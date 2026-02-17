High School

Nevada High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 17, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Nevada high school boys basketball playoffs

Gray Reid

Harvard-Westlake (CA) vs Bishop Gorman from Nov. 28, 2025
Harvard-Westlake (CA) vs Bishop Gorman from Nov. 28, 2025 / Samuel Mawanda

The 2026 Nevada high school boys basketball state championships continue on Wednesday, February 18.

High School On SI has brackets for every classification in the Nevada high school boys basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on February 21.

Nevada High School Boys Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 17, 2026

Class 1A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 1A Boys Basketball State Championship  (select to view full bracket details)

First Round - Thursday, February 19, 2026

Word of Life Christian Academy vs Smith Valley - Thursday, February 19, 2026 at 5:15 PM PST at Reno High School

Eureka vs Spring Mountain - Thursday, February 19, 2026 at 4:45 PM PST at Spanish Springs High School

Tonopah vs Owyhee - Thursday, February 19, 2026 at 8:00 PM PST at Spanish Springs High School

Mineral County vs Pahranagat Valley - Thursday, February 19, 2026 at 8:30 PM PST at Reno High School

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Semi Final #1 - Friday, February 20, 2026 at 5:15 PM PST at Reno High School

Semi Final #2 - Friday, February 20, 2026 at 8:30 PM PST at Reno High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Reno High School

Class 2A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 2A Boys Basketball State Championship 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Lake Mead Academy vs Battle Mountain - Friday, February 20, 2026 at 5:15 PM PST at Wooster High School

West Wendover vs Needles - Friday, February 20, 2026 at 8:30 PM PST at Wooster High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Wooster High School

Class 3A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 3A Boys Basketball State Championship 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Virgin Valley vs Fernley - Friday, February 20, 2026 at 4:45 PM PST at Fernley High School

Spring Creek vs Meadows - Friday, February 20, 2026 at 8:00 PM PST at Fernley High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Fernley High School

Class 4A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 4A Boys Basketball State Championship 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Legacy vs Bishop Manogue - Friday, February 20, 2026 at 4:45 PM PST at Spanish Springs High School

Reno vs Clark - Friday, February 20, 2026 at 8:00 PM PST at Spanish Springs High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 2:00 PM PST at Spanish Springs High School

Class 5A State Championship

2026 Nevada (NIAA) Class 5A Boys Basketball State Championship Bracket 

First Round - Wednesday, February 12, 2026

Liberty 84, Sierra Vista 56 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST

Democracy Prep 61, Desert Pines 59 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST

Bishop Gorman 69, Centennial 65 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST

Coronado 71, Mojave 34 - Wednesday, February 12, 2026 at 6:30 PM PST

Semi Final Round - Tuesday, February 18, 2026

Democracy Prep vs Liberty - Tuesday, February 18, 2026 at 6:30 PM PST at Valley High School

Coronado vs Bishop Gorman - Tuesday, February 18, 2026 at 6:30 PM PST at Valley High School

Championship Round - Thursday, February 20, 2026

Championship Game - Thursday, February 20, 2026 at 7:00 PM PST at Valley High School

More from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Nevada