Louisiana High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 Louisiana high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
A.J. Ellender 44, Terrebonne 33
Acadiana 69, Abbeville 61
Airline 48, Minden 46
Anacoco 29, Elizabeth 27
Archbishop Rummel 43, John F. Kennedy 39
Ascension Episcopal 57, Loreauville 50
Assumption 48, South Plaquemines 37
Avoyelles 61, Negreet 49
Bastrop 71, General Trass 35
Beekman Charter 52, Claiborne Christian 50
Belle Chasse 57, Phoenix 40
Berwick 44, False River 18
Bolton Academy 80, Alexandria Country Day 55
Booker T. Washington - Shr. 61, Northwood - Shrev. 57
Bossier 56, Ouachita Parish 50
Brother Martin 54, George Washington Carver 48
Brusly 58, Donaldsonville 49
Buckeye 65, Montgomery 56
Carencro 64, Church Point 54
Central Catholic 62, South Terrebonne 49
Central Private 42, Port Barre 30
Chalmette 60, Ascension Christian 31
Choudrant 61, Jonesboro-Hodge 55
Collegiate Baton Rouge 54, Belaire 45
Covington 75, Lakeshore 71
D'Arbonne Woods Charter 52, West Ouachita 32
Delcambre 51, Erath 48
Delhi Charter 57, Delta Charter 17
Doyle 56, Springfield 48
Doyline 72, Dodson 44
East St. John 52, Patterson 51
Edna Karr 59, Bonnabel 49
Episcopal of Acadiana 42, Jehovah-Jireh 38
Ferriday 81, Vidalia 44
Fisher 46, Patrick Taylor - Science/Tech. 44
Franklin Parish 60, Rayville 24
Frederick A Douglass 54, John Ehret 48
Georgetown 37, Monterey 30
Glenbrook 52, Downsville 32
Grace Christian 56, La. School for Deaf 23
Green Oaks 49, Woodlawn - Shrev. 44
Gueydan 52, V.B. Glencoe Charter 39
Hackberry 45, Evans 33
Hahnville 57, Port Allen 40
Hanson Memorial 67, Highland Baptist 37
Haughton 66, New Living Word 26
Haynes Academy 69, Walter L. Cohen 30
Hicks 63, Oak Hill 32
Homer 78, North Webster 65
Huntington 77, Southwood 36
Independence 69, Slaughter Community Charter 22
Iota 70, Johnson Bayou 34
Istrouma 67, Baker 51
Jennings 82, Eunice 78
Kenner Discovery Health Science 52, East Jefferson 45
Kinder 66, East Beauregard 41
Lacassine 89, Fairview 75
LaGrange 66, Sulphur 63
LaSalle 38, Harrisonburg 30
Mamou 79, Beau Chene 70
Mandeville 74, Fontainebleau 65
Mansfield 88, Logansport 49
Marksville 65, Rapides 20
Morris Jeff 53, Thomas Jefferson 51
Natchitoches Central 80, Tioga 61
Neville 66, Richwood 35
New Iberia 54, St. Thomas More 47
North Caddo 67, Loyola Prep 60
North Iberville 66, Thrive Academy 61
North Vermilion 55, Lake Arthur 53
Northlake Christian 69, Riverdale 64
Notre Dame 52, Northside Christian 18
Oberlin 69, Berchmans Academy 33
Ouachita Christian 71, Family Community 39
Peabody 69, Evangel Christian 53
Pitkin 110, Reeves 70
Plainview 50, Glenmora 43
Ponchatoula 64, New Orleans Military & Maritime 35
Pope John Paul II 67, Kentwood 29
Quitman 81, Calvin 20
Red River 98, Simsboro 77
Ringgold 60, Lakeside 27
Saline 56, Castor 51
Scotlandville 55, Broadmoor 52
Simpson 60, Converse 35
Singer 67, Pickering 32
Slidell 61, L. W. Higgins 22
South Lafourche 49, Destrehan 40
St. Louis Catholic 66, JS Clark Leadership Academy 63
St. Martin's Episcopal 46, Ben Franklin 42
St. Paul's 75, Woodlawn - B.R. 59
Starks 71, Merryville 57
Tara 74, Northeast 63
The Willow School 58, Sophie B. Wright 54
University Lab 65, West Feliciana 45
Varnado 65, Mt. Hermon 42
Ville Platte 71, Oakdale 53
Walker 55, Albany 54
Welsh 61, Kaplan 56
West St. Mary 58, Morgan City 22
Westminster Christian 65, Vermilion Catholic 47
Westminster Christian - Lafayette 88, Bell City 69
Westlake 66, DeQuincy 53
White Castle 48, Glen Oaks 47
Young Audiences Charter 48, Livingston Collegiate 39
Zwolle 66, Hornbeck 29