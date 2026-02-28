High School

Georgia High School Boys Basketball State Championship Brackets, Schedule (GHSA) - February 28, 2026

Get every bracket and second round matchup in the 2026 Georgia high school basketball state championships

The Lambert Longhorns face off against Pebblebook in the second round of Class AAAAAA action.
The 2026 Georgia high school boys basketball state championships continue on Saturday, February 28, with 64 games in the second round of action.

High School On SI has brackets for every classification in the Georgia high school basketball state brackets. The championship games begin on March 11.

Class AAAAAA Bracket

Grayson vs. Central Gwinnett - 02/28, 7:00 PM ET

Westlake vs. Hillgrove - 02/28, 7:00 PM ET

Meadowcreek vs. Valdosta - 02/28, 4:00 PM ET

Pebblebrook vs. Lambert - 02/28, 7:00 PM ET

Chapel Hill vs. McEachern - 02/28, 7:30 PM ET

Lowndes vs. Peachtree Ridge - 02/28, 3:30 PM ET

South Forsyth vs. Wheeler - 02/28, 3:00 PM ET

North Gwinnett vs. Buford - 02/28, 5:00 PM ET

Class AAAAA Bracket

Woodward Academy vs. Habersham Central - 02/28, 1:00 PM ET

Houston County vs. Kennesaw Mountain - 02/28, 3:30 PM ET

Gainesville vs. Evans - 02/28, 4:00 PM ET

Lassiter vs. Dutchtown - 02/28, 1:00 PM ET

Langston Hughes vs. Woodstock - 02/28, 10:30 AM ET

Bradwell Institute vs. Tri-Cities - 02/28, 4:00 PM ET

Alexander vs. Sprayberry - 02/28, 3:00 PM ET

Winder-Barrow vs. Decatur - 02/28, 4:00 PM ET

Class AAAA Bracket

Pace Academy vs. Eastside - 02/28, 1:00 PM ET

Eagle's Landing Christian Academy vs. Southwest DeKalb - 02/28, 4:00 PM ET

Allatoona vs. East Forsyth - 02/28, 3:00 PM ET

Cambridge vs. Tucker - 02/28, 3:00 PM ET

Jonesboro vs. Westminster - 02/28, 3:00 PM ET

Ware County vs. Hiram - 02/28, 4:00 PM ET

St. Pius X Catholic vs. Union Grove - 02/28, 1:30 PM ET

North Oconee vs. Mays - 02/28, 4:30 PM ET

Class AAA Bracket

Harlem vs. Sandy Creek - 02/28, 2:00 PM ET

Long County vs. Troup County - 02/28, 4:00 PM ET

Douglass vs. Cedar Grove - 02/28, 2:00 PM ET

Monroe vs. Dougherty - 02/28, 3:00 PM ET

Dawson County vs. Calhoun - 02/28, 3:00 PM ET

East Hall vs. Jefferson - 02/28, 4:00 PM ET

Heritage vs. Baldwin - 02/28, 4:00 PM ET

Cross Creek vs. Westover - 02/28, 3:00 PM ET

Class AA Bracket

Therrell vs. Carver - 02/28, 4:00 PM ET

Carver vs. Hart County - 02/28, 3:00 PM ET

Tattnall County vs. Morgan County - 02/28, 2:00 PM ET

Crisp County vs. Thomson - 02/28, 3:00 PM ET

Lakeview-Fort Oglethorpe vs. South Atlanta - 02/28, 1:00 PM ET

KIPP Atlanta Collegiate vs. Franklin County - 02/28, 4:00 PM ET

Burke County vs. Columbia - 02/28, 12:00 PM ET

Butler vs. Salem - 02/28, 11:00 AM ET

Class A Division II Bracket

Wheeler County vs. Early County - 02/28, 4:00 PM ET

Clinch County vs. Screven County - 02/28, 3:00 PM ET

Bowdon vs. Warren County - 02/28, 4:00 PM ET

Metter — TBD

Portal vs. Taylor County - 02/28, 1:00 PM ET

Mitchell County vs. Elite Scholars Academy - 02/28, 3:00 PM ET

Savannah vs. Turner County - 02/28, 4:00 PM ET

Wilcox County — TBD

Class A Division I Bracket

Jeff Davis vs. Vidalia - 02/28, 4:30 PM ET

Swainsboro vs. Commerce - 02/28, 3:00 PM ET

Elbert County vs. Model - 02/28, 4:00 PM ET

Southwest vs. East Laurens - 02/28, 4:00 PM ET

Dodge County vs. Fitzgerald - 02/28, 4:00 PM ET

Putnam County vs. Dublin - 02/28, 2:00 PM ET

Temple vs. Thomasville - 02/28, 1:00 PM ET

Rabun County vs. Heard County - 02/28, 3:00 PM ET

Class Private

St. Francis vs. Darlington - 02/28, 2:00 PM ET

Calvary Day vs. Greater Atlanta Christian - 02/28, 2:00 PM ET

Mt. Bethel Christian Academy vs. Greenforest - 02/28, 4:00 PM ET

Mount Vernon Presbyterian vs. Savannah Christian - 02/28, 1:30 PM ET

Lovett vs. North Cobb Christian - 02/28, 4:00 PM ET

Hebron Christian Academy vs. Walker - 02/28, 2:30 PM ET

Paideia vs. Christian Heritage - 02/28, 4:00 PM ET

Holy Innocents Episcopal vs. Southwest Atlanta Christian - 02/28, 11:00 AM ET

All Georgia high school basketball brackets

ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

