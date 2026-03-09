Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets, Matchups - March 9
The Minnesota high school boys basketball playoffs are underway, and High School On SI has brackets for all 48 sections.
Select the bracket to view scores, matchups and schedules.
Minnesota High School Boys Basketball 2026 Section Tournament Brackets
CLASS 1A BRACKETS
Section 1A (select to view full bracket details)
Championship
No. 1 Southland vs. No. 3 Lewiston-Altura - 03/12
Semifinals
No. 1 Janesville-Waldorf-Pemberton vs. No. 5 Nicollet - 03/09
No. 2 Madelia vs. No. 3 Springfield - 03/09
Championship
No. 1 Central Minnesota Christian vs. No. 1S Hills-Beaver Creek - 03/12
Semifinals
No. 1 Liberty Classical Academy vs. No. 4 Hope Academy - 03/10
No. 2 Heritage Christian vs. No. 3 United Christian Academy - 03/10
Semifinals
No. 1 Braham vs. No. 12 Upsala - 03/11
No. 2 Nevis vs. No. 6 Sebeka - 03/11
Semifinals
No. 1 Henning vs. No. 4 Breckenridge - 03/11
No. 2 Pelican Rapids vs. No. 3 Park Christian - 03/11
Semifinals
No. 1 Cherry vs. No. 4 Barnum - 03/11
No. 2 Mountain Iron-Buhl vs. No. 3 Deer River - 03/11
Semifinals
No. 1 Fertile-Beltrami vs. No. 3 Stephen Argyle - TBD
No. 5 Northern Freeze vs. No. 2 Red Lake County - TBD
CLASS 2A BRACKETS
Championship
No. 1 Goodhue vs. No. 6 Caledonia - 03/12
Semifinals
No. 1 Belle Plaine vs. No. 5 Blue Earth Area - 03/09
No. 2 Glencoe-Silver Lake vs. No. 3 Waseca - 03/09
Championship
No. 1N Morris Area/Chokio-Alberta vs. No. 2S Jackson County Central - 03/12
Semifinals
No. 1 Minnehaha Academy vs. No. 5 Concordia Academy - 03/10
No. 2 St. Croix Lutheran vs. No. 3 St. Paul Academy-Summit - 03/10
Semifinals
No. 4 Minneapolis North vs. No. 9 Blake - 03/10
No. 2 Southwest Christian vs. No. 3 Maranatha Christian Academy - 03/10
Semifinals
No. 1 Albany vs. No. 4 St. Cloud Cathedral - 03/11
No. 2 Annandale vs. No. 6 Melrose - 03/11
Semifinals
No. 1 Pequot Lakes vs. No. 4 Mora - 3/11
No. 2 Pierz vs. No. 3 Esko - 3/11
Semifinals
No. 1 EGF Green Wave vs. No. 4 Perham - 03/11
No. 2 Staples-Motley vs. No. 3 Osakis - 03/11
CLASS 3A BRACKETS
Championship
No. 1 Northfield vs. No. 2 Austin - 03/12
Championship
No. 1 Mankato East vs. No. 3 St. Peter - 03/12
Championship
No. 1 Minneapolis South vs. No. 2 South St. Paul - 03/12
Championship
No. 1 De La Salle vs. No. 2 Mahtomedi - TBD
Championship
No. 1 Totino-Grace vs. No. 2 Becker - 03/12
Championship
No. 1 Richfield vs. No. 2 Orono - 03/12
Championship
No. 1 Grand Rapids vs. No. 3 Hibbing - 03/12
Championship
No. 1 Sartell-St. Stephen vs. No. 6 Fergus Falls - 03/12
CLASS 4A BRACKETS
Championship
No. 1 Lakeville South vs. No. 2 Farmington - 03/12
Championship
No. 1 Prior Lake vs. No. 2 Chaska - 3/13
Championship
No. 1 Eagan vs. No. 3 Apple Valley
Championship
No. 1 Tartan vs. No. 3 Cretin-Derham Hall
Championship
No. 1 Maple Grove vs. No. 2 Osseo
Semifinals
No. 1 Wayzata vs. No. 4 Edina - 3/10
No. 2 Hopkins vs. No. 3 Buffalo - 3/10
Championship
No. 1 Blaine vs. No. 2 Andover - 3/12
Championship
No. 1 Alexandria vs. No. 3 Elk River - 3/12
