2026 Arkansas High School Boys Basketball Regionals: Brackets, Schedules - Feb. 23

Get every bracket, matchup and final score of the 2026 Arkansas high school boys basketball regionals

Poyen vs Gurdon from Feb. 10, 2026 / Charles Fite

The 2026 Arkansas high school boys basketball playoffs begin on February 25th with the AAA Regional Tournaments.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Arkansas high school basketball playoffs.

The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.

2026 Arkansas High School Boys Basketball 1A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Boys 1A-1 Regional Tournament - 2026 @ Lead Hill

Boys 1A-2 Regional Tournament - 2026 @ Hillcrest

Boys 1A-3 Regional Tournament - 2026 @ Bradford

Boys 1A-4 Regional Tournament - 2026 @ Emerson

2026 Arkansas High School Boys Basketball 2A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Boys 2A-1 Regional Tournament - 2026 @ Mountainburg

Boys 2A-2 Regional Tournament - 2026 @ Sloan-Hendrix

Boys 2A-3 Regional Tournament - 2026 @ White County Central

Boys 2A-4 Regional Tournament - 2026 @ Hampton

2026 Arkansas High School Boys Basketball 3A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Boys 3A-1 Regional Tournament - 2026 @ Paris

Boys 3A-2 Regional Tournament - 2026 @ Manila

Boys 3A-3 Regional Tournament - 2026 @ Jessieville

Boys 3A-4 Regional Tournament - 2026 @ Drew Central

2026 Arkansas High School Boys Basketball 4A Regional Tournaments, Schedule, Scores (AAA) - February 23, 2026

Boys 4A-1 Regional Tournament - 2026 @ Prairie Grove

Boys 4A-2 Regional Tournament - 2026 @ Stuttgart

Boys 4A-3 Regional Tournament - 2026 @ Heber Springs

Boys 4A-4 Regional Tournament - 2026 @ Nashville

GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

