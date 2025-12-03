Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.
Georgia Boys High School Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
Allatoona 61, East Paulding 43
Appling Christian Academy 49, Heritage Christian Academy 40
Appling County 57, Brantley County 56
Arlington Christian 69, Utopian Academy for the Arts 52
Atlanta Jewish Academy 69, Academe of the Oaks 27
Augusta Christian 50, Westminster Schools of Augusta 40
Augusta Prep 66, Gatewood 42
Bacon County 81, Telfair County 79
Baldwin 86, West Laurens 28
Ballard Christian 47, Holy Ground Baptist Academy 36
Bethlehem Christian Academy 67, Westminster Christian Academy 34
Bible Baptist Christian 61, Peoples Baptist Academy 10
Bible Baptist Christian 50, Trinity Christian 49
Bremen 53, Cedartown 45
Brookstone 55, Schley County 52
Brooks County 76, Worth County 71
Briarwood Academy 60, Mead Hall Episcopal School 43
Brunswick 67, Richmond Hill 65
Bulloch Academy 68, David Emanuel Academy 26
Calvary Christian 59, Mount de Sales Academy 52
Calvary Day 81, South Effingham 46
Camden County 56, Tattnall County 53
Cartersville 88, River Ridge 52
Central Gwinnett 48, Brookwood 47
Charlton County 57, Scintilla Charter Academy 37
Chattahoochee 62, Centennial 48
Cherokee 62, Sequoyah 56
CHESS Academy 63, First Academy 47
Christian Heritage 89, Greene County 46
Citizens Christian Academy 61, Frederica Academy 59
Clarke Central 46, Madison County 34
Coastal HomeSchool 64, Brunswick Christian Academy 60
Coahulla Creek 54, Sonoraville 42
Commerce 68, East Jackson 45
Coosa 77, Armuchee 50
Covenant Christian School 76, The Campus 23
Creekside 68, Jackson 58
Crisp County 75, Hawkinsville 62
Cross 67, Savannah Athletic Association 60
Dade County 65, Gordon Lee 48
Dacula 82, Jackson County 58
Decatur 69, Dunwoody 59
Deerfield-Windsor 51, Southwest Georgia Academy 39
Druid Hills 63, Clarkston 56
Early County 90, Quitman County 36
East Forsyth 89, Habersham Central 47
Elbert County 70, Social Circle 60
Elite Scholars Academy 70, Johnson 35
Excel Christian Academy 74, Chattooga 66
Fannin County 54, Gordon Central 22
FBCA 79, Crossroads Christian Academy 9
Fayette County 55, Mary Persons 52
First Presbyterian Day 68, Strong Rock Christian 40
Forsyth Central 72, Chestatee 36
Franklin County 61, Washington-Wilkes 50
Furtah Prep 93, Holy Spirit Prep 49
George Walton Academy 55, Tattnall Square Academy 52
Georgia Military College 41, Lake Oconee Academy 38
Glynn Academy 64, Effingham County 54
Greenville 50, Pike County 43
Griffin 77, East Coweta 57
HALO 60, Peachtree Academy 36
Hampton 71, ELCA 62
Harlem 80, Academy of Richmond County 42
Hephzibah 65, Howard 46
Heritage 69, Douglas County 63
Heritage 61, Heritage Preparatory 17
Horizon Christian Academy 62, White County 55
Horse Creek Academy 83, Lakeside 77
Howard 64, AASD 8
Islands 51, The Habersham School 41
Jackson 55, Crawford County 49
Jefferson 53, Banks County 43
John Hancock Academy 49, Glascock County 41
Kendrick 51, Rutland 45
KIPP Atlanta Collegiate 73, Holy Innocents Episcopal 70
Konos Academy 67, Community Christian 66
LaGrange 77, Harris County 41
LaGrange Academy 84, Southern Christian 40
