Kansas High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (KSHSAA) - November 3, 2025
The 2025 Kansas high school football playoffs continue Friday, November 7 with 72 games in the Regional Round.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Kansas high school playoffs. The championship games will begin on November 28th.
Class 6-Player Bracket (select to view bracket)
Regional Round
No. 1 Peabody-Burns vs. No. 16 Southern Coffey County - 11/04 7:00 p.m. CST
No. 8 Tescott vs. No. 9 Chetopa - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4 Cunningham — BYE
No. 5 Marais des Cygnes Valley vs. No. 12 Otis-Bison - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2 South Barber vs. No. 15 Golden Plains - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 7 Cheylin vs. No. 10 Pawnee Heights - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3 Weskan vs. No. 14 Moscow - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 6 Ingalls vs. No. 11 Northern Valley - 11/07 6:00 p.m. CST
Class 8-Player DI Bracket
Regional Round
No. 16E Flinthills vs. No. 8E Sylvan-Lucas - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4E Lyndon vs. No. 5E Little River - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Ell-Saline vs. No. 7E Madison - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3E Lincoln vs. No. 6E Oswego - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 1W South Central vs. No. 8W Decatur Community - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4W Meade vs. No. 5W Wichita County - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Trego vs. No. 10W Kiowa County - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3W Hill City vs. No. 6W Oxford - 11/07 6:00 p.m. CST
Class 8-Player DII Bracket
Regional Round
No. 1E Marmaton Valley vs. No. 9E Frankfort - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4E Rural Vista vs. No. 5E Axtell - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Hanover vs. No. 7E Burlingame - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 3E Linn vs. No. 11E Lebo - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 1W Central Christian vs. No. 8W Logan - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4W Victoria vs. No. 12W Dighton - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Minneola vs. No. 10W Fairfield - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 14W Wallace County vs. No. 6W Attica/Argonia Co-op - 11/07 6:00 p.m. CST
Class 1A Bracket
Regional Round
No. 1E St. Mary's-Colgan vs. No. 9E Troy - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4E Rossville vs. No. 5E Jefferson County North - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Jackson Heights vs. No. 7E Olpe - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3E Centralia vs. No. 6E Riverside - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 1W Sterling vs. No. 9W Marion - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4W Republic County vs. No. 5W Trinity - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Smith Center vs. No. 7W Thomas More Prep-Marian - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3W Inman vs. No. 6W Moundridge - 11/07 7:00 p.m. CST
Class 2A Bracket
Regional Round
No. 1E Nemaha Central vs. No. 9E Council Grove - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4E Silver Lake vs. No. 5E Sabetha - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Caney Valley vs. No. 7E Riverton - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 14E Atchison County vs. No. 6E Osage City - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 1W Southeast of Saline vs. No. 9W Russell - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4W Phillipsburg vs. No. 5W Haven - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Hoisington vs. No. 7W Hillsboro - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3W Garden Plain vs. No. 6W Beloit - 11/07 7:00 p.m. CST
Class 3A Bracket
Regional Round
No. 1E Hayden vs. No. 9E Wellsville - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4E Prairie View vs. No. 5E Jefferson West - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Santa Fe Trail vs. No. 7E Girard - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3E Frontenac vs. No. 11E Holton - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 1W Andale vs. No. 8W Clay Center - 11/07 6:00 p.m. CST
No. 4W Pratt vs. No. 5W Hugoton - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Rock Creek vs. No. 7W Hesston - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3W Holcomb vs. No. 6W Cheney - 11/07 6:00 p.m. CST
Class 4A Bracket
Regional Round
No. 1E Eudora vs. No. 8E Paola - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 13E Bishop Miege vs. No. 5E Tonganoxie - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2E Labette County vs. No. 7E Chanute - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3E Ottawa vs. No. 6E Piper - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 1W Kapaun Mt. Carmel vs. No. 9W Central - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 4W Wellington vs. No. 5W Rose Hill - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 2W Mulvane vs. No. 10W Augusta - 11/07 7:00 p.m. CST
No. 3W Wamego vs. No. 6W Buhler - 11/07 7:00 p.m. CST
Class 5A Bracket
Regional Round
No. 1 Basehor-Linwood vs. No. 9 DeSoto - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 5 Leavenworth vs. No. 13 Blue Valley North - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Aquinas vs. No. 7 Mill Valley - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 3 Spring Hill vs. No. 6 St. James Academy - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 1 Great Bend vs. No. 8 Bishop Carroll - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 4 Hutchinson vs. No. 12 Eisenhower - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Central vs. No. 7 Goddard - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 6 Liberal vs. No. 14 South - 11/07 at 7:00 p.m. CST
Class 6A Bracket
Regional Round
No. 1 Olathe West vs. No. 8 Olathe South - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 4 Northwest vs. No. 12 Blue Valley West - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Gardner-Edgerton vs. No. 7 Olathe North - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 3 Shawnee Mission Northwest vs. No. 6 Lawrence Free State - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 1 Maize vs. No. 9 East - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 4 Manhattan vs. No. 5 Southeast - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 2 Northwest vs. No. 7 Washburn Rural - 11/07 at 7:00 p.m. CST
No. 3 Junction City vs. No. 6 Derby - 11/07 at 7:00 p.m. CST