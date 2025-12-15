2025 MFCA All-State Football Honors Released for Class 3, Class 4 Teams
A bunch of things need to break right to win a state championship, and a lot of things went right for the Seneca Indians and Kearney Bulldogs in 2025.
The Indians shook off a loss in the regular-season finale and found their way back to the Class 3 Show-Me Bowl for the third straight year. This time, guided by Class 3 Coach of the Year Cody Hilburn, they beat Lift for Life Academy 33-26 to claim their third championship in program history.
Of course, having good players helps, and the Indians finished with seven first-team all-state selections among their 10 total honorees, including Offensive Player of the Year Roman Miller and Defensive POY Jace Renfro.
Kearney was even more dominant in Class 4, rolling to a 14-0 finish with a 21-14 Show-Me Bowl win against Hannibal for the Bulldogs' second title in three years and sixth overall.
Guided by Class 4 Defensive Player of the Year Isaac Beaver and Offensive Player of the Year Carter Temple, the Bulldogs never allowed more than 24 points to any opponent, averaged 41.4 points on offense, and finished with 10 all-state selections, including seven first-teamers (2 offense, 4 defense, 1 special teams).
See all of the MFCA selections for Class 3 and Class 4 below.
2025 Missouri High School Football Coaches Class 3 and Class 4 All-State
Class 3
Offensive Player of the Year
Roman Miller, sr., Seneca
Defensive Player of the Year
Jace Renfro, sr., Seneca
Coach of the Year
Cody Hilburn, Seneca
First Team
Offense
QB: Brodie Probert, 6-1, 195, sr., Seneca
RB: Roman Miller, 5-10, 205, sr., Seneca
RB: Jay’veon Scott, 6-3, 203, sr., Lift For Life Academy
WR: Ekeilan Henderson, 6-0, 170, jr., Lift for Life Academy
WR: Tony Woolfolk, 5-8, 165, sr., Lift for Life Academy
WR: Colton Roark, 6-1, 190, sr., Cassville
TE: Evan Viox, 6-3, 205, jr., Valle Catholic
ATH: Nathan Short, 6-1, 180, sr., St. Claire
OL: Brock Pendergraft, 5-10, 205, sr., Seneca
OL: Trevor Roth, 5-8, 225, jr., Valle Catholic
OL: Braylon Ellison, 6-5, 270, sr., Boonville
OL: Landen Hughes, 5-11, 240, soph., Seneca
OL: Walker Jarrell, 6-5, 280, jr., Dexter
Defense
DL: Jace Renfro, 5-9, 210, sr., Seneca
DL: Da/zaveoon Williams, 6-3, 215, jr., Lift for Life Academy
ATH: Bryson Whitman, 5-9, 170, sr., Hollister
DE: Paul Taylor, 6-4, 220, sr., Ste. Genevieve
DE: Jaishon White, 6-5, 230, sr., Chillicothe
LB: Kye Adams, 5-11, 225, sr., Seneca
LB: Jason Hervoyavich, 5-10, 210, sr., Dexter
LB: Bryce Newham, 6-0, 205, soph., Boonville
LB: Weston Tally, 6-1, 215, sr., Maryville
DB: Hunter Hanes, 5-7, 145, sr., Seneca
DB: Kameron Hurst, 6-0, 165, sr., Lift for Life Academy
DB: Reece Fredrickson, 5-11, 190, jr., St. Michael the Archangel
DB: Dashaun Moss, 6-1, 175, sr., Lift for Life Academy
Specialists
P: Caden Youngblood, 6-3, 175, sr., East Newton
K: Max Thomas, 6-1, 185, sr., St. Michael the Archangel
RET: Kamden Bebee, 5-9, 175, jr., Cassville
Second Team
Offense
QB: Phoenix Isiah, 6-1, 173, sr., Lift for Life Academy.
RB: Noah Walton, 6-0, 210, sr., Potosi.
RB: Devin Turnbo, 6-1, 195, sr., Dexter.
