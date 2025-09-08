Iowa High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 8, 2025
There is a new No. 1 in the latest High School on SI Iowa High School Football Top 25 after a wild week of action on the gridiron.
Previous No. 1 West Des Moines Valley fell to Waukee Northwest, opening the door for Iowa City Liberty to climb into the top spot. The Lightning avenged a Class 5A state semifinal loss to Southeast Polk this past week with a 38-20 victory.
The High School on SI Iowa Top 25 includes all 11-player teams from Class A up to 5A.
Here is a look at the High School on SI Iowa High School Football Week 3 Top 25:
High School on SI Iowa High School Football Week 3 Top 25
1. Iowa City Liberty (2-0)
Last week: defeated Southeast Polk, 38-20
Next game: at Southeast Polk, Friday, September 5
Previously ranked: No. 2
2. Sioux City East (2-0)
Last week: defeated Norwalk, 23-13
Next game: at Norwalk, Friday, September 5
Previously ranked: No. 3
3. Southeast Polk (1-1)
Last week: lost to Iowa City Liberty, 38-20
Next game: vs. Iowa City Liberty, Friday, September 5
Previously ranked: No. 4
4. Waukee Northwest (2-0)
Last week: defeated West Des Moines Valley, 27-24
Next game: vs. Iowa City Liberty, Friday, September 5
Previously ranked: Unranked
5. West Des Moines Valley (1-1)
Last week: lost to Waukee Northwest, 27-24
Next game: at Waukee Northwest, Friday, September 5
Previously ranked: No. 1
6. Dowling Catholic (1-1)
Last week: defeated Johnston, 31-10
Next game: vs. Johnston, Friday, September 5
Previously ranked: No. 5
7. Clear Creek-Amana (2-0)
Last week: defeated Davenport North, 51-6
Next game: at Davenport North, Friday, September 5
Previously ranked: No. 7
8. Cedar Rapids Xavier (2-0)
Last week: defeated Western Dubuque, 21-13
Next game: vs. Western Dubuque, Friday, September 5
Previously ranked: No. 8
9. Mount Vernon (2-0)
Last week: defeated Benton, 30-20
Next game: vs. Benton, Friday, September 5
Previously ranked: No. 9
10. Johnston (1-1)
Last week: lost to Dowling Catholic, 31-10
Next game: at Dowling Catholic, Friday, September 5
Previously ranked: No. 6
11. Carroll Kuemper (2-0)
Last week: defeated Algona, 52-21
Next game: at Algona, Friday, September 5
Previously ranked: No. 15
12. Fort Dodge (2-0)
Last week: defeated Webster City, 7-6
Next game: at Webster City, Friday, September 5
Previously ranked: No. 11
13. Pella (2-0)
Last week: defeated Waverly-Shell Rock, 10-3
Next game: at Waverly-Shell Rock, Friday, September 5
Previously ranked: No. 12
14. ADM (2-0)
Last week: defeated Ballard, 41-3
Next game: vs. Ballard, Friday, September 5
Previously ranked: No. 13
15. Sioux City Bishop Heelan (2-0)
Last week: defeated Le Mars, 27-12
Next game: at Le Mars, Friday, September 5
Previously ranked: No. 14
16. Sergeant Bluff-Luton (1-1)
Last week: defeated Lewis Central, 30-27
Next game: vs. Lewis Central, Friday, September 5
Previously ranked: No. 16
17. OABCIG (2-0)
Last week: defeated Tri-Center, 18-14
Next game: vs. Tri-Center, Friday, September 5
Previously ranked: No. 18
18. Grundy Center (2-0)
Last week: defeated Waterloo Columbus, 41-7
Next game: at Waterloo Columbus, Friday, September 5
Previously ranked: No. 19
19. Ankeny Centennial (1-1)
Last week: defeated Linn-Mar, 35-10
Next game: vs. Linn-Mar, Friday, September 5
Previously ranked: No.20
20. Iowa City Regina (2-0)
Last week: defeated West Branch, 28-16
Next game: vs. West Branch, Friday, September 5
Previously ranked: No. 21
21. Iowa City West (2-0)
Last week: defeated Dubuque Hempstead, 56-7
Next game: vs. Dubuque Hempstead, 7 p.m.
Previously ranked: No. 25
22. Algona (1-1)
Last week: lost to Carroll Kuemper, 52-21
Next game: vs. Carroll Kuemper, Friday, September 5
Previously ranked: No. 10
23. North Polk (2-0)
Last week: defeated Newton, 16-13
Next game: vs. ADM, Friday, September 12
Previously ranked: Unranked
24. Indianola (2-0)
Last week: defeated Carlisle, 13-3
Next game: vs. Cedar Rapids Jefferson, Friday, September 12
Previously ranked: Unranked
25. Cedar Rapids Prairie (2-0)
Last week: defeated Cedar Rapids Kennedy, 38-13
Next game: vs. Bettendorf, Friday, Sept. 12
Previously ranked: Unranked
Dropped out: No. 17 Waukee; No. 22 Pleasant Valley; No. 23 Lewis Central; No. 24 Norwalk.
Others receiving votes: Dallas Center-Grimes; Marshalltown; Waterloo West; Glenwood; Decorah.