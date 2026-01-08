High School

Bettendorf’s Lincoln Jipp wresltes Linn-Mar’s Philip Jacobs in the 175-pound championship during the Dan Gable Donnybrook wrestling tournament finals Saturday, Dec. 7, 2024 at Xtream Arena in Coralville, Iowa.
With the winter break now behind us, we look forward to the upcoming Iowa high school state wrestling tournament.

And when it comes to the sport of wrestling, you can never have too many rankings.

Here are High School on SI’s Iowa high school wrestling individual rankings by classification and weight.

Class 3A

106 Pounds

  1. Cruz Gannon, Dowling Catholic
  2. Knox Ayala, Fort Dodge
  3. Lucas Reeder, Pleasant Valley
  4. Amir Newman-Winfrey, Southeast Polk
  5. Hudson Fleming, Bettendorf

113 Pounds

  1. Jack Wallukait, Dowling Catholic
  2. Mat Prine, Southeast Polk
  3. Carew Christensen, Waukee Northwest
  4. Abe Heysinger, Dubuque Hempstead
  5. Cain Crosson, Indianola

120 Pounds

  1. Kipton Lewis, Waverly-Shell Rock
  2. Chase Watkinson, Cedar Rapids Prairie
  3. Landon Gottschalk, Dubuque Hempstead
  4. Oliver Lange, West Des Moines Valley
  5. Trace Rial, Fort Dodge

126 Pounds

  1. Alexander Pierce, Iowa City West
  2. Eddie Woody Jr., Southeast Polk
  3. Weston Porter, Lewis Central
  4. Coby Fiser, Bondurant-Farrar
  5. Joey Cahill, Waukee Northwest

132 Pounds

  1. Jake Knight, Bettendorf
  2. Nash Hanson, Southeast Polk
  3. Cale Vandermark, Ankeny Centennial
  4. Matthew Tran, Iowa City West
  5. Caleb Arroyo, Urbandale

138 Pounds

  1. Nico DeSalvo, Southeast Polk
  2. Cody Trevino, Bettendorf
  3. Aiden Winkie, Ankeny
  4. Will McDermott, North Scott
  5. Kyler Simons, Dowling Catholic

144 Pounds

  1. Wil Oberbroeckling, Southeast Polk
  2. Hayden Hutt, Waukee Northwest
  3. Stony Wood, Indianola
  4. Aiden Ehlinger, Linn-Mar
  5. Airic Coon, Dowling Catholic

150 Pounds

  1. Justis Jesuroga, Southeast Polk
  2. Jaimon Mogard, Ames
  3. Elijah Blewitt, Indiana
  4. Danny Peters, Clinton
  5. Soren Kelsall, Pleasant Valley

157 Pounds

  1. Nolan Fellers, Bondurant-Farrar
  2. Brandon Winkey, Ames
  3. Joe Hirsch, Western Dubuque
  4. Parker Casey, Johnston
  5. Lincoln Miller, Waukee

165 Pounds

  1. Mac Crosson, Indianola
  2. Calvin Rathjen, Ankeny Centennial
  3. Dokken Biladeau, Southeast Polk
  4. Kinnick Thompson, Johnston
  5. Brayden Crosser, Dallas Center-Grimes

175 Pounds

  1. Maximus Dhabolt, Ankeny Centennial
  2. Jaxon Miller, Carlisle
  3. Kash Johnson, Ankeny
  4. Tyde Nelsen, Dallas Center-Grimes
  5. Campbell Janis, Iowa City West

190 Pounds

  1. Brayden Koester, Bettendorf
  2. Louden Bloxham, Cedar Rapids Prairie
  3. Jesse Egli, Fort Dodge
  4. Andy Franke, Muscatine
  5. Tegan Anderson, Indianola

