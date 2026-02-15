CIF San Diego Section High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (CIF-SDS) - February 14, 2026
The 2026 California high school girls basketball playoffs begin on Monday, February 16.
High School On SI has brackets for every division in the CIF San Diego Section high school playoffs. The championship games will begin on February 26 at various locations.
CIF San Diego Section High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (CIF-SDS) - February 16-20
OPEN DIVISION BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 Francis Parker vs. No. 8 Victory Christian Academy - 02/20 at 7:00 PM
No. 4 Mission Hills vs. No. 5 La Jolla Country Day - 02/20 at 7:00 PM
No. 2 Mater Dei Catholic vs. No. 7 Grossmont - 02/20 at 7:00 PM
No. 3 Cathedral Catholic vs. No. 6 Westview - 02/20 at 7:00 PM
DIVISION I BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 Imperial vs. No. 16 Poway - 02/17 at 7:00 PM
No. 8 Scripps Ranch vs. No. 9 Otay Ranch - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 Torrey Pines vs. No. 13 Morse - 02/17 at 7:00 PM
No. 5 Bishop's vs. No. 12 Oceanside - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 Rancho Bernardo vs. No. 15 Vincent Memorial - 02/17 at 7:00 PM
No. 7 Montgomery vs. No. 10 San Marcos - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Carlsbad vs. No. 14 Rancho Buena Vista - 02/17 at 7:00 PM
No. 6 El Capitan vs. No. 11 Fallbrook - 02/17 at 7:00 PM
DIVISION II BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 La Costa Canyon vs. No. 16 La Jolla - 02/17 at 7:00 PM
No. 8 Sage Creek vs. No. 9 Del Norte - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 San Diego vs. No. 13 Escondido Charter - 02/17 at 7:00 PM
No. 5 Central Union vs. No. 12 University City - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 Lincoln vs. No. 15 Steele Canyon - 02/17 at 7:00 PM
No. 7 Mt. Carmel vs. No. 10 Olympian - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Christian vs. No. 14 Mira Mesa - 02/17 at 7:00 PM
No. 6 Bonita Vista vs. No. 11 Helix - 02/17 at 7:00 PM
DIVISION III BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 Escondido vs. No. 16 Crawford - 02/17 at 7:00 PM
No. 8 Eastlake vs. No. 9 Santa Fe Christian - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 Our Lady of Peace vs. No. 13 El Cajon Valley - 02/17 at 7:00 PM
No. 5 Calexico vs. No. 12 Valley Center - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 Patrick Henry vs. No. 15 Mount Miguel - 02/17 at 7:00 PM
No. 7 High Tech SD vs. No. 10 Mission Vista - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Canyon Hills vs. No. 14 Tri-City Christian - 02/17 at 7:00 PM
No. 6 Vista vs. No. 11 Palo Verde Valley - 02/17 at 7:00 PM
DIVISION IV BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 Hilltop vs. No. 16 Del Lago Academy - 02/17 at 7:00 PM
No. 8 Coronado vs. No. 9 Santana - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 El Camino vs. No. 13 Warner - 02/17 at 7:00 PM
No. 5 Point Loma vs. No. 12 O'Farrell - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 Escondido Adventist Academy vs. No. 15 Canyon Crest Academy - 02/17 at 7:00 PM
No. 7 Chula Vista vs. No. 10 Holtville - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Kearny vs. No. 14 Southwest SD - 02/17 at 7:00 PM
No. 6 The Cambridge School vs. No. 11 Rock Academy - 02/17 at 7:00 PM
DIVISION V BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 San Pasqual — BYE
No. 8 High Tech CV vs. No. 9 Orange Glen - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 Southwest — BYE
No. 5 Castle Park vs. No. 12 Preuss UCSD - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 Logan Memorial — BYE
No. 7 Mar Vista vs. No. 10 Mission Bay - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Coastal Academy — BYE
No. 6 High Tech High Mesa vs. No. 11 San Ysidro - 02/17 at 7:00 PM
DIVISION V-AA BRACKET select to view bracket)
First Round:
No. 1 Liberty Charter — BYE
No. 8 Chula Vista Learning Community Charter vs. No. 9 West Shores - 02/17 at 7:00 PM
No. 4 Calipatria — BYE
No. 5 Bonsall vs. No. 12 San Diego Jewish Academy - 02/17 at 7:00 PM
No. 2 San Diego Academy — BYE
No. 7 Ocean View Christian vs. No. 10 Borrego Springs - 02/17 at 7:00 PM
No. 3 Foothills Christian — BYE
No. 6 High Tech NC vs. No. 11 Calexico Mission - 02/17 at 7:00 PM
Create an account to get alerts for your favorite teams!
Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available.