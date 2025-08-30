High School

Minnesota high school football final scores, results — August 29, 2025

See every final score from Week 1 of Minnesota high school football

Spencer Swaim

Football on field.
Football on field. / MEEGAN M. REID/KITSAP SUN / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Minnesota high school football season kicked off this week, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.

Minnesota (MSHSL) High School Football Schedule & Scores - August 29, 2025

Ada-Borup/Norman County West 14, Bagley 21

Albert Lea 39, Tri-City United [Montgomery-Lonsdale/Le Center] 18

Alden-Conger 54, Wabasha-Kellogg 15

Annandale 54, Little Falls 6

Apple Valley 35, John Marshall 29

Barnum 48, Ely 0

Benson 34, Breckenridge 55

Brainerd 28, Buffalo 27

Browerville 0, Frazee 22

Byron 42, Academy of Holy Angels 12

Caledonia 14, Rushford-Peterson 21

Canby 7, Springfield 68

Cannon Falls 20, Randolph 14

Century 13, Tartan 21

Chatfield 14, Lourdes 17

Cherry 34, Mountain Iron-Buhl 36

Cloquet 8, Grand Rapids 46

Cotter/Hope Lutheran 47, La Crescent-Hokah 8

Cromwell 54, Littlefork-Big Falls 32

Crookston 6, Nevis 40

Dawson-Boyd 7, Murray County Central 0

Delano 20, Detroit Lakes 7

Denfeld 7, Hermantown 52

Dilworth-Glyndon-Felton 28, Thief River Falls 7

Dover-Eyota 35, St. Charles 8

East Grand Forks 13, Staples-Motley 42

Edgerton 52, Cedar Mountain 14

Fairmont/Martin Luther 47, Worthington 0

Faribault 6, St Croix Lutheran/Unity/Josephs-Tobias HomeSchool 49

Fergus Falls 21, Willmar 13

Goodridge/Grygla 46, Hancock 6

Granada-Huntley-East Chain 38, Westbrook-Walnut Grove 36

Grand Meadow 18, Mabel-Canton 34

Greenway 32, Hinckley-Finlayson 0

Hayfield 42, Medford 13

Highland Park 20, Richfield 28

Holy Family Catholic 39, New London-Spicer 8

Houston 42, Lanesboro 20

Howard Lake-Waverly-Winsted 20, Jordan 21

International Falls 20, Moose Lake/Willow River 40

Jefferson 6, Washburn 34

Johnson 57, St. Agnes 30

Kasson-Mantorville 37, St. Paul Central 0

Kerkhoven-Murdock-Sunburg 8, Paynesville 46

Kingsland 42, Bethlehem Academy 0

Lake City 27, Plainview-Elgin-Millville 14

Lake Crystal-Wellcome Memorial 24, St. James 20

Lakeville South 34, Mounds View 7

Lakeview 70, Madelia 8

LeRoy-Ostrander 12, Spring Grove 37

Long Prairie-Grey Eagle 0, Wadena-Deer Creek 8

Mahtomedi 21, Mankato West 19

Mankato East 28, Owatonna 7

Martin County West 8, Windom 30

Mille Lacs Co-op 54, Bigfork 6

Monticello 34, Sauk Rapids-Rice 18

Mora 0, Proctor/Maris Academy 32

New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 8, St. Clair 12

North Branch 22, Two Harbors 10

Orono 21, Becker 0

PACT Charter 42, Avalon/Great River/Twin Cities Academy 21

Parkers Prairie 34, Upsala 22

Park Rapids 14, Perham 20

Pelican Rapids 24, Hawley 0

Pine Island 50, Red Wing 0

Providence Academy 20, Zimmerman 49

Renville County West 30, Nicollet 22

Robbinsdale Cooper 21, St. Francis 29

South Ridge 6, Verndale 14

South St. Paul 43, Camden/FAIR Downtown 0

Springfield 68, Canby 7

St. Clair 12, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 8

St Croix Lutheran/Unity/Josephs-Tobias HomeSchool 49, Faribault 6

St. James 20, Lake Crystal-Wellcome Memorial 24

St. Paul Academy/Minnehaha Academy/Blake 21, Winona 14

St. Peter 6, Waseca 7

St. Thomas Academy 27, Cretin-Derham Hall 14

Stephen-Argyle Central 34, Border West 16

Wabasso 60, Buffalo Lake-Hector-Stewart 0

Waseca 7, St. Peter 6

Windom 30, Martin County West 8