WR: Bryon Buster, 6-5, 200, jr., St. Michael the Archangel
WR: Coy Felton, 5-11, 175, sr., Mount Vernon
WR: Jaykob Putman, 6-0, 175, Doniphan
TE: Ethan Wall, 6-4, 205, sr., Osage
ATH: Aden Estep, 5-10, 170, sr., Mountain Grove
OL: Silas Richardson, 6-4, 270, jr., Park Hills Central
OL: Ethan Niewald, 6-2, 250, sr., St. Michael the Archangel
OL: Jacob Warren, 6-2, 250, sr., Ste. Genevieve
OL: Cannon Scarbrough, 6-1, 265, sr., Maryville
OL: Zach Middleton, 5-10, 240, sr., St. Clair
Defense
DL: Kaydan Hart, 6-3, 235, jr., Dexter
DL: Chase Reed, 6-2, 220, jr., Valle Catholic
ATH: Quinn Schnarre, 5-11, 225, sr., Wright City
DE: Rhett Wamble, 6-0, 175, sr., Dexter
DE: Hayden Endsley, 6-3, 235, sr., Southern Boone
LB: Bryson Whitman, 5-10, 170, sr., Hollister
LB: Kyler Fanning, 6-1, 190, sr., Moberly
LB: Caleb Barber, 5-11, 232, sr., University Academy Charter
LB: Kalan Fallert, 5-8, 155, sr., Valle Catholic
DB: Drew Sherwood, 6-1, 165, sr., Seneca
DB: Landen Baxter, 5-8, 175, sr., St. Clair
DB: Ben Jaster, 5-11, 180, sr., Maryville
DB: Brock Arrowood, 5-10, 160, sr., Osage
Specialists
P: Brody Porter, 5-11, 185, sr., Boonville
K: Brady Clark, 5-9, 160, sr., Osage
RET: Bryson Whitman, 5-10, 170, sr., Hollister
Third Team
Offense
QB: Gage Burgess, 6-0, 190, sr., St. Michael the Archangel
RB: Ka’Von Tiger, 5-10, 200, sr., Moberly
RB: Luis Tellado, 6-0, 210, sr., St. Michael the Archangel
WR: Gabriel Jenkins, 5-11, 160, jr., Hallsville
WR: Blaze Graham, 5-9, 180, sr., Seneca
WR: Max Borgerding, 6-1, 160, sr., St. Francis Borgia
TE: Abraham Rhoades, 6-2, 205, sr., Hallsville
ATH: Seven Jackson, 5-10, 170, soph., Lift for Life Academy
OL: Gentry Barnes, 6-5, 270, sr., Seneca
OL: Maliki Williams, 6-2, 315, soph., Mountain Grove
OL: Isaac Luney, 6-0, 245, sr., Cassville
OL: Grant Wilson, 6-4, 235, sr., Osage
OL: Cade Banks, 6-2, 215, sr., Clinton
Defense
DL: Nick Joiner, 6-4, 250, sr., Osage
DL: JJ Wright, 5-9, 170, jr., St. Clair
ATH: Max Richardson, 6-0, 150, sr., Moberly
DE: Clayton Schuster, 6-3, 215, sr., Boonville
DE: Mason Shumate, 6-3, 200, jr., Clinton
LB: Henry Zeitzmann, 6-2, 216, sr., St. Francis Borgia
LB: Zane Achterburg, 5-11, 215, sr., St. James
LB: Jack Wollard, 5-11, 200, sr., Pembroke Hill
LB: Elliott Atwell, 5-10, 205, sr., Oak Grove
DB: Isaiah Young, 5-10, 170, jr., Buffalo
DB: Andy McDonald, 6-1, 165, jr., Pembroke Hill
DB: James Wilson, 6-0, 180, sr., St. Michael the Archangel
DB: Lucas Peebles, 5-11, 190, sr., Clever
Specialists
P: Hunter Dawson, 6-5, 215, sr., Mount Vernon
K: Johnny Williams, 6-1, 185, sr., St. Francis Borgia
RET: Thomas Pittman Jr., 5-8, 152, jr., Fulton
Class 4
Offensive Player of the Year
Carter Temple, jr., Kearney
Defensive Player of the Year
Isaac Beaver, sr., Kearney
Coach of the Year
Logan Minnick, Kearney
First Team
Offense
QB: Carter Temple, 6-3, 225, jr., Kearney
RB: Kingston Miles, 6-0, 195, jr., St. Mary’s South Side
RB: AJ Smith, 5-8, 200, sr., Warrensburg
RB: Darrion Washington, 5-8, 165, jr., Hannibal
WR: Jackson Frank, 6-0, 170, sr., Festus
WR: Micah Brown, 6-3, 185, jr., Jennings
TE: Drew Nelson, 6-3, 185, jr., Jennings
ATH: Collin Sinclair, 6-1, 195, Orchard Farm
OL: Nyk Belabre, 6-3, 285, sr., Kearney
OL: Patrick Arthaud, 6-1, 265, sr., Hannibal
OL: Bennett Fraser, 6-5, 280, sr., Kirksville
OL: Gavin Beachner, 6-6, 310, sr., Carl Junction
OL: Mason Waitkoss, 6-3, 285, jr., Savannah
Defense
DL: Isaac Beaver, 6-2, 285, sr., Kearney
DL: Tre Hoskins, 6-5, 285, sr., Hannibal
