Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 28, 2025

Horn Lake vs Oxford from Nov. 21, 2025
Horn Lake vs Oxford from Nov. 21, 2025 / Mary Scott

The 2025 Mississippi high school football playoffs continued tonight, and High School On SI has a list of final scores from Friday night.

Brookhaven 31, Laurel 6

Calhoun City 35, Biggersville 14

Columbia 20, Poplarville 14

East Webster 21, Kemper County 14

Gulfport 40, Brandon 7

Hattiesburg 47, Picayune 27

Heidelberg 46, Mize 22

Kosciusko 17, Louisville 8

Noxubee County 54, Winona 21

Raleigh 27, Seminary 14

Simmons 12, Taylorsville 8

Tupelo 21, Oxford 20

Warren Central 45, Ridgeland 42

West Point 20, Holmes County Central 6

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

