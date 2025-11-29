Mississippi High School Football Playoff Final Scores, Results - November 28, 2025
Brookhaven 31, Laurel 6
Calhoun City 35, Biggersville 14
Columbia 20, Poplarville 14
East Webster 21, Kemper County 14
Gulfport 40, Brandon 7
Hattiesburg 47, Picayune 27
Heidelberg 46, Mize 22
Kosciusko 17, Louisville 8
Noxubee County 54, Winona 21
Raleigh 27, Seminary 14
Simmons 12, Taylorsville 8
Tupelo 21, Oxford 20
Warren Central 45, Ridgeland 42
West Point 20, Holmes County Central 6
