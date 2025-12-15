2025 MFCA All-State Football Selections: 8-Man, Class 1 and Class 2 Teams
Now that state champions have been crowned, it is officially award season for Missouri’s top high school football players.
The Missouri Football Coaches Association released its 2025 all-state selections Friday. With three teams per classification, hundreds of the state’s top performers and coaches were honored for their contributions on the field this season.
Worth County rolled to the 8-man state championship, defeating Rock Port in a high-scoring 56-46 contest. Tipton defeated Putnam County 39-14 to claim its first Class 1 state championship. Blair Oaks, coming off a Class 3 championship in 2024, completed an unbeaten run in 2025 with a 59-0 victory over St. Pius X (Festus) to win the Class 2 title. Blair Oaks finished 14-0, recording three shutouts in five postseason games and allowing just 15 points during that stretch.
Many of the players who helped guide those programs deep into the state playoffs are represented on the MFCA all-state teams.
8-Man
Offensive Player of the Year
Tristan Leeper, 5-foot-10, 175-pounds, sr., Archie
Defensive Player of the Year
Bo Collins, 6-1, 225, jr., Worth County
Coach of the Year
Jon Adwell, Worth County
First Team
Offense
QB: Tristan Leeper, 5-10, 175, sr., Archie
RB: Cash Anderson, 5-9, 175, sr., Appleton City
RB: Brock Holmes, 5-9, 190, jr., Rock Port
RB: Cole Ruby, 6-0, 190, jr., Worth County
WR: Tate Kriesel, 6-0, 185, sr., St. Paul Lutheran
WR: Jackson Kash, 5-10, 165, sr., Archie
WR: Camden Griffith, 6-2, 167, sr., Pattonsburg/Gilman City
TE: Ronye Williams, 6-0, 195, sr., Appleton City
ATH: Gannon Bowden, 6-0, 215, jr., North Shelby
OL: Miles Neely, 6-2, 235, sr., Lockwood
OL: Ryder Herron, 6-3, 260, sr., Rock Port
OL: Shae Miller, 6-0, 260, sr., Albany
OL: Carson Houchen, 5-11, 225, jr., Archie
Defense
DL: Weston Farmer, 6-2, 245, jr., Appleton City
DL: Tanner Thompson, 5-10, 225, sr., Archie
DL: Ethan Linniger, 6-0, 235, jr., Worth County
DE: Bo Collins, 6-1, 225, jr., Worth County
DE: Gabe Gebhards, 6-3, 225, jr., Rock Port
LB: Maddix Inman, 6-3, 220, sr., Concordia
LB: Lucas Frisch, 6-0, 190, sr., Worth County
LB: Tate Johnson, 5-10, sr., Fairfax (East Atchison)
DB: Jack Meyerkorth, 6-1, 170, jr., Rock Port
DB: Brody Fifer, 5-9, 145, jr., Norborne-Hardin Central
DB: Brayden Stevens, 5-10, 160, sr., Worth County
HYBRID: Aksel Garcia, 5-6, 150, jr., Concordia
Specialists
P: Austin Lukehart, 6-0, 165, sr., Bishop LeBlond
K: Jared Bermudez, 5-11, 210, sr., Concordia
RET: Tristan Leeper, 5-10, 175, sr., Archie
Second Team
Offense
QB: Jonny Hampton, 6-2, 180, sr., Wellington-Napoleon
RB: Lane Hass, 5-10, 171, sr., Concordia
