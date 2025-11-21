Missouri High School Basketball: Class 1-6 MSHSAA Girls Class and District Assignments
The Missouri State High School Activities Association (MSHSAA) on Friday released the 2025-2026 Class and District Assignments for the girls basketball season.
Many teams tip off the 2025 season this week, as the race to conference, district and state championships officially begins. The 2024-2025 season was an exciting one, as Chadwick (Class 1), Skyline (Class 2), Fair Grove (Class 3), Doniphan (Class 4), Lift for Life Academy Charter (Class 5) and Incarnate Word Academy (Class 6) were crowned state champions.
Skyline, Fair Grove, Lift For Life Academy and Incarnate Word Academy each repeated as champions last season, though Lift For Life won the Class 4 title after winning the Class 5 championship in 2023-2024.
Check out all of the class and district assignments for the 2025-2026 boys basketball season below.
2025-2026 MSHSAA Girls Basketball Class and District Assignments
Class 1
District 1
Bunker
Delta
Lesterville
Naylor
Oak Ridge
Scott County Central
South Iron
District 2
Chadwick
Couch
Galena
Koshkonong
Niangua
School of the Ozarks
District 3
Dadeville
Everton
Fair Play
Halfway
Lockwood
Walnut Grove
District 4
Exeter
Liberal
McAuley Catholic
Sheldon
Thomas Jefferson Independent Day
Verona
Wheaton
District 5
Appleton City
Bronaugh
Drexel
Hume
Miami (Amoret)
Montrose
District 6
Chilhowee
Green Ridge
Kingsville
La Monte
Leeton
Northwest (Hughesville)
Sacred Heart
District 7
Climax Springs
Hermitage
Humansville
Macks Creek
Weubleau
Wheatland
District 8
Chamois
Christian Fellowship Sr.
Columbia Independent
Newburg
St. Elizabeth
Stoutland
Tuscumbia
District 9
Bunceton
Jamestown
New Franklin
Otterville
Pilot Grove
Prairie Home
District 10
Bevier
Bucklin
Community
Higbee
Madison
Northeast (Cairo)
Wellsville-Middletown
District 11
Atlanta
Brashear
Green City
La Plata
Marion County
North Shelby
Novinger
District 12
Brunswick
Grundy County
Hale
Linn County
Meadville
Northwestern (Mendon)
Tina-Avalon
District 13
Braymer
Faith Christian Academy
Hardin-Central
Norborne
Orrick
Southwest (Livingston)
Winston
District 14
Cainsville
Gilman City
Mercer
North Harrison
Pattonsburg
Princeton
Tri-County
District 15
DeKalb
King City
North Andrew
Osborn
South Holt
Union Star
District 16
Mound City
North Nodaway
Northeast Nodaway
Rock Port
South Nodaway
Stanberry
Worth County
Class 2
District 1
Campbell
Hayti
Holcomb
Portageville
Senath-Hornersville
South Pemiscott
District 2
Chaffee
Charleston
Greenville
Malden
Neelyville
Puxico
District 3
Alton
Bismarck
East Carter
Ellington
Valley
Van Buren
District 4
Bishop DuBourg
Brentwood
Crystal City
Duchesne
New Haven
Rosati-Kain
Valle Catholic
District 5
Clopton
Louisiana
Paris
Silex
South Shelby
Sturgeon
Van-Far
District 6
Canton
Knox County
Milan
Putnam County
Schuyler County
Scotland County
District 7
Fayette
Glasgow
Harrisburg
Marceline
Salisbury
Slater
Westran
District 8
Calvary Lutheran
Linn
New Bloomfield
Russellville
Smithton
Tipton
District 9
Crocker
Eugene
Iberia
Plato
Richland
Vienna
District 10
Bakersfield
Dora
Fordland
Gainesville
Hartville
Mansfield
Norwood
District 11
Blue Eye
Crane
Greenwood
Marion C. Early
New Covenant Academy
Pleasant Hope
Spokane
District 12
Billings
Greenfield
Jasper
Marionville
Miller
New Heights
Purdy
District 13
Archie
Lakeland
Lincoln
Midway
Northeast Vernon County
Osceola
Sherwood
District 14
Concordia
Crest Ridge
Santa Fe
St. Paul Lutheran (Concordia)
Sweet Springs
Wellington-Napoleon
District 15
Barstow
DeLaSalle Charter (Kansas City)
Lutheran (Kansas City)
Northland Christian
Plattsburg
Polo
District 16
Albany
Gallatin
Maysville
Penney
St. Joseph Christian
Tarkio
West Nodaway
Class 3
District 1
Bloomfield
Caruthersville
Central (New Madrid)
East Prairie
Twin Rivers
District 2
Kelly
Saxony Lutheran
Scott City
St. Vincent
Woodland
District 3
Arcadia Valley
Clearwater
Grandview (Hillsboro)
Jefferson (Festus)
Kingston
West County
District 4
Collegiate School of Med-Bio Science
Hancock
KIPP St. Louis St.
