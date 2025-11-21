High School

Missouri High School Basketball: Class 1-6 MSHSAA Girls Class and District Assignments

See all of the new class and district assignments for the MSHSAA girls 2025-2026 basketball season

Check out the newest class and district assignments released by the MSHSAA on Friday for the 2025-2026 girls season.
The Missouri State High School Activities Association (MSHSAA) on Friday released the 2025-2026 Class and District Assignments for the girls basketball season.

Many teams tip off the 2025 season this week, as the race to conference, district and state championships officially begins. The 2024-2025 season was an exciting one, as Chadwick (Class 1), Skyline (Class 2), Fair Grove (Class 3), Doniphan (Class 4), Lift for Life Academy Charter (Class 5) and Incarnate Word Academy (Class 6) were crowned state champions.

Skyline, Fair Grove, Lift For Life Academy and Incarnate Word Academy each repeated as champions last season, though Lift For Life won the Class 4 title after winning the Class 5 championship in 2023-2024.

Check out all of the class and district assignments for the 2025-2026 girls basketball season below.

2025-2026 MSHSAA Girls Basketball Class and District Assignments

Class 1

District 1

Bunker

Delta

Lesterville

Naylor

Oak Ridge

Scott County Central

South Iron

District 2

Chadwick

Couch

Galena

Koshkonong

Niangua

School of the Ozarks

District 3

Dadeville

Everton

Fair Play

Halfway

Lockwood

Walnut Grove

District 4

Exeter

Liberal

McAuley Catholic

Sheldon

Thomas Jefferson Independent Day

Verona

Wheaton

District 5

Appleton City

Bronaugh

Drexel

Hume

Miami (Amoret)

Montrose

District 6

Chilhowee

Green Ridge

Kingsville

La Monte

Leeton

Northwest (Hughesville)

Sacred Heart

District 7

Climax Springs

Hermitage

Humansville

Macks Creek

Weubleau

Wheatland

District 8

Chamois

Christian Fellowship Sr.

Columbia Independent

Newburg

St. Elizabeth

Stoutland

Tuscumbia

District 9

Bunceton

Jamestown

New Franklin

Otterville

Pilot Grove

Prairie Home

District 10

Bevier

Bucklin

Community

Higbee

Madison

Northeast (Cairo)

Wellsville-Middletown

District 11

Atlanta

Brashear

Green City

La Plata

Marion County

North Shelby

Novinger

District 12

Brunswick

Grundy County

Hale

Linn County

Meadville

Northwestern (Mendon)

Tina-Avalon

District 13

Braymer

Faith Christian Academy

Hardin-Central

Norborne

Orrick

Southwest (Livingston)

Winston

District 14

Cainsville

Gilman City

Mercer

North Harrison

Pattonsburg

Princeton

Tri-County

District 15

DeKalb

King City

North Andrew

Osborn

South Holt

Union Star

District 16

Mound City

North Nodaway

Northeast Nodaway

Rock Port

South Nodaway

Stanberry

Worth County

Class 2

District 1

Campbell

Hayti

Holcomb

Portageville

Senath-Hornersville

South Pemiscott

District 2

Chaffee

Charleston

Greenville

Malden

Neelyville

Puxico

District 3

Alton

Bismarck

East Carter

Ellington

Valley

Van Buren

District 4

Bishop DuBourg

Brentwood

Crystal City

Duchesne

New Haven

Rosati-Kain

Valle Catholic

District 5

Clopton

Louisiana

Paris

Silex

South Shelby

Sturgeon

Van-Far

District 6

Canton

Knox County

Milan

Putnam County

Schuyler County

Scotland County

District 7

Fayette

Glasgow

Harrisburg

Marceline

Salisbury

Slater

Westran

District 8

Calvary Lutheran

Linn

New Bloomfield

Russellville

Smithton

Tipton

District 9

Crocker

Eugene

Iberia

Plato

Richland

Vienna

District 10

Bakersfield

Dora

Fordland

Gainesville

Hartville

Mansfield

Norwood

District 11

Blue Eye

Crane

Greenwood

Marion C. Early

New Covenant Academy

Pleasant Hope

Spokane

District 12

Billings

Greenfield

Jasper

Marionville

Miller

New Heights

Purdy

District 13

Archie

Lakeland

Lincoln

Midway

Northeast Vernon County

Osceola

Sherwood

District 14

Concordia

Crest Ridge

Santa Fe

St. Paul Lutheran (Concordia)

Sweet Springs

Wellington-Napoleon

District 15

Barstow

DeLaSalle Charter (Kansas City)

Lutheran (Kansas City)

Northland Christian

Plattsburg

Polo

District 16

Albany

Gallatin

Maysville

Penney

St. Joseph Christian

Tarkio

West Nodaway

Class 3

District 1

Bloomfield

Caruthersville

Central (New Madrid)

East Prairie

Twin Rivers

District 2

Kelly

Saxony Lutheran

Scott City

St. Vincent

Woodland

District 3

Arcadia Valley

Clearwater

Grandview (Hillsboro)

Jefferson (Festus)

Kingston

West County

District 4

Collegiate School of Med-Bio Science

Hancock

KIPP St. Louis St.