RB: Elliot Mercer, 6-0, 200, jr., Albany
RB: Dezmond Holder, 5-9, 165, Wellington
WR: Gavin Humphrey, 6-1, 150, sr., Pattonsburg
WR: Ryder Sample, 5-10, 146, sr., King City
WR: Brody Best, 5-8, 150, sr., Wellington
TE: Talan Richter, 6-1, 180, jr., Lockwood
ATH: Cooper Clair, 5-10, 165, sr., Knox County
OL: Sawyer Thurman, 6-1, 185, sr., Worth County
OL: Brody Roepe, 5-11, 311, jr., Concordia
OL: Finnius Sullivan, 6-1, 265, sr., Bishop LeBlond
OL: Jace McNelly, 5-8, 250, sr., Norborne Hardin-Central
Defense
DL: Josiah Schellhorn, 5-11, 228, sr., King City
DL: Kaidon Simpson, 5-10, 190, sr., Liberal
DL: Tim Kozhukharenko, 6-0, 250, sr., Northwest Hughesville
DE: Dane Wilckens, 6-1, 175, sr., Concordia
DE: Alious Hunolt, 6-3, 205, sr., Knox County
LB: Cooper Snodderley, 6-0, 180, sr., Nodaway Valley
LB: Noah Owens, 6-1, 200, sr., Wellington-Napoleon
LB: Roper Gray, 5-10, 165, jr., Lockwood
LB: Tayden Cook, 5-10, 150, sr., Rock Port
DB: Sean Contreras, 5-10, 160, jr., Lockwood
DB: Cole Sigrist, 5-8, 155, sr., Bishop LeBlond
DB: Jude Archer, 5-11, 185, jr., Worth County
HYBRID: Ben Eckhoff, 6-4, 215, sr., Lincoln
Specialists
P: Drew Parman, 6-2, 170, soph., Stanberry
K: Luke Baugh, 6-2, 190, sr., Lockwood
RET: Jack Meyerkorth, 6-1, 170, sr., Rock Port
Third Team
Offense
QB: Landry Ogden, 5-11, 185, jr., Lockwood
RB: Kade Eastwood, 6-3, 205, sr., Drexel
RB: Creyton Roup, 5-11, 160, sr., Mound City
RB: Mitchell Walker, 5-10, 175, soph., Princeton
WR: Tye Hoyt, 5-8, 150, jr., Nodaway Valley
WR: Logan Mitchell, 6-1, 160, jr., Paris
WR: Carter Duncan, 5-11, 180, jr., Slater
TE: Sam Barnett, 6-0, 195, jr., Norborne Hardin-Central
ATH: Hayden Sanders, 5-10, 175, jr., Worth County
OL: Quentin Jackson, 6-1, 220, sr., Rock Port
OL: Talon McCoy, 5-11, 240, jr., North Shelby
OL: Brody Hardin, 5-11, 240, jr., Bishop LeBlond
OL: Andy Mattson, 6-5, 340, sr., Platte Valley
Defense
DL: Trent Windsor, 6-2, 255, sr., Orrick
DL: Danny Priebe, 6-0, 170, jr., Schuyler County
DL: Chanse Glenn, 5-9, 180, sr., Princeton
DE: Tyler Gray, 6-2, 200, sr., Nodaway Valley
DE: Michael Heins, 6-6, 210, jr., St. Paul Lutheran
LB: Nathan Boss, 5-9, 170, sr., Northwest Hughesville
LB: Graham Medsker, 5-9, 198, sr., King City
LB: Lucas Walker, 6-2, 215, sr., Orrick
LB: TJ Belt, 6-0, 205, sr., North Shelby
DB: Isaac Shahan, 5-10, 150, soph., Knox County
DB: Joey Rapp, 5-7, 145, sr., Sweet Springs
DB: Brody Wennihan, 5-11, jr., Tarkio (East Atchison)
Specialists
P: Jason Gonzalez, 6-2, 225, sr., Sweet Springs
K: Ricardo Kopf, 5-10, 160, soph., Albany
RET: Hudson McGuire, 5-0, 155, jr., Greenfield
Class 1
Offensive Player of the Year
Tyler Rivera, 5-9, 200, sr., Tipton
Defensive Player of the Year
Samuel Duke, 6-2, 252, sr., Tipton
Coach of the Year
