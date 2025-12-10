Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from the night's slate of action.
Alexander 82, New Manchester 47
Alpharetta 56, Denmark 45
Appling Christian Academy 66, First Academy 37
Augusta Prep 58, Alleluia Community 56
Beach 74, Southeast Bulloch 55
Beaufort Academy 56, Savannah Athletic Association 51
Berkmar 72, North Gwinnett 70
BEST 60, Mount Pisgah Christian 32
Bethlehem Christian Academy 69, Lakeview Academy 66
Bible Baptist Christian 81, Trinity Christian 49
Brentwood 70, Thomas Jefferson Academy 36
Brookstone 76, LaGrange Academy 74
Buford 70, Collins Hill 55
Bulloch Academy 49, John Milledge Academy 38
Byne Christian 84, Furlow Charter School 68
Calhoun 79, LaFayette 48
Calvary Christian 83, Hardaway 44
Camden County 70, Brunswick 42
Carrollton 69, Starr's Mill 51
Cartersville 57, Dalton 38
Cedar Grove 80, Riverdale 36
Central 72, Jordan 47
Cherokee Christian 54, Dominion Christian 61
Christian Heritage 61, Gordon Central 39
Citizens Christian Academy 67, Pinewood Christian 54
Clarkston 73, Northview 64
Claxton 68, Emanuel County Institute 43
Coastal HomeSchool 66, Bethesda Academy 39
Coahulla Creek 43, Northwest Whitfield 40
Commerce 51, West Hall 53
Creekside Christian Academy 88, Konos Academy 23
Crossroad Academy 50, Brookwood 47
Darlington 71, Temple 42
Decatur 66, Chamblee 48
Dodge County 61, Central 49
Dominion Christian 61, Cherokee Christian 54
Drew 64, M.L. King 56
Drew Charter 45, Warren County 44
Dunwoody 80, Lakeside 48
Eagle's Landing 79, Ola 54
East Forsyth 58, Madison County 42
East Jackson 87, Monsignor Donovan Catholic 48
Edmund Burke Academy 53, David Emanuel Academy 24
Elite Scholars Academy 73, Greenville 28
ELCA 78, Woodland 69
Excel Christian Academy 76, Oakwood Christian 31
Fannin County 54, Chattooga 42
Fayette County 80, Spalding 77
First Presbyterian Day 66, St. George's 59
Flowery Branch 55, Walnut Grove 52
FPCA 71, Savannah Classical Academy 29
Furtah Prep 85, Heritage Preparatory 31
Gainesville 67, Roswell 39
George Walton Academy 78, Piedmont Academy 50
Georgia Christian 74, Crisp Academy 51
Gordon Lee 74, Armuchee 37
Grayson 86, Cherokee Bluff 51
Habersham Central 65, Rabun Gap-Nacoochee 61
Harlem 78, Westside 45
Heritage 74, Holy Spirit Prep 25
Hillgrove 124, Paulding County 78
Howard 39, Cross Keys 38
Islands 57, Windsor Forest 46
Jefferson County 69, ACE 56
Johnson 47, Groves 39
Johnson County 60, Lake Oconee Academy 50
Jonesboro 90, Northside 41
Kennesaw Mountain 61, South Paulding 60
King's Ridge Christian 60, Atlanta International 35
KIPP Atlanta Collegiate 51, Therrell 50
LaGrange 65, Mary Persons 54
Lakeside 83, Burke County 80
Lambert 66, Forsyth Central 54
Lanier Christian Academy 80, Fideles Christian 50
Lassiter 65, Creekview 57
Locust Grove 74, Jones County 52
Loganville 69, Oconee County 55
Long County 78, Jenkins 37
Lovett 75, Carver 72
Luella 46, North Clayton 44
Marietta 45, North Cobb 42
Marion County 46, Pike County 45
Mays 76, Forest Park 48
McEachern 80, South Cobb 42
McIntosh 74, Banneker 58
McIntosh County Academy 65, Jenkins County 37
McDonough 49, Hampton 36
Metter 56, Bryan County 45
Midtown 79, Jackson 55
Mitchell County 54, Terrell County 48
Model 89, Heard County 68
Morgan County 68, Greene County 55
Mount de Sales Academy 65, Gatewood 25
Mount Paran Christian 70, Landmark Christian 66
Mount Vernon 89, The Weber School 44
Mt. Bethel Christian Academy 58, Paideia 43
Mundy's Mill 73, Utopian Academy for the Arts 60
Murray County 55, Sonoraville 35
Newnan 66, Northgate 51
Norcross 74, Meadowcreek 70
North Atlanta 58, North Forsyth 38
North Oconee 57, Cedar Shoals 54
North Springs 72, Druid Hills 31
Northeast 55, Dublin 47
Northside 79, Rutland 47
Osborne 66, Harrison 58
Pace Academy 80, Creekside 38
Parkview 71, Brookwood 62
Peachtree Ridge 81, Duluth 67
Pendleton 60, Stephens County 36
Perry 64, Macon County 54
Philadelphia Christian School 45, MACA 36
Pierce County 71, Charlton County 41
Promise Prepatory Academy 75, Crossroads Christian Academy 59
Providence Christian Academy 55, Loganville Christian Academy 42
Putnam County 76, Jasper County 49
Rabun County 83, Towns County 62
Redan 67, Alcovy 57
Richmond Hill 52, Glynn Academy 42
Ridgeland 63, Gilmer 61
Ringgold 64, North Murray 55
Rockdale County 63, Archer 58
Sandy Creek 58, Upson-Lee 49
Savannah Christian 73, Hardeeville 33
Schley County 59, Southwest Georgia STEM Charter 35
Scintilla Charter Academy 74, Taylor County 71
Screven County 84, Savannah 73
Seminole County 66, Calhoun County 37
Sequoyah 91, River Ridge 77
Southern Christian 53, Grace Christian 25
South Effingham 56, St. Andrew's 54
Southwest DeKalb 62, Marist 44
Southwest Georgia Academy 72, Baker County 33
Sprayberry 45, Pope 42
St. Mary's Academy 56, Atlanta Jewish Academy 48
St. Pius X Catholic 76, Lithonia 52
TCSG 40, Peachtree Academy 37
Thomas County Central 89, Worth County 59
Tift County 64, Lee County 55
T.L. Hanna 68, Hart County 60
Treutlen 82, Dooly County 42
Trinity Christian 52, Callaway 51
Tri-Cities 69, Shiloh 26
Troup County 80, Whitewater 63
Turner County 80, Echols County 21
Union Grove 68, Stockbridge 61
Unity Christian 67, Cornerstone Christian 35
Valwood 63, Southland Academy 46
Veterans 69, Westside 55
Walker 107, Fellowship Christian 58
Walton 70, Etowah 52
Ware County 79, Appling County 35
Washington County 43, Bleckley County 34
West Forsyth 61, South Forsyth 46
West Hall 53, Commerce 51
Westminster Christian Academy 73, Killian Hill Christian 38
Westminster Schools of Augusta 57, Augusta Christian 40
Westover 63, Lowndes 58
White Creek Christian Academy 81, North Georgia HomeSchool 72
Whitefield Academy 75, Wesleyan 62
Windsor Academy 56, Flint River Academy 18
Woodward Academy 75, Arabia Mountain 32
Lakeview-Fort Oglethorpe 83, Union County 49