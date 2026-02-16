High School

Iowa High School State Wrestling: Championship Predictions

Who will stand atop the podium on Saturday in Des Moines?

Fort Dodge's Dreshaun Ross wins the 3A-215 final Saturday, Feb. 17, 2024, at Wells Fargo Arena.
Fort Dodge's Dreshaun Ross wins the 3A-215 final Saturday, Feb. 17, 2024, at Wells Fargo Arena. / Cody Scanlan/The Register / USA TODAY NETWORK

The Iowa High School Athletic Association State Wrestling Championships are upon us, as the best of the best gather in Des Moines, Iowa from the Casey’s Center.

Starting Wednesday, February 18 and concluding on Saturday, February 21, wrestlers in Classes 3A, 2A and 1A will battle it out through several rounds of intense competition, all for an opportunity to be called an Iowa high school state wrestling champion.

Two of those qualifiers are looking to join an exclusive list by becoming four-time state champions in Blake Fox of Osage and Dreshaun Ross from Fort Dodge Senior High.

Fox and Ross were each given No. 1 seeds at their respective weight, and are overwhelming favorites to become four-timers. But, upsets are always on the horizon and it takes just one bad match to end the dream.

Here are predictions for each weight class in each class in regards to who will meet in the finals and who will come out on top.

Iowa High School State Wrestling Championship Predictions

Class 3A

106 Pounds

  • Final: Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk vs. Cruz Gannon, Dowling Catholic
  • Champion: Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk

113 Pounds

  • Final: Carew Christensen, Waukee Northwest vs. Jack Wallukait, Dowling Catholic
  • Champion: Jack Wallukait, Dowling Catholic

120 Pounds

  • Final: Benjamin Walsh, Ankeny vs. Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock
  • Champion: Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock

126 Pounds

  • Final: Eddie Woody, Southeast Polk vs. Alexander Pierce, Iowa City West
  • Champion: Eddie Woody, Southeast Polk

132 Pounds

  • Final: Jake Knight, Bettendorf vs. Nash Hanson, Southeast Polk
  • Winner: Jake Knight, Bettendorf

138 Pounds

  • Final: Cody Trevino, Bettendorf vs. Nico DeSalvo, Southeast Polk
  • Champion: Nico DeSalvo, Southeast Polk

144 Pounds

  • Final: Nicholas Wise, Marshalltown vs. Jaimon Mogard, Ames
  • Champion: Jaimon Mogard, Ames

150 Pounds

  • Final: Justis Jesuroga, Southeast Polk vs. Braxton Winkey, Ames
  • Champion: Justis Jesuroga, Southeast Polk

157 Pounds

  • Final: Nolan Fellers, Bondurant-Farrar vs. Joe Hirsch, Western Dubuque
  • Champion: Nolan Fellers, Bondurant-Farrar

165 Pounds

  • Final: Mac Crosson, Indianola vs. Calvin Rathjen, Ankeny
  • Champion: Mac Crosson, Indianola

175 Pounds

  • Final: Jax Miller, Carlisle vs. Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial
  • Champion: Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial

190 Pounds

  • Final: Brayden Koester, Bettendorf vs. Andy Franke, Muscatine
  • Champion: Brayden Koester, Bettendorf

215 Pounds

  • Final: Lincoln Jipp, Bettendorf vs. Camden Smith, Dubuque Hempstead
  • Champion: Lincoln Jipp, Bettendorf

285 Pounds

  • Final: Dreshaun Ross, Fort Dodge vs. Brady Hagan, Dowling Catholic
  • Champion: Dreshaun Ross

Class 2A

106 Pounds

  • Final: Anderson Osgood, Solon vs. Tyler Gerhold, Alburnett
  • Champion: Anderson Osgood, Solon

113 Pounds

  • Final: Ethan Humphrey, West Branch vs. Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame
  • Champion: Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame

120 Pounds

  • Final: Dylan Williamson, Van Meter vs. Urijah Courter, West Marshall
  • Champion: Urijah Courter, West Marshall

