High School

Iowa High School Team State Champion Honor Roll For 2025

Here is a list of teams winning state championships in Iowa during 2025

Dana Becker

Dowling Catholic's Joey Nahas is down near the end zone during the semifinal round of the Iowa high school football state championships at the UNI-Dome on Friday, Nov. 14, 2025, in Cedar Falls.
Dowling Catholic's Joey Nahas is down near the end zone during the semifinal round of the Iowa high school football state championships at the UNI-Dome on Friday, Nov. 14, 2025, in Cedar Falls. / Lily Smith/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

From wrestling, basketball, bowling and boys swimming in the winter through football, cross country and golf in the fall, schools secured state championships in several sports in Iowa high school athletics during the 2025 calendar year.

Many schools earned multiple state championships, while several others earned the first for the program in school history.

Regardless, these were special moments for all involved.

Here is a list of those teams winning state championships in Iowa high school sports during 2025:

Iowa High School Team State Champions In 2025

Girls Wrestling

  • Class 2A: Raccoon River-Northwest
  • Class 1A: East Buchanan

Boys Wrestling

  • Class 3A: Southeast Polk
  • Class 2A: Burlington Notre Dame
  • Class 1A: Don Bosco
basketball, Iowa, MOC-Floyd Valle
MOC-Floyd Valley players celebrate their win over Ballard during the IHSAA state basketball tournament at Wells Fargo Arena on Tuesday, March 11, 2025, in Des Moines. / Lily Smith/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Boys Basketball

  • Class 4A: West Des Moines Valley
  • Class 3A: MOC-Floyd Valley
  • Class 2A: Western Christian
  • Class 1A: Madrid

Girls Basketball

  • Class 5A: Johnston
  • Class 4A: Cedar Rapids Xavier
  • Class 3A: Mount Vernon
  • Class 2A: Hinton
  • Class 1A: Council Bluffs St. Albert

Boys Bowling

  • Class 3A: Lewis Central
  • Class 2A: Decorah
  • Class 1A: Vinton-Shellsburg

Girls Bowling

  • Class 3A: Cedar Rapids Kennedy
  • Class 2A: Keokuk
  • Class 1A: Camanche

Boys Swimming

  • Dubuque Hempstead

Boys Track and Field

  • Class 4A: Ankeny
  • Class 3A: Newton
  • Class 2A: (tie) Spirit Lake, Okoboji
  • Class 1A: Lisbon
Waukee Northwest, track, Iowa
Waukee Northwest athletes hold their 4A team trophy during the 2025 Iowa high school state track and field meet at Drake Stadium on May 24, 2025, in Des Moines. / Lily Smith/The Register / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Girls Track and Field

  • Class 4A: Waukee Northwest
  • Class 3A: ADM
  • Class 2A: Pella Christian
  • Class 1A: Council Bluffs St. Albert

Boys Soccer

  • Class 4A: West Des Moines Valley
  • Class 3A: Urbandale
  • Class 2A: Gilbert
  • Class 1A: West Sioux

Girls Soccer

  • Class 3A: Waukee Northwest
  • Class 2A: Dallas Center-Grimes
  • Class 1A: Davenport Assumption

Boys Golf

  • Class 4A: Dowling Catholic
  • Class 3A: Waverly-Shell Rock
  • Class 2A: Gilbert
  • Class 1A: Boyden-Hull

Girls Tennis

  • Class 2A: Waukee Northwest
  • Class 1A: Cedar Rapids Xavier

Boys Tennis

  • Class 2A: Waukee Northwest
  • Class 1A: Cedar Rapids Xavier

Girls Golf

  • Class 4A: Ames
  • Class 3A: Gilbert
  • Class 2A: Owelwein
  • Class 1A: Easton Valley
Pella, baseball, Iowa
Pella's Isaiah Kettler (9) is greeted by teammates after scoring a run during a quarterfinal Class 3A high school state baseball game against Davenport Assumption, Monday, July 18, 2022, at Duane Banks Field in Iowa City, Iowa. 220718 Pella Assumption Bb 018 Jpg / Joseph Cress/Iowa City Press-Citizen / USA TODAY NETWORK

Baseball

  • Class 4A: Iowa City High
  • Class 3A: Pella
  • Class 2A: Pleasantville
  • Class 1A: Saint Ansgar

Softball

  • Class 5A: Waukee Northwest
  • Class 4A: Pella
  • Class 3A: Williamsburg
  • Class 2A: Van Meter
  • Class 1A: Clarksville

Volleyball

  • Class 5A: Waukee Northwest
  • Class 4A: North Scott
  • Class 3A: Davenport Assumption
  • Class 2A: Denver
  • Class 1A: Saint Ansgar

Football

  • Class 5A: Dowling Catholic
  • Class 4A: Cedar Rapids Xavier
  • Class 3A: Nevada
  • Class 2A: Kuemper Catholic
  • Class 1A: West Lyon
  • Class A: MMCRU
  • Eight-Player: Bishop Garrigan

Girls Swimming

  • Dowling Catholic

Boys Cross Country

  • Class 4A: Indianola
  • Class 3A: Gilbert
  • Class 2A: Chariton
  • Class 1A: Riverside Oakland

Girls Cross Country

  • Class 4A: Waukee Northwest
  • Class 3A: Pella
  • Class 2A: Treynor
  • Class 1A: South Winneshiek

feed

Published
Dana Becker
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

Home/Iowa