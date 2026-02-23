Georgia High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedule (GHSA) - February 25, 2026
The 2026 Georgia high school basketball state championships begin on Wednesday, February 25, with 128 games in the first round of action.
High School On SI has brackets for every classification in the Georgia high school basketball state brackets. The championship games begin on March 11.
Class AAAAAA Bracket
Tift County vs. Central Gwinnett - 02/25, 7:00 PM ET
Norcross vs. Grayson - 02/25, 6:00 PM ET
Walton vs. Hillgrove - 02/25, 7:30 PM ET
Forsyth Central vs. Westlake - 02/25, 7:00 PM ET
Mill Creek vs. Valdosta - 02/25, 7:00 PM ET
Rockdale County vs. Meadowcreek - 02/25, 6:00 PM ET
Pebblebrook vs. Cherokee - 02/25, 7:00 PM ET
Douglas County vs. Lambert - 02/25, 7:00 PM ET
Chapel Hill vs. North Atlanta - 02/25, 7:00 PM ET
Marietta vs. McEachern - 02/25, 7:30 PM ET
Newton vs. Peachtree Ridge - 02/25, 6:00 PM ET
Dacula vs. Lowndes - 02/25, 6:30 PM ET
South Forsyth vs. East Coweta - 02/25, 7:00 PM ET
Osborne vs. Wheeler - 02/25, 6:00 PM ET
North Gwinnett vs. South Gwinnett - 02/25, 7:30 PM ET
Richmond Hill vs. Buford - 02/25, 7:00 PM ET
Class AAAAA Bracket
Brunswick vs. Habersham Central - 02/25, 6:00 PM ET
Lanier vs. Woodward Academy - 02/25, 7:00 PM ET
Kennesaw Mountain vs. Newnan - 02/25, 7:30 PM ET
Pope vs. Houston County - 02/25, 7:00 PM ET
Jackson County vs. Evans - 02/25, 7:00 PM ET
Chamblee vs. Gainesville - 02/25, 7:00 PM ET
Dutchtown vs. South Paulding - 02/25, 7:00 PM ET
Veterans vs. Lassiter - 02/25, 7:00 PM ET
Lee County vs. Woodstock - 02/25, 6:00 PM ET
East Paulding vs. Langston Hughes - 02/25, 6:00 PM ET
Tri-Cities vs. Johns Creek - 02/25, 7:00 PM ET
Loganville vs. Bradwell Institute - 02/25, 7:00 PM ET
Sprayberry vs. Coffee - 02/25, 6:30 PM ET
Morrow vs. Alexander - 02/25, 7:00 PM ET
Milton vs. Decatur - 02/25, 7:00 PM ET
Statesboro vs. Winder-Barrow - 02/25, 7:00 PM ET
Class AAAA Bracket
Warner Robins vs. Eastside - 02/25, 6:00 PM ET
Dalton vs. Pace Academy - 02/25, 6:00 PM ET
Southwest DeKalb vs. Griffin - 02/25, 6:30 PM ET
Kell vs. Eagle's Landing - 02/25, 7:00 PM ET
East Forsyth vs. Wayne County - 02/25, 6:00 PM ET
Jackson vs. Allatoona - 02/25, 7:30 PM ET
Starr's Mill vs. Tucker - 02/25, 6:00 PM ET
Eagle's Landing vs. Cambridge - 02/25, 7:00 PM ET
Locust Grove vs. Westminster - 02/25, 7:00 PM ET
Marist vs. Jonesboro - 02/25, 6:00 PM ET
Midtown vs. Hiram - 02/25, 7:00 PM ET
Walnut Grove vs. Ware County - 02/25, 6:00 PM ET
Centennial vs. Union Grove - 02/25, 7:00 PM ET
Mundy's Mill vs. St. Pius X Catholic - 02/25, 7:30 PM ET
Cartersville vs. Mays - 02/25, 5:30 PM ET
Benedictine vs. North Oconee - 02/25, 7:30 PM ET
Class AAA Bracket
Monroe Area vs. Sandy Creek - 02/25, 7:30 PM ET
Harlem vs. Spalding - 02/25, 6:30 PM ET
Cherokee Bluff vs. Troup County - 02/25, 7:00 PM ET
LaFayette vs. Long County - 02/25, 7:00 PM ET
Upson-Lee vs. Cedar Grove - 02/25, 7:30 PM ET
Northwest Whitfield vs. Douglass - 02/25, 7:00 PM ET
Liberty County vs. Dougherty - 02/25, 6:00 PM ET
Bainbridge vs. Monroe - 02/25, 6:00 PM ET
Luella vs. Calhoun - 02/25, 6:00 PM ET
Beach vs. Dawson County - 02/25, 7:00 PM ET
Westside vs. Jefferson - 02/25, 5:30 PM ET
North Clayton vs. East Hall - 02/25, 7:00 PM ET
Hephzibah vs. Baldwin - 02/25, 7:00 PM ET
Pickens vs. Heritage - 02/25, 7:00 PM ET
Lumpkin County vs. Westover - 02/25, 5:30 PM ET
