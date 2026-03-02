Mississippi High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - March 2, 2026
Get every bracket and see every matchup in the 2026 Mississippi high school boys basketball playoffs
The 2026 Mississippi high school boys basketball state championships continue on Monday, March 2.
High School On SI has brackets for every classification in the Mississippi high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 5-7.
Mississippi High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - March 2, 2026
Class 1A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 1A Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
Semi-Finals on March 2
Championship Game - March 6, 12PM CST
Class 2A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 2A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 4
Championship Game - March 7, 12PM CST
Class 3A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 3A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 4
Championship Game - March 7, 4PM CST
Class 4A State Championships
2026 Mississippi (MHSAA) Class 4A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 3
Championship Game - March 6, 4PM CST
Class 5A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 5
Championship Game - March 7, 8PM CST
Class 6A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 6A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 2
Championship Game - March 5, 8PM CST
Class 7A State Championship
2026 Mississippi (MHSAA) Class 7A Boys Basketball State Championship Bracket
Semi-Finals on March 3
Championship Game - March 6, 8PM CST
More from High School On SI
Published