Iowa High School Team State Champion Honor Roll For 2025
Here is a list of teams winning state championships in Iowa during 2025
From wrestling, basketball, bowling and boys swimming in the winter through football, cross country and golf in the fall, schools secured state championships in several sports in Iowa high school athletics during the 2025 calendar year.
Many schools earned multiple state championships, while several others earned the first for the program in school history.
Regardless, these were special moments for all involved.
Here is a list of those teams winning state championships in Iowa high school sports during 2025:
Girls Wrestling
- Class 2A: Raccoon River-Northwest
- Class 1A: East Buchanan
Boys Wrestling
- Class 3A: Southeast Polk
- Class 2A: Burlington Notre Dame
- Class 1A: Don Bosco
Boys Basketball
- Class 4A: West Des Moines Valley
- Class 3A: MOC-Floyd Valley
- Class 2A: Western Christian
- Class 1A: Madrid
Girls Basketball
- Class 5A: Johnston
- Class 4A: Cedar Rapids Xavier
- Class 3A: Mount Vernon
- Class 2A: Hinton
- Class 1A: Council Bluffs St. Albert
Boys Bowling
- Class 3A: Lewis Central
- Class 2A: Decorah
- Class 1A: Vinton-Shellsburg
Girls Bowling
- Class 3A: Cedar Rapids Kennedy
- Class 2A: Keokuk
- Class 1A: Camanche
Boys Swimming
- Dubuque Hempstead
Boys Track and Field
- Class 4A: Ankeny
- Class 3A: Newton
- Class 2A: (tie) Spirit Lake, Okoboji
- Class 1A: Lisbon
Girls Track and Field
- Class 4A: Waukee Northwest
- Class 3A: ADM
- Class 2A: Pella Christian
- Class 1A: Council Bluffs St. Albert
Boys Soccer
- Class 4A: West Des Moines Valley
- Class 3A: Urbandale
- Class 2A: Gilbert
- Class 1A: West Sioux
Girls Soccer
- Class 3A: Waukee Northwest
- Class 2A: Dallas Center-Grimes
- Class 1A: Davenport Assumption
Boys Golf
- Class 4A: Dowling Catholic
- Class 3A: Waverly-Shell Rock
- Class 2A: Gilbert
- Class 1A: Boyden-Hull
Girls Tennis
- Class 2A: Waukee Northwest
- Class 1A: Cedar Rapids Xavier
Boys Tennis
- Class 2A: Waukee Northwest
- Class 1A: Cedar Rapids Xavier
Girls Golf
- Class 4A: Ames
- Class 3A: Gilbert
- Class 2A: Owelwein
- Class 1A: Easton Valley
Baseball
- Class 4A: Iowa City High
- Class 3A: Pella
- Class 2A: Pleasantville
- Class 1A: Saint Ansgar
Softball
- Class 5A: Waukee Northwest
- Class 4A: Pella
- Class 3A: Williamsburg
- Class 2A: Van Meter
- Class 1A: Clarksville
Volleyball
- Class 5A: Waukee Northwest
- Class 4A: North Scott
- Class 3A: Davenport Assumption
- Class 2A: Denver
- Class 1A: Saint Ansgar
Football
- Class 5A: Dowling Catholic
- Class 4A: Cedar Rapids Xavier
- Class 3A: Nevada
- Class 2A: Kuemper Catholic
- Class 1A: West Lyon
- Class A: MMCRU
- Eight-Player: Bishop Garrigan
Girls Swimming
- Dowling Catholic
Boys Cross Country
- Class 4A: Indianola
- Class 3A: Gilbert
- Class 2A: Chariton
- Class 1A: Riverside Oakland
Girls Cross Country
- Class 4A: Waukee Northwest
- Class 3A: Pella
- Class 2A: Treynor
- Class 1A: South Winneshiek
