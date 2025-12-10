High School

Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every Georgia high school boys basketball final score from December 9, 2025

Robin Erickson

Hillgrove defeated Paulding County on Tuesday night with a final score of 124-78.
Hillgrove defeated Paulding County on Tuesday night with a final score of 124-78. / Cecil Copeland

The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.

Alexander 82, New Manchester 47

Alpharetta 56, Denmark 45

Appling Christian Academy 66, First Academy 37

Augusta Prep 58, Alleluia Community 56

Beach 74, Southeast Bulloch 55

Beaufort Academy 56, Savannah Athletic Association 51

Berkmar 72, North Gwinnett 70

BEST 60, Mount Pisgah Christian 32

Bethlehem Christian Academy 69, Lakeview Academy 66

Bible Baptist Christian 81, Trinity Christian 49

Brentwood 70, Thomas Jefferson Academy 36

Brookstone 76, LaGrange Academy 74

Buford 70, Collins Hill 55

Bulloch Academy 49, John Milledge Academy 38

Byne Christian 84, Furlow Charter School 68

Calhoun 79, LaFayette 48

Calvary Christian 83, Hardaway 44

Camden County 70, Brunswick 42

Carrollton 69, Starr's Mill 51

Cartersville 57, Dalton 38

Cedar Grove 80, Riverdale 36

Central 72, Jordan 47

Cherokee Christian 54, Dominion Christian 61

Christian Heritage 61, Gordon Central 39

Citizens Christian Academy 67, Pinewood Christian 54

Clarkston 73, Northview 64

Claxton 68, Emanuel County Institute 43

Coastal HomeSchool 66, Bethesda Academy 39

Coahulla Creek 43, Northwest Whitfield 40

Commerce 51, West Hall 53

Creekside Christian Academy 88, Konos Academy 23

Crossroad Academy 50, Brookwood 47

Darlington 71, Temple 42

Decatur 66, Chamblee 48

Dodge County 61, Central 49

Dominion Christian 61, Cherokee Christian 54

Drew 64, M.L. King 56

Drew Charter 45, Warren County 44

Dunwoody 80, Lakeside 48

Eagle's Landing 79, Ola 54

East Forsyth 58, Madison County 42

East Jackson 87, Monsignor Donovan Catholic 48

Edmund Burke Academy 53, David Emanuel Academy 24

Elite Scholars Academy 73, Greenville 28

ELCA 78, Woodland 69

Excel Christian Academy 76, Oakwood Christian 31

Fannin County 54, Chattooga 42

Fayette County 80, Spalding 77

First Presbyterian Day 66, St. George's 59

Flowery Branch 55, Walnut Grove 52

FPCA 71, Savannah Classical Academy 29

Furtah Prep 85, Heritage Preparatory 31

Gainesville 67, Roswell 39

George Walton Academy 78, Piedmont Academy 50

Georgia Christian 74, Crisp Academy 51

Gordon Lee 74, Armuchee 37

Grayson 86, Cherokee Bluff 51

Habersham Central 65, Rabun Gap-Nacoochee 61

Harlem 78, Westside 45

Heritage 74, Holy Spirit Prep 25

Hillgrove 124, Paulding County 78

Howard 39, Cross Keys 38

Islands 57, Windsor Forest 46

Jefferson County 69, ACE 56

Johnson 47, Groves 39

Johnson County 60, Lake Oconee Academy 50

Jonesboro 90, Northside 41

Kennesaw Mountain 61, South Paulding 60

King's Ridge Christian 60, Atlanta International 35

KIPP Atlanta Collegiate 51, Therrell 50

LaGrange 65, Mary Persons 54

Lakeside 83, Burke County 80

Lambert 66, Forsyth Central 54

Lanier Christian Academy 80, Fideles Christian 50

Lassiter 65, Creekview 57

Locust Grove 74, Jones County 52

Loganville 69, Oconee County 55

Long County 78, Jenkins 37

Lovett 75, Carver 72

Luella 46, North Clayton 44

Marietta 45, North Cobb 42

Marion County 46, Pike County 45

Mays 76, Forest Park 48

McEachern 80, South Cobb 42

McIntosh 74, Banneker 58

McIntosh County Academy 65, Jenkins County 37

McDonough 49, Hampton 36

Metter 56, Bryan County 45

Midtown 79, Jackson 55

Mitchell County 54, Terrell County 48

Model 89, Heard County 68

Morgan County 68, Greene County 55

Mount de Sales Academy 65, Gatewood 25

Mount Paran Christian 70, Landmark Christian 66

Mount Vernon 89, The Weber School 44

Mt. Bethel Christian Academy 58, Paideia 43

Mundy's Mill 73, Utopian Academy for the Arts 60

Murray County 55, Sonoraville 35

Newnan 66, Northgate 51

Norcross 74, Meadowcreek 70

North Atlanta 58, North Forsyth 38

North Oconee 57, Cedar Shoals 54

North Springs 72, Druid Hills 31

Northeast 55, Dublin 47

Northside 79, Rutland 47

Osborne 66, Harrison 58

Pace Academy 80, Creekside 38

Parkview 71, Brookwood 62

Peachtree Ridge 81, Duluth 67

Pendleton 60, Stephens County 36

Perry 64, Macon County 54

Philadelphia Christian School 45, MACA 36

Pierce County 71, Charlton County 41

Promise Prepatory Academy 75, Crossroads Christian Academy 59

Providence Christian Academy 55, Loganville Christian Academy 42

Putnam County 76, Jasper County 49

Rabun County 83, Towns County 62

Redan 67, Alcovy 57

Richmond Hill 52, Glynn Academy 42

Ridgeland 63, Gilmer 61

Ringgold 64, North Murray 55

Rockdale County 63, Archer 58

Sandy Creek 58, Upson-Lee 49

Savannah Christian 73, Hardeeville 33

Schley County 59, Southwest Georgia STEM Charter 35

Scintilla Charter Academy 74, Taylor County 71

Screven County 84, Savannah 73

Seminole County 66, Calhoun County 37

Sequoyah 91, River Ridge 77

Southern Christian 53, Grace Christian 25

South Effingham 56, St. Andrew's 54

Southwest DeKalb 62, Marist 44

Southwest Georgia Academy 72, Baker County 33

Sprayberry 45, Pope 42

St. Mary's Academy 56, Atlanta Jewish Academy 48

St. Pius X Catholic 76, Lithonia 52

TCSG 40, Peachtree Academy 37

Thomas County Central 89, Worth County 59

Tift County 64, Lee County 55

T.L. Hanna 68, Hart County 60

Treutlen 82, Dooly County 42

Trinity Christian 52, Callaway 51

Tri-Cities 69, Shiloh 26

Troup County 80, Whitewater 63

Turner County 80, Echols County 21

Union Grove 68, Stockbridge 61

Unity Christian 67, Cornerstone Christian 35

Valwood 63, Southland Academy 46

Veterans 69, Westside 55

Walker 107, Fellowship Christian 58

Walton 70, Etowah 52

Ware County 79, Appling County 35

Washington County 43, Bleckley County 34

West Forsyth 61, South Forsyth 46

West Hall 53, Commerce 51

Westminster Christian Academy 73, Killian Hill Christian 38

Westminster Schools of Augusta 57, Augusta Christian 40

Westover 63, Lowndes 58

White Creek Christian Academy 81, North Georgia HomeSchool 72

Whitefield Academy 75, Wesleyan 62

Windsor Academy 56, Flint River Academy 18

Woodward Academy 75, Arabia Mountain 32

Lakeview-Fort Oglethorpe 83, Union County 49