Lutheran North
McKinley Classical Leadership
District 5
Bowling Green
Elsberry
Principia
Valley Park
Veritas Christian Academy
District 6
Clark County
Highland
Macon
Mark Twain
Monroe City
Palmyra
District 7
Centralia
Father Tolton
Hermann
Montgomery County
North Callaway
South Callaway
District 8
Belle
Bourbon
Dixon
Fatima
Laquey
Steelville
District 9
Cabool
Houston
Liberty (Mountain View)
Licking
Thayer
Willow Springs
District 10
Ava
Conway
Fair Grove
Sparta
Springfield Catholic
District 11
Ash Grove
Diamond
Pierce City
Sarcoxie
Southwest (Washburn)
District 12
Adrian
Butler
El Dorado Springs
Lamar
Skyline
Stockton
District 13
Cole Camp
Holden
Stover
Versailles
Warsaw
Windsor
District 14
Cristo Rey
Hogan Prep Academy Charter
Lafayette County
Lexington
Lone Jack
University Academy Charter
District 15
Bishop LeBlond
East Buchanan
KIPP KC Legacy
Mid-Buchanan
North Platte
West Platte
District 16
Brookfield
Carrollton
Lathrop
Lawson
South Harrison
Trenton
Class 4
District 1
Dexter
Doniphan
Fredericktown
Kennett
Perryville
District 2
Centra (Park Hills)
Herculaneum
North County
Potosi
St. Pius X (Festus)
Ste. Genevieve
District 3
Cuba
Owensville
Salem
St. Clair
St. James
Sullivan
District 4
Affton
Bayless
Lutheran South
Notre Dame (St. Louis)
St. Francis Borgia
District 5
Cardinal Ritter
Gateway Science Charter
Maplewood-Richmond
Metro
Miller Career Academy
Vashon
District 6
Clayton
Jennings
Normandy Collaborative
Villa Duchesne
Visitation Academy
Westminster Christian Academy
District 7
Orchard Farm
St. Charles
St. Charles West
STEAM Academy
Winfield
Wright City
District 8
Fulton
Hallsville
Kirksville
Mexico
Moberly
District 9
Blair Oaks
Boonville
California
Eldon
Osage
Southern Boone
District 10
Bolivar
Buffalo
Logan-Rogersville
Mountain Grove
Strafford
District 11
Aurora
Clever
Forsyth
Hollister
Reeds Spring
District 12
Cassville
East Newton
Monett
Mt. Vernon
Nevada
Seneca
District 13
Center
Clinton
Harrisonville
Notre Dame de Sion
Pleasant Hill
Summit Christian Academy
District 14
Excelsior Springs
Knob Noster
Marshall
Oak Grove
Odessa
Richmond
District 15
Central (Kansas City)
Ewing Marion Kauffman
Guadalupe Centers Charter
Paseo Academy
Pembroke Hill
Smithville
District 16
Benton
Cameron
Chillicothe
Lafayette (St. Joseph)
Maryville
Savannah
Class 5
District 1
Central (Cape Girardeau)
DeSoto
Farmington
Festus
Hillsboro
Notre Dame (Cape Girardeau)
Poplar Bluff
Sikeston
District 2
Confluence Prep Academy Charter
Gateway
Lift for Life Academy Charter
Mehlville
Nerinx Hall
Rockwood Summit
Webster Groves
Windsor (Imperial)
District 3
Hazelwood East
Ladue Horton Watkins
McCluer
McCluer North
MICDS
Riverview Gardens
University City
Whitfield
District 4
Ft. Zumwalt East
Ft. Zumwalt South
Hannibal
Holt
Parkway Central
Parkway North
St. Dominic
Warrenton
District 5
Camdenton
Capital City
Helias Catholic
Jefferson City
Lebanon
Pacific
Union
Washington
District 6
Central (Springfield)
Hillcrest
Marshfield
McDonald County
Parkview
Webb City
West Plains
Willard
District 7
Belton
Carl Junction
Grandview
Raytown
Raytown South
Ruskin
St. Michael the Archangel
Warrensburg
District 8
Kearney
Lincoln College Prep
Northeast (Kansas City)
Platte County
St. Pius X (Kansas City)
Van Horn
William Chrisman
Winnetonka
Class 6
District 1
Cor Jesu Academy
Fox
Jackson
Kirkwood
Lindbergh
Oakville
Seckman
Ursuline Academy
District 2
Eureka
Lafayette (Wildwood)
Marquette
Northwest (Cedar Hill)
Parkway South
Parkway West
Rolla
St. Joseph’s Academy
District 3
Francis Howell North
Hazelwood Central
Hazelwood West
Incarnate Word Academy
John Burroughs
Lutheran St. Charles
Pattonville
Ritenour
District 4
Francis Howell Central
Francis Howell
Ft. Zumwalt North
Ft. Zumwalt West
Liberty (Wentzville)
North Point
Timberland
Troy Buchanan
District 5
Branson
Glendale
Kickapoo
Neosho
Nixa
Ozark
Republic
Waynesville
District 6
Carthage
Joplin
Lee’s Summit
Lee’s Summit North
Lee’s Summit West
Raymore-Peculiar
St. Teresa’s Academy
Truman
District 7
Battle
Blue Springs
Blue Springs South
Fort Osage
Grain Valley
Hickman
Rock Bridge
Smith-Cotton
District 8
Central (St. Joseph)
Liberty
Liberty North
North Kansas City
Oak Park
Park Hill
Park Hill South
Staley