126 Pounds

  • Final: Mason Shirk, Wilton vs. Slater Thomas, Eddyville-Blakesburg-Fremont
  • Champion: Mason Shirk, Wilton

132 Pounds

  • Final: Gage Spurgeon, Eddyville-Blakesburg-Fremont vs. Carter Schmauss, Crestwood
  • Champion: Carter Schmauss, Crestwood

138 Pounds

  • Final: Gavin Landers, Denver vs. Liam Adlfinger, Wilton
  • Champion: Gavin Landers, Denver

144 Pounds

  • Final: Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont vs. Owen Henricksen, Alburnett
  • Champion: Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont

150 Pounds

  • Final: Blake Fox, Osage vs. Gabriel Brisker, Wilton
  • Champion: Blake Fox, Osage

157 Pounds

  • Final: MIkey Ryan, Mount Vernon vs. Tucker Wheeler, PCM
  • Champion: Mikey Ryan, Mount Vernon

165 Pounds

  • Final: Boden White, Denver vs. Jacob McGargill, Shenandoah
  • Champion: Boden White, Denver

175 Pounds

  • Final: Christian Dunning, Clear Lake vs. Ayden Antonelli, Anamosa
  • Champion: Ayden Antonelli, Anamosa

190 Pounds

  • Final: Maximus Purdy, Davenport Assumption vs. Broedy Hendricks, Humboldt
  • Champion: Broedy Hendricks, Humboldt

215 Pounds

  • Final: Mason Koehler, Glenwood vs. Gatlin Rogers, Wilton
  • Champion: Gatlin Rogers, Wilton

285 Pounds

  • Final: Eaghan Fleshman, Alburnett vs. Lucas Feuerbach, Solon
  • Champion: Eaghan Fleshman, Alburnett

Class 1A

106 Pounds

  • Final: Ty Martin, Don Bosco vs. Hudson Cox, Southeast Warren/Melcher-Dallas
  • Champion: Ty Martin, Don Bosco

113 Pounds

  • Final: Kaiden Belinsky, Don Bosco vs. Ian Maize, WACO
  • Champion: Kaiden Belinsky, Don Bosco

120 Pounds

  • Final: Jensen Dyer, Martensdale-St. Marys vs. Hendrix Schwab, Don Bosco
  • Champion: Hendrix Schwab, Don Bosco

126 Pounds

  • Final: Hayden Schwab, Don Bosco vs. Max Millage, Earlham
  • Champion: Hayden Schwab, Don Bosco

132 Pounds

  • Final: Ryan Bahnson, West Lyon vs. Riley Watts, Lawton-Bronson
  • Champion: Ryan Bahnson, West Lyon

138 Pounds

  • Final: Drew Anderson, Riverside vs. Brayden Scheffers, Interstate 35
  • Champion: Brayden Scheffers, Interstate 35

144 Pounds

  • Final: Dawson Youngblut, Don Bosco vs. Aidan Timm, Belle Plaine
  • Champion: Dawson Youngblut, Don Bosco

150 Pounds

  • Final: Steve Brandenburg, Lake Mills vs. Dustin Van Oort, West Sioux
  • Champion: Steve Brandenburg, Lake Mills

157 Pounds

  • Final: Teague Smith, West Hancock vs. Caleb Swedin, GTRA
  • Champion: Teague Smith, West Hancock

165 Pounds

  • Final: Kyle Kuboushek, South Winneshiek vs. Jackson Kounkel, Hinton
  • Champion: Kyle Kuboushek, South Winneshiek

175 Pounds

  • Final: Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley vs. Ethan Christoffer, Don Bosco
  • Champion: Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley

190 Pounds

  • Final: Ryan Wirtz, Emmetsburg vs. Nolan Kriegel, Iowa Valley
  • Champion: Ryan Wirtz, Emmetsburg

215 Pounds

  • Final: Kyler Sallis, Don Bosco vs. Braxton Plants, Montezuma
  • Champion: Kyler Sallis, Don Bosco

285 Pounds

  • Final: Ashton Honnold, Nodaway Valley vs. Keegan Long, Earlham
  • Champion: Ashton Honnold, Nodaway Valley
