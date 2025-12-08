North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - December 8, 2025
The 2025 North Carolina high school football playoffs roll into the Final Round on Friday, December 8, with 28 games.
High School On SI has brackets for every classification and division in the North Carolina high school playoffs. The championship games will begin on December 11.
North Carolina High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NCHSAA) - December 8, 2025
Class 1A Bracket (select to view bracket)
Championship Round
No. 1 Robbinsville vs. No. 4 Wilson Prep - 12/11 at 4 p.m. EST
Class 2A Bracket
Championship Round
No. 1 Murphy vs. No. 1 Tarboro - 12/13 at 5 p.m. EST
Class 3A Bracket
Championship Round
No. 10 Shelby vs. No. 14 Kinston - 12/13 at 2 p.m. EST
Class 4A Bracket
Championship Round
No. 1 Brevard vs. No. 1 Reidsville - 12/13 at 11 a.m. EST
Class 5A Bracket
Championship Round
No. 1 Hunt vs. No. 4 Crest - 12/13 at 8 p.m. EST
Class 6A Bracket
Championship Round
No. 1 Watauga vs. No. 3 Middle Creek - 12/12 at 4 p.m. EST
Class 7A Bracket
Championship Round
No. 1 Grimsley vs. No. 3 Clayton - 12/12 at 8 p.m. EST
Class 8A Bracket
Championship Round
No. 1 Hough vs. No. 2 Millbrook - 12/11 at 8 p.m. EST