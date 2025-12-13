Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 12, 2025
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
Arlington Christian 69, Creekside Christian Academy 63
Baldwin 71, Cross Creek 64
Beach 66, Windsor Forest 53
Berkmar 62, Meadowcreek 58
Briarwood Academy 42, Thomas Jefferson Academy 39
Brunswick 55, Greenbrier 46
Bryan County 58, Savannah 55
Cairo 89, Thomas County Central 85
Callaway 61, Greenville 52
Calhoun 73, Gilmer 44
Calvary Day 73, Southeast Bulloch 30
Campbell 52, Harrison 36
Cartersville 74, Allatoona 41
Cedar Grove 87, Luella 62
Central Gwinnett 55, Buford 43
CFCA 73, Rock Springs Christian Academy 44
Chamblee 59, Drew Charter 48
Chattahoochee County 81, Crawford County 55
Chattooga 55, Coosa 45
Cherokee Bluff 56, Lovett 54
Claxton 54, McIntosh County Academy 55
Coastal HomeSchool 74, Bible Baptist Christian 43
Coffee 49, Tift County 46
Collins Hill 86, Mountain View 32
Commerce 71, Franklin County 60
Community Christian 87, Lafayette Christian 57
Creekside 56, Drew 53
Crisp County 80, Wilcox County 41
Dacula 68, Mill Creek 35
Dade County 76, Marion County 66
Darlington 84, Pepperell 33
Decatur 70, Lakeside 45
Discovery 55, Social Circle 50
Dodge County 69, Northeast 66
Dominion Christian 63, Unity Christian 60
Dooly County 72, Webster County 30
Douglas County 70, New Faith Christian Academy 51
Dunwoody 60, Arabia Mountain 42
Early County 72, Terrell County 43
East Paulding 68, New Manchester 63
Eastside 52, East Forsyth 49
Edmund Burke Academy 40, Glascock County 24
Effingham County 70, Glynn Academy 64
Elbert County 84, Providence Christian Academy 75
ELCA 80, McDonough 71
Elite Scholars Academy 61, Atlanta Classical Academy 20
Excel Christian Academy 64, Trion 61
Fannin County 62, Armuchee 34
Fideles Christian 74, Friendship Christian 70
First Presbyterian Day 84, Fullington Academy 27
Fitzgerald 77, Hawkinsville 45
Flowery Branch 54, North Oconee 65
FPCA 59, Bethesda Academy 38
Frederica Academy 55, RTCA 34
Fulton Science Academy 71, Cross Keys 32
Furtah Prep 73, Heritage Preparatory 51
Gainesville 66, Lanier 43
Georgia Christian 71, Grace Christian Academy 44
Georgia Military College 53, Covenant Academy 26
Gordon Central 72, Gordon Lee 63
Grayson 73, Heritage 51
Grovetown 62, Archer 54
Hart County 83, Crescent 57
Hephzibah 74, Richmond Academy 42
Heritage 76, Ridgeland 24
Hiram 78, Woodland 35
Horizon Christian Academy 71, St. John Bosco Academy 53
Houston County 70, Peach County 43
Howard 78, Cumberland Academy of Georgia 33
Jackson 65, Forest Park 52
Jeff Davis 73, Telfair County 37
Jefferson County 52, Bleckley County 32
Johns Creek 61, Roswell 49
Jones County 64, Ola 61
King's Ridge Christian 64, Mount Paran Christian 55
LaGrange 54, Fayette County 44
Lake Oconee Academy 66, Twiggs County 29
Lakeview-Fort Oglethorpe 71, Sonoraville 54
Lambert 87, Denmark 44
Lamar County 59, Pike County 44
Lanier Christian Academy 65, Pinecrest Academy 39
Lassiter 62, River Ridge 54
Lee-Scott Academy 77, Brookstone 39
