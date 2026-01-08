Iowa High School Wrestling Individual Rankings
Class-by-class Top 5 at each weight in Iowa high school wrestling
With the winter break now behind us, we look forward to the upcoming Iowa high school state wrestling tournament.
And when it comes to the sport of wrestling, you can never have too many rankings.
Here are High School on SI’s Iowa high school wrestling individual rankings by classification and weight.
Iowa High School Wrestling Individual Rankings
Class 3A
106 Pounds
- Cruz Gannon, Dowling Catholic
- Knox Ayala, Fort Dodge
- Lucas Reeder, Pleasant Valley
- Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk
- Hudson Fleming, Bettendorf
113 Pounds
- Jack Wallukait, Dowling Catholic
- Mat Prine, Southeast Polk
- Carew Christensen, Waukee Northwest
- Abe Heysinger, Dubuque Hempstead
- Cain Crosson, Indianola
120 Pounds
- Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock
- Chase Watkinson, Cedar Rapids Prairie
- Landon Gottschalk, Dubuque Hempstead
- Oliver Lange, West Des Moines Valley
- Trace Rial, Fort Dodge
126 Pounds
- Alexander Pierce, Iowa City West
- Eddie Woody Jr., Southeast Polk
- Weston Porter, Lewis Central
- Coby Fiser, Bondurant-Farrar
- Joey Cahill, Waukee Northwest
132 Pounds
- Jake Knight, Bettendorf
- Nash Hanson, Southeast Polk
- Cale Vandermark, Ankeny Centennial
- Matthew Tran, Iowa City West
- Caleb Arroyo, Urbandale
138 Pounds
- Nico DeSalvo, Southeast Polk
- Cody Trevino, Bettendorf
- Aiden Winkie, Ankeny
- Will McDermott, North Scott
- Kyler Simons, Dowling Catholic
144 Pounds
- Wil Oberbroeckling, Southeast Polk
- Hayden Hutt, Waukee Northwest
- Stony Wood, Indianola
- Aiden Ehlinger, Linn-Mar
- Airic Coon, Dowling Catholic
150 Pounds
- Justis Jesuroga, Southeast Polk
- Jaimon Mogard, Ames
- Elijah Blewitt, Indiana
- Danny Peters, Clinton
- Soren Kelsall, Pleasant Valley
157 Pounds
- Nolan Fellers, Bondurant-Farrar
- Brandon Winkey, Ames
- Joe Hirsch, Western Dubuque
- Parker Casey, Johnston
- Lincoln Miller, Waukee
165 Pounds
- Mac Crosson, Indianola
- Calvin Rathjen, Ankeny Centennial
- Dokken Biladeau, Southeast Polk
- Kinnick Thompson, Johnston
- Brayden Crosser, Dallas Center-Grimes
175 Pounds
- Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial
- Jaxon Miller, Carlisle
- Kash Johnson, Ankeny
- Tyde Nelsen, Dallas Center-Grimes
- Campbell Janis, Iowa City West
190 Pounds
- Brayden Koester, Bettendorf
- Louden Bloxham, Cedar Rapids Prairie
- Jesse Egli, Fort Dodge
- Andy Franke, Muscatine
- Tegan Anderson, Indianola
215 Pounds
- Lincoln Jipp, Bettendorf
- Camden Smith, Dubuque Hempstead
- Parker Jordan, Oskaloosa
- Treyton Feist, North Scott
- Alex Gassman, Western Dubuque
285 Pounds
- Dreshaun Ross, Fort Dodge
- Henry Mohr, Waukee Northwest
- Brady Hagan, Dowling Catholic
- Kaden Stitt, Iowa City West
- Andre Hine, Waukee
Class 2A
106 Pounds
- Anderson Osgood, Solon
- Brennan Jacobs, Greene County
- Luke Walsh, Sergeant Bluff-Luton
- Jackson McGonegle, Center Point-Urbana
- Ace Cochran, Glenwood
113 Pounds
- Caleb McCabe, Fairfield
- Jackson Parmeter, Vinton-Shellsburg
- Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame
- Coy Mehlert, Union
- Ryker Dewitt, Williamsburg
120 Pounds
- Urijah Courter, West Marshall
- Simon Bettis, Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Dylan Williamson, Van Meter
- Jace Curry, Sergeant Bluff-Luton
- Ethan Pumphrey, West Branch
126 Pounds
- Adam Carey, Independence
- Colt Boyles, Burlington Notre Dame
- Adrian Phetxoumphone, Clarion-Goldfield/Dows
- Jon Gonzales, West Marshall
- Keaton Henry, Crestwood
132 Pounds
- Carter Schmauss, Crestwood
- Linden Phetxoumphone, Clarion-Goldfield/Dows
