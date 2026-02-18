High School

Nevada High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (NIAA) - February 17, 2026

Get every bracket and see every matchup in the 2026 Nevada high school girls basketball playoffs

Gray Reid




The 2026 Nevada high school girls basketball state playoffs continue on Wednesday, February 18.

High School On SI has brackets for every classification in the Nevada high school girls basketball playoffs. The playoffs culminate with the championship games on February 21.

Class 1A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 1A Girls Basketball State Championship Bracket  (select to view full bracket details)

First Round - Thursday, February 19, 2026

Beatty vs Eureka - Thursday, February 19, 2026 at 3:00 PM PST at Reno High School

Laughlin vs Pyramid Lake - Thursday, February 19, 2026 at 3:30 PM PST at Reno High School

Owyhee vs Round Mountain - Thursday, February 19, 2026 at 6:15 PM PST at Spanish Springs High School

Smith Valley vs Pahranagat Valley - Thursday, February 19, 2026 at 6:45 PM PST at Reno High School

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Semi Final #1 - Friday, February 20, 2026 at 3:30 PM PST at Reno High School

Semi Final #2 - Friday, February 20, 2026 at 6:45 PM PST at Reno High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Reno High School

Class 2A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 2A Girls Basketball State Championship Bracket 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Oasis Academy vs Lincoln County - Friday, February 20, 2026 at 3:30 PM PST at Wooster High School

Needles vs Yerington - Friday, February 20, 2026 at 6:45 PM PST at Wooster High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Wooster High School

Class 3A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 3A Girls Basketball State Championship Bracket 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Fernley vs Virgin Valley - Friday, February 20, 2026 at 3:00 PM PST at Fernley High School

Boulder City vs Churchill County - Friday, February 20, 2026 at 6:15 PM PST at Fernley High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Fernley High School

Class 4A State Championships

2026 Nevada (NIAA) Class 4A Girls Basketball State Championship Bracket 

Semi Final Round - Friday, February 20, 2026

Spanish Springs vs Somerset - Losee - Friday, February 20, 2026 at 3:00 PM PST at Spanish Springs High School

Mater Academy East vs Reno - Friday, February 20, 2026 at 6:15 PM PST at Spanish Springs High School

Championship Round - Saturday, February 21, 2026

Championship Game - Saturday, February 21, 2026 at 12:00 PM PST at Spanish Springs High School

Class 5A State Championship

2026 Nevada (NIAA) Class 5A Girls Basketball State Championship Bracket 

First Round - Tuesday, February 11, 2026

Bishop Gorman 81, Legacy 12 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School

Coronado 58, Liberty 52 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School

Democracy Prep 62, Centennial 29 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School

Shadow Ridge 58, Faith Lutheran 34 - Tuesday, February 11, 2026 at 6:00 PM PST at Valley High School

Semi Final Round - Wednesday, February 18, 2026

Coronado vs Bishop Gorman - Wednesday, February 18, 2026 at 3:00 PM PST at Valley High School

Shadow Ridge vs Democracy Prep - Wednesday, February 18, 2026 at 6:15 PM PST at Valley High School

Championship Round - Friday, February 20, 2026

Championship Game - Friday, February 20, 2026 at 5:00 PM PST at Valley High School

