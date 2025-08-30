Minnesota high school football final scores, results — August 29, 2025
The 2025 Minnesota high school football season kicked off this week, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.
Ada-Borup/Norman County West 14, Bagley 21
Albert Lea 39, Tri-City United [Montgomery-Lonsdale/Le Center] 18
Alden-Conger 54, Wabasha-Kellogg 15
Annandale 54, Little Falls 6
Apple Valley 35, John Marshall 29
Barnum 48, Ely 0
Benson 34, Breckenridge 55
Brainerd 28, Buffalo 27
Browerville 0, Frazee 22
Byron 42, Academy of Holy Angels 12
Caledonia 14, Rushford-Peterson 21
Canby 7, Springfield 68
Cannon Falls 20, Randolph 14
Century 13, Tartan 21
Chatfield 14, Lourdes 17
Cherry 34, Mountain Iron-Buhl 36
Cloquet 8, Grand Rapids 46
Cotter/Hope Lutheran 47, La Crescent-Hokah 8
Cromwell 54, Littlefork-Big Falls 32
Crookston 6, Nevis 40
Dawson-Boyd 7, Murray County Central 0
Delano 20, Detroit Lakes 7
Denfeld 7, Hermantown 52
Dilworth-Glyndon-Felton 28, Thief River Falls 7
Dover-Eyota 35, St. Charles 8
East Grand Forks 13, Staples-Motley 42
Edgerton 52, Cedar Mountain 14
Fairmont/Martin Luther 47, Worthington 0
Faribault 6, St Croix Lutheran/Unity/Josephs-Tobias HomeSchool 49
Fergus Falls 21, Willmar 13
Frazee 22, Browerville 0
Goodridge/Grygla 46, Hancock 6
Granada-Huntley-East Chain 38, Westbrook-Walnut Grove 36
Grand Meadow 18, Mabel-Canton 34
Greenway 32, Hinckley-Finlayson 0
Hayfield 42, Medford 13
Highland Park 20, Richfield 28
Holy Family Catholic 39, New London-Spicer 8
Houston 42, Lanesboro 20
Howard Lake-Waverly-Winsted 20, Jordan 21
International Falls 20, Moose Lake/Willow River 40
Jefferson 6, Washburn 34
Johnson 57, St. Agnes 30
Jordan 21, Howard Lake-Waverly-Winsted 20
Kasson-Mantorville 37, St. Paul Central 0
Kerkhoven-Murdock-Sunburg 8, Paynesville 46
Kingsland 42, Bethlehem Academy 0
Lake City 27, Plainview-Elgin-Millville 14
Lake Crystal-Wellcome Memorial 24, St. James 20
Lakeville South 34, Mounds View 7
Lakeview 70, Madelia 8
LeRoy-Ostrander 12, Spring Grove 37
Long Prairie-Grey Eagle 0, Wadena-Deer Creek 8
Mahtomedi 21, Mankato West 19
Mankato East 28, Owatonna 7
Martin County West 8, Windom 30
Mille Lacs Co-op 54, Bigfork 6
Monticello 34, Sauk Rapids-Rice 18
Mora 0, Proctor/Maris Academy 32
New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 8, St. Clair 12
North Branch 22, Two Harbors 10
Orono 21, Becker 0
PACT Charter 42, Avalon/Great River/Twin Cities Academy 21
Parkers Prairie 34, Upsala 22
Park Rapids 14, Perham 20
Pelican Rapids 24, Hawley 0
Pine Island 50, Red Wing 0
Providence Academy 20, Zimmerman 49
Renville County West 30, Nicollet 22
Robbinsdale Cooper 21, St. Francis 29
South Ridge 6, Verndale 14
South St. Paul 43, Camden/FAIR Downtown 0
Springfield 68, Canby 7
St. Clair 12, New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva 8
St. Paul Academy/Minnehaha Academy/Blake 21, Winona 14
St. Peter 6, Waseca 7
St. Thomas Academy 27, Cretin-Derham Hall 14
Stephen-Argyle Central 34, Border West 16
Verndale 14, South Ridge 6
Wabasso 60, Buffalo Lake-Hector-Stewart 0
Windom 30, Martin County West 8
Zimmerman 49, Providence Academy 20