Lutheran North

McKinley Classical Leadership

District 5

Bowling Green

Elsberry

Principia

Valley Park

Veritas Christian Academy

District 6

Clark County

Highland

Macon

Mark Twain

Monroe City

Palmyra

District 7

Centralia

Father Tolton

Hermann

Montgomery County

North Callaway

South Callaway

District 8

Belle

Bourbon

Dixon

Fatima

Laquey

Steelville

District 9

Cabool

Houston

Liberty (Mountain View)

Licking

Thayer

Willow Springs

District 10

Ava

Conway

Fair Grove

Sparta

Springfield Catholic

District 11

Ash Grove

Diamond

Pierce City

Sarcoxie

Southwest (Washburn)

District 12

Adrian

Butler

El Dorado Springs

Lamar

Skyline

Stockton

District 13

Cole Camp

Holden

Stover

Versailles

Warsaw

Windsor

District 14

Cristo Rey

Hogan Prep Academy Charter

Lafayette County

Lexington

Lone Jack

University Academy Charter

District 15

Bishop LeBlond

East Buchanan

KIPP KC Legacy

Mid-Buchanan

North Platte

West Platte

District 16

Brookfield

Carrollton

Lathrop

Lawson

South Harrison

Trenton

Class 4

District 1

Dexter

Doniphan

Fredericktown

Kennett

Perryville

District 2

Centra (Park Hills)

Herculaneum

North County

Potosi

St. Pius X (Festus)

Ste. Genevieve

District 3

Cuba

Owensville

Salem

St. Clair

St. James

Sullivan

District 4

Affton

Bayless

Lutheran South

Notre Dame (St. Louis)

St. Francis Borgia

District 5

Cardinal Ritter

Gateway Science Charter

Maplewood-Richmond

Metro

Miller Career Academy

Vashon

District 6

Clayton

Jennings

Normandy Collaborative

Villa Duchesne

Visitation Academy

Westminster Christian Academy

District 7

Orchard Farm

St. Charles

St. Charles West

STEAM Academy

Winfield

Wright City

District 8

Fulton

Hallsville

Kirksville

Mexico

Moberly

District 9

Blair Oaks

Boonville

California

Eldon

Osage

Southern Boone

District 10

Bolivar

Buffalo

Logan-Rogersville

Mountain Grove

Strafford

District 11

Aurora

Clever

Forsyth

Hollister

Reeds Spring

District 12

Cassville

East Newton

Monett

Mt. Vernon

Nevada

Seneca

District 13

Center

Clinton

Harrisonville

Notre Dame de Sion

Pleasant Hill

Summit Christian Academy

District 14

Excelsior Springs

Knob Noster

Marshall

Oak Grove

Odessa

Richmond

District 15

Central (Kansas City)

Ewing Marion Kauffman

Guadalupe Centers Charter

Paseo Academy

Pembroke Hill

Smithville

District 16

Benton

Cameron

Chillicothe

Lafayette (St. Joseph)

Maryville

Savannah

Class 5

District 1

Central (Cape Girardeau)

DeSoto

Farmington

Festus

Hillsboro

Notre Dame (Cape Girardeau)

Poplar Bluff

Sikeston

District 2

Confluence Prep Academy Charter

Gateway

Lift for Life Academy Charter

Mehlville

Nerinx Hall

Rockwood Summit

Webster Groves

Windsor (Imperial)

District 3

Hazelwood East

Ladue Horton Watkins

McCluer

McCluer North

MICDS

Riverview Gardens

University City

Whitfield

District 4

Ft. Zumwalt East

Ft. Zumwalt South

Hannibal

Holt

Parkway Central

Parkway North

St. Dominic

Warrenton

District 5

Camdenton

Capital City

Helias Catholic

Jefferson City

Lebanon

Pacific

Union

Washington

District 6

Central (Springfield)

Hillcrest

Marshfield

McDonald County

Parkview

Webb City

West Plains

Willard

District 7

Belton

Carl Junction

Grandview

Raytown

Raytown South

Ruskin

St. Michael the Archangel

Warrensburg

District 8

Kearney

Lincoln College Prep

Northeast (Kansas City)

Platte County

St. Pius X (Kansas City)

Van Horn

William Chrisman

Winnetonka

Class 6

District 1

Cor Jesu Academy

Fox

Jackson

Kirkwood

Lindbergh

Oakville

Seckman

Ursuline Academy

District 2

Eureka

Lafayette (Wildwood)

Marquette

Northwest (Cedar Hill)

Parkway South

Parkway West

Rolla

St. Joseph’s Academy

District 3

Francis Howell North

Hazelwood Central

Hazelwood West

Incarnate Word Academy

John Burroughs

Lutheran St. Charles

Pattonville

Ritenour

District 4

Francis Howell Central

Francis Howell

Ft. Zumwalt North

Ft. Zumwalt West

Liberty (Wentzville)

North Point

Timberland

Troy Buchanan

District 5

Branson

Glendale

Kickapoo

Neosho

Nixa

Ozark

Republic

Waynesville

District 6

Carthage

Joplin

Lee’s Summit

Lee’s Summit North

Lee’s Summit West

Raymore-Peculiar

St. Teresa’s Academy

Truman

District 7

Battle

Blue Springs

Blue Springs South

Fort Osage

Grain Valley

Hickman

Rock Bridge

Smith-Cotton

District 8

Central (St. Joseph)

Liberty

Liberty North

North Kansas City

Oak Park

Park Hill

Park Hill South

Staley