DE: Aden Scott, 6-1, 225, sr., Hannibal
DE: Frank Stephenson, 6-4, 235, sr., Warrensburg
LB: Aidan Arellano, 5-10, 190, jr., Kearney
LB: James Wetton, 5-10, 190, sr., Hannibal
LB: Kaizen McAfee, 6-1, 200, sr., Hannibal
LB: Blake Nesbitt, 6-3, 215, soph., Kirksville
LB: Demetrice Williams, 6-0, 195, sr., Parkway North
LB: Kaiden Phillips, 6-1, 180, jr., Savannah
DB: Kade Hoskins, 6-0, 190, jr., Hannibal
DB: Jackson Dudek, 6-0, 175, sr., Savannah
DB: Brad Doll, 6-0, 175, sr., Kearney
DB: Kale Tucking, 5-10, 175, jr., Kearney
Specialists
P: Lucas Vanmeter, 6-0, 175, sr., Pleasant Hill
K: Camden Arnold, 5-9, 175, sr., Savannah
RET: Matthew Lindsey, 5-11, 180, jr., Kearney
Second Team
Offense
QB: Wyeth Dorsey, 6-0, 190, jr., Hannibal
RB: Marcus Lopez-Durman, 5-9, 205, sr., Carl Junction
RB: Corbin Emmons, 6-0, 190, sr., Kearney
RB: Will Jackson, 5-10, 165, jr., Nevada
WR: Amaury Powell, 6-1, 170, sr., Odessa
WR: Gage Hale, 5-11, 170, soph., Logan-Rogersville
TE: Braydon Wilkes, 6-1, 225, jr., Festus
ATH: Jackson Whitaker, 6-0, 170, jr., Odessa
OL: Carson Grass, 5-10, 250, jr., Festus
OL: Jack Morris, 6-2, 280, sr., Warrenton
OL: Darrius Smiley, 6-6, 275, soph., St. Mary’s South Side
OL: Elijah Knowles, 6-2, 260, jr., St. Mary’s South Side
OL: Eli Aviles, 6-2, 265, sr., Smithville
Defense
DL: Jaxon Hunter, 6-3, 250, sr., West Plains
DL: Frederick Manda, 6-0, 260, sr., Pleasant Hill
DE: Antonio Pinkston, 6-2, 240, jr., Festus
DE: Demeterius Thompson, 6-4, 230, sr., Brentwood-Clayton
LB: Sam McGill, 5-11, 195, jr., Sikeston
LB: Haze Middleton, 5-11, 205, sr., Smithville
LB: Luke Tucking, 5-9, 210, jr., Kearney
LB: Will Scott, 5-11, 205, soph., Odessa
DB: Oliver Borton, 5-9, 150, sr., Odessa
DB: Jojo Ballard, 6-2, 165, sr., Carl Junction
DB: Isaiah Hanks, 6-0, 165, soph., Odessa
DB: Jaden Smith, 6-0, 187, sr., Lincoln Prep
Specialists
P: Niko Vuong, 5-9, 160, sr., Brentwood-Clayton
K: Aiden Verhulst, 6-2, 165, sr., Smithville
RET: Adrian Gant, 5-9, 160, soph., Northeast
Third Team
Offense
QB: Parker Perry, 6-1, 200, jr., Festus
RB: Dryden Hendrix, 5-9, 190, jr., Kearney
RB: Cole Westerhold, 5-11, 200, Odessa
RB: Mark Jennings, 5-6, 155, sr., Sullivan
WR: David Russell, 5-9, 155, sr., Festus
WR: Kyler Wallace, 5-10, 170, sr., Pleasant Hill
TE: Drew Leuckel, 6-4, 240, sr., Perryville
ATH: Jordan McDavid, 6-0, 190, sr., Parkway North
OL: Tyler Fox, 6-2, 260, jr., Warrensburg
OL: Owen McCullah, 5-11, 255, sr., Bolivar
OL: McKinley Lynn, 6-2, 245, sr., North County (Bonne Terre)
OL: Vance Nally, 6-5, 290, sr., Logan-Rogersville
OL: Mitchell Garner, 6-1, 220, sr., Sullivan
Defense
DL: Jaylen Mitchell, 6-0, 265, sr., Van Horn
DL: Traven St. Clair, 6-0, 230, sr., Union
DL: Trevin Nitsche, 6-1, 225, jr., Smithville
DE: Benton Mohrmann, 6-5, 210, sr., Parkway
DE: Kagan Bechtold, 6-1, 195, sr., Savannah
LB: Elijah Stueckel, 6-1, 225, sr., St. Mary’s South Side
LB: Treyven Murphy, 6-0, 215, jr., Warrensburg
LB: Jett Snyder, 6-3, 195, sr., Nevada
LB: Tyson Bronson, 6-0, 190, sr., Orchard Farm
LB: John Harry Stream, 6-2, 190, jr., Westminster Christian Academy
LB: Gavin Moore, 6-0, 195, sr., Holt
DB: Jeremy Ingrum, 6-3, 190, sr., Jennings
DB: D’Maurion Smith, 5-8, 170, jr., St. Mary’s South Side
DB: Ryder Martin, 6-2, 180, sr., McDonald County
DB: Mason Majors, 5-10, 150, sr., Nevada
Specialists
P: Brock Jensen, 5-10, 145, soph., Marshfield
K: Liam Nord, 6-2, 185, sr., Parkway North
RET: Jordan Wright, 6-0, 160, soph., Raytown South