215 Pounds

  1. Lincoln Jipp, Bettendorf
  2. Camden Smith, Dubuque Hempstead
  3. Parker Jordan, Oskaloosa
  4. Treyton Feist, North Scott
  5. Alex Gassman, Western Dubuque

285 Pounds

  1. Dreshaun Ross, Fort Dodge
  2. Henry Mohr, Waukee Northwest
  3. Brady Hagan, Dowling Catholic
  4. Kaden Stitt, Iowa City West
  5. Andre Hine, Waukee

Class 2A

106 Pounds

  1. Anderson Osgood, Solon
  2. Brennan Jacobs, Greene County
  3. Luke Walsh, Sergeant Bluff-Luton
  4. Jackson McGonegle, Center Point-Urbana
  5. Ace Cochran, Glenwood

113 Pounds

  1. Caleb McCabe, Fairfield
  2. Jackson Parmeter, Vinton-Shellsburg
  3. Kohen Dietzenbach, Burlington Notre Dame
  4. Coy Mehlert, Union
  5. Ryker Dewitt, Williamsburg

120 Pounds

  1. Urijah Courter, West Marshall
  2. Simon Bettis, Eddyville-Blakesburg-Fremont
  3. Dylan Williamson, Van Meter
  4. Jace Curry, Sergeant Bluff-Luton
  5. Ethan Pumphrey, West Branch

126 Pounds

  1. Adam Carey, Independence
  2. Colt Boyles, Burlington Notre Dame
  3. Adrian Phetxoumphone, Clarion-Goldfield/Dows
  4. Jon Gonzales, West Marshall
  5. Keaton Henry, Crestwood

132 Pounds

  1. Carter Schmauss, Crestwood
  2. Linden Phetxoumphone, Clarion-Goldfield/Dows
  3. Gage Spurgeon, Eddyville-Blakesburg-Fremont
  4. Easton Enyeart, Ballard
  5. Braxton Haas, Atlantic

138 Pounds

  1. Gavin Landers, Denver
  2. Liam Aldfinger, Wilton
  3. Caiden Latch, Roland-Story
  4. Cain Rodgers, North Fayette Valley
  5. Jared Glendenning, Burlington Notre Dame

144 Pounds

  1. Landen Davis, Eddyville-Blakesburg-Fremont
  2. Kaydin Jones, Union
  3. Chase Krantz, Davenport Assumption
  4. Owen Henricksen, Alburnett
  5. Tate Sherwood, Burlington Notre Dame

150 Pounds

  1. Blake Fox, Osage
  2. Gabe Brisker, Wilton
  3. Ben Walsh, Sergeant Bluff-Luton
  4. Kael Cook, Burlington Notre Dame
  5. Dawson Beyer, Clarion-Goldfield/Dows

157 Pounds

  1. Mikey Ryan, Mount Vernon
  2. Hudson Scranton, Anamosa
  3. Zane Mullenix, Eddyville-Blakesburg-Fremont
  4. Collin Sesker, Clarion-Goldfield/Dows
  5. Liam Weber, West Delaware

165 Pounds

  1. Boden White, Denver
  2. William Fullhart, Decorah
  3. Taevyn Zinnel, Algona
  4. Christopher Meyer, Independence
  5. Tucker Wheeler, PCM

175 Pounds

  1. Christian Dunning, Clear Lake
  2. Kyler Crow, Mediapolis
  3. Dain Burkhardt, Fairfield
  4. Jacon McCargill, Shenandoah
  5. Marcus Bear, South Tama

190 Pounds

  1. Broedy Hendricks, Humboldt
  2. Maximus Purdy, Davenport Assumption
  3. Brendan Lamfers, Sioux Center
  4. Thomas Sexton, Decorah
  5. Easton Beyer, Clarion-Goldfield/Dows

215 Pounds

  1. Mason Koehler, Glenwood
  2. Dru Diaz, Davenport Assumption
  3. Jaxon Anderson, Mount Vernon
  4. Cody Koepke, Denver
  5. Gatlin Rogers, Wilton

