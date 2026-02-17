Nevada High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 17, 2026
The 2026 Nevada high school boys basketball state championships continue on Wednesday, February 18.
High School On SI has brackets for every classification in the Nevada high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on February 21.
Class 1A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 1A Boys Basketball State Championship (select to view full bracket details)
First Round - Thursday, February 19, 2026
Word of Life Christian Academy vs Smith Valley - Thursday, February 19, 2026 at 5:15 PM PST at Reno High School
Eureka vs Spring Mountain - Thursday, February 19, 2026 at 4:45 PM PST at Spanish Springs High School
Tonopah vs Owyhee - Thursday, February 19, 2026 at 8:00 PM PST at Spanish Springs High School
Mineral County vs Pahranagat Valley - Thursday, February 19, 2026 at 8:30 PM PST at Reno High School
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Semi Final #1 - Friday, February 20, 2026 at 5:15 PM PST at Reno High School
Semi Final #2 - Friday, February 20, 2026 at 8:30 PM PST at Reno High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Reno High School
Class 2A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 2A Boys Basketball State Championship
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Lake Mead Academy vs Battle Mountain - Friday, February 20, 2026 at 5:15 PM PST at Wooster High School
West Wendover vs Needles - Friday, February 20, 2026 at 8:30 PM PST at Wooster High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Wooster High School
Class 3A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 3A Boys Basketball State Championship
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Virgin Valley vs Fernley - Friday, February 20, 2026 at 4:45 PM PST at Fernley High School
Spring Creek vs Meadows - Friday, February 20, 2026 at 8:00 PM PST at Fernley High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Fernley High School
Class 4A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 4A Boys Basketball State Championship
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Legacy vs Bishop Manogue - Friday, February 20, 2026 at 4:45 PM PST at Spanish Springs High School
Reno vs Clark - Friday, February 20, 2026 at 8:00 PM PST at Spanish Springs High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Spanish Springs High School
Class 5A State Championship
2026 Nevada (NIAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket
First Round - Wednesday, February 12, 2026
Liberty 84, Sierra Vista 56 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST
Democracy Prep 61, Desert Pines 59 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST
Bishop Gorman 69, Centennial 65 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST
Coronado 71, Mojave 34 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST
Semi Final Round - Tuesday, February 18, 2026
Democracy Prep vs Liberty - Tuesday, February 18, 2026 at 6:30 PM PST at Valley High School
Coronado vs Bishop Gorman - Tuesday, February 18, 2026 at 6:30 PM PST at Valley High School
Championship Round - Thursday, February 20, 2026
Championship Game - Thursday, February 20, 2026 at 7:00 PM PST at Valley High School