Dr. William Duke, Tipton
First Team
Offense
QB: Dane Schlotzhauer, 6-0, 185, sr., Tipton
RB: Cash Pomeroy, 6-2, 250, sr., Marionville
RB: Treven Riediger, 6-0, 170, sr., Putnam County
RB: Tyler Rivera, 5-9, 200, sr., Tipton
WR: J’Vonta Payne, 6-0, 160, sr., Hayti
WR: Will Cashman, 5-11, 175, sr., Tipton
TE: Ty Bixler, 6-2, 200, jr., Tipton
ATH: Cordell Washington, 6-0, 170, sr., Thayer
OL: Conner Crowder, 6-4, 275, soph., Thayer
OL: Colt Threlkeld, 6-2, 225, jr., South Shelby
OL: Nicklaus Wolf, 5-10, 207, sr., Tipton
OL: Bentley McCormack, 6-4, 275, sr., Putnam County
OL: Hunter Nixdorf, 5-10, 215, sr., Penney
Defense
DL: Bryler Ford, 6-3, 270, sr., Adrian
DL: Ben Bestgen, 5-11, 205, sr., Tipton
DE: Samuel Duke, 6-2, 252, sr., Tipton
DE: Daxton Smith, 6-4, 265, sr., Putnam County
LB: Levi Street, 5-8, 190, jr., Tipton
LB: Angstrom Watt, 6-0, 205, sr., Putnam County
LB: Reid Broyles, 5-8, 170, jr., Tipton
LB: Isaac Bearden, 6-0, 245, sr., Salisbury
LB: Xavier Gonzales, 5-8, 155, sr., Thayer
DB: Tameryn Turner, 6-2, 175, jr., Hayti
DB: Bryer Guerin, 6-0, 180, sr., Marionville
DB: Ian Yoss, 6-0, 180, sr., Adrian
DB: Gavin Binder, 5-8, 150, sr., Salisbury
Specialists
P: Lane Meads, 5-10, 155, soph., Sherwood
K: Cooper Doss, 5-8, 157, jr., Tipton
RET: Corbin Campbell-Johnson, 6-2, 185, soph., Putnam County
Second Team
Offense
QB: JC Ford, 5-8, 150, jr., Hayti
RB: Bryden White, 5-8, 175, sr., Salisbury
RB: Paxton Pyle, 5-9, 192, jr., Tipton
RB: Trevyn Adams, 6-0, 185, sr., Midway
WR: Blaze Masoner, 5-11, 160, jr., West Platte
WR: Harison Thompson, 6-1, 175, sr., Ash Grove
TE: Jacob Jones, 6-1, 180, jr., Putnam County
ATH: Rowan Cox, 6-2, 225, jr., Windsor
OL: Cameron Wortham, 6-3, 260, sr., North Platte
OL: Conner Barnes, 6-4, 260, sr., Windsor
OL: Hoyt Halley, 6-2, 220, sr., Putnam County
OL: Jackson Fischer, 6-2, 250, sr., Van-Far
OL: Joey Gossett, 6-3, 215, sr., Marionville
Defense
DL: Zeb Dubois, 5-11, 245, sr., Thayer
DL: Colton Teter, 6-0, 220, jr., Salisbury
DE: Jacob Miller, 6-8, 250, sr., Penney
DE: Jayson Bowers, 6-0, 190, jr., Marionville
LB: Grant Rodriguez, 5-8, 180, sr., Cole Camp
LB: Alex Allison, 5-10, 190, sr., West Platte
LB: Kaden Branham, 6-0, 220, sr., Charleston
LB: Isac Boles-Rodriguez, 5-11, 190, sr., Penney
LB: Jahiem Dunn, 6-1, 210, jr., Hayti
DB: Reece Heany, 5-8, 170, sr., Windsor
DB: Alex Kinslow, 6-1, 175, sr., West Platte
DB: Taylor Johnson, 5-11, 155, sr., Adrian
DB: Diego Lopez, 5-7, 140, sr., Putnam County
Specialists
P: Mac White, 6-3, 180, sr., Maysville
K: Titan Jensen, 5-11, 145, jr., Gallatin
RET: Ajah-Rae Wells, 5-5, 130, soph., Charleston
Third Team
Offense
QB: Jhett Chandler, 5-11, 155, sr., West Platte
RB: Gaven Gaston, 6-1, 195, sr., Van-Far
RB: Isaiah Love, 5-11, 165, sr., Hayti
