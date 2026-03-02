High School

Mississippi High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - March 2, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Mississippi high school boys basketball playoffs

Gray Reid

Tupelo vs Hernando from Feb. 9, 2026
Tupelo vs Hernando from Feb. 9, 2026 / Jody McRee

The 2026 Mississippi high school boys basketball state championships continue on Monday, March 2.

High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 5-7.

Class 1A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket   (select to view full bracket details)

Semi-Finals on March 2

Championship Game - March 6, 12PM CST

Class 2A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 4

Championship Game - March 7, 12PM CST

Class 3A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 4

Championship Game - March 7, 4PM CST

Class 4A State Championships

2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 3

Championship Game - March 6, 4PM CST

Class 5A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 5

Championship Game - March 7, 8PM CST

Class 6A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 2

Championship Game - March 5, 8PM CST

Class 7A State Championship

2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Boys Basketball State Championship Bracket 

Semi-Finals on March 3

Championship Game - March 6, 8PM CST

GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

