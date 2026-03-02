Idaho High School Boys Basketball Playoff Championship, Matchups, Schedule (IDHSAA) - March 1, 2026
The 2026 Idaho high school boys basketball playoffs begin this week on Thursday, March 5.
High School On SI has brackets and matchups for every bracket from around the state. These brackets will be updated throughout the playoffs.
Class 1A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 1A Boys Basketball State Championships
#8 Dietrich at #1 Rockland - March 5, 12:00 PM MT
#5 Carey at #4 Timberline - March 5, 2:00 PM MT
#7 Coeur du Christ Academy at #2 Watersprings - March 5, 7:00 PM MT
#6 Greenleaf Friends Academy at #3 Garden Valley - March 5, 5:00 PM MT
Class 2A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 2A Boys Basketball State Championships
#8 Grace at #1 Kendrick - March 5, 12:00 PM MT
#5 Valley at #4 North Star - March 5, 2:00 PM MT
#7 Rimrock at #2 Lakeside - March 5, 7:00 PM MT
#6 Murtaugh at #3 Prairie - March 5, 5:00 PM MT
Class 3A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 3A Boys Basketball State Championships
#8 Parma at #1 St. Maries - March 5, 12:00 PM MT
#5 Firth at #4 Ririe - March 5, 2:00 PM MT
#7 Soda Springs at #2 Wendell - March 5, 7:00 PM MT
#6 New Plymouth at #3 Orofino - March 5, 5:00 PM MT
Class 4A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 4A Boys Basketball State Championships
#8 Filer at #1 Teton - March 5, 12:00 PM MT
#5 Bonners Ferry at #4 Gooding - March 5, 2:00 PM MT
#7 Homedale at #2 Cole Valley Christian - March 5, 7:00 PM MT
#6 Marsh Valley at #3 Snake River - March 5, 5:00 PM MT
Class 5A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 5A Boys Basketball State Championships
#8 Burley at #1 Lewiston - March 5, 12:00 PM MT
#5 Vallivue at #4 Columbia - March 5, 2:00 PM MT
#7 Bonneville at #2 Preston - March 5, 7:00 PM MT
#6 Twin Falls at #3 Bishop Kelly - March 5, 5:00 PM MT
Class 6A State Boys Basketball Playoff Brackets
2026 Idaho (IDHSAA) 6A Boys Basketball State Championships
#8 Rigby at #1 Owyhee - March 5, 12:00 PM MT
#5 Highland at #4 Kuna - March 5, 2:00 PM MT
#7 Capital at #2 Centennial - March 5, 7:00 PM MT
#6 Timberline at #3 Lake City - March 5, 5:00 PM MT