RB: Corbin Campbell-Johnson, 6-2, 185, soph., Putnam County
WR: Kobe Enos, 5-11, 160, sr., Adrian
WR: Levi Stott, 5-9, 160, sr., Scotland County
TE: Kwayde Hamilton, 6-0, 175, jr., Scotland County
ATH: Dylan Armstrong, 6-1, 220, sr., North Platte
OL: Eli Wheeler, 6-2, 240, sr., Portageville
OL: Garrett Elliott, 6-4, 265, sr., Cole Camp
OL: Tucker Rhinehart, 6-3, 325, sr., Grandview (Hillsboro)
OL: Eli Woods, 5-9, 255, sr., Miller
OL: Canaan Plate, 6-2, 210, sr., Russellville
Defense
DL: Easton Sharp, 5-11, 195, sr., Van-Far
DL: Louis Strayhorn, 6-3, 250, jr., South Shelby
DE: Jonathan Darwent, 6-0, 235, sr., Harrisburg
DE: Aspen Large, 6-1, 210, sr., North Platte
LB: Kyler Reece, 6-0, 200, sr., Ash Grove
LB: Dominick Boyce, 5-11, 225, jr., Thayer
LB: Victor Shouse, 5-9, 170, sr., Harrisburg
LB: Jonathan Witt, 5-8, 175, sr., Russellville
LB: Gibson Condie, 6-4, 215, Van-Far
LB: Tommy Ross, 5-6, 175, sr., Polo
DB: Joe Blake, 5-6, 125, sr., West Platte
DB: Jack Lake, 6-0, 175, sr., Russellville
DB: Jaylen Madsen, 5-9, 155, Miller
DB: Jace McWilliams, 5-10, 150, jr., South Shelby
Specialists
P: Rylee Robinson, 6-2, 195, sr., Harrisburg
K: AJ Sawyers, 5-11, 156, fr., Saxony Lutheran
RET: Alex Kinslow, 6-1, 175, sr., West Platte
Class 2
Offensive Player of the Year
Tyler Bax, 6-2, 185, sr., Blair Oaks
Defensive Player of the Year
Carson Luebbering, 6-1, 265, sr., Blair Oaks
Coach of the Year
Ted LePage, Blair Oaks
First Team
Offense
QB: Tyler Bax, 6-2, 185, sr., Blair Oaks
RB: Quincy Mayfield, 5-10, 175, sr., Monroe City
RB: Terren Williams, 6-4, 205, jr., Lamar
RB: Hayden Lackman, 6-1, 210, sr., Blair Oaks
WR: Brady Dapkus, 6-1, 190, sr., Blair Oaks
WR: Parker Tune, 6-2, 190, sr., Liberty (Mountain View)
TE: Brogan Crawford, 6-5, 240, sr., Lawson
ATH: TaMarkus Holmes, 6-0, 185, sr., Forsyth
OL: Kaden Schulte, 6-1, 230, sr., Blair Oaks
OL: Lucas Burns, 6-3, 260, sr., Lafayette County
OL: Logan Martin, 6-4, 275, jr., Lamar
OL: Tilmon Sontheimer, 6-2, 265, sr., Centralia
OL: Ledger Mignery, 5-11, 210, sr., Mid-Buchanan
Defense
DL: Layne Chinn, 6-0, 245, jr., Monroe City
DL: Carson Luebbering, 6-1, 265, sr., Blair Oaks
DL: Luis Salas, 5-10, 235, jr., Lamar
DE: Jayden Holland, 5-11, 185, sr., Monroe City
DE: Zayne West, 6-1, 230, jr., Blair Oaks
LB: Wyatt Libbert, 6-4, 195, jr., Blair Oaks
LB: Reed Tune, 6-2, 240, jr., Liberty (Mountain View)
LB: Toby Sapp, 5-11, 215, sr., Monroe City
LB: Carson Verslues, 6-1, 190, Blair Oaks
DB: Shay Linhardt, 5-11, 175, sr., Blair Oaks
DB: Warren Davis, 6-0, 190, sr., Blair Oaks
DB: Rex Bryson, 5-9, 176, sr., Centralia
DB: Trent Torbeck, 6-2, 175, sr., Lamar
Specialists
P: Vander Halford, 6-3, 195, jr., Blair Oaks
K: Robbie Wilson, 5-8, 175, sr., East Buchanan
RET: Oliver Bohlmeyer, 6-1, 168, fr., Centralia
Second Team
