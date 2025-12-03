Maryland High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 2, 2025
The 2025 Maryland high school boys basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Aquinas Academy 41, Fairwinds Christian 19
Atholton 54, New Town 48
Banneker 82, MSSD 24
Calverton 82, Key 54
Carroll Christian 58, Redeemer Classical Christ 35
Fairfax Christian 70, Springdale Prep 62
Faith Christian Academy 48, Eukarya Christian Academy 28
Gonzaga 72, New Hope Academy National 65
Highland 65, Virginia Academy 40
Mercersburg Academy 81, GVCS Broadfording 51
Our Lady of Good Counsel 78, SMCA 58
Riverdale Baptist 56, Sidwell Friends 51
Sandy Spring Friends 77, Chapelgate Christian Academy 66
Seton 58, The Heights 34
St. Albans 83, Berman Hebrew Academy 48
St. Anselm's Abbey 58, PACE 34