Louisiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every Louisiana boys high school basketball final score

CJ Vafiadis

St Thomas more takes on St Augustine basketball for the LHSAA State Basketball Championship in Lake Charles, La. Saturday, March 15, 2025. SCOTT CLAUSE / USATODAY Network
St Thomas more takes on St Augustine basketball for the LHSAA State Basketball Championship in Lake Charles, La. Saturday, March 15, 2025. SCOTT CLAUSE / USATODAY Network

The 2025 Louisiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Louisiana high school boys basketball final scores, results — December 9, 2025

A.J. Ellender 44, Terrebonne 33

Acadiana 69, Abbeville 61

Airline 48, Minden 46

Anacoco 29, Elizabeth 27

Archbishop Rummel 43, John F. Kennedy 39

Ascension Episcopal 57, Loreauville 50

Assumption 48, South Plaquemines 37

Avoyelles 61, Negreet 49

Bastrop 71, General Trass 35

Beekman Charter 52, Claiborne Christian 50

Belle Chasse 57, Phoenix 40

Berwick 44, False River 18

Bolton Academy 80, Alexandria Country Day 55

Booker T. Washington - Shr. 61, Northwood - Shrev. 57

Bossier 56, Ouachita Parish 50

Brother Martin 54, George Washington Carver 48

Brusly 58, Donaldsonville 49

Buckeye 65, Montgomery 56

Carencro 64, Church Point 54

Central Catholic 62, South Terrebonne 49

Central Private 42, Port Barre 30

Chalmette 60, Ascension Christian 31

Choudrant 61, Jonesboro-Hodge 55

Collegiate Baton Rouge 54, Belaire 45

Covington 75, Lakeshore 71

D'Arbonne Woods Charter 52, West Ouachita 32

Delcambre 51, Erath 48

Delhi Charter 57, Delta Charter 17

Doyle 56, Springfield 48

Doyline 72, Dodson 44

East St. John 52, Patterson 51

Edna Karr 59, Bonnabel 49

Episcopal of Acadiana 42, Jehovah-Jireh 38

Ferriday 81, Vidalia 44

Fisher 46, Patrick Taylor - Science/Tech. 44

Franklin Parish 60, Rayville 24

Frederick A Douglass 54, John Ehret 48

Georgetown 37, Monterey 30

Glenbrook 52, Downsville 32

Grace Christian 56, La. School for Deaf 23

Green Oaks 49, Woodlawn - Shrev. 44

Gueydan 52, V.B. Glencoe Charter 39

Hackberry 45, Evans 33

Hahnville 57, Port Allen 40

Hanson Memorial 67, Highland Baptist 37

Haughton 66, New Living Word 26

Haynes Academy 69, Walter L. Cohen 30

Hicks 63, Oak Hill 32

Homer 78, North Webster 65

Huntington 77, Southwood 36

Independence 69, Slaughter Community Charter 22

Iota 70, Johnson Bayou 34

Istrouma 67, Baker 51

Jennings 82, Eunice 78

Kenner Discovery Health Science 52, East Jefferson 45

Kinder 66, East Beauregard 41

Lacassine 89, Fairview 75

LaGrange 66, Sulphur 63

LaSalle 38, Harrisonburg 30

Mamou 79, Beau Chene 70

Mandeville 74, Fontainebleau 65

Mansfield 88, Logansport 49

Marksville 65, Rapides 20

Morris Jeff 53, Thomas Jefferson 51

Natchitoches Central 80, Tioga 61

Neville 66, Richwood 35

New Iberia 54, St. Thomas More 47

North Caddo 67, Loyola Prep 60

North Iberville 66, Thrive Academy 61

North Vermilion 55, Lake Arthur 53

Northlake Christian 69, Riverdale 64

Notre Dame 52, Northside Christian 18

Oberlin 69, Berchmans Academy 33

Ouachita Christian 71, Family Community 39

Peabody 69, Evangel Christian 53

Pitkin 110, Reeves 70

Plainview 50, Glenmora 43

Ponchatoula 64, New Orleans Military & Maritime 35

Pope John Paul II 67, Kentwood 29

Quitman 81, Calvin 20

Red River 98, Simsboro 77

Ringgold 60, Lakeside 27

Saline 56, Castor 51

Scotlandville 55, Broadmoor 52

Simpson 60, Converse 35

Singer 67, Pickering 32

Slidell 61, L. W. Higgins 22

South Lafourche 49, Destrehan 40

St. Louis Catholic 66, JS Clark Leadership Academy 63

St. Martin's Episcopal 46, Ben Franklin 42

St. Paul's 75, Woodlawn - B.R. 59

Starks 71, Merryville 57

Tara 74, Northeast 63

The Willow School 58, Sophie B. Wright 54

University Lab 65, West Feliciana 45

Varnado 65, Mt. Hermon 42

Ville Platte 71, Oakdale 53

Walker 55, Albany 54

Welsh 61, Kaplan 56

West St. Mary 58, Morgan City 22

Westminster Christian 65, Vermilion Catholic 47

Westminster Christian - Lafayette 88, Bell City 69

Westlake 66, DeQuincy 53

White Castle 48, Glen Oaks 47

Young Audiences Charter 48, Livingston Collegiate 39

Zwolle 66, Hornbeck 29