Offense
QB: Raife Smith, 6-0, 170, sr., Mid-Buchanan
RB: Sammy Bryant, 5-8, 180, sr., Caruthersville
RB: Grayson Smith, 5-10, 205, jr., Lawson
RB: Logan Reser, 5-11, 180, sr., Stockton
WR: Max Wheeler, 6-3, 200, sr., St. Vincent
WR: Aiden Admire, 6-4, 170, jr., Mid-Buchanan
TE: Anthony Ford, 6-4, 231, sr., Centralia
ATH: Brock Page, 6-3, 220, sr., Lafayette County
OL: Colby Jones, 6-3, 245, sr., Palmyra
OL: Jackson Jercinovic, 6-1, 265, jr., St. Pius X
OL: Matt Bushong, 6-2, 250, sr., Liberty
OL: Jase Kinnaman, 6-1, 255, sr., Holden
OL: Blake Pfanner, 6-6, 240, sr., Monroe City
Defense
DL: Kyle Power, 5-9, 165, soph., Mid-Buchanan
DL: Troy Jefferson, 6-3, 255, sr., Jefferson
DL: Hunter Hylton, 6-0, 195, soph., St. Pius X
DE: Jermaine Caruthers, 6-0, 230, sr., Caruthersville
DE: Bode Griffin, 5-9, 176, sr., East Buchanan
LB: Chase Bell, 6-2, 223, jr., Cameron
LB: Karson Parker, 5-11, 190, sr., Lamar
LB: Will Breitweiser, 6-0, 195, sr., Father Tolton Catholic
LB: Tre’sean Mays, 6-0, 195, jr., Caruthersville
DB: Da’viere Holland, 5-11, 170, jr., Monroe City
DB: Justin Brown, 6-2, 175, sr., Holden
DB: Kyle Roberts, 5-11, 170, sr., Liberty (Mountain View)
DB: Chris Kowalewycz, 6-2, 180, 11, Mid-Buchanan
Specialists
P: Hagan Ritter, 6-1, 190, sr., Macon
K: Jeg Holloway, 6-2, 165, soph., Blair Oaks
RET: Jasper Melby, 6-0, 175, jr., Liberty (Mountain View)
Third Team
Offense
QB: Dominic Abadi, 6-2, 205, sr., Father Tolton Catholic
RB: Cody Shaver, 5-10, 185, jr., St. Pius X (Festus)
RB: Josh Harvath, 5-10, 180, sr., Warsaw
RB: Crae Coffey, 6-1, 205, sr., South Harrison
WR: Reid Sammons, 5-9, 145, jr., Clark County
WR: Harrison Ray, 6-2, 178, soph., St. Pious X (Festus)
TE: Kolton Klindworth, 6-4, 215, jr., Fair Grove
ATH: Gavin Thomason, 5-11, 180, jr., Fair Grove
OL: Evan Reed, 6-2, 268, jr., Cameron
OL: Gracin Munson, 5-11, 190, sr., Lafayette County
OL: Kace Holman, 6-4, 265, sr., Macon
OL: Patrick Myers, 5-10, 215, sr., Lawson
OL: Ben Stewart, 6-0, 200, sr., Ava
Defense
DL: Jakarri Clark, 6-2, 280, sr., Bowling Green
DL: Lee Butcher, 6-4, 220, sr., South Callaway
DL: Arab Woods, 5-11, 268, soph., KIPP Legacy
DE: Seth Shackles, 5-10, 185, jr., Kelly
DE: Trevor Tague, 5-11, 190, jr., Carrollton
LB: Louis Suddarth, 5-11, 184, jr., Centralia
LB: Colby Ellis, 6-0, 235, sr., Montgomery County
LB: Tucker Kauffman, 5-11, 205, sr., Holden
LB: Lynnden McCoin, 6-0, 180, soph., St. Pius X (Festus)
DB: Kellen Long, 5-11, 178, sr., North Callaway
DB: Reid Smith, 6-4, 192, sr., Cameron
DB: Graydee Wolfe, 6-0, 160, jr., El Dorado Springs
DB: Lafe McCurdy, 5-6, 140, jr., Montgomery County
Specialists
P: Sawyer Morris, 6-2, 180, sr., Liberty (Mountain View)
K: Case Calhoun, 6-2, 160, sr., Forsyth
RET: Da’viere Holland, 5-11, 170, jr., Monroe City