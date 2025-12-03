High School

Georgia High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Georgia high school boys basketball final score from December 2, 2025

Robin Erickson

Walton defeated Harrison on Tuesday night with a final score of 50-35.
The 2025 Georgia high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of final scores from last night's slate of action.

Allatoona 61, East Paulding 43

Appling Christian Academy 49, Heritage Christian Academy 40

Appling County 57, Brantley County 56

Arlington Christian 69, Utopian Academy for the Arts 52

Atlanta Jewish Academy 69, Academe of the Oaks 27

Augusta Christian 50, Westminster Schools of Augusta 40

Augusta Prep 66, Gatewood 42

Bacon County 81, Telfair County 79

Baldwin 86, West Laurens 28

Ballard Christian 47, Holy Ground Baptist Academy 36

Bethlehem Christian Academy 67, Westminster Christian Academy 34

Bible Baptist Christian 61, Peoples Baptist Academy 10

Bible Baptist Christian 50, Trinity Christian 49

Bremen 53, Cedartown 45

Brookstone 55, Schley County 52

Brooks County 76, Worth County 71

Briarwood Academy 60, Mead Hall Episcopal School 43

Brunswick 67, Richmond Hill 65

Bulloch Academy 68, David Emanuel Academy 26

Calvary Christian 59, Mount de Sales Academy 52

Calvary Day 81, South Effingham 46

Camden County 56, Tattnall County 53

Cartersville 88, River Ridge 52

Central Gwinnett 48, Brookwood 47

Charlton County 57, Scintilla Charter Academy 37

Chattahoochee 62, Centennial 48

Cherokee 62, Sequoyah 56

CHESS Academy 63, First Academy 47

Christian Heritage 89, Greene County 46

Citizens Christian Academy 61, Frederica Academy 59

Clarke Central 46, Madison County 34

Coastal HomeSchool 64, Brunswick Christian Academy 60

Coahulla Creek 54, Sonoraville 42

Commerce 68, East Jackson 45

Coosa 77, Armuchee 50

Covenant Christian School 76, The Campus 23

Creekside 68, Jackson 58

Crisp County 75, Hawkinsville 62

Cross 67, Savannah Athletic Association 60

Dade County 65, Gordon Lee 48

Dacula 82, Jackson County 58

Decatur 69, Dunwoody 59

Deerfield-Windsor 51, Southwest Georgia Academy 39

Druid Hills 63, Clarkston 56

Early County 90, Quitman County 36

East Forsyth 89, Habersham Central 47

Elbert County 70, Social Circle 60

Elite Scholars Academy 70, Johnson 35

Excel Christian Academy 74, Chattooga 66

Fannin County 54, Gordon Central 22

FBCA 79, Crossroads Christian Academy 9

Fayette County 55, Mary Persons 52

First Presbyterian Day 68, Strong Rock Christian 40

Forsyth Central 72, Chestatee 36

Franklin County 61, Washington-Wilkes 50

Furtah Prep 93, Holy Spirit Prep 49

George Walton Academy 55, Tattnall Square Academy 52

Georgia Military College 41, Lake Oconee Academy 38

Glynn Academy 64, Effingham County 54

Greenville 50, Pike County 43

Griffin 77, East Coweta 57

HALO 60, Peachtree Academy 36

Hampton 71, ELCA 62

Harlem 80, Academy of Richmond County 42

Hephzibah 65, Howard 46

Heritage 69, Douglas County 63

Heritage 61, Heritage Preparatory 17

Horizon Christian Academy 62, White County 55

Horse Creek Academy 83, Lakeside 77

Howard 64, AASD 8

Islands 51, The Habersham School 41

Jackson 55, Crawford County 49

Jefferson 53, Banks County 43

John Hancock Academy 49, Glascock County 41

Kendrick 51, Rutland 45

KIPP Atlanta Collegiate 73, Holy Innocents Episcopal 70

Konos Academy 67, Community Christian 66