285 Pounds

  1. Eaghan Fleshman, Alburnett
  2. Andrew Dix, Mount Vernon
  3. Lucas Feuerbach, Solon
  4. Layne Kleppe, North Fayette Valley
  5. Drake Buthe, Glenwood

Class 1A

106 Pounds

  1. Ty Martin, Don Bosco
  2. Karson Wuebker, South Central Calhoun
  3. Hudson Cox, Southeast Warren
  4. Lincoln Huck, Nashua-Plainfield
  5. Josh Nelson, Nodaway Valley

113 Pounds

  1. Kaiden Balensky, Don Bosco
  2. Carver Hinz, Jesup
  3. Jagger White, Nashua-Plainfield
  4. Ian Maize, WACO
  5. Brady Burton, Westwood

120 Pounds

  1. Hayden Schwab, Don Bosco
  2. Jesse Burton, Westwood
  3. Leyton Elmquist, Audubon
  4. Jensen Dyer, Martensdale-St. Marys
  5. Deshawn Parrow, Jesup

126 Pounds

  1. Hendrix Schwab, Don Bosco
  2. Crosby Yoder, Logan-Magnolia
  3. Ayden Bergman, Jesup
  4. Cade Happel, Lisbon
  5. Waylon Logue, Southeast Warren

132 Pounds

  1. Riley Watts, Lawton-Bronson
  2. Ryker Eklund, Ogden
  3. Ty Strode, Nodaway Valley
  4. Ryan Bahnson, West Lyon
  5. Bryson Martin, Mount Ayr

138 Pounds

  1. Gavin Wiig, Woodbury Central
  2. Drew Anderson, Riverside
  3. Cooper Hinz, Jesup
  4. Blake Irvin, Don Bosco
  5. Brayden Scheffers, Interstate-35

144 Pounds

  1. Dawson Youngblut, Don Bosco
  2. Evan Erpandach, West Lyon
  3. Sawyer Krall, Wapsie Valley
  4. Aidan Timm, Belle Plaine
  5. Kaden Lange, Jesup

150 Pounds

  1. Steve Brandenburg, Lake Mills
  2. Dustin Van Oort, West Sioux
  3. Caleb Swedin, GTRA
  4. Ayden Groom, North Mahaska
  5. Brett Johnson, Moravia

157 Pounds

  1. Teague Smith, West Hancock
  2. Tully Wood, Wayne
  3. Boston Peters, Westwood
  4. Ruan Groom, North Mahaska
  5. Sam Dominick, Woodbur Central

165 Pounds

  1. Kyle Kuboushek, South Winneshiek
  2. Cohen Wolford, Wapello
  3. Holden Koele, Woodbury Central
  4. Jaxon Gordon, Riverside
  5. Devon Blanchard, Nashua-Plainfield

175 Pounds

  1. Ethan Christoffer, Don Bosco
  2. Mason Hoyt, Iowa Valley
  3. Alex Teidemann, Northwood-Kensett
  4. Jackson Kounkel, Hinton
  5. Lane Mitchell, Lawton-Bronson

190 Pounds

  1. Keaton Moeller, Starmont
  2. Jackson Verschoor, Woodbury Central
  3. Ryan Wirtz, Emmetsburg
  4. Nolan Kriegel, Iowa Valley
  5. Brock Mulder, Boyden-Hull/Rock Valley

215 Pounds

  1. Kyler Salis, Don Bosco
  2. Carter Wright, Woodbury Central
  3. Dax Youngblut, Jesup
  4. Braxton Pfants, Montezuma
  5. Nick Saxton, Emmetsburg

285 Pounds

  1. Ashton Honnold, Nodaway Valley
  2. Logan Lashbrook, Janesville
  3. Owen Menke, Sigourney-Keota
  4. Will Howers, MFL MarMac
  5. Ray Lineau, South Winneshiek

