Indiana High School Girls Basketball Playoff Brackets, Matchups, Schedule (IHSAA) - February 17, 2026

 Get every bracket and matchup in the 2026 Indiana high school girls basketball playoffs

Gray Reid

Frankfort Hot Dogs Ava Jarman (24) dribbles to the basket against Lebanon Tigers Heaven Tunstill (11) on Wednesday, Feb. 4, 2026, during a sectional quarterfinals matchup at Lebanon High School in Lebanon, Ind.
Frankfort Hot Dogs Ava Jarman (24) dribbles to the basket against Lebanon Tigers Heaven Tunstill (11) on Wednesday, Feb. 4, 2026, during a sectional quarterfinals matchup at Lebanon High School in Lebanon, Ind. / Grace Smith/IndyStar / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2026 Indiana high school girls basketball playoffs continue this week on Saturday, February 21.

High School On SI has brackets and matchups for every regional from around the state. These brackets will be updated throughout the playoffs.

1A State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Indiana (IHSAA) Girls 1A State Championship

Evansville Christian School vs Borden - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Greenwood Christian Academy vs Tindley - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

North Miami vs Elkhart Christian Academy - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Fremont vs Monroe Central - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

2A State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Indiana (IHSAA) Girls 2A State Championship

Heritage Christian vs Parke Heritage - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Eastern vs North Knox - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

Lapel vs Bremen - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Whitko vs Oak Hill - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

3A State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Indiana (IHSAA) Girls 3A State Championship

Washington vs Jennings County - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Northview vs Roncalli - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

Bellmont vs Culver Academies - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Connersville vs Fairfield - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

4A State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Indiana (IHSAA) Girls 4A State Championship

Lawrence Central vs Floyd Central - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Center Grove vs Reitz - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

Northridge vs McCutcheon - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST

Crown Point vs Norwell - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Indiana