinity Christian 66, Tattnall Square Academy 55

Turner County 66, Echols County 28

Twiggs Academy 63, Flint River Academy 30

Union County 72, Coahulla Creek 59

Upson-Lee 56, Trinity Christian 55

Vidalia 60, Swainsboro 53

Villa Rica 73, Kennesaw Mountain 44

Walker 109, Galloway 46

Warren County 73, Treutlen 52

Washington County 64, Central 55

Wayne County 64, Appling County 51

West Forsyth 54, Forsyth Central 47

West Laurens 60, Aquinas 49

Westfield School 57, Southland Academy 56

Westminster 73, Wesleyan 33

Wheeler 83, Walton 49

Whitefield Academy 48, Paideia 43

Winder-Barrow 69, Monroe Area 42

Woodland 70, Stockbridge 67

Woodstock 64, Sprayberry 54

Woodward Academy 75, Shiloh 25