LaGrange 77, Harris County 41

LaGrange Academy 84, Southern Christian 40

Lakeview-Fort Oglethorpe 80, Rockmart 50

Lamar County 59, Twiggs County 29

Landmark Christian 65, Galloway 48

Lanier Christian Academy 83, St. John Bosco Academy 52

Lassiter 71, South Forsyth 45

Lee County 66, Dougherty 42

Lithonia 78, Northview 44

Locust Grove 70, Eagle's Landing 66

Loganville 62, Monroe Area 46

Loganville Christian Academy 56, Monsignor Donovan Catholic 35

Long County 74, Wayne County 54

Lovett 73, Hapeville Charter 32

Macon County 60, Wilcox County 30

Manchester 66, Atlanta Classical Academy 52

Marist 74, North Springs 63

Mays 83, Drew 71

McDonough 56, Jones County 55

McIntosh County Academy 71, Bryan County 68

Metter 76, Treutlen 68

Midtown 68, M.L. King 45

Mill Creek 59, North Gwinnett 47

Milton 68, Seckinger 50

Mitchell County 62, Pataula Charter Academy 36

Monroe 55, Sumter County 40

Morgan County 78, Hart County 73

Morrow 55, Columbia 53

Mount Vernon 74, BEST 57

New Faith Christian Academy 74, Wilson Academy 48

North Augusta 70, Cross Creek 62

North Cobb Christian 94, North Murray 43

North Hall 75, East Hall 60

North Paulding 69, Adairsville 46

Oak Mountain Academy 58, St. Mary's Academy 45

Oaks 48, Grace Christian 38

Pace Academy 63, Forest Park 46

Peach County 54, Northside 40

Philadelphia Christian School 53, Eastgate Life Academy 47

Pinecrest Academy 61, Fulton Science Academy 57

Pope 54, North Cobb 52

Prince Avenue Christian 63, Oglethorpe County 46

Promise Prepatory Academy 63, Genesis Academy 47

Rabun County 66, Towns County 31

Rabun Gap-Nacoochee 74, Athens Christian 55

Randolph-Clay 92, Miller County 56

Ringgold 75, Murray County 68

Rock Springs Christian Academy 56, Flint River Academy 5

Roswell 70, Lanier 66

Sandy Creek 89, Spalding 61

Savannah 80, Savannah Classical Academy 31

Savannah Christian 54, Hardeeville 30

Savannah Country Day 72, Hilton Head Christian Academy 34

Screven County 64, Portal 59

Shaw 70, Northside 64

Sherwood Christian Academy 65, Grace Christian Academy 35

Shiloh 57, Lakeside 35

Skipstone Academy 53, Central Georgia Arts 43

Southland Academy 51, Terrell Academy 38

Southwest Atlanta Christian 66, Heard County 49

Southwest Georgia STEM Charter 46, Fullington Academy 47

St. Andrew's 56, Hilton Head Island 53

St. George's 66, Twiggs Academy 39

St. Pius X Catholic 72, Tucker 61

Stockbridge 63, Ola 50

Sugar Hill Christian Academy 83, Covenant Christian Academy 75

Terrell County 69, Stewart County 59

The King's Academy 64, Fideles Christian 40

Toombs County 40, Jeff Davis 38

Tri-Cities 82, Arabia Mountain 51

Trinity Christian 51, Stratford Academy 35

Trion 64, Mt. Zion 29

Union County 77, Gilmer 69

Union Grove 74, Woodland 48

Valdosta 60, Ware County 51

Valwood 64, Georgia Christian 54

Veterans 64, Perry 45

Victory Baptist 69, Killian Hill Christian 47

W D Mohammed 62, Atlanta International 41

Walton 50, Harrison 35

Warner Robins 52, Houston County 36

Warren County 62, Glenn Hills 52

Westminster 67, Greater Atlanta Christian 49

Westfield School 53, Piedmont Academy 34

Westover 64, Colquitt County 38

Wheeler 73, Marietta 53

Wheeler County 67, Dublin 59

White Creek Christian Academy 83, Varsity Opponent 41

Whitewater 73, Trinity Christian 72

Woodville-Tompkins 72, RSAOE 29

Woodward Academy 69, Chamblee 56

ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