Whitewater vs. Cross Creek - 02/25, 6:00 PM ET
Class AA Bracket
Jackson vs. Carver (Columbus) - 02/25, 7:30 PM ET
Redan vs. Therrell - 02/25, 6:30 PM ET
Hart County vs. Spencer - 02/25, 6:00 PM ET
Carver (Atlanta) vs. Murray County - 02/25, 7:00 PM ET
Coahulla Creek vs. Morgan County - 02/25, 6:00 PM ET
North Murray vs. Tattnall County - 02/25, 7:30 PM ET
Thomson vs. Rutland - 02/25, 7:00 PM ET
Appling County vs. Crisp County - 02/25, 7:00 PM ET
Glenn Hills vs. South Atlanta - 02/25, 6:30 PM ET
Sumter County vs. Lakeview-Fort Oglethorpe - 02/25, 6:00 PM ET
Kendrick vs. Franklin County - 02/25, 6:00 PM ET
Callaway vs. KIPP Atlanta Collegiate - 02/25, 7:00 PM ET
Union County vs. Columbia - 02/25, 6:00 PM ET
Shaw vs. Burke County - 02/25, 7:00 PM ET
Salem vs. Ringgold - 02/25, 7:00 PM ET
Pierce County vs. Butler - 02/25, 7:00 PM ET
Class A Division II Bracket
Early County vs. Towns County - 02/25, 5:30 PM ET
Trion vs. Wheeler County - 02/25, 7:00 PM ET
Johnson County vs. Screven County - 02/25, 7:00 PM ET
Marion County vs. Clinch County - 02/25, 6:00 PM ET
Warren County vs. Seminole County - 02/25, 6:00 PM ET
Treutlen vs. Bowdon - 02/25, 7:30 PM ET
Metter vs. Wilkinson County - 02/25, 6:00 PM ET
Atkinson County vs. Chattahoochee County - 02/25, 6:00 PM ET
Brooks County vs. Taylor County - 02/25, 6:00 PM ET
Twiggs County vs. Portal - 02/25, 6:00 PM ET
Hawkinsville vs. Elite Scholars Academy - 02/25, 6:00 PM ET
Greene County vs. Mitchell County - 02/25, 6:00 PM ET
Macon County vs. Turner County - 02/25, 6:00 PM ET
Savannah vs. Hancock Central - 02/25, 7:00 PM ET
Manchester vs. Wilcox County - 02/25, 6:00 PM ET
Randolph-Clay vs. Washington-Wilkes - 02/25, 7:00 PM ET
Class A Division I Bracket
Banks County vs. Vidalia - 02/25, 7:00 PM ET
Jeff Davis vs. Toombs County - 02/25, 7:00 PM ET
Social Circle vs. Commerce - 02/25, 6:00 PM ET
Northeast vs. Swainsboro - 02/25, 7:00 PM ET
Brantley County vs. Model - 02/25, 7:00 PM ET
Elbert County vs. Washington County - 02/25, 6:00 PM ET
Bremen vs. East Laurens - 02/25, 6:00 PM ET
Woodville-Tompkins vs. Southwest - 02/25, 7:00 PM ET
Academy for Classical Education vs. Fitzgerald - 02/25, 7:00 PM ET
Dade County vs. Dodge County - 02/25, 6:00 PM ET
Jasper County Monticello vs. Dublin - 02/25, 6:00 PM ET
Business Engineering Science Tech vs. Putnam County - 02/25, 7:00 PM ET
Temple vs. Fannin County - 02/25, 7:30 PM ET
Haralson County vs. Thomasville - 02/25, 5:00 PM ET
Jefferson County vs. Heard County - 02/25, 6:00 PM ET
Chattooga vs. Rabun County - 02/25, 7:30 PM ET
Class Private
Aquinas vs. Darlington - 02/25, 6:30 PM ET
Prince Avenue Christian vs. St. Francis - 02/25, 7:00 PM ET
W D Mohammed vs. Greater Atlanta Christian - 02/25, 6:30 PM ET
Wesleyan vs. Calvary Day - 02/25, 7:00 PM ET
Atlanta International vs. Greenforest - 02/25, 7:00 PM ET
Mount Paran Christian vs. Mt. Bethel Christian Academy - 02/25, 7:00 PM ET
Whitefield Academy vs. Savannah Christian - 02/25, 7:00 PM ET
Landmark Christian vs. Mount Vernon Presbyterian - 02/25, 7:00 PM ET
Trinity Christian vs. North Cobb Christian - 02/25, 6:00 PM ET
Lovett vs. Savannah Country Day - 02/25, 6:00 PM ET
Athens Academy vs. Walker - 02/25, 7:00 PM ET
Mount Pisgah Christian vs. Hebron Christian Academy - 02/25, 7:00 PM ET
Fellowship Christian vs. Christian Heritage - 02/25, 7:00 PM ET
Providence Christian vs. Paideia - 02/25, 7:00 PM ET
King's Ridge Christian vs. Southwest Atlanta Christian - 02/25, 7:00 PM ET
The Weber School vs. Holy Innocents Episcopal - 02/25, 6:30 PM ET
