High School

2026 Kentucky High School Boys Basketball District Tournaments: Brackets, Schedules - Feb. 23

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Kentucky high school boys basketball district tournaments

Gray Reid

Grayson County Cougars vs Butler County from Jan 9, 2026
Grayson County Cougars vs Butler County from Jan 9, 2026 / Justin Miller

The 2026 Kentucky high school boys basketball playoffs begin on February 23rd with the KHSAA Regional Quarterfinals.

High School On SI has brackets for every district in the Kentucky high school basketball playoffs.

The 2026 KHSAA state championship games will begin on March 18th at Rupp Arena.

2026 Kentucky High School Boys Basketball District Tournament Brackets, Schedule, Scores (KHSAA) - February 23, 2026

First Region

2026 Kentucky (KHSAA) 1st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 2nd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 3rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 4th District Boys Basketball Tournament

Second Region

2026 Kentucky (KHSAA) 5th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 6th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 7th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 8th District Boys Basketball Tournament

Third Region

2026 Kentucky (KHSAA) 9th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 10th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 11th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 12th District Boys Basketball Tournament

Fourth Region

2026 Kentucky (KHSAA) 13th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 14th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 15th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 16th District Boys Basketball Tournament

Fifth Region

2026 Kentucky (KHSAA) 17th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 18th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 19th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 20th District Boys Basketball Tournament

Sixth Region

2026 Kentucky (KHSAA) 21st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 22nd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 23rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 24th District Boys Basketball Tournament

Seventh Region

2026 Kentucky (KHSAA) 25th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 26th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 27th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 28th District Boys Basketball Tournament

Eighth Region

2026 Kentucky (KHSAA) 29th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 30th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 31st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 32nd District Boys Basketball Tournament

Ninth Region

2026 Kentucky (KHSAA) 33rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 34th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 35th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 36th District Boys Basketball Tournament

10th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 37th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 38th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 39th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 40th District Boys Basketball Tournament

11th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 41st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 42nd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 43rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 44th District Boys Basketball Tournament

12th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 45th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 46th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 47th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 48th District Boys Basketball Tournament

13th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 49th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 50th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 51st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 52nd District Boys Basketball Tournament

14th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 53rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 54th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 55th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 56th District Boys Basketball Tournament

15th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 57th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 58th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 59th District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 60th District Boys Basketball Tournament

16th Region

2026 Kentucky (KHSAA) 61st District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 62nd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 63rd District Boys Basketball Tournament

2026 Kentucky (KHSAA) 64th District Boys Basketball Tournament

More Basketball Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Kentucky