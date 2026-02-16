Iowa High School State Wrestling: Championship Predictions
The Iowa High School Athletic Association State Wrestling Championships are upon us, as the best of the best gather in Des Moines, Iowa from the Casey’s Center.
Starting Wednesday, February 18 and concluding on Saturday, February 21, wrestlers in Classes 3A, 2A and 1A will battle it out through several rounds of intense competition, all for an opportunity to be called an Iowa high school state wrestling champion.
Two of those qualifiers are looking to join an exclusive list by becoming four-time state champions in Blake Fox of Osage and Dreshaun Ross from Fort Dodge Senior High.
Fox and Ross were each given No. 1 seeds at their respective weight, and are overwhelming favorites to become four-timers. But, upsets are always on the horizon and it takes just one bad match to end the dream.
Here are predictions for each weight class in each class in regards to who will meet in the finals and who will come out on top.
Iowa High School State Wrestling Championship Predictions
Class 3A
106 Pounds
- Final: Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk vs. Cruz Gannon, Dowling Catholic
- Champion: Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk
113 Pounds
- Final: Carew Christensen, Waukee Northwest vs. Jack Wallukait, Dowling Catholic
- Champion: Jack Wallukait, Dowling Catholic
120 Pounds
- Final: Benjamin Walsh, Ankeny vs. Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock
- Champion: Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock
126 Pounds
- Final: Eddie Woody, Southeast Polk vs. Alexander Pierce, Iowa City West
- Champion: Eddie Woody, Southeast Polk
132 Pounds
- Final: Jake Knight, Bettendorf vs. Nash Hanson, Southeast Polk
- Winner: Jake Knight, Bettendorf
138 Pounds
- Final: Cody Trevino, Bettendorf vs. Nico DeSalvo, Southeast Polk
- Champion: Nico DeSalvo, Southeast Polk
144 Pounds
- Final: Nicholas Wise, Marshalltown vs. Jaimon Mogard, Ames
- Champion: Jaimon Mogard, Ames
150 Pounds
- Final: Justis Jesuroga, Southeast Polk vs. Braxton Winkey, Ames
- Champion: Justis Jesuroga, Southeast Polk
157 Pounds
- Final: Nolan Fellers, Bondurant-Farrar vs. Joe Hirsch, Western Dubuque
- Champion: Nolan Fellers, Bondurant-Farrar
165 Pounds
- Final: Mac Crosson, Indianola vs. Calvin Rathjen, Ankeny
- Champion: Mac Crosson, Indianola
175 Pounds
- Final: Jax Miller, Carlisle vs. Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial
- Champion: Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial
190 Pounds
- Final: Brayden Koester, Bettendorf vs. Andy Franke, Muscatine
- Champion: Brayden Koester, Bettendorf
215 Pounds
- Final: Lincoln Jipp, Bettendorf vs. Camden Smith, Dubuque Hempstead
- Champion: Lincoln Jipp, Bettendorf
285 Pounds
- Final: Dreshaun Ross, Fort Dodge vs. Brady Hagan, Dowling Catholic
- Champion: Dreshaun Ross
Class 2A
106 Pounds
- Final: Anderson Osgood, Solon vs. Tyler Gerhold, Alburnett
- Champion: Anderson Osgood, Solon
113 Pounds
- Final: Ethan Humphrey, West Branch vs. Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame
- Champion: Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame
120 Pounds
- Final: Dylan Williamson, Van Meter vs. Urijah Courter, West Marshall
- Champion: Urijah Courter, West Marshall
126 Pounds
- Final: Mason Shirk, Wilton vs. Slater Thomas, Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Champion: Mason Shirk, Wilton
132 Pounds
- Final: Gage Spurgeon, Eddyville-Blakesburg-Fremont vs. Carter Schmauss, Crestwood
- Champion: Carter Schmauss, Crestwood
138 Pounds
- Final: Gavin Landers, Denver vs. Liam Adlfinger, Wilton
- Champion: Gavin Landers, Denver
144 Pounds
- Final: Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont vs. Owen Henricksen, Alburnett
- Champion: Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont
150 Pounds
- Final: Blake Fox, Osage vs. Gabriel Brisker, Wilton
- Champion: Blake Fox, Osage
157 Pounds
- Final: MIkey Ryan, Mount Vernon vs. Tucker Wheeler, PCM
- Champion: Mikey Ryan, Mount Vernon
165 Pounds
- Final: Boden White, Denver vs. Jacob McGargill, Shenandoah
- Champion: Boden White, Denver
175 Pounds
- Final: Christian Dunning, Clear Lake vs. Ayden Antonelli, Anamosa
- Champion: Ayden Antonelli, Anamosa
190 Pounds
- Final: Maximus Purdy, Davenport Assumption vs. Broedy Hendricks, Humboldt
- Champion: Broedy Hendricks, Humboldt
215 Pounds
- Final: Mason Koehler, Glenwood vs. Gatlin Rogers, Wilton
- Champion: Gatlin Rogers, Wilton
285 Pounds
- Final: Eaghan Fleshman, Alburnett vs. Lucas Feuerbach, Solon
- Champion: Eaghan Fleshman, Alburnett
Class 1A
106 Pounds
- Final: Ty Martin, Don Bosco vs. Hudson Cox, Southeast Warren/Melcher-Dallas
- Champion: Ty Martin, Don Bosco
113 Pounds
- Final: Kaiden Belinsky, Don Bosco vs. Ian Maize, WACO
- Champion: Kaiden Belinsky, Don Bosco
120 Pounds
- Final: Jensen Dyer, Martensdale-St. Marys vs. Hendrix Schwab, Don Bosco
- Champion: Hendrix Schwab, Don Bosco
126 Pounds
- Final: Hayden Schwab, Don Bosco vs. Max Millage, Earlham
- Champion: Hayden Schwab, Don Bosco
132 Pounds
- Final: Ryan Bahnson, West Lyon vs. Riley Watts, Lawton-Bronson
- Champion: Ryan Bahnson, West Lyon
138 Pounds
- Final: Drew Anderson, Riverside vs. Brayden Scheffers, Interstate 35
- Champion: Brayden Scheffers, Interstate 35
144 Pounds
- Final: Dawson Youngblut, Don Bosco vs. Aidan Timm, Belle Plaine
- Champion: Dawson Youngblut, Don Bosco
150 Pounds
- Final: Steve Brandenburg, Lake Mills vs. Dustin Van Oort, West Sioux
- Champion: Steve Brandenburg, Lake Mills
157 Pounds
- Final: Teague Smith, West Hancock vs. Caleb Swedin, GTRA
- Champion: Teague Smith, West Hancock
165 Pounds
- Final: Kyle Kuboushek, South Winneshiek vs. Jackson Kounkel, Hinton
- Champion: Kyle Kuboushek, South Winneshiek
175 Pounds
- Final: Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley vs. Ethan Christoffer, Don Bosco
- Champion: Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley
190 Pounds
- Final: Ryan Wirtz, Emmetsburg vs. Nolan Kriegel, Iowa Valley
- Champion: Ryan Wirtz, Emmetsburg
215 Pounds
- Final: Kyler Sallis, Don Bosco vs. Braxton Plants, Montezuma
- Champion: Kyler Sallis, Don Bosco
285 Pounds
- Final: Ashton Honnold, Nodaway Valley vs. Keegan Long, Earlham
- Champion: Ashton Honnold, Nodaway Valley