Liberty County 53, Johnson 45
Lighthouse Christian 57, Academe of the Oaks 52
Lincoln Park 70, Tri-Cities 58
Locust Grove 63, Hampton 44
Long County 67, Veterans 44
Lowndes 77, Brooks County 26
Lumpkin County 44, Greater Atlanta Christian 37
Madison County 48, Walnut Grove 45
Marietta 64, North Paulding 30
Marion County 59, Central 50
Mays 74, M.L. King 49
McEachern 90, Hillgrove 70
McIntosh County Academy 55, Claxton 54
Metter 83, Savannah Classical Academy 23
Model 77, Haralson County 46
Monroe 60, Lee County 54
Monsignor Donovan Catholic 68, Milledgeville Athletic Club 42
Mount de Sales Academy 49, Strong Rock Christian 41
Mount Pisgah Christian 57, Landmark Christian 48
Mt. Bethel Christian Academy 94, Fellowship Christian 58
Murray County 69, Rockmart 37
Newnan 70, Banneker 38
Newton 53, Alcovy 49
Norcross 80, Parkview 57
North Atlanta 66, South Forsyth 52
North Cobb Christian 79, Ringgold 57
North Forsyth 57, Alpharetta 54
North Hall 72, White County 69
North Oconee 65, Flowery Branch 54
North Springs 62, Lithonia 61
Northgate 59, McIntosh 46
Northview 76, Druid Hills 65
Northwest Whitfield 48, Adairsville 35
Osborne 70, South Cobb 60
Pace Academy 58, Midtown 47
Peachtree Ridge 65, North Gwinnett 55
Piedmont Academy 64, Gatewood 43
Pinewood Christian 68, David Emanuel Academy 55
Pope 62, Sequoyah 49
Portal 73, Jenkins County 49
Putnam County 90, Hancock Central 65
Rabun Gap-Nacoochee 64, Durham Academy 49
Richmond Hill 63, Statesboro 54
Riverwood 66, Creekview 56
Russell County 56, St. Anne-Pacelli 53
Salem 63, Towers 51
Savannah Country Day 57, Toombs County 54
Screven County 96, Emanuel County Institute 63
Seminole County 1, Quitman County 0
Silver Bluff 65, Westminster Schools of Augusta 50
South Atlanta 53, Therrell 47
South Effingham 94, Burke County 86
South Paulding 91, Lithia Springs 61
Southwest 100, Dublin 49
Southwest Atlanta Christian 91, Cristo Rey Atlanta 25
Southwest DeKalb 58, Tucker 48
Spencer 82, Jordan 29
St. Andrew's 66, Hilton Head Prep 42
St. George's 63, John Hancock Academy 30
St. Mary's Academy 62, Holy Spirit Prep 59
St. Pius X Catholic 67, Marist 52
Starr's Mill 79, Whitewater 73
Stephenson 53, Mt. Zion 51
Stewart County 49, Pelham 46
Stockbridge 67, Woodland 70
Sugar Hill Christian Academy 92, Genesis Academy 70
Tallulah Falls 59, Lakeview Academy 41
Taylor County 61, Schley County 53
Temple 50, Bremen 48
The King's Academy 97, Cherokee Christian 35
Trinity Christian 66, Tattnall Square Academy 55
Turner County 66, Echols County 28
Twiggs Academy 63, Flint River Academy 30
Union County 72, Coahulla Creek 59
Upson-Lee 56, Trinity Christian 55
Vidalia 60, Swainsboro 53
Villa Rica 73, Kennesaw Mountain 44
Walker 109, Galloway 46
Warren County 73, Treutlen 52
Washington County 64, Central 55
Wayne County 64, Appling County 51
West Forsyth 54, Forsyth Central 47
West Laurens 60, Aquinas 49
Westfield School 57, Southland Academy 56
Westminster 73, Wesleyan 33
Wheeler 83, Walton 49
Whitefield Academy 48, Paideia 43
Winder-Barrow 69, Monroe Area 42
Woodland 70, Stockbridge 67
Woodstock 64, Sprayberry 54
Woodward Academy 75, Shiloh 25