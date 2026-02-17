Indiana High School Girls Basketball Playoff Brackets, Matchups, Schedule (IHSAA) - February 17, 2026
The 2026 Indiana high school girls basketball playoffs continue this week on Saturday, February 21.
High School On SI has brackets and matchups for every regional from around the state. These brackets will be updated throughout the playoffs.
1A State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Indiana (IHSAA) Girls 1A State Championship
Evansville Christian School vs Borden - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Greenwood Christian Academy vs Tindley - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
North Miami vs Elkhart Christian Academy - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Fremont vs Monroe Central - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
2A State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Indiana (IHSAA) Girls 2A State Championship
Heritage Christian vs Parke Heritage - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Eastern vs North Knox - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
Lapel vs Bremen - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Whitko vs Oak Hill - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
3A State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Indiana (IHSAA) Girls 3A State Championship
Washington vs Jennings County - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Northview vs Roncalli - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
Bellmont vs Culver Academies - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Connersville vs Fairfield - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
4A State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Indiana (IHSAA) Girls 4A State Championship
Lawrence Central vs Floyd Central - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Center Grove vs Reitz - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
Northridge vs McCutcheon - Saturday, February 21, 2026 at 10:00 AM EST
Crown Point vs Norwell - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM EST
