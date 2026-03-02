High School

Florida High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - March 2, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Florida high school boys basketball playoffs

St. Petersburg vs Oak Ridge from Jan 3, 2026 / Sheila Haddad

The 2026 Florida high school boys basketball state championship playoffs continue on Thursday, March 5.

High School On SI has brackets for every classification in the Florida high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on March 7-14.

2026 Florida (FHSAA) Rural Boys Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)

Championship Results

2026 Florida (FHSAA) 1A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 5

2026 Florida (FHSAA) 2A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 6

2026 Florida (FHSAA) 3A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 9

2026 Florida (FHSAA) 4A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 10

2026 Florida (FHSAA) 5A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 11

2026 Florida (FHSAA) 6A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 12

2026 Florida (FHSAA) 7A Boys Basketball State Championship Bracket

All games March 13

Published
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

