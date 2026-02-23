2026 Arkansas High School Boys Basketball Regionals: Brackets, Schedules - Feb. 23
The 2026 Arkansas high school boys basketball playoffs begin on February 25th with the AAA Regional Tournaments.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Arkansas high school basketball playoffs.
The 2026 AAA state championship games will begin on March 12th at Bank OZK Arena in Hot Springs.
Boys 1A-1 Regional Tournament - 2026 @ Lead Hill
Boys 1A-2 Regional Tournament - 2026 @ Hillcrest
Boys 1A-3 Regional Tournament - 2026 @ Bradford
Boys 1A-4 Regional Tournament - 2026 @ Emerson
Boys 2A-1 Regional Tournament - 2026 @ Mountainburg
Boys 2A-2 Regional Tournament - 2026 @ Sloan-Hendrix
Boys 2A-3 Regional Tournament - 2026 @ White County Central
Boys 2A-4 Regional Tournament - 2026 @ Hampton
Boys 3A-1 Regional Tournament - 2026 @ Paris
Boys 3A-2 Regional Tournament - 2026 @ Manila
Boys 3A-3 Regional Tournament - 2026 @ Jessieville
Boys 3A-4 Regional Tournament - 2026 @ Drew Central
Boys 4A-1 Regional Tournament - 2026 @ Prairie Grove
Boys 4A-2 Regional Tournament - 2026 @ Stuttgart
Boys 4A-3 Regional Tournament - 2026 @ Heber Springs
Boys 4A-4 Regional Tournament - 2026 @ Nashville