Lakeview-Fort Oglethorpe 80, Rockmart 50
Lamar County 59, Twiggs County 29
Landmark Christian 65, Galloway 48
Lanier Christian Academy 83, St. John Bosco Academy 52
Lassiter 71, South Forsyth 45
Lee County 66, Dougherty 42
Lithonia 78, Northview 44
Locust Grove 70, Eagle's Landing 66
Loganville 62, Monroe Area 46
Loganville Christian Academy 56, Monsignor Donovan Catholic 35
Long County 74, Wayne County 54
Lovett 73, Hapeville Charter 32
Macon County 60, Wilcox County 30
Manchester 66, Atlanta Classical Academy 52
Marist 74, North Springs 63
Mays 83, Drew 71
McDonough 56, Jones County 55
McIntosh County Academy 71, Bryan County 68
Metter 76, Treutlen 68
Midtown 68, M.L. King 45
Mill Creek 59, North Gwinnett 47
Milton 68, Seckinger 50
Mitchell County 62, Pataula Charter Academy 36
Monroe 55, Sumter County 40
Morgan County 78, Hart County 73
Morrow 55, Columbia 53
Mount Vernon 74, BEST 57
New Faith Christian Academy 74, Wilson Academy 48
North Augusta 70, Cross Creek 62
North Cobb Christian 94, North Murray 43
North Hall 75, East Hall 60
North Paulding 69, Adairsville 46
Oak Mountain Academy 58, St. Mary's Academy 45
Oaks 48, Grace Christian 38
Pace Academy 63, Forest Park 46
Peach County 54, Northside 40
Philadelphia Christian School 53, Eastgate Life Academy 47
Pinecrest Academy 61, Fulton Science Academy 57
Pope 54, North Cobb 52
Prince Avenue Christian 63, Oglethorpe County 46
Promise Prepatory Academy 63, Genesis Academy 47
Rabun County 66, Towns County 31
Rabun Gap-Nacoochee 74, Athens Christian 55
Randolph-Clay 92, Miller County 56
Ringgold 75, Murray County 68
Rock Springs Christian Academy 56, Flint River Academy 5
Roswell 70, Lanier 66
Sandy Creek 89, Spalding 61
Savannah 80, Savannah Classical Academy 31
Savannah Christian 54, Hardeeville 30
Savannah Country Day 72, Hilton Head Christian Academy 34
Screven County 64, Portal 59
Shaw 70, Northside 64
Sherwood Christian Academy 65, Grace Christian Academy 35
Shiloh 57, Lakeside 35
Skipstone Academy 53, Central Georgia Arts 43
Southland Academy 51, Terrell Academy 38
Southwest Atlanta Christian 66, Heard County 49
Southwest Georgia STEM Charter 46, Fullington Academy 47
St. Andrew's 56, Hilton Head Island 53
St. George's 66, Twiggs Academy 39
St. Pius X Catholic 72, Tucker 61
Stockbridge 63, Ola 50
Sugar Hill Christian Academy 83, Covenant Christian Academy 75
Terrell County 69, Stewart County 59
The King's Academy 64, Fideles Christian 40
Toombs County 40, Jeff Davis 38
Tri-Cities 82, Arabia Mountain 51
Trinity Christian 51, Stratford Academy 35
Trion 64, Mt. Zion 29
Union County 77, Gilmer 69
Union Grove 74, Woodland 48
Valdosta 60, Ware County 51
Valwood 64, Georgia Christian 54
Veterans 64, Perry 45
Victory Baptist 69, Killian Hill Christian 47
W D Mohammed 62, Atlanta International 41
Walton 50, Harrison 35
Warner Robins 52, Houston County 36
Warren County 62, Glenn Hills 52
Westminster 67, Greater Atlanta Christian 49
Westfield School 53, Piedmont Academy 34
Westover 64, Colquitt County 38
Wheeler 73, Marietta 53
Wheeler County 67, Dublin 59
White Creek Christian Academy 83, Varsity Opponent 41
Whitewater 73, Trinity Christian 72
Woodville-Tompkins 72, RSAOE 29
Woodward Academy 69, Chamblee 56
More from High School On SI