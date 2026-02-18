Nevada High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 17, 2026
The 2026 Nevada high school girls basketball state playoffs continue on Wednesday, February 18.
High School On SI has brackets for every classification in the Nevada high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on February 21.
Nevada High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 9, 2026
Class 1A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 1A Girls Basketball State Championship Bracket (select to view full bracket details)
First Round - Thursday, February 19, 2026
Beatty vs Eureka - Thursday, February 19, 2026 at 3:00 PM PST at Reno High School
Laughlin vs Pyramid Lake - Thursday, February 19, 2026 at 3:30 PM PST at Reno High School
Owyhee vs Round Mountain - Thursday, February 19, 2026 at 6:15 PM PST at Spanish Springs High School
Smith Valley vs Pahranagat Valley - Thursday, February 19, 2026 at 6:45 PM PST at Reno High School
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Semi Final #1 - Friday, February 20, 2026 at 3:30 PM PST at Reno High School
Semi Final #2 - Friday, February 20, 2026 at 6:45 PM PST at Reno High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Reno High School
Class 2A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 2A Girls Basketball State Championship Bracket
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Oasis Academy vs Lincoln County - Friday, February 20, 2026 at 3:30 PM PST at Wooster High School
Needles vs Yerington - Friday, February 20, 2026 at 6:45 PM PST at Wooster High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Wooster High School
Class 3A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 3A Girls Basketball State Championship Bracket
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Fernley vs Virgin Valley - Friday, February 20, 2026 at 3:00 PM PST at Fernley High School
Boulder City vs Churchill County - Friday, February 20, 2026 at 6:15 PM PST at Fernley High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Fernley High School
Class 4A State Championships
2026 Nevada (NIAA) Class 4A Girls Basketball State Championship Bracket
Semi Final Round - Friday, February 20, 2026
Spanish Springs vs Somerset - Losee - Friday, February 20, 2026 at 3:00 PM PST at Spanish Springs High School
Mater Academy East vs Reno - Friday, February 20, 2026 at 6:15 PM PST at Spanish Springs High School
Championship Round - Saturday, February 21, 2026
Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Spanish Springs High School
Class 5A State Championship
2026 Nevada (NIAA) Class 5A Girls Basketball State Championship Bracket
First Round - Tuesday, February 11, 2026
Bishop Gorman 81, Legacy 12 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School
Coronado 58, Liberty 52 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School
Democracy Prep 62, Centennial 29 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School
Shadow Ridge 58, Faith Lutheran 34 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School
Semi Final Round - Wednesday, February 18, 2026
Coronado vs Bishop Gorman - Wednesday, February 18, 2026 at 3:00 PM PST at Valley High School
Shadow Ridge vs Democracy Prep - Wednesday, February 18, 2026 at 6:15 PM PST at Valley High School
Championship Round - Friday, February 20, 2026
Championship Game - Friday, February 20, 2026 at 5:00 PM PST at Valley High School
