Iowa High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 8, 2025

Waukee Northwest's Jordon Green (6) shakes off his Roosevelt defender on Thursday, Sept. 12, 2024, at Mediacom Stadium in Des Moines. / Cody Scanlan/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

There is a new No. 1 in the latest High School on SI Iowa High School Football Top 25 after a wild week of action on the gridiron.

Previous No. 1 West Des Moines Valley fell to Waukee Northwest, opening the door for Iowa City Liberty to climb into the top spot. The Lightning avenged a Class 5A state semifinal loss to Southeast Polk this past week with a 38-20 victory.

The High School on SI Iowa Top 25 includes all 11-player teams from Class A up to 5A.

Here is a look at the High School on SI Iowa High School Football Week 3 Top 25:

1. Iowa City Liberty (2-0)

Last week: defeated Southeast Polk, 38-20

Next game: at Southeast Polk, Friday, September 5

Previously ranked: No. 2

2. Sioux City East (2-0)

Last week: defeated Norwalk, 23-13

Next game: at Norwalk, Friday, September 5

Previously ranked: No. 3

3. Southeast Polk (1-1)

Last week: lost to Iowa City Liberty, 38-20

Next game: vs. Iowa City Liberty, Friday, September 5

Previously ranked: No. 4

4. Waukee Northwest (2-0)

Last week: defeated West Des Moines Valley, 27-24

Next game: vs. Iowa City Liberty, Friday, September 5

Previously ranked: Unranked

5. West Des Moines Valley (1-1)

Last week: lost to Waukee Northwest, 27-24

Next game: at Waukee Northwest, Friday, September 5

Previously ranked: No. 1

6. Dowling Catholic (1-1)

Last week: defeated Johnston, 31-10

Next game: vs. Johnston, Friday, September 5

Previously ranked: No. 5

7. Clear Creek-Amana (2-0)

Last week: defeated Davenport North, 51-6

Next game: at Davenport North, Friday, September 5

Previously ranked: No. 7

8. Cedar Rapids Xavier (2-0)

Last week: defeated Western Dubuque, 21-13

Next game: vs. Western Dubuque, Friday, September 5

Previously ranked: No. 8

9. Mount Vernon (2-0)

Last week: defeated Benton, 30-20

Next game: vs. Benton, Friday, September 5

Previously ranked: No. 9

10. Johnston (1-1)

Last week: lost to Dowling Catholic, 31-10

Next game: at Dowling Catholic, Friday, September 5

Previously ranked: No. 6

11. Carroll Kuemper (2-0)

Last week: defeated Algona, 52-21

Next game: at Algona, Friday, September 5

Previously ranked: No. 15

12. Fort Dodge (2-0)

Last week: defeated Webster City, 7-6

Next game: at Webster City, Friday, September 5

Previously ranked: No. 11

13. Pella (2-0)

Last week: defeated Waverly-Shell Rock, 10-3

Next game: at Waverly-Shell Rock, Friday, September 5

Previously ranked: No. 12

14. ADM (2-0)

Last week: defeated Ballard, 41-3

Next game: vs. Ballard, Friday, September 5

Previously ranked: No. 13

15. Sioux City Bishop Heelan (2-0)

Last week: defeated Le Mars, 27-12

Next game: at Le Mars, Friday, September 5

Previously ranked: No. 14

16. Sergeant Bluff-Luton (1-1)

Last week: defeated Lewis Central, 30-27

Next game: vs. Lewis Central, Friday, September 5

Previously ranked: No. 16

17. OABCIG (2-0)

Last week: defeated Tri-Center, 18-14

Next game: vs. Tri-Center, Friday, September 5

Previously ranked: No. 18

18. Grundy Center (2-0)

Last week: defeated Waterloo Columbus, 41-7

Next game: at Waterloo Columbus, Friday, September 5

Previously ranked: No. 19

19. Ankeny Centennial (1-1)

Last week: defeated Linn-Mar, 35-10

Next game: vs. Linn-Mar, Friday, September 5

Previously ranked: No.20

20. Iowa City Regina (2-0)

Last week: defeated West Branch, 28-16

Next game: vs. West Branch, Friday, September 5

Previously ranked: No. 21

21. Iowa City West (2-0)

Last week: defeated Dubuque Hempstead, 56-7

Next game: vs. Dubuque Hempstead, 7 p.m.

Previously ranked: No. 25

22. Algona (1-1)

Last week: lost to Carroll Kuemper, 52-21

Next game: vs. Carroll Kuemper, Friday, September 5

Previously ranked: No. 10

23. North Polk (2-0)

Last week: defeated Newton, 16-13

Next game: vs. ADM, Friday, September 12

Previously ranked: Unranked

24. Indianola (2-0)

Last week: defeated Carlisle, 13-3

Next game: vs. Cedar Rapids Jefferson, Friday, September 12

Previously ranked: Unranked

25. Cedar Rapids Prairie (2-0)

Last week: defeated Cedar Rapids Kennedy, 38-13

Next game: vs. Bettendorf, Friday, Sept. 12

Previously ranked: Unranked

Dropped out: No. 17 Waukee; No. 22 Pleasant Valley; No. 23 Lewis Central; No. 24 Norwalk.

Others receiving votes: Dallas Center-Grimes; Marshalltown; Waterloo West; Glenwood; Decorah.

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

