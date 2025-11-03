High School

Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 3, 2025

 Get every bracket and matchup in the 2025 Kansas high school football playoffs

Brady Twombly

The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 7 with 72 games in the Regional Round.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.

Class 6-Player Bracket (select to view bracket)

Regional Round

No. 1 Peabody-Burns vs. No. 16 Southern Coffey County - 11/04 7:00 p.m. CST

No. 8 Tescott vs. No. 9 Chetopa - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4 Cunningham — BYE

No. 5 Marais des Cygnes Valley vs. No. 12 Otis-Bison - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2 South Barber vs. No. 15 Golden Plains - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 7 Cheylin vs. No. 10 Pawnee Heights - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3 Weskan vs. No. 14 Moscow - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 6 Ingalls vs. No. 11 Northern Valley - 11/07 6:00 p.m. CST

Class 8-Player DI Bracket

Regional Round

No. 16E Flinthills vs. No. 8E Sylvan-Lucas - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4E Lyndon vs. No. 5E Little River - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Ell-Saline vs. No. 7E Madison - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3E Lincoln vs. No. 6E Oswego - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 1W South Central vs. No. 8W Decatur Community - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4W Meade vs. No. 5W Wichita County - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Trego vs. No. 10W Kiowa County - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3W Hill City vs. No. 6W Oxford - 11/07 6:00 p.m. CST

Class 8-Player DII Bracket

Regional Round

No. 1E Marmaton Valley vs. No. 9E Frankfort - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4E Rural Vista vs. No. 5E Axtell - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Hanover vs. No. 7E Burlingame - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 3E Linn vs. No. 11E Lebo - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 1W Central Christian vs. No. 8W Logan - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4W Victoria vs. No. 12W Dighton - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Minneola vs. No. 10W Fairfield - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 14W Wallace County vs. No. 6W Attica/Argonia Co-op - 11/07 6:00 p.m. CST

Class 1A Bracket

Regional Round

No. 1E St. Mary's-Colgan vs. No. 9E Troy - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4E Rossville vs. No. 5E Jefferson County North - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Jackson Heights vs. No. 7E Olpe - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3E Centralia vs. No. 6E Riverside - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 1W Sterling vs. No. 9W Marion - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4W Republic County vs. No. 5W Trinity - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Smith Center vs. No. 7W Thomas More Prep-Marian - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3W Inman vs. No. 6W Moundridge - 11/07 7:00 p.m. CST

Class 2A Bracket

Regional Round

No. 1E Nemaha Central vs. No. 9E Council Grove - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4E Silver Lake vs. No. 5E Sabetha - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Caney Valley vs. No. 7E Riverton - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 14E Atchison County vs. No. 6E Osage City - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 1W Southeast of Saline vs. No. 9W Russell - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4W Phillipsburg vs. No. 5W Haven - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Hoisington vs. No. 7W Hillsboro - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3W Garden Plain vs. No. 6W Beloit - 11/07 7:00 p.m. CST

Class 3A Bracket

Regional Round

No. 1E Hayden vs. No. 9E Wellsville - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4E Prairie View vs. No. 5E Jefferson West - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Santa Fe Trail vs. No. 7E Girard - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3E Frontenac vs. No. 11E Holton - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 1W Andale vs. No. 8W Clay Center - 11/07 6:00 p.m. CST

No. 4W Pratt vs. No. 5W Hugoton - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Rock Creek vs. No. 7W Hesston - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3W Holcomb vs. No. 6W Cheney - 11/07 6:00 p.m. CST

Class 4A Bracket

Regional Round

No. 1E Eudora vs. No. 8E Paola - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 13E Bishop Miege vs. No. 5E Tonganoxie - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2E Labette County vs. No. 7E Chanute - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3E Ottawa vs. No. 6E Piper - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 1W Kapaun Mt. Carmel vs. No. 9W Central - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 4W Wellington vs. No. 5W Rose Hill - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 2W Mulvane vs. No. 10W Augusta - 11/07 7:00 p.m. CST

No. 3W Wamego vs. No. 6W Buhler - 11/07 7:00 p.m. CST

Class 5A Bracket

Regional Round

No. 1 Basehor-Linwood vs. No. 9 DeSoto - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 5 Leavenworth vs. No. 13 Blue Valley North - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Aquinas vs. No. 7 Mill Valley - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 3 Spring Hill vs. No. 6 St. James Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 1 Great Bend vs. No. 8 Bishop Carroll - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 4 Hutchinson vs. No. 12 Eisenhower - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Central vs. No. 7 Goddard - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 6 Liberal vs. No. 14 South - 11/07 at 7:00 p.m. CST

Class 6A Bracket

Regional Round

No. 1 Olathe West vs. No. 8 Olathe South - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 4 Northwest vs. No. 12 Blue Valley West - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Gardner-Edgerton vs. No. 7 Olathe North - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 3 Shawnee Mission Northwest vs. No. 6 Lawrence Free State - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 1 Maize vs. No. 9 East - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 4 Manhattan vs. No. 5 Southeast - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 2 Northwest vs. No. 7 Washburn Rural - 11/07 at 7:00 p.m. CST

No. 3 Junction City vs. No. 6 Derby - 11/07 at 7:00 p.m. CST

