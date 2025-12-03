High School

Maryland High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025

See every Maryland boys high school basketball final score

CJ Vafiadis

The 2025 Maryland high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

Aquinas Academy 41, Fairwinds Christian 19

Atholton 54, New Town 48

Banneker 82, MSSD 24

Calverton 82, Key 54

Carroll Christian 58, Redeemer Classical Christ 35

Chapelgate Christian Academy 66, Sandy Spring Friends 77

Fairfax Christian 70, Springdale Prep 62

Faith Christian Academy 48, Eukarya Christian Academy 28

Gonzaga 72, New Hope Academy National 65

GVCS Broadfording 51, Mercersburg Academy 81

Highland 65, Virginia Academy 40

Our Lady of Good Counsel 78, SMCA 58

Riverdale Baptist 56, Sidwell Friends 51

Seton 58, The Heights 34

St. Albans 83, Berman Hebrew Academy 48

St. Anselm's Abbey 58, PACE 34