- Gage Spurgeon, Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Easton Enyeart, Ballard
- Braxton Haas, Atlantic
138 Pounds
- Gavin Landers, Denver
- Liam Aldfinger, Wilton
- Caiden Latch, Roland-Story
- Cain Rodgers, North Fayette Valley
- Jared Glendenning, Burlington Notre Dame
144 Pounds
- Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Kaydin Jones, Union
- Chase Krantz, Davenport Assumption
- Owen Henricksen, Alburnett
- Tate Sherwood, Burlington Notre Dame
150 Pounds
- Blake Fox, Osage
- Gabe Brisker, Wilton
- Ben Walsh, Sergeant Bluff-Luton
- Kael Cook, Burlington Notre Dame
- Dawson Beyer, Clarion-Goldfield/Dows
157 Pounds
- Mikey Ryan, Mount Vernon
- Hudson Scranton, Anamosa
- Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Collin Sesker, Clarion-Goldfield/Dows
- Liam Weber, West Delaware
165 Pounds
- Boden White, Denver
- William Fullhart, Decorah
- Taevyn Zinnel, Algona
- Christopher Meyer, Independence
- Tucker Wheeler, PCM
175 Pounds
- Christian Dunning, Clear Lake
- Kyler Crow, Mediapolis
- Dain Burkhardt, Fairfield
- Jacon McCargill, Shenandoah
- Marcus Bear, South Tama
190 Pounds
- Broedy Hendricks, Humboldt
- Maximus Purdy, Davenport Assumption
- Brendan Lamfers, Sioux Center
- Thomas Sexton, Decorah
- Easton Beyer, Clarion-Goldfield/Dows
215 Pounds
- Mason Koehler, Glenwood
- Dru Diaz, Davenport Assumption
- Jaxon Anderson, Mount Vernon
- Cody Koepke, Denver
- Gatlin Rogers, Wilton
285 Pounds
- Eaghan Fleshman, Alburnett
- Andrew Dix, Mount Vernon
- Lucas Feuerbach, Solon
- Layne Kleppe, North Fayette Valley
- Drake Buthe, Glenwood
Class 1A
106 Pounds
- Ty Martin, Don Bosco
- Karson Wuebker, South Central Calhoun
- Hudson Cox, Southeast Warren
- Lincoln Huck, Nashua-Plainfield
- Josh Nelson, Nodaway Valley
113 Pounds
- Kaiden Balensky, Don Bosco
- Carver Hinz, Jesup
- Jagger White, Nashua-Plainfield
- Ian Maize, WACO
- Brady Burton, Westwood
120 Pounds
- Hayden Schwab, Don Bosco
- Jesse Burton, Westwood
- Leyton Elmquist, Audubon
- Jensen Dyer, Martensdale-St. Marys
- Deshawn Parrow, Jesup
126 Pounds
- Hendrix Schwab, Don Bosco
- Crosby Yoder, Logan-Magnolia
- Ayden Bergman, Jesup
- Cade Happel, Lisbon
- Waylon Logue, Southeast Warren
132 Pounds
- Riley Watts, Lawton-Bronson
- Ryker Eklund, Ogden
- Ty Strode, Nodaway Valley
- Ryan Bahnson, West Lyon
- Bryson Martin, Mount Ayr
138 Pounds
- Gavin Wiig, Woodbury Central
- Drew Anderson, Riverside
- Cooper Hinz, Jesup
- Blake Irvin, Don Bosco
- Brayden Scheffers, Interstate-35
144 Pounds
- Dawson Youngblut, Don Bosco
- Evan Erpandach, West Lyon
- Sawyer Krall, Wapsie Valley
- Aidan Timm, Belle Plaine
- Kaden Lange, Jesup
150 Pounds
- Steve Brandenburg, Lake Mills
- Dustin Van Oort, West Sioux
- Caleb Swedin, GTRA
- Ayden Groom, North Mahaska
- Brett Johnson, Moravia
157 Pounds
- Teague Smith, West Hancock
- Tully Wood, Wayne
- Boston Peters, Westwood
- Ruan Groom, North Mahaska
- Sam Dominick, Woodbur Central
165 Pounds
- Kyle Kuboushek, South Winneshiek
- Cohen Wolford, Wapello
- Holden Koele, Woodbury Central
- Jaxon Gordon, Riverside
- Devon Blanchard, Nashua-Plainfield
175 Pounds
- Ethan Christoffer, Don Bosco
- Mason Hoyt, Iowa Valley
- Alex Teidemann, Northwood-Kensett
- Jackson Kounkel, Hinton
- Lane Mitchell, Lawton-Bronson
190 Pounds
- Keaton Moeller, Starmont
- Jackson Verschoor, Woodbury Central
- Ryan Wirtz, Emmetsburg
- Nolan Kriegel, Iowa Valley
- Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley
215 Pounds
- Kyler Salis, Don Bosco
- Carter Wright, Woodbury Central
- Dax Youngblut, Jesup
- Braxton Pfants, Montezuma
- Nick Saxton, Emmetsburg
285 Pounds
- Ashton Honnold, Nodaway Valley
- Logan Lashbrook, Janesville
- Owen Menke, Sigourney-Keota
- Will Howers, MFL MarMac
- Ray Lineau, South Winneshiek
